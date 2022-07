A primera vista, el atractivo del Nothing Phone (1) radica en su destacado diseño y en la fuerza de su historia. La empresa llega claramente a su primer teléfono con la lección aprendida y el nivel de pulido aplicado al Phone (1) supera las expectativas, mientras que características únicas como su parte trasera transparente y su display iluminable llamado "Glyph", combinan la novedad y la funcionalidad de una manera que la mayoría de los otros teléfonos no tienen.

Si estás leyendo este análisis práctico del Nothing Phone (1), probablemente pertenezcas a uno de los dos bandos siguientes: los que nunca han oído hablar de Nothing y se preguntan qué es exactamente el Phone (1), o los que han estado pegados a la historia del esperado primer smartphone de la empresa londinense y están ansiosos por saber si la espera ha merecido la pena ahora que el tren ha llegado por fin a la estación.

Nothing sigue siendo una empresa bastante misteriosa, ya que el Phone (1) es sólo el segundo producto físico que lanza en su corta existencia, tras los true wireless earbuds, los Ear (1) del 2021. Esos auriculares marcaron la pauta del tipo de productos que la empresa aspira a fabricar, definiendo una clara estética de diseño tanto para la marca como para sus productos, que se ha mantenido hasta el Phone (1).

(Image credit: Future)

Antes del lanzamiento del Phone (1), el CEO y cofundador de Nothing, Carl Pei (con una reputación labrada en OnePlus), declaró al principio de su desarrollo que se estaba haciendo para ayudar a darle algo de alegría al mercado de los móviles, y rápidamente creó entusiasmo entre los fans y entusiastas de la tecnología utilizando trucos y tácticas familiares para cualquiera que haya seguido su trabajo en OnePlus.

En los meses anteriores al lanzamiento, se enviaron bromas sobre el diseño, el hardware y las características del teléfono a medios de comunicación de renombre que se centran en las tendencias y el estilo (Wallpaper*, Input, GQ, etc.), mientras que el móvil también recibió cobertura exclusiva de personas influyentes de alto perfil, como el YouTuber de tecnología, Marques Brownlee (MKBHD).

Como resultado, esta marca poco conocida con un historial no probado ha conseguido cultivar una cantidad desproporcionada de emoción e interés en torno a su primer teléfono. ¿Está el Nothing Phone (1) a la altura de las circunstancias? Sigue leyendo para descubrirlo...

Nothing Phone (1): precio y disponibilidad

Nothing presentó el Phone (1) el 12 de julio, y el teléfono estará disponible a partir del 21 de julio en España.

En cuanto a los precios, el Nothing Phone (1) está disponible en tres variantes de almacenamiento/ramas: 8GB de RAM/128GB, 8GB de RAM/256GB y 12GB de RAM/256GB, con un precio de 469€, 499€ y 549€, respectivamente.

Antes de su lanzamiento, un selecto número de fans privilegiados tuvo la oportunidad de pujar por una edición limitada de 100 dispositivos grabados a través de la plataforma de subastas StockX, incluso antes de que se hicieran públicos los detalles del hardware y el software del Phone (1). Algunos de esos pujadores habrían pagado más de 3.000 dólares por el privilegio de ser los primeros en tener un Nothing Phone (1).

Por otra parte, Nothing también creó un sistema de invitaciones (no muy diferente del empleado por la anterior empresa de Pei para el OnePlus One original) que permitía a los que tenían una invitación unirse a una lista de espera para estar entre los primeros en reservar un Phone (1).

Nothing Phone (1): diseño

Aunque pudimos estudiar el diseño del Phone (1) en las imágenes de prensa oficiales de Nothing antes de su lanzamiento, tener el dispositivo en las manos es sin duda una experiencia más rica.

El diseño general tiene un parecido inmediato con el iPhone 12 de Apple, sobre todo por el marco metálico de lados rectos del Phone (1), las esquinas redondeadas, la parte delantera y trasera planas y la colocación de la doble cámara trasera. Solo hay que hacerlo a escala, pasarlo por una máquina de rayos X y voilá. "¿Y por qué una máquina de rayos X?", te preguntarás; pues bien, el gran gancho de la forma del Phone (1) es su parte trasera: es completamente transparente.

(Image credit: Future)

Aunque ya hemos visto teléfonos con trasera transparente, normalmente los componentes que hay debajo son sólo parcialmente visibles (como en el HTC U12+) o totalmente falsos (como en el Mi 8 Explorer Edition de Xiaomi). Nothing, por su parte, ha diseñado las partes expuestas para que sean tanto funcionales como estéticas.

Al girar el teléfono en la mano, las cambiantes luces y sombras especulares que aparecen por encima y por debajo de las capas de componentes, tornillos y cables de cinta con diferentes texturas que hay bajo el cristal trasero del Phone (1) lo convierten en un rectángulo de electrónica mucho más interesante de ver que la mayoría de los teléfonos del mercado; por no mencionar que tiene el sello de Teenage Engineering (una empresa sueca de electrónica de consumo de moda, que colabora con Nothing en su diseño industrial) por todas partes.

