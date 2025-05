El Nothing Phone 3a Pro

Nothing ha confirmado que lanzará el Nothing Phone 3 en julio

El "vídeo" del anuncio no revela nada más

Según las filtraciones y avances anteriores, este móvil será un buque insignia en toda regla

Sabíamos que el Nothing Phone 3 llegaría en algún momento de este "verano", pero ahora sus creadores han concretado un poco más: el teléfono se lanzará en julio.

La noticia se ha revelado en un avance publicado en la cuenta de X de Nothing, aunque… no cuenta mucho más. Bajo el texto que menciona la fecha de lanzamiento en julio, lo único que podemos ver es el número "3" parpadeando en pantalla varias veces, seguido del mensaje "it’s a magic number" (es un número mágico).

Ese "3" está formado por una serie de bloques blancos que recuerdan al sistema de iluminación llamado "Glyph" que hay en la parte trasera de los teléfonos Nothing, así que probablemente volverá a estar presente, aunque eso ya era de esperar.

Phone (3). It's a magic number. Coming July 2025. pic.twitter.com/WEQ7Vcf72HMay 20, 2025

Un chip de alta gama y una cámara renovada

Aun así, aunque este adelanto no revela mucho más, los anteriores avances y las filtraciones sí nos dan una idea de lo que podemos esperar.

La propia Nothing ya ha dicho que el Nothing Phone 3 será el “primer buque insignia auténtico” de la compañía, y que tendrá un precio acorde, en torno a las 800 libras. Esto, convertido a euros equivale aproximadamente a 950€, pero las conversiones de precios rara vez son precisas. El modelo anterior, el Nothing Phone 2, se lanzó por 649€, y lo que parece estar claro es que va a subir bastante. Al parecer, ese precio se justificará con “materiales de primera calidad, mejoras importantes en el rendimiento y un software que realmente lleva todo al siguiente nivel”.

Además, un rumor reciente apunta a que el Nothing Phone 3 llevará un “chip Snapdragon de gama alta”, lo que podría significar el Snapdragon 8 Elite, presente también en dispositivos como la serie Samsung Galaxy S25.

La misma filtración también hablaba de una cámara triple rediseñada en profundidad, con un sensor principal más grande que el del Nothing Phone 2 y una lente teleobjetivo tipo periscopio, lo que sugiere que este modelo podría ofrecer zoom óptico de largo alcance.

La batería también podría mejorar, superando los 5.000mAh (frente a los 4.700mAh del Nothing Phone 2).

Así que el Nothing Phone 3 podría ser un dispositivo bastante interesante, y si te atraía el diseño de los móviles de Nothing pero echabas en falta algo más potente, este podría ser, por fin, el modelo que estabas esperando. Lo descubriremos en julio.