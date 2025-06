Ya no hay sorpresas: las especificaciones del Nothing Phone 3 se han filtrado casi al completo antes de su inminente presentación oficial

(Crédito de imagen: Nothing)

El Nothing Phone 3a se lanzó a principios de este año

Se han filtrado en Internet nuevos detalles del Nothing Phone 3

Parece que no será una gran actualización respecto al Nothing Phone 2

El chip que lleva este móvil ya ha anunciado oficialmente

La larga espera por el Nothing Phone 3 llegará a su fin en algún momento de julio, cuando el dispositivo se presente oficialmente, pero antes de eso ya contamos con una tanda de especificaciones filtradas que nos dan una idea de lo que podemos esperar de este nuevo modelo.

Según el filtrador @gadget_bits (compartido por Notebookcheck), el Nothing Phone 3 vendrá con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas y resolución 1.5K, igual que el Nothing Phone 2, y una batería de 5.150mAh, un aumento respecto a los 4.700mAh del modelo anterior.

La carga por cable también subiría de 45W a 100W. Se menciona como posible fecha de lanzamiento el 1 de julio, lo que coincide con la ventana temporal anunciada anteriormente por Nothing. Si se confirma esta fecha, que sería dentro de justo una semana en el momento de escribir estas líneas, entonces conoceremos todo los detalles oficiales enseguida.

En cuanto a las cámaras, el móvil contará al parecer con una cámara frontal de 50MP y un sistema de triple cámara trasera de 50MP + 50MP + 50MP, que incluirá un zoom óptico 3x mediante lente periscópica y una lente ultra gran angular. En comparación, el Nothing Phone 2 ofrece una cámara selfie de 32MP y una cámara trasera doble de 50MP + 50MP.

Precio y software

La misma filtración nos deja algunos detalles adicionales, todos bastante esperables, como la compatibilidad con NFC y eSIM. El teléfono llegaría con Nothing OS 3.5 basado en Android 15 directamente de fábrica.

Nothing ya ha confirmado que el futuro Phone 3 estará equipado con el procesador Snapdragon 8s Gen 4, así que no sorprende que este chip también aparezca en la filtración. No se trata del mejor Snapdragon móvil del momento, pero sí es uno de los más potentes dentro de su gama.

El resto de las especificaciones están a la altura del procesador, es decir, están genial, aunque no necesariamente líderes en su categoría. Será interesante ver cómo se posiciona el Nothing Phone 3 en cuanto a precio. Los rumores apuntan a un precio inicial de 799 dólares en Estados Unidos, lo que lo haría más caro que su predecesor, lanzado en 2023 por 599 dólares. Hablando de euros, el Nothing Phone 2 se lanzó en España por 649€, por lo que si sube 200 dólares según las filtraciones, podríamos ver un precio de 849€, lo que haría que el móvil pasara a ser de los caros del mercado.

Sabemos que Nothing se saltó un año entre lanzamientos para asegurarse de que tanto el software como la integración de la inteligencia artificial estuvieran perfectamente pulidos, así que también será interesante ver qué ocurre en este aspecto. Anteriormente se ha hablado incluso de "innovaciones revolucionarias" en la interfaz de usuario.