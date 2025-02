Nothing Phone 3a ja Phone 3a Pro paljastuivat videovuodolla

Nothing Phone 2a on saamassa seuraajan.

Video paljastaa uuden Nothing-puhelimen

Sekä Nothing Phone 3a että Phone 3a Pro vilahtavat esillä

Virallinen paljastut 4. maaliskuuta

Nothing on jo aiemmin vahvistanut 4. maaliskuuta pidettävän esittelytilaisuuden. Mikäli odottavan aika tuntuu liian pitkältä, voi tapahtuman sisältöön uppoutua vuotaneen mainosvideon avulla. Se nimittäin esittelee tulevat älypuhelinmallit Nothing Phone 3a ja Nothing Phone 3a Pro.

Vuodon takana on tiedoillaan aiemminkin vakuuttanut @MysteryLupin, jonka ansiosta tiedämme sekä perusversion että Pro-mallin tekevän tuloaan. Samalla maistainen paljastaa luurien muotoilun sekä osan yksityiskohdista.

Nothing Phone 3a mainitsee "edistyneen kamerakokonaisuuden". Luvassa on 50 MP + 50 MP + 8 MP -kolmoiskamera, joka pystyy 2x optiseen zoomiin.

Nothing Phone 3a Pro luottaa megapikselien osalta samaan kolmoiskameraan. Ero onkin optisessa zoomissa, joka on tässä tapauksessa 3x.

Spaces and screens

Luvassa on muutakin kuin vain kamerakokonaisuus. Molemmissa puhelimissa mainitaan "toinen muisti" (second memory) -ominaisuus, johon pääsee käsiksi sivussa olevalla painikkeella. Se vaikuttaa hyödyntävän useita erilaisia AI-toimintoja hakukoneesta ja muistiinpanoista lähtien.

Essential Space -ominaisuus on osa Nothing OS 3 -ohjelmistoa. Se vaikuttaa muistiinpanosovellukseta, joka "organisoi ja luo tehtäviä". Toiminnon piirissä näyttäisi olevan myös mahdollisuus ääniviesteihin ja tehtävälistoihin.

Molemmat mallit hyödyntävät Snapdragon 7s Gen 3 -suoritinta. Jo aiempien huhujen perusteella on selvää, ettei mallien välillä ole isoja eroavaisuuksia.

Nothinin mukaan molemmissa puhelimissa on "yhtiön isoin ja kirkkain näyttö". 6,77-tuumainen ruutu, 3 000 maksiminitin kirkkaus sekä 120 Hz virkistystaajuus vaikuttavat lähes varmoilta, mutta lopullinen varmuus saataneen maaliskuun alussa.