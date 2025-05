Google acaba de mostrarnos el nuevo aspecto de Android 16 y parece enfocado a los fans del iPhone

Google ha organizado hoy un Android Show para ofrecer un vistazo a sus próximos cambios de interfaz con Android 16, además de un montón de noticias sobre Gemini. No mostró ningún nuevo dispositivo con el nuevo aspecto; en su lugar, Google ofreció consejos a los desarrolladores y una explicación de su filosofía general de diseño. Esa filosofía parece muy... morada.

Las nuevas directrices de Material 3 Expressive exigen un uso intensivo del color (especialmente tonos morados y rosas), nuevas formas en distintos tamaños, nuevos efectos de movimiento al realizar acciones y nuevas señales visuales que agrupen y contengan elementos en pantalla.

Una captura de pantalla de ejemplos de la entrada del blog de Google Material 3 Expressive (Image credit: Google)

Google dice que ha hecho más investigación sobre esta revisión de diseño que cualquier otro trabajo de diseño que haya hecho desde que trajo su filosofía Material Design a Android en 2014. Afirma haber realizado 46 estudios con más de 18.000 participantes, pero francamente, no soy diseñador de UX, así que no sé si eso es mucho.

Material 3 Expressive de Google es el nuevo aspecto de Android 16

Después de todo ese trabajo, Google ha dado con esto: Material 3 Expressive. Lo más destacable, una vez superados los colores brillantes y juveniles, son los nuevos efectos de movimiento.

Por ejemplo, al deslizar el dedo para descartar una notificación, el objeto sobre el que se desliza aparecerá nítido, mientras que otros objetos se difuminarán ligeramente para que sea más fácil verlo. Las demás notificaciones cercanas se moverán ligeramente al deslizar el dedo sobre su vecina. Básicamente, habrá mucho más movimiento de aspecto orgánico en la interfaz, sobre todo en los deslizamientos y las palancas de control.

Nuevas formas llegan a Android 16 con Material 3 Expressive (Image credit: Google)

También habrá nuevos estilos tipográficos integrados en Android 16, con la posibilidad de crear fuentes variables o estáticas. Google añade 35 formas más a su biblioteca de interfaces para que los desarrolladores puedan utilizarlas, junto con una gama ampliada de colores predeterminados.

Google no ha dicho que su nuevo lenguaje de diseño Material 3 Expressive esté dirigido a los fans del iPhone, pero las pistas están ahí. La próxima versión de Android no tendrá un aspecto más limpio y organizado, sino que Google quiere conectar con los usuarios a un nivel «emocional». Según las propias investigaciones de Google, el grupo que más adora este nuevo aspecto es el de los jóvenes de 18 a 24 años, es decir, la base de fans más incondicional del iPhone.

¿Se ganará este aspecto a los mayores fans del iPhone? Lo veremos en los próximos meses. (Image credit: Google)

En la entrada de su blog oficial, Google dice: «Es hora de ir más allá de los diseños “limpios” y “aburridos” para crear interfaces que conecten con la gente a nivel emocional». Esa conexión parece ser mucho más fuerte entre los jóvenes. Google afirma que todos los grupos de edad preferían el nuevo aspecto Material 3 Expressive, pero los jóvenes de 18 a 24 años estaban en un 87% a favor del nuevo aspecto.

La base de fans del iPhone de Apple es más fuerte en este grupo de edad, si no la generación que es aún más joven. Tiene sentido que Google esté haciendo grandes cambios en Android. De hecho, puede que esta renovación llegue con retraso. No hemos visto muchas novedades inspiradoras en los smartphones desde que empezaron a plegarse, y los teléfonos plegables no se han puesto precisamente de moda. Me sorprende que Google haya esperado tanto para mejorar el software, ya que no había ninguna gran innovación de hardware en proyecto (¿alguien quiere sensores de temperatura?).

Material 3 Expressive no sólo llegará a los teléfonos Android

El nuevo aspecto Material 3 Expressive no se limitará a Android 16. Google afirma que Wear OS 6 recibirá una renovación de diseño similar, con más colores, movimiento y botones adaptables que cambian de forma en función de la pantalla del reloj.

Los relojes Wear OS también podrán utilizar temas de color dinámicos, igual que los teléfonos Android. Comienza con una imagen o foto y Wear OS creará un tema de color a juego para que tu reloj complemente lo que ve.

Google mostró nuevos botones que crecen a medida que llenan más la pantalla de Wear OS (Image credit: Google)

Incluso las apps de Google empezarán a tener un aspecto más expresivo. Google afirma que aplicaciones como Google Fotos y Mapas recibirán una actualización en los próximos meses que las hará parecerse más a Android 16.

Google toma prestadas algunas funciones de iPhone para Android 16, incluido un modo de bloqueo

Google también mostró Live Updates, una nueva función que toma prestada del iPhone para mostrarte el progreso de eventos como una entrega de Uber Eats. El iPhone lo hace en la Isla Dinámica, y Google está añadiendo esta función a la parte superior de la pantalla de Android 16.

