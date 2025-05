Nothing Phone 3 blir företagets första riktiga konkurrent till iPhone och Galaxy – med en prislapp att matcha

Nothing Phone 3a Pro

Nothing Phone 3 får "premium-material" och "stora prestandaförbättringar"

Den beskrivs som företagets första riktiga flaggskepp

Kommer också att kosta betydligt mer än tidigare modeller

Hittills har Nothing lyckats på telefonmarknaden med iögonfallande men prisvärda modeller som siktat in sig på de lägre och mellersta prisklasserna. Med Nothing Phone 3 tar företaget däremot en chansning och satsar på något mer exklusivt.

I en video som visades under den senaste Android Show avslöjade Nothings vd Carl Pei att Nothing Phone 3 lanseras i sommar (troligen någon gång mellan juni och augusti) och att den får “premium-material, stora prestandaförbättringar och mjukvara som verkligen lyfter upplevelsen.”

Allt detta ska enligt Pei tillsammans göra Nothing Phone 3 till företagets “första riktiga flaggskeppstelefon”. Det låter onekligen lovande – men inte oväntat kommer det också med en högre kostnad. Pei nämner att telefonen kommer att kosta runt 800 brittiska pund.

Ett flaggskepp med konkurrens i toppklassen

Omräknat innebär det ungefär 10 600 kronor, men sådana konverteringar är sällan helt exakta. Om vi tittar på Nothing Phone 2 så kostade den modellen 579 pund (svenskt pris 7 490 kronor), så det handlar om en ganska rejäl prisökning på över 200 pund. Om priset faktiskt hamnar på 800 pund skulle vi gissa på att det för svenska kunder kommer att handla om en prisökning på 3 000-4 000 kronor för nästa Nothing-modell.

Det skulle placera Nothing Phone 3 i samma prisklass som Samsung Galaxy S25, iPhone 16 och Google Pixel 9 – vilket betyder att den ställs inför betydligt mer högprofilerad konkurrens än tidigare Nothing-modeller.

Det återstår att se om Nothing Phone 3 kommer att erbjuda tillräckligt för att motivera sitt pris och om köpare kommer att ge den en chans framför de mer etablerade märkena. Vi lär få veta mer snart – men i väntan på det, eller om du inte är ute efter en premiummodell, finns alltid mellanklassalternativen Nothing Phone 3a och Nothing Phone 3a Pro.

