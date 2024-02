iPhone 16: spekulationer om släppdatum, pris, senaste läckor och mer

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max är redan bland de mest efterlängtade telefonerna 2024, trots att iPhone 15-serien lanserades för mindre än sex månader sedan.

Det är fortfarande en hel del väntan kvar innan vi får se Apples nya iPhones, men det har inte hindrat iPhone 16-ryktena från att börja dyka upp med jämna mellanrum. Vi har faktiskt redan fått en vag bild av vad iPhone 16 och dess syskon skulle lägga till på telefonmarknaden senare i år.

Höjdpunkter inkluderar kamerauppgraderingar, en ny "Capture"-knapp och större skärmar för Pro-modellerna, och en sak vi vet är att de nya telefonerna kommer att ha stöd för Apple Vision Pro (kolla in vår fullständiga recension av Apple Vision Pro för att se vad vi tyckte om det nya mixed-reality-headsetet).

Men det finns massor av andra läckor att gå igenom också och nedan hittar du allt vi har hört om dessa kommande iPhones hittills.

Senaste läckor

iPhone 16: Eventuellt släppdatum

Kommer sannolikt att lanseras under första halvan av september 2024

Leveranser kommer förmodligen att börja skickas ut någon vecka senare

Eftersom Apple precis har släppt iPhone 15-serien (ganska nyligen åtminstone), kan vi inte veta exakt när iPhone 16-serien kommer. Vi kan dock göra några förutsägelser baserat på tidigare Apple-rutiner.

Om företaget håller fast vid traditionen förväntar vi oss att Apple kommer att tillkännage iPhone 16 vid 2024 års upplaga av deras årliga septemberevent. Det är osannolikt att vi får reda på det faktiska datumet för det evenemanget förrän någon gång i augusti 2024, men vi kan utgå från datumen för tidigare Apple-lanseringar för att förutsäga när nästa års Apple-evenemang kan äga rum och därför när iPhone 16 kan komma ut i butikshyllorna.

Apple väljer vanligtvis den första eller andra veckan i september för sina årliga iPhone-lanseringar och väljer vanligtvis en tisdag, även om företaget ibland väljer en onsdag. För iPhone 15-serien under 2023 hölls lanseringen den 12 september, där alla fyra iPhone 15-modeller presenterades och började säljas drygt en vecka senare, den 15 september.

Det betyder att den 3 eller 10 september är ganska troliga lanseringsdagar för iPhone 16 under 2024 (båda datumen är tisdagar), även om den 4 och 11 september också är möjligheter. Precis som med iPhone 15 kommer iPhone 16 troligen att börja levereras en vecka efter att förbeställningarna har gått live.

iPhone 16: Troligt pris

(Image credit: Apple)

Läckor är oense kring priserna för iPhone 16-serien

Av uppenbara skäl kommer vi förmodligen inte att få någon information om officiella iPhone 16-priser förrän i september nästa år, och läckorna är redan splittrade om huruvida Apple kommer att höja eller sänka priserna nästa år.

Apples billigaste iPhone 15 modell kostade 11 990 kronor vid sin lansering, medan den dyraste modelle, iPhone 15 Pro Max, kostade 17 990 kronor. Det kan bli liknande siffror för årets iPhone 16-serie, ungefär som iPhone 15-serien låg i samma prisklass som iPhone 14-serien innan den.

Vissa analytiker förutspår dock att iPhone 16 faktiskt kan vara billigare än iPhone 15. Detta beror på att Apple enligt uppgift planerar att byta process som den använder för att tillverka iPhone-chipset någon gång under 2024, vilket kan påverka iPhone-priserna för konsumenterna.

Å andra sidan kan iPhone 16 bli dyrare än iPhone 15 på grund av stigande produktionskostnader. Enligt en färsk rapport från Nikkei Asia kostar iPhone 15 Pro Max Apple 558 dollar att producera; en ökning med 12% jämfört med motsvarande produktionskostnad för iPhone 14 Pro Max.

