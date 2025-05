Nothing Phone 3 blir selskapets første virkelige konkurrent til iPhone og Galaxy – med en matchende prislapp

ngenting Phone 3 får «førsteklasses materialer» og «store ytelsesforbedringer»

Den beskrives som selskapets første virkelige flaggskip

Den vil også koste betydelig mer enn tidligere modeller

Frem til nå har Nothing lykkes i telefonmarkedet med iøynefallende, men rimelige modeller som retter seg mot de lavere og de mellomliggende prisklassene. Med Nothing Phone 3 tar imidlertid selskapet en sjanse og investerer i noe mer eksklusivt.

I en video som ble vist under det nylige Android Show, avslørte Nothing-sjef Carl Pei at Nothing Phone 3 vil lanseres i sommer (sannsynligvis en gang mellom juni og august), og at den får«førsteklasses materialer, store ytelsesforbedringer og programvare som virkelig løfter opplevelsen».

Ifølge Pei vil alt dette til sammen gjøre Nothing Phone 3 til selskapets «første ekte flaggskiptelefon». Det høres unektelig lovende ut – men ikke uventet får den også med en høyere pris. Pei nevner at telefonen vil koste rundt 800 britiske pund.

The Android Show: I/O Edition | Device Showcase | Nothing - YouTube Watch On

Et flaggskip med toppkonkurranse

Omregnet betyr dette omtrent 11 000 kroner, men slike omregninger er sjelden helt treffsikre. Hvis vi ser på Nothing Phone 2, kostet den modellen 579 pund (norsk pris 8 490 kroner), så det er en ganske kraftig prisøkning på over 200 pund. Hvis prisen faktisk ender opp på 800 pund, vil vi tippe at det for norske kunder vil bli en prisøkning på 3000–4000 kroner for den neste Nothing-modellen.

Det ville plassere Nothing Phone 3 i samme prisklasse som Samsung Galaxy S25, iPhone 16 og Google Pixel 9 – noe som betyr at den møter betydelig mer profilert konkurranse enn tidligere Nothing-modeller.

Det gjenstår å se om Nothing Phone 3 vil tilby nok til å rettferdiggjøre prisen, og om kjøpere vil gi den en sjanse fremfor de mer etablerte merkene. Vi vet mer snart – men i mellomtiden, eller hvis du ikke er ute etter en premiummodell, finnes det alltid mellomklassealternativene Nothing Phone 3a og Nothing Phone 3a Pro.