La seguridad fue uno de los grandes focos de atención del Android Show, empezando por las nuevas protecciones contra las llamadas y los mensajes de texto fraudulentos. Google está protegiendo sus teléfonos contra algunas tácticas habituales de los estafadores. Por ejemplo, los estafadores pueden llamar haciéndose pasar por el banco y pedirte que cargues una aplicación.

Con Android 16, no podrás desactivar el escáner de aplicaciones de Google Play Protect ni cargar de forma lateral ninguna aplicación mientras estés hablando por teléfono. Tampoco podrás conceder permisos a las funciones de accesibilidad, una solución habitual para acceder a un teléfono por la puerta trasera.

La aplicación Mensajes de Google también será más inteligente con las estafas de mensajes de texto. Filtrará los mensajes fraudulentos que te pidan que pagues cuotas atrasadas de peajes o que intenten venderte criptomonedas.

El iPhone ya tiene un modo de protección extrema llamado Lockdown (Image credit: Future / Philip Berne)

Google también está habilitando la Protección Avanzada, su propia versión del Modo Bloqueo de Apple, en Android 16. La Protección Avanzada es un modo de súper alta seguridad que ofrece el máximo nivel de protección contra ataques, ya sea a través de redes inalámbricas o físicamente a través del puerto USB.

Básicamente, si eres un periodista, un cargo electo o alguna otra figura pública y crees que un gobierno está intentando hackear tu teléfono, la Protección Avanzada de Google debería bloquear completamente tu teléfono contra amenazas externas.

(Image credit: Google)

Si no necesitas tanta seguridad pero quieres más tranquilidad, Google va a mejorar su antigua función Buscar mi dispositivo. Android 16 introducirá Find Hub, que será una localización mucho más robusta para rastrear todos tus dispositivos, incluidos teléfonos Android, wearables y accesorios que utilicen banda ultraancha (UWB), similar a los AirTags de Apple.

Google está introduciendo nuevas funciones UWB para ayudar a encontrar objetos cercanos, que llegarán primero al Moto Tag de Motorola en los próximos meses. El nuevo Find Hub también podrá utilizar la conectividad por satélite para ayudar a localizar dispositivos y mantener informados a los usuarios. Además, si pierdes tu equipaje, Google está trabajando directamente con algunas aerolíneas como British Airways para que puedas compartir la información de tu etiqueta para que puedan ir a buscar la maleta que han perdido.

Gemini llega a tu coche... y a tu televisor... y a tu reloj, y...

El Android Show de hoy no se centró solo en Android. Google también hizo anuncios importantes sobre Google Gemini. Gemini llegará a muchos más dispositivos. Gemini llegará a los relojes Wear OS.

Gemini llegará a Android Auto y a los coches que ejecutan Google de forma nativa. Gemini llegará a Google TV. Gemini incluso llegará a Android XR de Google, una plataforma para gafas XR que aún no existen (o al menos no se pueden comprar). Durante un breve momento del Android Show, pudimos ver un adelanto de las posibles gafas de Google.

¿Podrían ser estas las nuevas gafas XR de Google? Ojalá lo descubramos en Google I/O. (Image credit: Google)

Podrás hablar con Gemini Live y tener una conversación en el coche de camino al trabajo. "¡Oye, Gemini, necesito consejos para pedirle un ascenso a mi jefe!" o "¡Oye, Gemini, por qué mi vida está tan vacía que estoy hablando con una máquina en el coche cuando podría estar escuchando música o un podcast sobre crímenes reales!". Puede que suene a escéptico sobre la IA, pero las propias sugerencias de Google son igual de distópicas. Google dice que, de camino a tu club de lectura, podrías pedirle a Gemini que resuma ese libro que leíste hace siglos (y casi olvidaste) y que sugiera temas de conversación. Eso no suena como un club de lectura al que me gustaría unirme.

Google no especificó cuándo se lanzarán las funciones mencionadas en el Android Show, y solo dijo que estos conceptos aparecerán en los próximos meses. Es inusual que Google comparta tantas noticias antes del Google I/O, que se celebrará del 20 al 21 de mayo cerca de su sede en Mountain View, California. Estaré presente en el Google I/O con nuestro jefe de noticias, Jake Krol, para recopilar cualquier novedad. Con el lanzamiento del Pixel 9a ya pasado y ahora el equipo Android revelando todos los detalles, sospecho que el Google I/O se centrará principalmente en la IA. Google está adelantando estos detalles para que no pierda tiempo preguntando sobre nuevos teléfonos cuando quiere hablar más sobre Gemini y todos los nuevos desarrollos en IA. O quizás, mejor aún, las noticias de Android XR de hoy fueron solo un adelanto de lo que está por venir. ¡Permaneced atentos, sabremos más la próxima semana!