Vi har samtidigt fått höra att iPhone 16 Pro och Pro Max kan ha dyrare kameror, vilket kan pressa upp priserna.

Om produktionskostnaderna fortsätter att stiga kan Apple bli tvungna att höja återförsäljningspriserna för iPhone 16 i ett försök att skydda sin slutresultat.

Det är också värt att ha i åtanke att Apple kan komma att debutera sin första Ultra-märkta iPhone 2024. Till en början påstods rykten om att en iPhone 15 Ultra skulle ersätta iPhone 15 Pro Max i år, men så blev det inte, och analytiker förutspår nu att en iPhone 16 Ultra kommer att debutera nästa omgång istället.

Det är ännu inte klart om denna Ultra iPhone skulle komma utöver eller istället för en iPhone 16 Pro Max, men det är nästan säkert att Apples första Ultra iPhone kommer att bli den dyraste iPhone någonsin.

iPhone 16: Skärmstorlekar

iPhone 15 Pro Max är den största iPhone som finns tillgänglig för närvarande. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Större skärmar och nytt bildförhållande för Pro-modeller

Standardmodellen kommer sannolikt att stanna kvar på 6,1 tum

När det kommer till skärmstorlekar har vi hört rykten om att iPhone 16 Pro och 16 Pro Max kan bli de största iPhones hittills.

Specifikt hävdar den kända Apple-läckan Ross Young att iPhone 16 Pro och iPhone 16 Ultra (eller iPhone 16 Pro Max, som den kan kallas) kommer att ståta med 6,3-tums respektive 6,9-tumsskärmar, där båda telefonerna också får ett nytt bildförhållande på 19,6:9. Detta skulle göra dem till de högsta och smalaste iPhones någonsin.

Dessa storlekar på 6,3 tum och 6,9 tum har nu backats upp av en andra rapport, medan en tredje läcka på liknande sätt hävdar att iPhone 16 Pro och Pro Max-skärmarna kommer att vara 0,2 tum större än sina föregångare. Samtidigt tyder en annan läcka på att iPhone 16 Pro kommer att ha en 6,27-tumsskärm och iPhone 16 Pro Max kommer att ha en 6,86-tumsskärm.

Vi har hört något liknande en gång tidigare också, men med påståendet att iPhone 16 Pro och Pro Max kommer att ha mindre ramar, vilket betyder att telefonernas totala storlek inte kommer att öka.

Som referens använder iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max 6,1-tums respektive 6,7-tumsskärmar, med varje iPhone 15-modell med ett bildförhållande på 19,5:9.

Nedanstående modeller – skapade av 9to5Mac – illustrerar hur mycket högre och smalare iPhone 16 Ultra kommer att se ut jämfört med motsvarande modell i iPhone 15-serien.

iPhone 16 Pro Max/Ultra kommer enligt uppgift vara högre och smalare än sin iPhone 15-motsvarighet. (Image credit: 9to5Mac)

Varför funderar Apple eventuellt på att göra sina redan biffiga iPhones ännu större? Tja, dessa större iPhone 16 Pro och iPhone 16 Ultra skärmstorlekar kommer förmodligen att ge plats för några seriösa kamerauppgraderingar (mer om dessa senare).

Ross Young noterar att standardmodellen av iPhone 16 kommer att hålla sig till samma 19,5:9 bildförhållande som dagens bästa iPhones, även om dessa dimensionsförändringar potentiellt kommer att rinna ner till iPhone 17 och iPhone 17 Plus under 2025.

Det är ungefär i linje med en annan läcka, som placerar iPhone 16s skärm på 6,12 tum och iPhone 16 Plus på 6,69 tum, samtidigt som båda standard iPhone 16-modellerna tyvärr sägs ha en 60Hz uppdateringsfrekvens igen, som sina föregångare.

Utöver storlekarna kan iPhone 16-serien ha ljusare skärmar än sina föregångare – åtminstone sett framifrån. Apple överväger enligt uppgift att införliva teknik som skulle möjliggöra detta, samtidigt som det är mer energieffektivt, så batteritiden kan förbättras.

Detta skulle dock öka produktionskostnaderna för telefonerna och skulle enligt uppgift få skärmen att verka mindre ljus när den ses från sidan, så det skulle inte vara en fullständig uppgradering.

iPhone 16: Designrykten

Designen på iPhone 15. (Image credit: Apple)

Standardmodellen iPhone 16 ryktas få en kameralayout i iPhone 12-stil

Face ID-komponenter kan döljas under skärmen

Alla modeller kan få en ny "Capture"-knapp

Vi har inte hört alltför många iPhone 16-designrykten hittills, men det har redan dykt upp en handfull förutsägelser.

Den första hänvisar till arrangemanget av Face ID-komponenter på iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max. Apple-analytikern Ming-Chi Kuo och den sydkoreanska hemsidan The Elec rapporterar att båda telefonerna kommer att ha sina Face ID-komponenter dolda under skärmen, liknande sättet många av de bästa Android-telefonerna nu har fingeravtrycksläsare under displayen. Detta kommer inte helt att eliminera selfie-kamerautskärningen – eftersom själva sensorn enligt uppgift fortfarande kommer att vara synlig – men det kan tillåta Apple att minska sin storlek ner till en liten skärmhålsmodul.

Elec hävdar att denna designförändring helt enkelt kommer att fungera som ett tillfälligt stopp för Apple, vars slutliga mål är att utveckla en iPhone-skärm helt fri från störande moment och urklipp.

Face ID-kameran (ovan) kan vara dold på iPhone 16. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Det andra designryktet för iPhone 16 hänvisar exklusivt till standardmodellerna iPhone 16 och iPhone 16 Plus. Enligt Twitter-läckan @URedditor kommer iPhone 16 att få en vertikal kameralayout, snarare än den diagonala inställningen som används på alla iPhone sedan iPhone 13. "Detta kommer att göra enheten omedelbart igenkänd som den senaste modellen" 2024, skriver @URedditor .

Detta rykte dök upp ännu en gång i februari 2024, när Apple Hub delade (via X) en rendering av bakpanelen på iPhone 16. Den kända iPhone-läckan Majin Bu delade också läckta iPhone 16-ritningar – som beskriver en iPhone med en identisk vertikal kameralayout med två linser – vid ungefär samma tillfälle.

The rumored iPhone 16 design looks nice 🔥A mix of iPhone X + 11 pic.twitter.com/IVWGUFdrR4February 4, 2024 See more

Vi har också sett en läcka av kamerakomponenter som verkar backa upp tanken om att de bakre kameralinserna kommer att vara vertikalt inriktade. Alla tecken pekar alltså i en riktning vad gäller just detta rykte.

Det tredje (och mest intressanta) designryktet för iPhone 16 vi har hört hittills gäller alla modeller i sortimentet. Enligt källor som är bekanta med utvecklingen av iPhone 16-serien kommer Apples nästa telefoner att ha en extra, kapacitiv knapp, internt känd som "Capture"-knappen. Källan ger ingen antydan om syftet med denna nya knapp, men dess namn antyder att det på något sätt kan relatera till kamerafunktionalitet.

Sedan dess har vi hört från en annan läcka att iPhone 16:s Capture-knapp kommer att vara "en ny dedikerad knapp för att spela in video."

iPhone 16 kommer enligt uppgift ha en ny knapp under strömknappen. (Image credit: Apple)

Till skillnad från mekaniska knappar rör sig inte kapacitiva (eller solid-state) knappar när de trycks ned. Istället har de haptiska motorer som ger fysisk feedback (läs: vibrationer). Hemknappen på iPhone SE (2022) är en kapacitiv knapp, liksom styrplattorna på nyare MacBook-modeller, så det är säkert att förvänta sig att den här nya "Capture"-knappen kommer att kännas liknande vid beröring.

