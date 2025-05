Google har visat upp den nya designen i Android 16 – och den riktar sig direkt till iPhone-fans

Google höll en Android Show i dag för att ge en inblick i de kommande gränssnittsändringarna med Android 16, utöver en mängd nyheter om Gemini. Företaget visade inga nya enheter som använder den nya looken; i stället gav Google råd till utvecklare och en förklaring till sin övergripande designfilosofi. Den filosofin verkar väldigt... lila.

De nya riktlinjerna i Material 3 Expressive innebär omfattande användning av färg (särskilt nyanser av lila och rosa), nya former i olika storlekar, nya rörelseeffekter när du utför en åtgärd och nya visuella detaljer som grupperar och ramar in element på skärmen.

En skärmdump med exempel från Googles Material 3 Expressive-blogginlägg. (Image credit: Google)

Google säger att de har gjort mer forskning kring denna designöversyn än för något annat designarbete sedan de införde sin Material Design-filosofi i Android under 2014. Företaget hävdar att man genomfört 46 studier med mer än 18 000 deltagare.

Material 3 Expressive är den nya designen i Android 16

Efter allt det arbetet har Google landat i detta: Material 3 Expressive. De mest utmärkande dragen är de klara färger och de nya rörelseeffekterna.

Till exempel, när du sveper bort en avisering, kommer objektet du sveper att förbli tydligt medan andra objekt suddas ut något, vilket gör det lättare att se. De andra aviseringarna i närheten kommer att röra sig en aning när du sveper bort grannen. Kort sagt: det kommer att vara en betydligt mer levande känsla i rörelser i gränssnittet, särskilt vid svepningar och kontrollreglage.

Nya former kommer till Android 16 med Material 3 Expressive. (Image credit: Google)

Det kommer även att finnas nya typografistilar i Android 16, med möjlighet att skapa variabla eller statiska typsnitt. Google lägger till 35 nya former i sitt gränssnittsbibliotek som utvecklare kan använda, tillsammans med ett utökat färgutbud som standard.

Google sa inte rakt ut att det nya designspråket Material 3 Expressive är riktat mot iPhone-fans, men antydningarna finns där. Nästa version av Android kommer inte att se renare eller mer organiserad ut – i stället vill Google skapa en koppling till användare på ett "emotionellt" plan. Enligt Googles egna undersökningar är det gruppen 18–24-åringar som gillar det nya utseendet mest – det vill säga iPhone-märkets mest hängivna fanbas.

Kommer den här looken att vinna över iPhones största fans? Vi får se under de kommande månaderna. (Image credit: Google)

I ett officiellt blogginlägg skriver Google: “Det är dags att gå bortom ‘stilrent’ och ‘tråkigt’ för att skapa gränssnitt som knyter an till människor på ett känslomässigt plan.” Den kopplingen verkar vara mycket starkare bland unga människor. Google säger att alla åldersgrupper föredrog den nya Material 3 Expressive-designen, men 87 % av 18–24-åringarna var positiva till den nya designen.

Apples iPhone-fanbas är som starkast i den här åldersgruppen, om inte bland ännu yngre. Det är logiskt att Google gör stora förändringar i Android. Faktum är att denna uppdatering är rätt så efterlängtad. Vi har inte sett många inspirerande nyheter i telefonvärlden sedan de började vikas och vikbara telefoner har ännu inte slagit igenom på allvar. Vi är förvånade att Google väntat så här länge med att förbättra mjukvaran, med tanke på att det inte finns någon stor hårdvarunyhet på gång (temperatursensorer, någon?).

Material 3 Expressive kommer till mer än bara Android-telefoner

Den nya Material 3 Expressive-designen kommer inte att vara begränsat till Android 16. Google säger att Wear OS 6 kommer att få en liknande designuppdatering, med fler färger, rörelser och anpassningsbara knappar som ändrar form beroende på klockans skärm.

Wear OS-klockor kommer också att kunna använda dynamiska färgteman – precis som Android-telefoner. Börja med en bild eller ett foto, så skapar Wear OS ett matchande färgtema till din klocka som kompletterar det den ser.

Google visade hur notifikationer ändrar storlek när de rör sig över Wear OS-skärmen. (Image credit: Google)

Även Googles appar kommer att börja se mer "Expressive" ut. Google säger att appar som Google Foto och Maps kommer att uppdateras under de kommande månaderna för att se mer ut som Android 16.

Google lånar några iPhone-funktioner till Android 16 – inklusive ett Lockdown-läge

Google demonstrerade också Live Updates – en ny funktion som hämtar inspiration från iPhone och visar dig status för händelser som en matleveranser. På iPhone visas detta i Dynamic Island och Google lägger till funktionen högst upp i Android 16-skärmen.

