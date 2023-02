OnePlus Buds Pro 2: análisis en dos minutos

Describir los OnePlus Buds Pro 2 como "los AirPods Pro 2 para OnePlus" no es original ni cierto del todo, pero cuadra bastante.

Se trata de unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido que, cuando se emparejan con un teléfono OnePlus, ofrecen todo tipo de fantásticas funciones: audio espacial, sonido personalizado, compatibilidad con la función 'Buscar mis auriculares' y mucho más. Muy similares a los AirPods Pro 2, se podría decir, y se parecen mucho a ellos, e incluso utilizan el mismo sistema de control en el que aprietas los sticks de control. No decimos que se parezcan mucho a los AirPods para insinuar que OnePlus es poco original, simplemente se parecen mucho. Y los AirPods Pro 2 son unos de los mejores auriculares con cancelación de ruido que existen hoy en día, así que parecerse a ellos no está nada mal.

Y los OnePlus Buds Pro 2 incluso los superan en algunos aspectos, ya que son más baratos, incorporan compatibilidad con Bluetooth LE Audio de última generación, Hi-Res Audio mediante LHDC y colores más chulos.

El Audio Espacial con seguimiento de la cabeza funciona muy bien, añadiendo una inmersión real a las películas. Los auriculares son cómodos y la cancelación de ruido es buena (aunque no tanto como en otros modelos).

Pero hay un problema, y es grave si se tiene en cuenta que su precio es similar al de los auriculares de gama alta: la calidad del sonido no está a la altura de los mejores auriculares inalámbricos (opens in new tab) de precio similar. Los agudos y los graves son impresionantes, pero los medios no están a la altura, por lo que a las canciones les falta energía, amplitud y claridad.

Para los fans de OnePlus que quieren lo último, siguen siendo una buena compra, y no están nada mal para los demás. Pero cualquiera que no tenga un teléfono OnePlus debería plantearse invertir un poco más en los Sony WF-1000XM4, o ahorrarse un buen dinero e ir a por los JBL Live Pro 2.

Los OnePlus Buds Pro 2 tienen un aspecto muy elegante, gracias a una mezcla de acabados brillantes y mates en los auriculares. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2: precio y fecha de lanzamiento

A la venta desde el 16 de febrero del 2023

Precio: 179€

Los OnePlus Buds Pro 2 salen la venta en España el 16 de febrero del 2023. Su precio oficial es de 179€.

Este precio es un poco incómodo. Se encuentra en un valle, entre los JBL Live Pro 2 y los Beats Studio Buds, que cuestan unos 150€, y los Sony WF-1000XM4, que cuestan unos 200€.

El competidor más cercano son los Honor Earbuds 3 Pro, que cuentan con una configuración de altavoces muy similar y cuestan alrededor de 160€.

Teniendo en cuenta la lista de características de los OnePlus Buds Pro 2, ciertamente no parecen fuera de lugar a ese precio... pero están siendo presionados por ambos lados. Por un lado, la presión de los auriculares de gama alta, que están bajando de precio, y por otro, la de los auriculares más baratos, que incluyen funciones que antes estaban reservadas a los modelos más caros.

OnePlus Buds Pro 2: especificaciones

Swipe to scroll horizontally Tabla de especificaciones Controlador: Controlador dinámico 11mm + 6mm Peso: 4,9 g (auriculares); 47,3 g (estuche) Gama de frecuencias: 20Hz - 40kHz Duración de la batería: 9 horas (auriculares); 30 horas (estuche) Conectividad: Bluetooth 5.3, LE Audio, LHDC Cancelación del ruido: Sí Índice de impermeabilidad: IP55

Los OnePlus Buds Pro 2 son mejores con un teléfono OnePlus 11 5G (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2: funciones

Compatibilidad con el Audio Espacial de Android

Funciones de personalización del sonido

Bluetooth LE Audio, además de compatibilidad con Hi-Res de los teléfonos OnePlus

Aquí hay de todo. Empecemos por la excelente conectividad, con Bluetooth 5.3 integrado, incluida la compatibilidad con Bluetooth LE Audio (listo para cuando se active en más dispositivos). También es compatible con LHDC 4.0, y este sistema está preparado para Hi-Res Audio: conéctalo a un dispositivo compatible, como el nuevo teléfono insignia de la compañía, y podrás activar Hi-Res Audio a través de un interruptor en los ajustes.

