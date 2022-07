Sí, el Nothing Phone (1) hará que los móviles vuelvan a ser divertidos - y aquí tienes varios motivos (incluido un secreto)

Aunque Nothing reveló todos los detalles sobre su primer móvil, el Nothing Phone (1) (opens in new tab), de cara a su lanzamiento del 12 de julio, en realidad hubo algo que la compañía no transmitió: la manera en la que pretenden devolver la diversión al mercado de la telefonía con este dispositivo.

En las semanas previas al lanzamiento del Nothing Phone (1), la compañía y su CEO, Carl Pei, habían hablado repetidamente de que su primer smartphone llegaba como un soplo de aire fresco y divertido a un mercado de móviles que se había vuelto muy aburrido y monótono, ya que parece que siempre vemos lo mismo una y otra vez, con las empresas limitándose a lanzar las versiones actualizadas de sus dispositivos ya existentes.

Ahora mismo, tanto el perfil personal de Twitter de Carl Pei, como el de la compañía (opens in new tab), siguen teniendo como eslogan "estamos aquí para hacer que la tecnología vuelva a ser divertida" (obviamente en inglés, claro).

Tal y como comentamos en nuestro análisis del Nothing Phone (1) (opens in new tab), hay tres elementos clave que destacan en este nuevo dispositivo, y parecen estar diseñados intencionadamente para ofrecer esa sensación de diversión y alegría que la compañía ha prometido a los usuarios.

A continuación, vamos a repasar esos tres elementos.

Las "burbujas" del sistema operativo del Nothing Phone (1)

Aunque Nothing, antes del lanzamiento, les ofreció a los fans interesados un acceso anticipado a una versión de la experiencia de usuario que ofrece el Phone (1) (a través de un launcher de terceros), lo cierto es que usar este sistema de forma nativa en el Nothing Phone (1) resulta mucho más interesante; una experiencia mucho más rica, sin ninguna duda.

(Image credit: Future)

Los elementos circulares, como las carpetas híbridas de la pantalla de inicio (que te permiten almacenar tus aplicaciones favoritas y acceder rápidamente a las entradas más importantes con un solo toque de dedo), suavizan mucho la estética de la versión stock de Android (la más "pura").

Incluso puedes ir más allá, y ampliar los iconos de las aplicaciones individuales, lo que resulta algo raro en la pantalla Full HD+ de 6,55 pulgadas del móvil, pero puede utilizarse junto con esas carpetas híbridas para crear pantallas de inicio llenas de "burbujas" de aplicaciones que te harán, como mínimo, sonreír cada vez que desbloqueas el Nothing Phone (1).

El secreto de esa parte trasera trasparente

Sin lugar a dudas, lo que más ha dado que hablar sobre el Phone (1) es su parte trasera transparente, protegida por Gorilla Glass, bajo la cual puedes ver distintos componentes distribuidos de una forma bonita, que cuentan con distintas texturas que juegan con la luz de forma diversa.

(Image credit: Future)

Por mi propio experiencia, sé que hay mucha gente con esa predilección especial por la tecnología transparente; aquellos que cada vez que sale un dispositivo de este tipo están deseando poder hacerse con él.

Y parece bastante claro que el equipo que ha desarrollado el Phone (1) comparte esa fascinación por poder ver a través de las cosas, y así lo han plasmado en el nuevo móvil, aprovechando la oportunidad de ofrecer a la nueva generación de "frikis" un nuevo caramelito para deleitar sus ojos, esta vez a través de su propia creación.

Cuando nuestro equipo de TechRadar del Reino Unido habló con Ryan Latham, que es el director general de Nothing del Reino Unido e Irlanda, este reveló que la disposición de los componentes de la parte trasera del Nothing Phone (1) esconde un secreto: ¡un elefante!. ¡A ver si consigues descubrirlo! (Fíjate en la imagen, y si no lo encuentras, al final del artículo te lo mostramos, para que no te quedes con la duda).

¿Dónde está el elefante escondido? ¡A ver si lo encuentras! (Image credit: Future)

A todo el mundo le gusta un espectáculo de luces

Si no sabes apreciar las cosas divertidas de la vida, es posible que la interfaz Glyph del Nothing Phone (1) no te parezca más que una luz de notificación algo exagerada, sin embargo, eso sería una pena, ya que te perderías la diversión que aporta la disposición de las 900 luces LEDs a la experiencia del usuario.

(Image credit: Future)

Esto te lo prometemos: si estás tomando algo con tus amigos en un bar, pones tu Nothing Phone (1) boca abajo y activas las luces, ¡vas a llamar la atención de todos! Sin dudas la gente comenzará a hablar de ello. La combinación de luces, audio y patrones hápticos que se activan cuando recibes una llamada o una notificación es mucho más divertida que los típicos tonos e iconos de notificación que aparecen en la mayoría de los teléfonos.

Por otro lado, Nothing (y sus socios de diseño, Teenage Engineering) comparten el amor por la estética "retro-futurista", y eso se aprecia claramente en el software del Phone (1) (concretamente en la grabadora de audio, que muestra un clásico carrete de cinta), pero más allá de la iluminación de su interfaz Glyph y el flash de la cámara, la parte trasera del móvil también cuenta con un único LED rojo, cuya única función es parpadear cuando se graba un vídeo, como si se tratara de una videocámara VHS de los años 80. ¿Innecesario? Por su puesto. ¿Divertido y curioso? Sin lugar a dudas.

Durante el lanzamiento del Phone (1), Carl Pei expuso la mentalidad de un equipo que diseña los productos que realmente le gustaría ver; no solo toma decisiones basadas en los estudios de mercado y en los avances tecnológicos, sino en "instintos", y eso se nota en el producto final en el que se ha convertido el Nothing Phone (1).

Puede que el Nothing Phone (1) no sea un móvil que se vaya a convertir en el mejor del mercado en cuanto a especificaciones o características, como un buque insignia típico, pero es que esa no es su intención: aquí la cosa gira en torno a atraernos a los usuarios de una forma nueva que no hacen los demás teléfonos del mercado, basándose en valores como la diversión, el carácter, la peculiaridad y un poquito de capricho.

De verdad, el Phone (1) te ofrece un nuevo mundo de diversión, y está esperando a que lo disfrutes.

Aquí tienes el elefante secreto escondido en la parte trasera del móvil

Antes te hemos contado que uno de los elementos divertidos del nuevo Nothing Phone (1) es que han dispuesto los componentes de forma que se muestra un elefante en un lugar de la parte trasera... pues si no lo habías encontrado, aquí tienes la solución: