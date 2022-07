El Nothing Phone 1 es el móvil perfecto para aquellos que no puedan esperar a que se lance el iPhone 14

Después de meses promocionando el Nothing Phone (1) (opens in new tab), la compañía finalmente ha puesto a la venta su primer móvil Android (opens in new tab), que ha tenido una acogida modesta por parte de los analistas.

En nuestro propio análisis sobre el Nothing Phone (1) (opens in new tab), dijimos que el teléfono "se ha fabricado con algo más que una lista de características típicas de los móviles; con un diseño trasero que no se parece a ningún otro del mercado, características (como la iluminación de la interfaz Glyph en su parte trasera) que ofrecen intriga y diversión, y un conjunto de funciones y hardware bien finalizado y capaz". Le dimos al Phone (1) una puntuación de 4 sobre 5.

Bueno, ahora que el teléfono ya está a la venta (desde el 21 de julio en España), ya lo puedes comprar en muchos vendedores, incluidos Amazon (opens in new tab)y PcComponentes (opens in new tab). El precio de partida del Nothing Phone (1) es de 469€ para su variante básica, que cuenta con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

El móvil cuenta con algunas especificaciones de alta gama que hace que ese precio suene bastante sorprendente, como una pantalla FHD+ con tasa de refresco de 120Hz y dos cámaras traseras del 50MP. Eso sí, han hecho algunos recortes para poder venderlo a ese precio, como su chip de gama media y una batería que podría ser de más capacidad.

Un iPhone 14 para aquellos que no puedan esperar

Si estás interesado en comprar el iPhone 14 (opens in new tab) de Apple, pero no quieres esperar meses hasta que ese móvil sea lanzado al mercado (o si prefieres un teléfono con Android), el Nothing Phone (1) podría ser una buena alternativa para ti.

¿Sabes por qué? Pues porque el nuevo Nothing Phone (1) tiene un diseño similar al de los iPhone de Apple, con bordes planos, y además ofrece una experiencia fotográfica similar, ya que cuenta con una cámara principal y una ultra gran angular en su parte trasera.

Claro que el Phone (1) ejecuta el sistema operativo Android, mientras que los iPhone vienen con iOS, y sin dudas esa será la diferencia más notable entre ambos teléfonos para la mayoría de la gente.

Por otro lado, también puedes contar con que el iPhone 14 tendrá un precio de partida mucho más elevado, por lo que comprando el Nothing Phone (1) te gastarás menos dinero.

Se espera que el iPhone 14 sea presentado a mediados de septiembre, y obviamente no podemos comparar al detalle ambos dispositivos hasta que el de Apple se ponga a la venta, pero sí que podemos compararlo con el iPhone 13 (opens in new tab), y la conclusión es que tienen muchas cosas en común.

Por último, el iPhone 14 ya se ha filtrado mucho, y puedes encontrar toda la información disponible hasta ahora en este artículo (pinchando aquí) (opens in new tab).