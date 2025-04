Nothing Phone 3: vad vi vill se

Nothing Phone 2

Nothing är ett varumärke som bara funnits i några år, men det har redan börjat göra avtryck i telefonvärlden – med Android-telefoner som sticker ut rejält från den övriga marknaden.

Nothing Phone 2 är företagets senaste flaggskepp och även om den imponerar med sin design, är det inte en fullträff på alla fronter. Det finns därför en hel del vi vill se ändras och förbättras i den ännu inte officiellt bekräftade Nothing Phone 3.

Längre ner i artikeln hittar du vår lista över de viktigaste förbättringarna vi hoppas på, men först tar vi en titt på det vi vet hittills om telefonens möjliga pris, släppdatum och specifikationer.

Snabba fakta

Vad är det? Nästa prisvärda flaggskepp från Nothing

Nästa prisvärda flaggskepp från Nothing När släpps den? Förmodligen juli

Förmodligen juli Vad kommer den att kosta? Troligen runt 8 000 kronor

Nothing Phone 3: förväntat släppdatum och pris

Nothing Phone 3 kommer förmodligen att kosta minst lika mycket som Nothing Phone 2. (Image credit: Future / Philip Berne)

Nothing Phone 2 presenterades den 11 juli 2023 och Nothing Phone 1 presenterades den 12 juli 2022.

Baserat på detta är det mycket troligt att Nothing Phone 3 kommer att presenteras någon gång i juli och mer specifikt troligen i mitten av månaden. Vår bästa gissning är den 9 juli, eftersom det är tisdagen under den andra hela veckan i månaden – vilket skulle stämma överens med lanseringsmönstret för de två tidigare modellerna.

När det gäller priset förväntar vi oss att det åtminstone blir lika högt som för Nothing Phone 2, som hade ett startpris på 8 490 kronor vid sin lansering. Det är dock fullt möjligt att priset blir ännu högre – speciellt med tanke på att Phone 2 var dyrare än Phone 1.

Nothing Phone 3: nyheter och läckor

Det finns ännu inga konkreta nyheter om Nothing Phone 3, men vi kan spekulera i att den sannolikt kommer att använda ett Snapdragon 8 Gen 2-chipset. Det är förra årets toppchip för Android och skulle innebära ett generationskliv från Snapdragon 8 Plus Gen 1 som används i Nothing Phone 2.

Det är inte lika kraftfullt som Snapdragon 8 Gen 3, som vi nu ser i telefoner som Samsung Galaxy S24 och det är möjligt att Nothing Phone 3 kan använda Gen 3 istället. Men det skulle troligen innebära en rejäl prishöjning, så vi tror att Gen 2 är ett mer troligt val.

Nothing Phone 3 kommer också nästan säkert att behålla sitt glyph-belysningssystem på baksidan, eftersom det är något som får serien att sticka ut bland konkurrenterna.

Utöver det kan den komma att ha ett större batteri än 4 700 mAh-batteriet i Nothing Phone 2, samt smalare skärmkanter – eftersom den billigare modellen Nothing Phone 2a har dessa förbättringar.

Nothing Phone 3: vad vi vill se

Det finns mängder av sätt för Nothing Phone 3 att förbättras jämfört med Nothing Phone 2 och vi hoppas att få se följande:

1. Bättre vattentålighet

Nothing Phone 2 har bara minimal vattentålighet. (Image credit: Future / Philip Berne)

Nothing Phone 2 har viss vattenresistens, men med en IP54-klassning är den bara certifierad för att klara av stänk. Vi vill känna oss säkra på att Nothing Phone 3 klarar av kraftigt regn – och helst även att bli nedsänkt i vatten – så vi vill se att IP-klassningen höjs till IP68.

Det skulle ge oss det skydd vi söker och samtidigt sätta vattenresistensen i nivå med konkurrenter som Google Pixel 8.

2. Förbättrade kameror

En av våra största invändningar i vår recension av Nothing Phone 2 gällde kamerorna, där vår recensent konstaterade att de "inte klarar av dynamisk belysning och saknar den detaljrikedom och kvalitet som konkurrerande telefoner erbjuder".

Kamerorna är med andra ord en tydlig svag punkt och det finns ett stort behov av förbättring. I ett perfekt scenario skulle vi gärna se en tredje kamera för telefoto, men prio bör vara att förbättra huvudkameran och ultravidvinkelkameran som redan finns.

3. Bättre användning av glyph-belysningen

Belysningen på Nothing Phone 2 är riktigt snygg, men används alldeles för lite. (Image credit: Future / Philip Berne)

I vår recension av Nothing Phone 2 konstaterade vi att glyph-belysningen användes alldeles för lite, eftersom väldigt få appar faktiskt utnyttjade funktionen.

Det här problemet kan vara svårt att lösa om det kräver samarbete med tredjepartsutvecklare, men det gör också att belysningen känns mer som en gimmick än ett verkligt användbart verktyg. Därför hoppas vi att Nothing gör stora förbättringar på den här fronten i Nothing Phone 3.

Google och Samsung har lovat sju års Android-uppdateringar på sina senaste flaggskepp. Vi förväntar oss inte att Nothing ska matcha det, särskilt med tanke på att deras telefoner är billigare, men vi skulle gärna se en förbättring jämfört med de tre år som utlovats för Nothing Phone 2.

Att förlänga supporten till fem år för Nothing Phone 3 skulle vara ett stort steg framåt.

5. Mindre halkig design

Nothing Phone 2 har en väldigt halkig baksidan. (Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Vi är generellt väldigt förtjusta i designen på Nothing Phone 2, men en mindre uppskattad detalj är den rundade glasbaksidan. Den är visserligen snygg, men gör telefonen benägen att glida av släta ytor.

Visst kan du lägga den med skärmen nedåt – och det är nog vad Nothing själva tänkt, eftersom det gör glyph-belysningen synlig. Men vi skulle uppskatta om Nothing Phone 3 kunde ha en baksida som gör det möjligt att lägga den med skärmen uppåt utan att riskera att den glider ner på golvet.

6. Större batteri

Nothing Phone 2 har ett batteri på 4 700 mAh, vilket är okej och räcker för drygt en dags användning. Men sett till att den har en stor skärm på 6,7 tum är det inte en särskilt imponerande kapacitet.

Eftersom Nothing Phone 2a – som också har en 6,7-tumsskärm – lyckats få plats med ett 5 000 mAh-batteri, tycker vi att samma sak borde gälla för Nothing Phone 3.