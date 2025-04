He probado a utilizar estas 5 aplicaciones de Google con Gemini y ahora las utilizo con AI todo el tiempo

A Google le encanta integrar sus servicios y eso es más que evidente cuando empiezas a familiarizarte con las aplicaciones en Gemini. Hay un buen número de aplicaciones a tu alcance, una lista de las cuales aparecerá cada vez que escribas @ y amplían las capacidades de la plataforma de IA ofreciendo funciones específicas, siempre y cuando les permitas conectarse con tu información personal y hacer uso del contenido.

Las aplicaciones pueden utilizarse en Gemini para Android, iOS y iPadOS. También puede hacer uso de ellas accediendo al sitio web de Gemini en un navegador. De este modo, no tendrás que salir continuamente de Gemini para utilizar los distintos servicios. ¿Quieres escuchar canciones? Conecta YouTube Music. ¿Quieres controlar tus electrodomésticos inteligentes? Google Home está ahí para ti.

Pero creemos que hay aplicaciones aún mejores que esas, y por eso hemos decidido profundizar en nuestras cinco mejores. Ahora las utilizo todo el tiempo, y es muy posible que cambien la forma en que utilizas Gemini en el futuro.