Hablando de ajustes (si tienes un teléfono OnePlus), entra en ellos a través del menú Bluetooth y podrás ejecutar algunas opciones de personalización del sonido, incluida una que ejecuta una especie de prueba de audición, pidiéndote que respondas a pitidos para ver a qué frecuencias está sintonizado tu oído. A continuación, puede ajustar el perfil de sonido para compensar. Se trata de la opción "Golden Sound", que sólo lleva unos minutos configurar y merece la pena.

También puedes ejecutar un modo que personaliza la cancelación activa de ruido, que se encarga de sí misma durante unos 30 segundos mientras llevas los auriculares en los oídos. También puedes ajustar el ecualizador en la configuración y activar la compatibilidad con Audio Espacial.

La cancelación de ruido adaptativa es buena, pero no es la mejor de su clase. Amortigua el ruido en toda la gama de forma bastante eficaz, pero deja pasar mucho más ruido repentino que los AirPods Pro 2 o los Bose QuietComfort Earbuds II. Estos dos cuestan más, por supuesto, y el poder de bloqueo de sonido del OnePlus es agradable en general, especialmente con música intensa. No es revolucionario, aunque no esperábamos que lo fuera.

El Modo Transparencia resulta bastante artificial en cuanto al ruido que se oye, pero cumple perfectamente su función de dejar pasar el ruido exterior, así que no tenemos grandes quejas al respecto.

El OnePlus 11 es compatible con Audio Espacial, lo que significa que si estás viendo una película con sonido envolvente o Dolby Atmos en el OnePlus 11, te sentirás como en una sala de cine, donde los sonidos están alineados con la pantalla, que es la "parte frontal" de una configuración envolvente. Esto sólo funciona con un modelo de teléfono en el lanzamiento, se planean más, pero OnePlus no ha revelado cuáles serán, ni cuándo.

La calidad de la llamada con los auriculares es muy buena: todo el mundo nos dijo que se oía alto y muy claro, lo que no se puede garantizar con unos auriculares.

Son compatibles con Google Fast Pairing, por lo que se configuran al instante tanto si los usas con un teléfono OnePlus como con otro teléfono Android (para emparejarlos con cualquier otra cosa, tendrás que ponerlos en modo de emparejamiento, para lo que basta con mantener pulsado el botón del interior de la carcasa, y en nuestra experiencia fue rápido y fiable).

También son compatibles con el emparejamiento Bluetooth multipunto, por lo que se puede cambiar fácilmente entre dos dispositivos. En general, esto funcionó bien para mí, con sólo una ocasión en la que el cambio de conexión no funcionó la primera vez, pero funcionó en un segundo intento de inmediato. La función "Buscar mis auriculares" funciona con el sistema de OnePlus y no con la versión de Google, lo que es una pena.

La duración de la batería de seis horas con los auriculares y 25 horas adicionales en la funda (con la cancelación de ruido activada) es bastante normal, ni mala ni genial. Puedes conseguir nueve horas y 30 horas más desactivando el ANC.

Son resistentes a la humedad (IP55), lo que significa que aguantan bien el sudor y la lluvia, pero si buscas unos auriculares para entrenar, es mejor que te decantes por unos específicos (los Beats Fit Pro tienen un precio similar).

Si quieres relajarte, los Buds Pro incluyen sonidos chill-out, sin necesidad de teléfono. Basta con mantener pulsado uno de los sticks durante tres segundos para que se emitan sonidos de la naturaleza o ruido blanco. Ten en cuenta que no hay control de volumen en los auriculares.

Por último, hay una función que puede resumirse como "modo de detección de postura encorvada": los auriculares pueden detectar posturas no óptimas, si también tienes un teléfono OnePlus.

Estas funciones son fácilmente accesibles a través de la aplicación de ajustes en un teléfono OnePlus, pero necesitarás la aplicación HeyMelody en otros teléfonos Android para acceder a varias opciones de configuración, monitorización de la batería y personalización.

En un mundo ideal, no utilizaríamos la compatibilidad con Hi-Res Audio, que es relativamente rara, ni con Audio Espacial, que está bloqueado para un teléfono OnePlus. Pero no está fuera de lo común. En general, nos encanta todo lo que se ha incluido aquí.

Valoración de las funciones: 4/5

Los auriculares OnePlus Buds Pro 2 incorporan un sistema coaxial de doble transductor que debería producir un sonido amplio, rico y expansivo. Pero... (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2: calidad de sonido

Dependiendo de lo que estés escuchando, los OnePlus Buds Pro 2 pueden sonar de forma bastante agradable. Los agudos son brillantes y nítidos, y los graves son bastante profundos, aunque no especialmente pesados, y eso está bien, muchos lo preferirán así. The Chain de Fleetwood Mac muestra bien estas dos facetas y revela que los agudos pueden contener mucho detalle. Los platos y las voces más agudas salen potentes y ruedan bien. Los bajos lo apuntalan todo con garra, pero sin resultar exagerados: esto es lo que mejor hacen los OnePlus Buds 2 Pro. Sin embargo, volveremos a hablar de este tema más adelante, porque también hay algunos problemas.

