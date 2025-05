El Nothing Phone 3 será el primer rival real del iPhone y el Galaxy S de la compañía, con un precio acorde

El Nothing Phone 3 contará con materiales de primera calidad y mejoras de rendimiento importantes.

Se dice que será el primer teléfono insignia de la compañía.

Sin embargo, también costará mucho más que los modelos anteriores.

Hasta ahora, Nothing ha triunfado con smartphones atractivos pero asequibles, dirigidos a los mercados de gama baja y media, pero con el Nothing Phone 3, la compañía apuesta por algo más premium.

En un vídeo mostrado durante el último Android Show, el director ejecutivo de Nothing, Carl Pei, reveló que el Nothing Phone 3 llegará este verano (probablemente entre junio y agosto) y que contará con "materiales premium, importantes mejoras de rendimiento y un software que realmente mejora el rendimiento".

Aparentemente, todo esto se combinará para convertirlo en el "primer smartphone insignia de Nothing". Todo esto suena prometedor, pero como era de esperar, tendrá un precio: Pei añadió que el Nothing Phone 3 costará alrededor de 800 libras.

Un teléfono insignia con una competencia feroz

Convertido, esto equivale aproximadamente a 950€, pero las conversiones de precios rara vez son precisas. Esto situaría al Nothing Phone 3 en un rango de precios similar al del Samsung Galaxy S25, el iPhone 16 y el Google Pixel 9, por lo que tendría una competencia mucho más destacada que los teléfonos Nothing anteriores.

Será interesante ver si el Nothing Phone 3 ofrece lo suficiente para justificar ese precio y si los compradores le darán una oportunidad frente a marcas más importantes. Deberíamos descubrirlo pronto, pero mientras tanto (o si no estás interesado en un teléfono premium), siempre están los Nothing Phone 3a y Nothing Phone 3a Pro de gama media.