Säkerhet var ett stort fokus under Android Show, med start i nya skydd mot bedrägerier via samtal och textmeddelanden. Google stärker skyddet i sina telefoner mot några vanliga metoder som bedragare använder. Exempelvis kan bedragare ringa och låtsas vara från din bank och be dig att sidoladda en app.

Med Android 16 kommer det inte att vara möjligt att stänga av Googles appskanner Play Protect eller att sidoladda några appar medan du är i ett telefonsamtal. Du kommer inte heller kunna ge tillgång till telefonens tillgänglighetsfunktioner – något som ofta används för att skaffa bakdörrstillgång till en enhet.

Googles meddelandeapp Messages kommer också att bli smartare när det gäller att känna igen bedrägerimeddelanden. Den kommer att filtrera bort bluff-sms som ber dig betala obetalda vägtullar eller försöker sälja kryptovalutor.

iPhone har redan ett extremt skyddsläge som kallas Lockdown. (Image credit: Future / Philip Berne)

Google aktiverar dessutom Advanced Protection – företagets egen version av Apples Lockdown-läge – i Android 16. Advanced Protection är ett supersäkert läge som erbjuder den högsta skyddsnivån mot attacker, både trådlöst och via fysisk åtkomst genom USB-porten.

Kort sagt: om du är journalist eller någon typ av offentlig person och misstänker att en statlig aktör försöker hacka din telefon, ska Googles Advanced Protection kunna låsa ner enheten helt mot yttre hot.

(Image credit: Google)

Om du inte behöver så hög säkerhetsnivå men ändå vill ha lite mer sinnesro, förbättrar Google sin gamla funktion Hitta min enhet. Android 16 kommer att introducera Find Hub – ett betydligt mer avancerat sätt att spåra alla dina enheter, inklusive Android-telefoner, wearables och tillbehör som använder ultra-wideband (UWB), liknande Apple AirTags.

Google introducerar nya UWB-funktioner för att hjälpa dig hitta föremål i närheten och dessa kommer först till Motorolas Moto Tag under de kommande månaderna. Det nya Find Hub kommer också att kunna använda satellitanslutning för att hjälpa dig hitta enheter och hålla dig uppdaterad. Dessutom – om du tappar bort ditt bagage – samarbetar Google direkt med vissa flygbolag, som British Airways, så att du kan dela din tagginformation och låta dem söka efter väskan de förlorat.

Gemini kommer till fler plattformar

Dagens Android Show handlade inte bara om Android. Google gjorde också stora tillkännagivanden kring Google Gemini. Gemini kommer till betydligt fler enheter. Gemini kommer till Wear OS-klockor. Gemini kommer till Android Auto och till bilar som kör Googles system direkt.

Gemini kommer till Google TV. Gemini kommer till och med till Googles Android XR – en plattform för XR-glasögon som ännu inte existerar (eller åtminstone inte går att köpa). Under en kort stund i Android Show fick vi en glimt av Googles eventuellt kommande glasögon.

Kan det här vara Googles nya XR-glasögon? Förhoppningsvis får vi reda på det på Google I/O. (Image credit: Google)

Du kommer kunna prata med Gemini Live och ha en konversation i bilen på väg till jobbet. ”Hej Gemini, jag behöver tips på hur jag ber min chef om en befordran!” eller ”Hej Gemini, varför är mitt liv så tomt att jag pratar med en AI i bilen i stället för att lyssna på musik eller en true crime-podd?”

Vi kanske låter som AI-skeptiker, men Googles egna förslag känns minst lika dystopiska. Enligt Google kan du, på väg till bokklubben, be Gemini sammanfatta den där boken du läste för länge sedan (och knappt minns) samt föreslå diskussionsämnen. Det låter inte som en bokklubb vi vill gå med i.

Google gav inga specifika lanseringsdatum för några av funktionerna som nämndes i Android Show, utan sade bara att dessa koncept kommer att dyka upp under de kommande månaderna. Det är ovanligt att Google avslöjar så här mycket nyheter inför Google I/O, som äger rum 20–21 maj nära huvudkontoret i Mountain View, Kalifornien.

TechRadar-teamet kommer att vara på plats under Google I/O och rapportera om allt nytt som presenteras. Med tanke på att Pixel 9a redan lanserats och team Android nu avslöjat så mycket, misstänker vi att Google I/O till största delen kommer att handla om AI. Google gör sig av med smånyheter i förväg så att vi inte slösar tid med att fråga om nya telefoner – när det de egentligen vill prata om är Gemini och alla nya AI-satsningar. Eller kanske, ännu bättre – nyheten om Android XR under veckan var bara en försmak på vad som kommer. Håll utkik – vi får reda på mer nästa vecka!