Tidigt i ryktescykeln för iPhone 15 tippades iPhone 15 Pro få kapacitiva volym- och strömknappar. Men i april 2023, verkade Apple enligt uppgift gör en U-vändning på sitt beslut att inkludera kapacitiva knappar på iPhone 15 Pro, eftersom företaget enligt uppgift behövde mer tid för att utveckla de haptiska motorerna som krävs för att driva dem. Nu ser det ut som att dessa kapacitiva knappar faktiskt kommer att debutera på iPhone 16-serien ändå, om än i form av en helt ny knapp, snarare än omdesignade volym- och strömknappar.

Nu har vi också fått höra denna mystiska iPhone 16-knapp nämnas av ytterligare en källa och de tillade att Action-knappen också kommer att vara kapacitiv.

En annan källa har istället hävdat att Capture-knappen på iPhone 16 kommer att vara mekanisk, och att den låter dig zooma in och ut i kameran genom att svepa över den, fokusera kameran med ett lätt tryck och ta ett foto eller starta spela in en video med ett hårt tryck.

En annan källa har också nämnt både Capture-knappen och Action-knappen och säger att det finns "omfattande bevis" för att åtminstone den sistnämnda kommer att komma till varje iPhone 16-modell och att båda kommer att vara kapacitiva.

Image 1 of 3 (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors)

Denna design, tillsammans med några tidigare iPhone 16-prototyper som Apple troligen nu har beslutat sig för, har läckt ut, som du kan se i renderingarna ovan. Den svarta modellen designen som beskrivs ovan och den som Apple mest sannolikt kommer att använda. Alla tre färgerna ovan (gul, rosa och svart) kan bli tillgängliga för iPhone 16-serien när den väl släpps.

Efter detta har vi också fått se mockups av hur iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max enligt uppgift kommer att se ut, som du kan se nedan.

(Image credit: MacRumors)

Dessa visar en liknande design som de nuvarande Pro-modellerna, fast med större skärmar (6,3 respektive 6,9 tum), och en ny Capture-knapp. Face ID-komponenterna är dock inte gömda under skärmen, vilket står i konflikt med några tidigare läckor.

Samma källa sade också att vi kan förvänta oss samma färger som förra året för Pro-modellerna, fast kanske med ytterligare en ny, okänd nyans.

iPhone 16: Kamerarykten

Den bakre kamerauppsättningen på iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Periskoplins för båda Pro-modellerna

"Supertelefoto" periskoplins ryktas för Pro Max

48 MP ultravidvinkelskamera ryktas också

När det gäller kameror kan standardmodellen iPhone 16 ha samma huvudkamera på 48 MP och samma ultravidvinkelskamera på 12 MP som iPhone 15, något ett par tidiga rykten har backat upp.

Som vanligt sparas troligen de större kamerauppgraderingarna för iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max och/eller iPhone 16 Ultra. I själva verket kan iPhone 16 Pro vara den första mellanstora iPhone med ett periskopzoomobjektiv – en funktion som för närvarande är exklusiv för iPhone 15 Pro Max från 2023.

Vi har hört det här ryktet några gånger nu, med analytikern Ming-Chi Kuo hävdade så sent som i september 2023 att iPhone 16 Pro kommer att ärva "tetraprism" periskopkameratekniken som används av iPhone 15 Pro Max, och analytikern Jeff Pu sade samma sak för iPhone 16 Pro i oktober.

Ännu mer nyligen upprepade Ming-Chi Kuo sina påståenden om 5x zoomkameran i november och tillade att produktionen för denna kamera nu är mycket högre än vad det tidigare var, vilket kan innebära att Apple kan utrusta flera telefoner med den.

Mockup av en iPhone utrustad med en periskopkamera. (Image credit: MacRumors)

Tillägget av ett periskop-zoomobjektiv på iPhone 16 Pro kommer dock inte nödvändigtvis att ge paritet mellan iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max (eller iPhone 16 Ultra).

