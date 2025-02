Nothing Phone 3a kan låna den bästa funktionen från iPhone 16

Nothing Phone 3a kan komma med en dedikerad kameraknapp

Om den implementeras, kan det bli den billigaste telefonen på marknaden med en sådan funktion

Nothing har återigen bekräftat lanseringsdatumet den 4 mars

Förra månaden skrev vi att vi ville se slutarknappar bli standard i telefoner under 2025 och nu verkar det som att vi kan få den första budgettelefonen någonsin med en dedikerad kameraknapp.

Nothing har släppt en ny teaser för sin nästa budgetmodell, Nothing Phone 3a, som starkt antyder att telefonen får en ny slutarknapp, inspirerad av Camera Control-knappen på iPhone 16.

Teasern delades på X (tidigare Twitter) och visar en tydlig kontur av telefonens sida, där en ny knapp syns monterad under strömknappen. Även om Nothing inte har bekräftat att det rör sig om en slutarknapp, tyder inläggets text starkt på det. Inlägget lyder: "Your second memory, one click away. Power in perspective". Därefter bekräftas telefonens tidigare tillkännagivna lanseringsdatum den 4 mars.

Teasern som delades av Nothing, som visar en ny knapp på sidan av den kommande Nothing Phone 3a. (Image credit: Nothing)

Om detta verkligen visar sig vara en slutarknapp, kan Nothing Phone 3a lanseras som den billigaste telefonen av sitt slag på marknaden, eftersom funktionen tidigare har varit reserverad för specialiserade eller flaggskeppsenheter.

Just nu finns det bara ett fåtal telefoner på marknaden med en dedikerad slutarknapp, inklusive iPhone 16-serien, Sony Xperia 1 VI och Oppo Find X8 Pro.

Som jämförelse kostar den nuvarande Nothing Phone 2a cirka 4 399 kronor. Till och med den mer avancerade Nothing Phone 2 är billigare än iPhone 16, med ett startpris på 8 490 kronor.

Även om priset för Nothing Phone 3a ännu inte har tillkännagivits, förväntar vi oss att den kommer att vara betydligt billigare än iPhone 16 vid lansering.

Det är därför osannolikt att slutarknappen på Phone 3a kommer att vara lika avancerad som iPhones Camera Control-knapp, som erbjuder tryck- och beröringskänslig kontroll.

Realistiskt sett förväntar vi oss att en slutarknapp på en telefon i denna prisklass inte gör mycket mer än att ta bilder och spela in video, men det är inget att klaga på vid ett så lågt pris.

Ändå skulle en slutarknapp på Nothing Phone 3a vara ett välkommet tecken på att premiumtrender börjar sprida sig till budgetsegmentet.

Om telefonen verkligen lanseras med en kameraknapp, får den definitivt vårt stöd för en plats på topplistan över de bästa budgettelefonerna.