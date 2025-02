Ny lekket video kan ha avslørt designet til Nothing Phone 3a og Phone 3a Pro

En ny videolekkasje av Nothing-telefoner har dukket opp.

Både Nothing Phone 3a og Phone 3a Pro vises.

Den offisielle lanseringen er planlagt til 4. mars.

Nothing har allerede bekreftet at deres kommende telefoner vil bli avduket tirsdag 4. mars, men hvis du ikke kan vente til da, har nye kampanjeklipp for Nothing Phone 3a og Nothing Phone 3a Pro nå lekket ut på nettet.

Disse videoene kommer fra den kjente tipseren @MysteryLupin og viser både standard- og pro-modellene. I tillegg til et tydelig blikk på designet, får vi også litt informasjon om programvarefunksjonene.

Nothing Phone 3a-videoen nevner et «avansert nytt kamerasystem» – bestående av et trippelkamera på baksiden med 50MP + 50MP + 8MP med en 2x optisk zoom – noe som antyder at den kan bli et interessant valg for mobilfotografer.

Når det gjelder Nothing Phone 3a Pro, nevnes den samme konfigurasjonen med 50 MP + 50 MP + 8 MP, men her er det også en periskopzoom, som utvider den optiske zoomkapasiteten til 3x.

AI og skjermer

Bortsett fra kamerasystemet, har begge telefonene en funksjon kalt «andre minne», som tilsynelatende blir tilgjengelig via en ny knapp på siden. Det ser ut til å være en kombinasjon av AI-drevet søk, sammendrag og merknader.

En ny funksjon i Nothing OS 3 kalt Essential Space vises også. Den ser ut til å fungere som en notatapp som organiserer innhold og genererer gjøremål. Talenotater, gjøremålslister og mer ser ut til å kunne kombineres i samme grensesnitt.

Snapdragon 7s Gen 3 er nevnt som prosessoren som driver både Nothing Phone 3a og Phone 3a Pro, og ifølge tidligere lekkasjer ventes det ikke å bli noen store forskjeller i spesifikasjonene mellom disse modellene.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Begge telefonene har det Nothing kaller «deres største og lyseste skjerm», med en 6,77-tommers skjerm, en maksimal lysstyrke på 3000 nits og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Om litt over en uke skal alle disse detaljene være offisielt bekreftet.