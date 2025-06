Se filtran los precios y colores del Nothing Phone 3, y sí, es tan caro como esperábamos

Nothing Phone 2

El precio de origen Nothing Phone 3 podría ser de 850€

Se dice que vendrá con una selección de 12GB o 16GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento

Los colores podrían limitarse a blanco y negro

Ya teníamos una idea de lo que costaría el Nothing Phone 3, ya que la compañía había revelado previamente que tendría un precio aproximado de 800 libras en el Reino Unido, pero ahora podríamos conocer el precio exacto, al menos en Estados Unidos.

Según el filtrador @MysteryLupin, el Nothing Phone 3 tendrá un precio inicial de 799 dólares, por el que se obtendrá un modelo con 256GB de almacenamiento y 12GB de RAM.

Teniendo en cuenta los precios anteriores de los modelos Nothing y comparándolos con otros teléfonos de importación, es razonable estimar que el Nothing Phone 3 tendrá un precio en España de entre 850 y 900 euros. La marca suele mantener una conversión bastante directa entre dólares, libras y euros, ajustando principalmente por el IVA (por encima de la media de la UE en nuestro país) y los costes logísticos asociados a la distribución europea. Aunque el precio exacto aún no se ha confirmado, todo indica que estará en esa franja al llegar al mercado español.

Nothing Phone (3)Black or White12/256 GB = 799 USD16/512 GB = 899 USD https://t.co/DSWzRIOno5June 2, 2025

Un precio superior para el modelo superior

Con estos precios, el Nothing Phone 3 se situaría a la altura del Samsung Galaxy S25 y el iPhone 16, y sería mucho más caro que los modelos anteriores.

Además de todo esto, la misma fuente también afirma que el Nothing Phone 3 estará disponible en blanco y negro, lo que unido a la reciente revelación de que la interfaz Glyph por la que son conocidos los teléfonos de la compañía no estará presente, sugiere que podría tener un diseño bastante elegante y discreto.

Por supuesto, al tratarse de una filtración, hay que tomarla con cautela. No obstante, pronto sabremos el precio oficial, los colores y las especificaciones, ya que el Nothing Phone 3 llegará en julio.