Donde los Buds Pro 2 se vienen abajo es en el rango medio, y Long Time Coming de The Delays es una buena muestra de ello al escucharla en estos auriculares. Comienza con agudos brillantes, que se escuchan muy bien, pero a medida que la canción realmente se pone en marcha, tiene capas de guitarras intencionadamente recargadas que llenan absolutamente los medios, y está claro que no suenan tan bien. La canción resulta relativamente plana en comparación con otros dispositivos: los medios no son lo bastante abiertos ni tienen suficiente empuje. También suena relativamente comprimida, por lo que pierde algo de detalle y claridad: las guitarras densas se funden demasiado y se apilan entre ellas, en lugar de construirse unas sobre otras.

Escuchar en Hi-Res (a través de Apple Music, en un OnePlus 11 5G) no hizo nada para ayudar con la claridad. Tener más detalle en los datos de la pista no servirá si la resolución no está allí desde el extremo del altavoz, que parece ser el caso aquí.

Al desactivar la cancelación activa de ruido se escucha un poco más de vida y equilibrio en el escenario sonoro (como suele ser el caso), pero una gran cantidad de sonido se abre camino a través del hueco auricular cuando está desactivada, por lo que es en gran medida un arma de doble filo.

El efecto Audio Espacial es muy eficaz con las películas. Los sonidos pasan por delante de tu cabeza y se sitúan frente a ti en relación con la pantalla. En comparación con la misma función de los AirPods Pro 2 utilizados con un iPhone 13 Pro, diría que el combo de OnePlus Buds y 11 es ligeramente más lento a la hora de responder y realinear los sonidos cuando giras la cabeza, pero eso es ponerse quisquilloso: normalmente no giras mucho la cabeza durante una película como yo lo hago cuando estoy probando. Como gran amante del Audio Espacial para películas, me impresionó mucho el efecto.

Sin embargo, la música con Audio Espacial no me gustó nada. Agrava mi problema de equilibrio con los Buds al hacer que los graves y los agudos sean más duros, no sólo enfatizando la falta de potencia en los medios, sino también haciendo que los agudos pasen de ser agradablemente nítidos a excesivamente ásperos. Aquí es donde volvemos a The Chain: después de haberme beneficiado del enfoque en agudos y graves de los Buds Pro 2, ahora suenan demasiado duros y se pierden todos los matices de audio.

Hice una comparación directa reproduciendo las mismas pistas Dolby Atmos de Apple Music del iPhone a los AirPods Pro 2 (en lugar de OnePlus 11 5G a los Buds Pro 2) en Audio Espacial, y no se puede culpar a la mezcla (aunque las mezclas Atmos son bastante diferentes a las mezclas estéreo normales). Los AirPods producen un sonido más redondo, sin picos de agudos al reproducir exactamente la misma canción de la misma fuente.

Hemos probado con otras canciones Atmos y, aunque no todas sufren tanto el efecto, el procesamiento crea un equilibrio peor que el de la escucha en estéreo.

Y utilizamos todas las posibilidades de los auriculares para mejorar las cosas. Pasamos por el proceso de personalización de cancelación de ruido y la prueba "Golden Sound", en la que se reproducen una serie de tonos para ver lo que pueden captar tus oídos. Hizo algunos cambios en la mezcla basados en las pruebas que mejoraron las cosas en comparación con el valor predeterminado... pero no lo suficiente como para cambiar nada de lo que decimos arriba.

Si todo esto te parece demasiado exigente, es porque los OnePlus Buds Pro 2 nos han decepcionado un poco. Sabemos lo buena que puede ser una configuración coaxial en unos auriculares, pero los Honor Earbuds 3 Pro tienen el mismo tipo de configuración y son más ricos, potentes y equilibrados.

Los OnePlus Buds Pro 2 no son terribles para el audio, pero a este precio, tendrían que hacerlo mejor que esto, porque la competencia es dura.

