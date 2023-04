Nothing Phone 2: todo lo que sabemos sobre el nuevo móvil de Nothing

El original Nothing Phone 1 es un importante lanzamiento independiente, aunque sólo sea porque el mar de la telefonía está dominado por unos pocos peces gordos. Con el Nothing Phone 2, su fundador, Carl Pei, espera que el rayo caiga otra vez en el mismo sitio, y esta vez parece que aportará más de su fórmula ganadora original de OnePlus al próximo teléfono.

Aunque Nothing es un nombre no tan conocido en el mercado de los móviles, cuenta con el respaldo de grandes inversores en tecnología, como el ex ejecutivo de Apple y Next Tony Fadell. Carl Pei, CEO de Nothing, creó OnePlus desde cero para convertirla en la marca de rendimiento de Oppo, y fundó Nothing cuando se marchó.

OnePlus empezó como una empresa de teléfonos de oferta que ofrecía terminales con prestaciones premium. Sacrificó algunas especificaciones de la cámara y características de durabilidad como la resistencia al agua en favor de chips más rápidos y pantallas deslumbrantes.

El Nothing Phone 1 original parecía más bien un concepto de diseño, y destacaba por la iluminación y las funciones de software, pero el rendimiento era deficiente. El próximo Nothing Phone 2 pretende cambiar esa fórmula y competir más directamente con los teléfonos insignia serios.

El primer Nothing Phone también se lanzó en un número limitado de mercados, sin disponibilidad en Estados Unidos, por ejemplo. Este año, esperamos que el Nothing Phone 2 se lance más ampliamente, y volverá a distribuirse en España.

Directo al grano

¿Qué es? La secuela de Nothing que destaca por su diseño, ahora con más potencia

La secuela de Nothing que destaca por su diseño, ahora con más potencia ¿Cuándo saldrá? A finales del 2023, probablemente en el tercer trimestre, pero podría ser antes

A finales del 2023, probablemente en el tercer trimestre, pero podría ser antes ¿Cuánto costará? El anterior era barato, pero este es más potente, así que...

Nothing Phone 2: fecha de lanzamiento y precio

Nothing Phone 1 (Image credit: Future)

El primer Nothing Phone 1 llegó en julio del 2022, y esperamos que la secuela se presente en algún momento después del primer aniversario, y probablemente a finales de año. Las filtraciones sugieren un marco de tiempo Q2/Q3 para este año, según el sitio del mercado de telefonía local de la India 91Mobiles (opens in new tab), y con los nuevos componentes agresivos que estamos escuchando, pensamos que una fecha posterior es una apuesta más segura.

En el momento de su lanzamiento, el Nothing Phone 1 original costaba 469€. El teléfono estuvo brevemente disponible en un programa denominado "beta" en un mercado de referencia como Estados Unidos, y se podía comprar el modelo con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento por 299$. Sobre este tema, el CEO de Nothing, Carl Pei, ha dicho que no sólo se lanzará el Nothing Phone 2 en Estados Unidos, sino que espera que el mercado estadounidense sea una prioridad para este próximo teléfono. ¿

No tenemos especificaciones concretas para el próximo Nothing Phone, pero estamos escuchando que 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento son probables, al menos en una configuración. Muchos fabricantes de teléfonos de gama alta están consolidando las variaciones de modelos, así que es de esperar que todos los Nothing Phone 2 vengan con mucha RAM y almacenamiento.

Nothing Phone 2: diseño y pantalla

ThNothing Phone 1 (Image credit: Future)

El mayor misterio sobre el Nothing Phone 2 debe ser el diseño, porque el diseño del Nothing Phone 1 y sus características de diseño únicas fueron la razón principal para comprar el teléfono. No sabemos si Nothing mantendrá el mismo tipo de características de iluminación, evolucionará hacia algo más avanzado o intentará algo completamente nuevo.

Los rumores sugieren que el próximo Nothing Phone tendrá una pantalla ligeramente más grande, hasta 6,67 pulgadas desde la pantalla original de 6,55 pulgadas. Si la resolución no aumenta también, eso significaría que la pantalla será ligeramente menos nítida, pero no debería notarse. También hemos oído que el Phone 2 se actualizará a 120Hz, como el Nothing original.

Por lo demás, no sabemos si habrá nuevas mejoras significativas en el diseño. El Nothing Phone 1 original sólo era resistente al agua IP53, lo que está bien para una salpicadura ligera pero no para un fuerte aguacero. Utilizaba Gorilla Glass 5, que fue el mejor cristal de Corning en el 2016. Los teléfonos de hoy en día tienen que ser mucho más duraderos en general.