Faktum är att rapporter tyder på att denna superstora 6,9-tums iPhone kan få vad som är känt som en "super-telefoto" periskopkamera. "Supertelefoto" är en term som används för att beskriva objektiv med brännvidder på över 300 mm. Sådana linser gör det möjligt för fotografer att ta närbilder av avlägsna scener och motiv, som sportevenemang och vilda djur.

Apples nuvarande iPhones är redan bland de bästa kameratelefonerna på marknaden, men denna "super-telefoto" periskopkamera skulle representera en potentiellt marknadsförändrande uppgradering för iPhone 16 Pro Max. Som jämförelse har iPhone 15 Pro Max' 5x telezoomkamera en brännvidd på upp till 120 mm, medan Samsung Galaxy S23 Ultras 10x telezoomkamera har en brännvidd på 230 mm.

Vi har hört att både iPhone 16 Pro och Pro Max kan använda tunt gjutet glas för sina telefotokameror, vilket kan hjälpa dem att passa utökade zoomavstånd till en liknande storlek.

Det ryktas att Apples iPhone 16 Pro-modeller också ska få en ultravidvinkelskamera på 48 MP, vilket skulle markera en stor förbättring jämfört med den på 12 MP som för närvarande används av iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max.

Den ultravida kameran på Apples nuvarande bästa iPhones är inte dålig på något sätt - iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max tar konsekvent ljusa och levande vidvinkelfoton. Men denna ryktade ultravidvinkelskamera på 48 MP för iPhone 16 Pro borde kunna fånga upp mycket mer ljus, vilket resulterar i ännu mer imponerande bilder i svagt ljus.

Faktum är att både iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max redan har en huvudkamera på 48 MP som använder "pixel binning"-teknik för att slå samman data från fyra pixlar till en "superpixel" för förbättrade bilder i svagt ljus, och denna teknik kommer förmodligen att följa med till iPhone 16 Pros ryktade ultravidvinkelslins på 48 MP.

iPhone 16: Möjliga funktioner

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

A17 Pro eller A18 chipset troligt för iPhone 16

A18 Pro/Bionic-chipset troligt för Pro-modeller

Förändringar av batteristorlek för hela serien

Vi har inte hört så mycket om processorerna som kommer att användas i iPhone 16-serien – förutom att Apple planerar att ändra sin tillverkningsprocess för chipset 2024 – men vi kan göra några ganska säkra förutsägelser baserat på tidigare Apple-rutiner.

Med tanke på att standardmodellen iPhone 15 ärvde A16 Bionic-chippet från iPhone 14 Pro, och både iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max fick Apples glänsande nya A17 Pro-chipset, tror vi att standard-iPhone 16 kommer att ärva A17 Pro-chippet från iPhone 15 Pro, medan iPhone 16 Pro och Pro Max får ett sprillans nytt A18 Pro/Bionic (eller vad det nu kommer att heta).

En läcka pekar på att alla iPhone 16-modeller kommer att få ett A18-chipset, så de kan alla vara lika kraftfulla. Källan noterar dock att det är möjligt att det fortfarande kommer att finnas en viss differentiering, där Pro-telefonerna kanske får en Pro-version av chipsetet.

Naturligtvis kommer dessa chipset oundvikligen att ge överlägsen prestanda och livslängd till iPhone 16-serien, men Apples processorer har blivit så effektiva de senaste åren att dessa uppgraderingar sannolikt kommer att verka försumbara när det kommer till verklig användning. Hur som helst, läckor har föreslagit att hela iPhone 16-sortimentet kommer att utrustas med 3nm-chip.

Vad gäller RAM tyder en läcka på att alla fyra iPhone 16-modellerna kommer att ha 8 GB. Det skulle vara en uppgradering för iPhone 16 och 16 Plus, men ingen förändring för Pro-modellerna.