Valoración de la calidad de sonido: 3.5/5

Aquí están los OnePlus Buds Pro originales a la izquierda, y los nuevos a la derecha. La diferencia es... mínima. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2 review: Diseño

Excelentes controles

Bonito acabado bicolor

Ligero y cómodo en general

Los OnePlus Buds Pro 2 se parecen mucho a la versión original, y eso nos gusta. Tienen un diseño bicolor en el que la parte mate de los auriculares se mezcla con un "palo" brillante que emerge hacia abajo, y creemos que queda muy bien, sobre todo en la nueva versión verde.

OnePlus ha incluido aquí una de nuestras características favoritas de los AirPods Pro: los controles de presión en la parte de la varilla. Funcionan muy bien: aprieta una vez para reproducir/pausar, mantén pulsado para cambiar entre modo transparencia y cancelación de ruido, aprieta dos veces para saltar hacia delante y tres veces para saltar hacia atrás.

Me encanta porque se puede usar con guantes en invierno, porque es el único control de auriculares que no te obliga a introducirlo más profundamente en el canal auditivo y porque es imposible activarlo accidentalmente.

Los auriculares pesan 4,9 g, lo que también es excelente. Significa que son fáciles de llevar durante largos periodos de tiempo, y hace que se sientan más seguros. Los OnePlus Buds Pro 2 me parecen muy cómodos en general, pero las almohadillas son un poco demasiado flexibles. Creemos que serían aún más cómodas (y quizás bloquearían más el ruido) si fueran un poco más firmes. También hacen un poco más de ruido por la fricción al caminar que los auriculares con almohadillas más firmes, aunque generalmente se tapa con la música. Yo no lo consideraría un problema.

La carcasa es de plástico mate de gran calidad, sin crujidos ni tambaleos. Me gustaría que fuera un poco más pequeña, pero de nuevo, no creo que sea un problema real. Se puede cargar por USB-C (en unas dos horas) o mediante carga inalámbrica Qi.

Valoración del diseño: 4/5

La carcasa es de plástico mate, y recoge tantas huellas dactilares, que juraría que tiene más incluso cuando no la he tocado. Lo limpiamos mucho para esta foto. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2: calidad-precio

Repleto de funciones (aunque algunas son exclusivas de OnePlus)

El sonido es lo más importante, y es imperfecto

Precio peligrosamente cercano al de los auriculares premium

Estuvimos a punto de enamorarnos de los OnePlus Buds Pro 2. El diseño es genial, y la lista de características es casi inigualable (salvo por algunas molestias, como no incluir Google Find My). El Audio Espacial también es realmente eficaz.

Pero lo más importante es la calidad del sonido, y aunque los Buds Pro 2 impresionan por el detalle de los agudos y el control de los graves, a los medios les falta pegada dinámica y claridad, y eso hace que las canciones sean menos divertidas y menos claras de lo que deberían ser por este precio. No es que sea desagradable escucharlos, pero al volver a cambiarlos por otros auriculares de gama alta me alivió al recuperar un sonido más equilibrado.

Si tienes un teléfono OnePlus y te encanta la idea de todas las funciones que se ofrecen aquí, creo que estarás contento con estos auriculares, pero si no tienes el tirón de la marca, te recomendaría invertir un poco más en unos auriculares que ofrezcan un sonido más completo, o gastarte un buen 30% menos en unos auriculares que ofrezcan el 90% de la calidad de audio que tienes aquí.

Valoración de la calidad-precio: 3.5/5

(Image credit: Future)

¿Debería comprar los OnePlus Buds Pro 2?

Swipe to scroll horizontally Tabla de valoración Funciones Preparado para el futuro, con LE Audio y Audio Espacial y mucho más. 4.5/5 Calidad de sonido Unos agudos detallados y unos graves bien afinados se ven defraudados por unos medios muy sosos. 3.5/5 Diseño Bonitos, cómodos y con un sistema de control inteligente. 4/5 Calidad-precio Demasiado cerca en precio a cosas que suenan mucho mejor, a pesar del gran conjunto de características. 3.5/5

Cómpralos si...

Tienes un teléfono OnePlus y quieres todas sus funciones Obviamente, estos auriculares son una combinación natural con un teléfono OnePlus. Facilitan el acceso a todas las funciones de personalización, sonido Hi-Res y la función Find My Headphones, además de Audio Espacial con el OnePlus 11 5G.

Quieres una conectividad preparada para el futuro Con LE Audio a bordo, estos son de los primeros auriculares compatibles con el estándar de próxima generación, con menor consumo de energía y mayor calidad.

No los compres si...

Quieres audio para sibaritas A pesar de la compatibilidad con Hi-Res y una gran claridad en los agudos y graves, el equilibrio no es perfecto en general, y no hay forma de arreglarlo sin quitarle el naturalismo que tiene.