Una nueva filtración de vídeo podría haber revelado el diseño completo del Nothing Phone 3a y Phone 3a Pro

Aparece una nueva filtración del Nothing Phone en forma de vídeo

Se muestran tanto el Nothing Phone 3a como el Phone 3a Pro

La presentación oficial está prevista para el 4 de marzo

Nothing ya ha confirmado que sus próximos smartphones se presentarán el martes 4 de marzo, pero si no puedes esperar tanto, se han filtrado en Internet nuevos vídeos promocionales que muestran el Nothing Phone 3a y el Nothing Phone 3a Pro.

Estos vídeos proceden del conocido filtrador @MysteryLupin, y revelan los modelos estándar y pro que nos llegarán. Además de una buena mirada a la estética de cada teléfono, también hay alguna información sobre las características de software a bordo.

El vídeo del Nothing Phone 3a menciona un «nuevo y avanzado sistema de cámara», que incluye una configuración de triple lente de 50 MP + 50 MP + 8 MP en la parte trasera, con zoom óptico de 2 aumentos.

En cuanto al Nothing Phone 3a Pro, se menciona el mismo número de megapíxeles de 50 MP + 50 MP + 8 MP para la cámara trasera de triple lente, pero esta vez hay una lente de zoom periscópico, por lo que las capacidades de zoom óptico aumentan hasta 3x.

Espacios y pantallas

Aparte de la configuración de la cámara, ambos teléfonos incorporan lo que se denomina una «segunda memoria», a la que aparentemente se accede a través de un nuevo botón lateral. Parece que se trata de un sistema de búsqueda, recopilación y toma de notas basado en inteligencia artificial.

En Nothing OS 3 se muestra una nueva función, Essential Space, que parece una aplicación de notas y «organiza el contenido y genera puntos de acción». Parece que se pueden combinar en la misma interfaz notas de voz, listas de tareas y mucho más.

El Snapdragon 7s Gen 3 se menciona como el procesador que alimenta tanto el Nothing Phone 3a como el Phone 3a Pro, y sabemos por filtraciones anteriores que no va a haber una gran diferencia entre estos teléfonos cuando se trata de especificaciones clave.

Ambos teléfonos cuentan con lo que Nothing llama «nuestra pantalla más grande y brillante», según los vídeos, con un tamaño de 6,77 pulgadas, un brillo máximo de 3000 nits y una tasa de refresco de 120 Hz. Dentro de una semana se harán oficiales todos estos detalles.