Men iPhone 16 Pro-modellerna kan stödja Wi-Fi 7 och ha ett nytt 5G-modem enligt en läcka, vilket skulle innebära uppgraderade Wi-Fi- och 5G-hastigheter, som standardmodellerna av iPhone 16 inte skulle kunna matcha.

Påståendena om 8 GB RAM-minne för alla iPhone 16-modeller och en 5G-modemuppgradering för Pro-modellerna har sedan dess upprepats av samma källa tre månader senare, vilket tyder på att de är väldigt säkra på detta.

Vi har också fått höra lite om lagring, där iPhone 16 Pro och Pro Max enligt uppgift får upp till 2 TB, vilket skulle vara dubbelt så mycket som den nuvarande maxkapaciteten. Detta beror enligt uppgift på en förändring i lagringsteknik, där den nya tekniken tar mindre utrymme och potentiellt också är billigare, men långsammare och mindre pålitlig.

(Image credit: Future / Apple)

På batterifronten har den kända Apple-läckan Majin Bu hintat (via X) att iPhone 16 kommer att ha ett 6% större batteri än iPhone 15 (3 561 mAh vs 3 349 mAh), medan iPhone 16 Pro Max kommer att ha 5% större batteri än iPhone 15 Pro Max (4 676 mAh vs 4 422 mAh).

Bu har "inte kunnat få information om Pro-modellen för tillfället", men läckan skriver att iPhone 16 Plus – i skarp kontrast till sina syskon – kommer att ha ett 9% mindre batteri än iPhone 15 Plus.

Men det kanske inte är något dåligt. Alla fyra iPhone 15-modellerna kommer enligt rykten att få en ny staplad batteridesign. I teorin kan staplade batterier vara mer tätt förpackade och erbjuda en högre energitäthet än nuvarande mobilbatterier, så iPhone 16-serien kan erbjuda rejäla förbättringar av batteritiden jämfört med iPhone 15-serien (trots den potentiellt minskade storleken på 16 Plus-batteriet) .

Vi har också hört på andra håll att iPhone 16 Pro Max kan ha det största och mest hållbara batteriet någonsin i en iPhone.

USB-C kommer att finnas med på iPhone 16-serien. (Image credit: Shutterstock / kurgenc)

iPhone 16-serien kan också använda grafen för kylning, enligt en källa, där Pro-modellerna dessutom ska få ett metallskal för sina batterier. Detta ska hålla dem svalare, så att de kan undvika överhettningsproblemen i iPhone 15-serien.

Utöver det förväntar vi oss att Apple kommer att erbjuda omvänd trådlös laddningsfunktion över hela iPhone 16-serien.

Åh, och precis som iPhone 15-serien kommer alla iPhone 16-modeller att ha en USB-C-port istället för en Lightning-port, tack vare nya EU-förordningar som blir juridiskt bindande 2024.

Vi förväntar oss också att AI kommer att spela en stor roll i funktionaliteten hos iPhone 16 (särskilt jämfört med föregående generations iPhones), medan en viss grad av Apple Vision Pro-integration också verkar oundviklig. Faktum är att Apple enligt uppgift spenderar över 1 miljard dollar per år på AI-utveckling, och vi vet att flera iPhone-specifika AI-funktioner är på väg att presenteras vid WWDC 2024.

Vi har också hört att A18-chippet som sannolikt kommer att driva iPhone 16-serien kan ha "betydligt" fler kärnor i sin Neural Engine, vilket borde gynna dess AI-förmågor.

En läcka tyder dock på att iPhone 16 Pro och Pro Max kan få några exklusiva AI-funktioner, så du kan behöva köpa en Pro-modell för att uppleva alla Apples AI-godbitar.

Slutligen kan Apples iPhone 16 Pro-modeller få stöd för Wi-Fi 7-standarden, vilket skulle ge högre hastigheter, lägre latens och mer pålitlig anslutning.