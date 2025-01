Nothing Phone 3 kan ha den funktion som behövs för att konkurrera med Samsung Galaxy S25

Nothing Phone 2

Nothing har släppt en video som pekar på en lansering den 4 mars för Nothing Phone 3

Videon antyder också att telefonen kan ha en telefotokamera

Det är något som finns på alla premiumtelefoner och kan göra att den konkurrerar med Galaxy S25

Nothing Phone-serien har hittills bestått av mellanklasstelefoner, men det kan komma att förändras i år. En nyligen läckt intern rapport antydde att Nothing arbetade på en mer avancerad telefon. Rapporten fokuserade mycket på AI-funktioner men gav inte många detaljer om hårdvaran – men nu har Nothing hintat om en stor hårdvaruuppgradering som vi kanske får se i Phone 3.

I ett inlägg på X har Nothing laddat upp en kort video som helt enkelt zoomar in på Nothing-VD:n Carl Peis ansikte. Han arbetar vid en dator i videon medan han bär solglasögon och man kan tydligt se orden "Launch 4 March" speglas i linsen.

Detta bekräftar i princip att företagets nästa telefon kommer att tillkännages den 4 mars, men baserat på en tidigare teaser för Nothing Phone 3 var vi redan ganska säkra på det.

Lägg märke till zoomen

Det mest intressanta med den här videon är sättet kameran zoomar in på, eftersom det ser ut som att kameran byter från en vidvinkellins till en teleobjektiv för att uppnå zoomen. Det är särskilt intressant eftersom ingen befintlig Nothing Phone har en telefotokamera.

Detta är inte den enda antydan vi har fått om att en sådan lins kan läggas till, eftersom en tidigare teaser föreslog att Nothing Phone 3 (eller vad denna enhet än kommer att kallas) kan ha en trippelkamera. Den mest logiska tillägget till vidvinkel- och ultravidvinkellinserna i Nothing Phone 2 skulle vara en telefotokamera.

Detta är också en tydlig flaggskeppsfunktion och något som skulle kunna göra att Nothing Phone 3 konkurrerar med Samsung Galaxy S25, som själv har en trippelkamera med en telefotokamera inkluderad. Det är en funktion som till och med saknas i telefoner som Google Pixel 9 och iPhone 16, så i det avseendet kan Nothing Phone 3 faktiskt ha en fördel över dessa enheter.

Vi kallar den Nothing Phone 3, men företaget har inte bekräftat vilken enhet de hänvisar till i någon av dessa teasers. Det skulle kunna vara något annat – möjligen en Nothing Phone 3 Pro, som en källa har hävdat kan vara på väg.

Det är inte mycket annat som är känt om denna enhet än, men med en planerad lansering den 4 mars bör vi snart få veta allt. Med tanke på hur Nothing brukar marknadsföra sina produkter, lär vi få se fler teasers eller avslöjanden om specifikationer och funktioner innan lanseringen.