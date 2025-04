Asus hintar om att "något är på gång" – och det kan vara den ryktade Xbox-handhållna konsolen

Asus hintade precis om att de har "något på gång" på X

Vi tror att enheten kan vara den ryktade Xbox-spelkonsolen

De lovar mer kraft med enheten

Medan vi alla väntar på att Nintendo ska avslöja allt om Switch 2 under sitt Direct-evenemang den 2 april 2025, så har en annan handhållen spelkonsol fångat vår uppmärksamhet.

Asus har nämligen officiellt hintat om en ny spelkonsol i vad som måste vara ett av de charmigaste teaser-inläggen hittills. Det här kommer efter rykten om att Microsoft samarbetar med Asus kring en potentiell Xbox-handhållen spelkonsol – och vi hoppas att det innebär en enhet som kombinerar Steam Deck-prestanda med Xbox-karaktär.

Teasern, som publicerades på X, lyder:

"Our little robot friend is cooking something up… #ROG #ROGALLY #PlayALLYourGames #NextLevelGaming"

Klippet är 34 sekunder långt och visar just den där lilla roboten bygga något på en stor skärm – innan den slänger in en ROG Ally och en ROG Raikiri Pro-kontroll i en kammare fylld med rök.

Our little robot friend is cooking something up...#ROG #ROGALLY #PlayALLYourGames #NextLevelGaming pic.twitter.com/nDG7rlEIhHMarch 31, 2025

Vad kommer ut? Det som verkar vara den ryktade ASUS x Xbox-handhållna konsolen – och vi är riktigt taggade. Enheten som visas har ett ansikte på skärmen som blinkar och ler, med kontroller på vardera sida.

Det är också värt att notera att det under byggprocessen på skärmen visas fyra fokusområden:

Marathon Stamina

Faster Speeds

More Capacity

Fresh Look!

(Image credit: Asus)

Det låter som en blandning för en uppgraderad ROG Ally och exakt det man önskar sig av en portabel spelkonsol.

Även om inlägget inte nämner Xbox direkt, kommer det kort efter tidigare rykten om ett samarbete – och Xbox lade till ytterligare lite bränsle till elden genom att svara med en emoji med sneglade ögon, vilket vi tolkar som en hint (eller så vill de bara leka med våra känslor).

Oavsett om denna kommande ASUS ROG-enhet kör Xbox-plattformen eller något annat operativsystem, verkar det som att den kommer bli riktigt kraftfull. Det är också tydligt att Asus försöker fånga uppmärksamhet precis före Nintendos efterlängtade Direct den 2 april.

När får vi veta mer? Det är ännu inte klart – Asus har inte gett något datum. Men Computex 2025, som drar igång den 19 maj 2025, är ett möjligt tillfälle för en officiell lansering.

Oavsett vilket, håll utkik här på TechRadar – vi bevakar både Nintendos presentation den 2 april och kommande nyheter från Asus.