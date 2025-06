De fleste av de viktigste spesifikasjonene for Nothing Phone 3 er blitt lekket

Flere detaljer om Nothing Phone 3 har dukket opp på nettet

Det ser ut til at det blir en stor oppgradering fra Nothing Phone 2

Prosessoren som driver telefonen er allerede offisielt bekreftet

Nå ser det ut til at ventetiden på Nothing Phone 3 snart er over. Ifølge nye lekkasjer er en offisiell lansering planlagt til 1. juli – men flere viktige spesifikasjoner er allerede avslørt.

Lekkasjen kommer fra @gadget_bits (via Notebookcheck) og peker mot en telefon med en 6,7-tommers OLED-skjerm med 1,5K-oppløsning, akkurat som Nothing Phone 2. Batteriet skal imidlertid ha vokst til 5150 mAh, opp fra 4700 mAh i forgjengeren.

Ladingen får også et kraftig løft: fra 45 W til 100 W kablet hurtiglading. Hvis datoen er riktig, burde Nothing bekrefte det med det første, ettersom 1. juli faller på neste tirsdag.

Nothing Phone 3 skal ha et 50 MP selfiekamera – en oppgradering fra 32 MP i Phone 2 – og et trippelkamera på baksiden med 50 MP + 50 MP + 50 MP. Det tredje kameraet skal visstnok tilby 3x optisk zoom via et periskopobjektiv, og et ultravidvinkelobjektiv skal også inkluderes. Til sammenligning har Nothing Phone 2 et dobbelt 50 MP-kamera på baksiden.

Pris og programvare

🚨 ExclusiveNothing Phone (3)- 6.7" 1.5k OLED LTPO display- 50mp + 50mp 3x periscope + 50mp UW- 50mp front- 5150mAh battery (typ) + 100W charging- Wireless + reverse wireless charging- NFC, eSIM- Nothing OS 3.5 on Android 15- Snapdragon 8s Gen 4Launching on July 1st pic.twitter.com/GB3TaeekT6June 21, 2025

Andre detaljer fra samme lekkasje inkluderer støtte for NFC og eSIM. Telefonen ventes å lanseres med Nothing OS 3.5, basert på Android 15.

Nothing har tidligere bekreftet at Phone 3 drives av Snapdragon 8s Gen 4, en kraftig, men ikke toppmoderne Snapdragon-brikke.

Alt i alt peker spesifikasjonene mot en sterk telefon i mellom- til øvre mellomklasse. Prislappen i USA sies å være $799, som er høyere enn $599 som Phone 2 ble lansert for i 2023. I det norske markedet kostet Nothing Phone 2 fra 8 490 kroner ved lansering, så vi kan sannsynligvis vente oss rundt 10 000 kroner for etterfølgeren.

Nothing valgte å hoppe over en lansering i 2024 for å kunne forbedre programvaren og den integrerte AI-opplevelsen. Selskapet har tidligere lovet «banebrytende innovasjoner» i brukergrensesnittet, så det gjenstår å se om Nothing Phone 3 klarer å leve opp til hypen.