Además, incluso con una parte trasera de cristal Gorilla Glass completamente transparente, el Phone (1) hace un trabajo decente evitando marcas de huellas dactilares, y cuando se ven manchas, se eliminan fácilmente. Los que compren una carcasa oficial del Phone (1) podrán apreciar su claridad desde el principio (la carcasa también es, como es lógico, transparente); sin embargo, es de esperar que las huellas se adhieran a ella mucho más fácilmente, y que requieran más esfuerzo para eliminarlas.

(Image credit: Future)

En el momento del lanzamiento, Nothing ofrece el Phone (1) en dos acabados: un modelo negro y otro blanco. El primero ofrece una apariencia más discreta, mientras que el segundo sirve para acentuar ese elemento de diseño destacado de una manera que seguramente hará que la gente se fije cuando lo saques en un bar y lo pongas casualmente en la mesa.

A pesar de sus lados rectos, los bordes del marco de aluminio reciclado están sutilmente redondeados para garantizar que el Phone (1) sea más cómodo en la mano de lo que cabría esperar y, lo que es más, se siente más ligero de lo que su construcción podría sugerir: con 193,5 g se sitúa por debajo del umbral de 200 gramos a partir del cual el peso de un dispositivo empieza a notarse.

La tecla de encendido en el lado derecho del marco y los dos controles de volumen en el izquierdo son grandes, fáciles de alcanzar y responden con un clic satisfactorio, sin requerir mucha fuerza, mientras que la certificación IP53 garantiza que el Phone (1) se puede utilizar bajo una llovizna ligera sin problemas, y debe evitar que el polvo se abra camino en la cavidad tras de ese cristal trasero transparente; simplemente no lo dejes caer en el fregadero o en la playa.

Aunque todavía estamos probando el Phone (1), el cristal y la estructura metálica todavía no muestran ningún signo de desgaste, salvo el protector de pantalla y el cable de carga preinstalados, que ya estaban rayados al sacarlos de la caja. Esto podría deberse a la limitada capacidad operativa inicial de Nothing, ya que el pequeño tamaño de la empresa aumenta las posibilidades de que se produzcan errores de control de calidad en comparación con un gigante bien engrasado como Samsung o Xiaomi, o podría tratarse de un error limitado a la muestra de prensa que recibimos.

Nothing Phone (1): Glyph Interface

Aunque la parte trasera transparente del teléfono es todo un tema de conversación, su característica más destacada es lo que Nothing ha denominado el interfaz Glyfh: una serie de 900 LED blancos dispuestos en la parte trasera del teléfono en una configuración distinta que actúa como una especie de luz de notificación.

Los LEDs se difuminan para formar barras de luz que recorren el borde de elementos como el módulo de la cámara trasera y la bobina de carga inalámbrica, y cada glifo segmentado puede iluminarse independientemente de los demás. Es una característica única que Nothing ha puesto en práctica de varias maneras creativas.

(Image credit: Future)

Al entrar en la interfaz del Glyph Interface en los ajustes del teléfono, puedes personalizar a qué reaccionan los glifos y cuándo lo hacen. Por defecto, están emparejados con uno de los 10 tonos de llamada y de notificación de la marca Nothing, con los diferentes patrones de luz y hápticos perfectamente sincronizados (en términos de brillo y fuerza, respectivamente) con el audio de cada uno.

Sin embargo, la utilidad de los glifos va más allá de las notificaciones de un vistazo: también pueden actuar como un indicador de carga de la batería, tanto para la carga por cable como para la carga inalámbrica inversa, mostrar cuando el Asistente de Google está escuchando y recogiendo tus comandos de voz, y servir como una luz suave cuando estás grabando un vídeo, en lugar del único flash LED de la cámara.

La opción de establecer diferentes emparejamientos de glifo/tono de llamada para contactos específicos en tu agenda es agradable, pero las opciones de personalización adicionales para las notificaciones específicas de la aplicación, las acciones en el juego y la capacidad de componer tus propios patrones de glifo para tus propios tonos serían buenos añadidos que, con suerte, Nothing ya lo estará considerando.

Nothing Phone (1): pantalla

Se especulaba con el panel que tendría el Phone (1), basándose en gran medida en su esperado precio, y ahora que ya está aquí podemos confirmar que Nothing ha puesto en el dispositivo con un panel AMOLED de 6,55 pulgadas Full HD+ que cuenta con una alta tasa de refresco de 120Hz, junto con compatibilidad con HDR10+ y soporte de color de 10 bits.

La pantalla está rodeada por un bisel que no es pequeño, pero recupera algunos puntos estéticos al lucir un grosor consistente en todo el contorno (algo que no siempre se da y no siempre es fácil de hacer, desde el punto de vista de la ingeniería). La cámara frontal perforada del teléfono se encuentra en la esquina superior izquierda del panel, mientras que el sensor óptico de huellas dactilares en la pantalla se encuentra bajo y cerca del borde inferior del panel.

