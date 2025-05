Nothing Phone 3: las 6 cosas que necesita para estar a la altura de los grandes

El Nothing Phone 2 mostrando sus luces

La marca Nothing sólo tiene unos pocos años, pero ya está dejando huella en el mundo de los móviles, con teléfonos Android distintivos que no se parecen a nada de lo que hay en el mercado.

El Nothing Phone 2 es el último buque insignia de la compañía, pero aunque impresiona desde el punto de vista del diseño, no es ni de lejos perfecto. Así que hay muchas cosas que queremos que cambien y mejoren en el Nothing Phone 3.

Encontrarás una lista de las cosas clave que queremos del Nothing Phone 3 más abajo, pero antes, hablamos de la fecha de lanzamiento y el precio confirmado del teléfono, junto con filtraciones y especulaciones sobre sus especificaciones y características.

Últimas noticias Confirmado: el Nothing Phone 3 se lanzará en julio

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del próximo buque insignia de Nothing

Del próximo buque insignia de Nothing ¿Cuándo sale? Julio

Julio ¿Qué precio tendrá? Mucho más que los 649€ del predecesor, tal vez incluso 950€

Nothing Phone 3: fecha de lanzamiento y precio

El Phone 3 costará como mínimo tanto como el Phone 2 (Image credit: Future / Philip Berne)

El Nothing Phone 2 se anunció el 11 de julio de 2023, y el Nothing Phone 1 se dio a conocer el 12 de julio de 2022.

Así que, basándonos en eso, siempre fue muy probable que el Nothing Phone 3 se anunciara este mes de julio, y ahora Nothing ha confirmado que, efectivamente, aterrizará en julio.

Más específicamente, es probable que sea revelado a mediados de mes, basándonos en el pasado. Nuestra mejor estimación es el 9 de julio, ya que sería el miércoles de la segunda semana completa del mes, que coincidiría con el anuncio de los dos modelos anteriores.

En cuanto al precio, Nothing ha confirmado que el Nothing Phone 3 costará unas 800 libras en Reino Unido. Ese es el dato que ha dado la marca. Ahora bien, esto convertido a euros equivale aproximadamente a 950€, por lo que podríamos ver un precio parecido a eso aquí en España, aunque las conversiones de precios rara vez son precisas.

Sea como sea, lo que está claro es que el Nothing Phone 3 costará mucho más que el Nothing Phone 2, que se lanzó por un precio de 649€.

Nothing Phone 3: noticias y filtraciones

Nothing ha revelado que el Phone 3 será el primer "buque insignia verdadero" de la compañía, con "materiales de primera calidad, importantes mejoras de rendimiento y un software que realmente nivela las cosas”. También se espera que el Nothing Phone 3 tenga muchas funciones de inteligencia artificial, según una nota filtrada.

Además, es casi seguro que el Nothing Phone 3 mantendrá su sistema de iluminación llamado “Glyph” en la parte trasera, ya que ayuda a que su teléfono destaque entre sus rivales.

Por otro lado, podría tener una batería mayor que la del Nothing Phone 2, de 4.700mAh, y unos biseles más pequeños, ya que incluso el modelo de gama baja, el Nothing Phone 2a, incorpora estas mejoras.

También hemos visto el lanzamiento del Nothing Phone 3a y el Nothing Phone 3a Pro, y estos han añadido cámaras con teleobjetivo a la mezcla, por lo que es casi seguro que también veamos un teleobjetivo en el Nothing Phone .

Dado que la compañía lo está posicionando como un buque insignia con un precio de gama alta, es probable que también tenga un mejor chip (procesador) que los teléfonos Nothing suelen tener, tal vez incluso el Snapdragon 8 Elite de gama alta.

De hecho, la principal filtración de especificaciones del Nothing Phone 3 apunta en gran medida a esto, diciendo que el Nothing Phone 3 tendrá una cámara de triple lente, incluida una lente periscópica, un chip Snapdragon insignia y una batería que podría superar los 5.000mAh.

Nothing Phone 3: lo que queremos ver

Hay un montón de maneras en las que el Nothing Phone 3 podría mejorar al Nothing Phone 2, y esperamos ver lo siguiente:

1. Más resistencia al agua

El Nothing Phone 2 tiene una resistencia al agua muy básica (Image credit: Future / Philip Berne)

El Nothing Phone 2 tiene cierta resistencia al agua, pero con una certificación IP54 sólo está certificado para sobrevivir a salpicaduras. Queremos tener la seguridad de que el Nothing Phone 3 puede resistir una lluvia intensa e, idealmente, incluso sumergirse en el agua, por lo que nos gustaría que la certificación IP aumentara a IP68.

Eso nos daría esa seguridad, y pondría su resistencia al agua en línea con rivales como el Google Pixel 8.

2. Mejores cámaras

Una de nuestras mayores quejas del Nothing Phone 2 fueron las cámaras, ya que nos parece que no son capaces de manejar la iluminación dinámica y carecen del detalle y la calidad de los teléfonos rivales.

Se trata, pues, de un verdadero punto débil que necesita una mejora urgente. Lo ideal sería que se añadiera una tercera lente para hacer fotos con teleobjetivo, algo que parece probable ya que el Nothing Phone 3a tiene un teleobjetivo, pero la prioridad debería ser mejorar las cámaras principal y ultra gran angular existentes.

3. Mejor uso de las luces de la parte trasera

A las luces traseras del Nothing Phone 2 se les podría sacar mucho más provecho (Image credit: Future / Philip Berne)

Cuando probamos el Nothing Phone 2, también descubrimos que la iluminación de la parte trasera del teléfono, conocida como luces “Glyph”, estaba infrautilizada, ya que pocas aplicaciones hacían uso de ella.

Este problema puede ser difícil de resolver si requiere la colaboración con los desarrolladores de esas aplicaciones, pero hasta ahora, hace que el sistema de iluminación parezca más un bonito truco que algo especialmente útil. Así que esperamos ver grandes mejoras de esta función en el Nothing Phone 3.

4. Más actualizaciones de versiones de Android

Google y Samsung han prometido siete años de actualizaciones de Android en sus últimos buques insignia, y aunque no esperamos que Nothing lo iguale, sobre todo porque sus teléfonos son más baratos, nos gustaría ver una mejora respecto a los tres años prometidos para el Nothing Phone 2.

Ampliar la promesa de soporte a cinco años para el Nothing Phone 3 sería estupendo.

5. Un diseño menos resbaladizo

El Nothing Phone 2 tiene una parte trasera muy resbaladiza (Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Aunque nos gusta mucho el diseño del Nothing Phone 2, un aspecto menos atractivo es la parte trasera redondeada de cristal, que aunque atractiva, también es propensa a resbalarse de las superficies.

Por supuesto, siempre puedes colocarlo con la pantalla hacia abajo, y eso es probablemente lo que Nothing quiere que hagas ya que de esa manera puedes ver la iluminación del glifo. Pero nos gustaría que el Nothing Phone 3 ofreciera al menos la opción de apoyarlo con la pantalla hacia arriba, sin arriesgarnos a una caída.

6. Una batería más grande

El Nothing Phone 2 tiene una batería de 4.700mAh, y aunque su resistencia es razonable (dando más de un día de vida de media) no es una capacidad particularmente grande dada su gran pantalla de 6,7 pulgadas.

Teniendo en cuenta que el Nothing Phone 2a, con una pantalla del mismo tamaño, se las arregla para meter una batería de 5.000mAh, nos gustaría ver lo mismo en el Nothing Phone 3.