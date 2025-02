Ny läckt video kan ha avslöjat designen för Nothing Phone 3a och Phone 3a Pro

En efterträdare till Nothing Phone 2a är på väg.

En ny videoläcka av Nothing-telefoner har dykt upp

Både Nothing Phone 3a och Phone 3a Pro visas upp

Den officiella lanseringen är planerad till den 4 mars

Nothing har redan bekräftat att deras kommande telefoner kommer att presenteras på tisdagen den 4 mars, men om du inte kan vänta tills dess har nu nya promoklipp på Nothing Phone 3a och Nothing Phone 3a Pro läckt ut på nätet.

Dessa videor kommer från den välkända läckan @MysteryLupin och visar både standard- och pro-modellerna. Förutom en tydlig titt på designen får vi även viss information om mjukvarufunktionerna.

Nothing Phone 3a-vidoen nämner ett "avancerat nytt kamerasystem" – bestående av en trippelkamera på 50 MP + 50 MP + 8 MP på baksidan med en 2x optisk zoom – vilket antyder att den kan vara ett intressant val för mobilfotografer.

När det gäller Nothing Phone 3a Pro, nämns samma konfiguration på 50 MP + 50 MP + 8 MP, men här finns även en periskopzoom, vilket utökar den optiska zoomkapaciteten till 3x.

AI och skärmar

Bortsett från kamerasystemet har båda telefonerna en funktion som kallas "second memory", som tydligen nås via en ny knapp på sidan. Det verkar handla om en kombination av AI-driven sökning, sammanfattningar och anteckningar.

En ny funktion i Nothing OS 3 som kallas Essential Space visas också upp. Det ser ut att fungera som en anteckningsapp som organiserar innehåll och genererar att-göra-punkter. Röstanteckningar, att-göra-listor och annat verkar kunna kombineras i samma gränssnitt.

Snapdragon 7s Gen 3 nämns som processorn som driver både Nothing Phone 3a och Phone 3a Pro, och enligt tidigare läckor förväntas det inte finnas några större skillnader i specifikationerna mellan dessa modeller.

Båda telefonerna har vad Nothing kallar "deras största och ljusstarkaste skärm", med en 6,77-tumsskärm, en maximal ljusstyrka på 3 000 nits och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Om drygt en vecka bör alla dessa detaljer bekräftas officiellt.