(Image credit: Future)

A pesar de las ventajas técnicas que suele aportar un panel OLED, todavía no existe la funcionalidad de pantalla siempre encendida (Nothing ha confirmado tal funcionalidad). Sin embargo, un tenue anillo que delimita la ubicación del sensor de huellas dactilares permanece en la pantalla cuando el resto de la pantalla se apaga, y a pesar de que el teléfono ofrece la funcionalidad de levantarlo para encender, no es necesario despertar la pantalla del Phone (1) antes de pulsar el sensor para acceder.

En cuanto al panel en sí, la resolución Full HD+ ofrece una imagen agradablemente nítida con colores vivos, mientras que los sencillos controles que te permiten ajustar la temperatura del color y la vivacidad. También puedes alternar la tasa de refresco entre 60Hz y 120Hz para adaptarla a lo que estés haciendo en el teléfono o para preservar la vida de la batería.

Nothing Phone (1): audio

Dado que el primer producto de Nothing fue un par de auriculares Bluetooth, no debería sorprender que el Phone (1) no cuente con una toma de auriculares con cable, sino que proporcione audio a través de Bluetooth 5.2. La función de emparejamiento rápido de Nothing hace que la conexión de determinados auriculares -como los propios Nothing Ear (1)- sea instantánea (aunque todavía no se ha compartido la lista completa de productos compatibles).

El teléfono también cuenta con dos altavoces estéreo, pero hay que tener en cuenta que no se trata de un reparto equitativo, ya que la mayor parte de la potencia proviene del altavoz inferior, mientras que el auricular emite medios y agudos.

Nothing Phone (1): software

Nothing dio a los usuarios una demostración de su experiencia de usuario basada en Android a medida antes del lanzamiento del Phone (1), publicando un lanzador que podía instalarse en móviles compatibles de otras marcas. Sin embargo, la experiencia ofrece mucha más profundidad.

(Image credit: Future)

La fuente de matriz de puntos característica de la marca, que puede encontrarse en todo el hardware del teléfono (como en su parte trasera de cristal e incluso en la bandeja de la tarjeta SIM), también se traslada a la interfaz de usuario, denominada "Nothing OS", que encabeza los menús y selecciona los widgets.

Nothing OS es similar a las versiones de Android de Motorola y Google, con ligeros ajustes que lo diferencian de una experiencia verdaderamente estándar: las carpetas pueden ampliarse para ocupar un espacio de 2 x 2 en la pantalla de inicio, ofreciendo una funcionalidad híbrida; los widgets de ajustes rápidos específicos pueden deslizarse, ofreciendo más opciones de conectividad de un vistazo; y, aunque está escondido, hay incluso una vista emergente para una multitarea más cómoda.

Nothing Phone (1): batería y rendimiento

Uno de los aspectos más controvertidos del Phone (1) antes de su lanzamiento fue la elección del chip por parte de Nothing, ya que la compañía sorprendió a los observadores de la industria al implementar una versión algo justa de un antiguo chip de séptima generación de Qualcomm: el Snapdragon 778G+.

(Image credit: Future)

Viene con una memoria RAM básica de 8GB, pero el modelo superior puede comprarse con 12GB, mientras que el "+" denota la inclusión de soporte de carga inalámbrica (hasta 15W) e inalámbrica inversa (hasta 5W).

Tras el cristal y los componentes visibles, el Phone (1) incorpora una batería de 4.500mAh, que según Nothing ofrece hasta 18 horas de uso por carga y se recarga al 50% en 30 minutos, siempre y cuando se tenga el adaptador de corriente apropiado de 33W PD/Quick Charge 4.0. Nothing ofrece su propio adaptador, pero no lo incluye en la caja, lo que significa que lo único que encontrarás es un cable blanco de USB-C a USB-C.

Nothing Phone (1): cámaras

Mientras que la cámara frontal tiene unos discretos 16MP, las dos cámaras traseras tienen 50MP cada una.

(Image credit: Future)

El sensor principal Sony IMX766 es compatible con OIS (estabilización óptica de la imagen) y es omnipresente entre los fabricantes de teléfonos (se encuentra en ofertas actuales como el Xiaomi 12 y la gama media OnePlus Nord 2), mientras que el secundario de 50MP Samsung JN1 ultra angular significa que no tienes que comprometer la nitidez al cambiar entre las dos distancias focales (al menos en lo que respecta al recuento de píxeles).

Una de las pocas aplicaciones que Nothing ha incluido en el Phone (1), más allá de su grabador de audio de marca propia, es una experiencia de cámara adaptada que presenta la paleta de colores negro, rojo y blanco de la marca y, entre otras, incluye un modo de disparo macro dedicado.

Conclusión

Para aquellos que han estado siguiendo el proceso de la llegada del Phone (1), el 12 de julio marca un hito importante para Nothing como empresa, y sirve como verdadero punto de partida para su tan esperado ecosistema.

El Phone (1) también cumple su propósito de ser un dispositivo de referencia con características destacadas con las que sus rivales actuales no pueden competir, aunque sólo sea porque no se les ocurrió hacerlo.

En contraste con su diseño e iluminación únicos, el hardware que ofrece el Phone (1) parece un poco más corriente, pero aunque hay una serie de alternativas que merecen la pena en torno al precio del Phone (1), pocas, o ninguna, son tan inolvidables.