En cualquier caso, los rumores sobre el nuevo diseño también nos darán una idea del lanzamiento y la disponibilidad previstos del teléfono. Por lo general, vemos el diseño casi final del teléfono unos tres meses antes de su lanzamiento, y el hecho de que aún no hayamos recibido ninguna buena pista podría significar que tendremos que esperar mucho más en el 2023.

Nothing Phone 2: cámara y batería

El Nothing Phone 1 tiene sólo dos cámaras (Image credit: Nothing)

Una de las primeras filtraciones que escuchamos sobre el próximo Nothing Phone 2 sugería que tendría un nuevo objetivo y sensor de cámara, además de las dos cámaras de 50MP del Nothing Phone 1. El próximo teléfono debería tener una tercera cámara con la misma resolución, aunque no sabemos nada más sobre sus capacidades.

El Nothing Phone 1 tenía una cámara panorámica y otra ultra panorámica, así que tendría sentido que su sucesor tuviera algún nivel de zoom fotográfico. Incluso un zoom 3X sería bienvenido, tanto para un mayor alcance como para hacer mejores retratos. Tampoco sabemos si los sensores se actualizarán en la próxima generación.

El sensor que Nothing elija para su nueva incorporación podría suponer una gran diferencia. En nuestro análisis del Nothing Phone 1 (opens in new tab), observamos que la cámara panorámica, que aparentemente utiliza un sensor Sony común, funcionaba mucho mejor que la cámara ultra panorámica. Esta última tiene los mismos 50 megapíxeles, pero en un sensor mucho más pequeño, por lo que esos píxeles recogen menos luz.

En otras palabras, el Nothing Phone 2 podría utilizar mejores sensores en las cámaras secundarias, no sólo más sensores.

Se rumorea que la cámara selfie duplicará su resolución, pasando de los 16MP del Nothing Phone 1 a un nuevo sensor de 32MP para el Phone 2. El teléfono original situaba esa cámara selfie en la esquina superior izquierda de la pantalla. No estamos seguros de dónde se encontrará la nueva cámara selfie.

El próximo Nothing Phone será sólo un poco más grande (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En cuanto a la batería, una pantalla más grande significa más espacio para una batería más grande, y hemos oído que el modesto aumento de la pantalla también traerá un modesto aumento de la batería. La celda debería pasar de 4.500mAh a 4.700mAh, un aumento sutil.

Afortunadamente, hemos oído que Nothing podría aumentar su capacidad de carga, y el nuevo teléfono podría duplicar la potencia a una tasa de carga por cable de 67W. Eso debería proporcionar una carga completa en menos de treinta minutos, si el Nothing Phone 2 carga a una velocidad comparable a la de sus competidores.

Nothing Phone 2: especificaciones y funciones

Mientras que el Nothing Phone 1 original se centraba en el diseño y ofrecía un rendimiento nada impresionante a un precio asequible, el Nothing Phone 2 recibirá una actualización. Los ejecutivos de Qualcomm han dejado caer recientemente que la segunda parte del Nothing Phone tendrá el mejor Snapdragon del 2022, el Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Si te preocupa que el Nothing Phone 2 no pueda plantar cara a los buques insignia del 2023 con la plataforma Snapdragon 8 Gen 2, recuerda que teléfonos potentes como el OnePlus 10T y el Galaxy Z Fold 4 se estrenaron con las actualizaciones Gen 1 de Qualcomm, que supondrán un serio impulso respecto al chip Snapdragon 778 de gama media del Nothing Phone 1.

Por lo demás, poco se sabe sobre el próximo Nothing Phone 2 y lo que puede hacer. Podemos estar seguros de que ejecutará el Nothing OS sobre Android, probablemente Android 13, ya que el calendario sugiere que el teléfono se lanzará antes de que los desarrolladores tengan la oportunidad de probar y actualizar la próxima iteración de Android de Google.

La principal característica del Nothing Phone 1 es la matriz de LED de la parte posterior del teléfono, que se puede iluminar en una variedad de patrones para mostrar notificaciones específicas, mostrar la batería y los niveles de carga, o proporcionar una luz para la cámara. Estaría bien que Nothing llevara esto un paso más allá, y sería una pena que la característica iluminación LED se abandonara para una próxima generación.