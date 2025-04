El CEO de Nothing nos ha contado cuándo se lanzará el Nothing Phone 3

The Nothing Phone 3a arrived in March

Podemos esperar el Nothing Phone 3 en el tercer trimestre

Julio parece una buena apuesta basada en lanzamientos anteriores

Ya tenemos el Phone 3a y el Phone 3a Pro

Llevamos tiempo esperando el Nothing Phone 3 -recordarás que su lanzamiento se retrasó el año pasado porque Nothing quería más tiempo para trabajar en su software e IA-, pero ahora sabemos que llegará definitivamente este año.

Después de abrir una sesión de «pregúntame lo que quieras» en X, Carl Pei, CEO de Nothing, dijo que el Nothing Phone 3 se lanzaría en el «Q3», el tercer trimestre de este año. Eso sitúa la ventana de lanzamiento en julio, agosto o septiembre.

Desgraciadamente, no hemos obtenido más detalles que eso, así que queda por ver cuándo aparecerá exactamente el próximo teléfono insignia de Nothing. El Nothing Phone 2 se lanzó en julio de 2023, lo que puede darnos una pista.

En noviembre del año pasado oímos que Nothing lanzaría tres teléfonos a mediados de este año, es decir, entre junio y julio, y el Nothing Phone 3a y el Nothing Phone 3a Pro se presentaron en marzo de 2025.

La historia hasta ahora

Si Nothing se hubiera ceñido a un calendario regular, habríamos visto el Nothing Phone 3 en julio de 2024. Sin embargo, en junio de 2024, Pei anunció que el lanzamiento del teléfono se retrasaría a este año, subrayando la necesidad de «hacer bien el producto».

Pei añadió que el objetivo del próximo buque insignia de Nothing era «integrar el hardware y la inteligencia artificial de una forma que sea útil y que haga sonreír a la gente», por lo que es de esperar que incluya numerosas funciones de inteligencia artificial.

Como se puede ver en nuestro análisis del Nothing Phone 3a Pro, ya hay mucha IA a bordo de los actuales teléfonos Nothing, pero estas funciones, incluida la «segunda memoria» del Essential Space, podrían mejorar. Las mejoras podrían llegar con el Nothing Phone 3.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Por las filtraciones que hemos encontrado hasta ahora, parece que el Nothing Phone 3 va a ser una mejora significativa de su predecesor, y muy posiblemente uno de los teléfonos del año. Dentro de unos meses lo sabremos con certeza.