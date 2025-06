Huolta herättäneet huhut Nothing Phone 3:n suorittimesta vahvistettiin – tästä syystä se ei ole kuitenkaan ongelma

Huhut saivat viimein vahvistuksen: Nothing Phone 3 hyödyntää Snapdragon 8s Gen 4 -järjestelmäpiiriä.

Nothingin toimitusjohtaja Carl Pei vahvisti asian haastattelussa. Samalla hän kertoi seuraavan lippulaivapuhelimen tarjoavan 36 % tehokkaamman suorittimen, 88 % tehokkaamman grafiikkapiirin ja 60 % edistyneemmän NPU:n kuin Nothing Phone 2.

Lukemat ovat isoja, mutta edeltäneestä mallista on myös vierähtänyt jo kaksi vuotta. Valmistaja ei myös pidä toisen sukupolven puhelintaan todellisena lippulaivamallina, joten hyppy Snapdragon 8 Plus Gen 1 -piiristä ylöspäin on luonnollisesti merkittävä. Se, ettei tuleva malli hyödynnä tämän hetken tehokkainta piiriä, on silti yllättävää.

Valtaosa tämän hetken parhaista Android-puhelimista käyttää kuitenkin Qualcommin uudempaa järjestelmäpiiriä. Koska Nothing Phone 3:ssa ei ole Snapdragon 8 Eliteä, jäänee se raa'assa suorituskyvyssä muun muassa OnePlus 13:n sekä Samsung Galaxy S25 Ultran varjoon.

Se, onko kyseessä ongelma, riippuu pitkälti käyttötavasta. Mikäli tarkoituksena on pelata Call of Duty Mobilea täysillä asetuksilla tai kuvata pitkiä 8K-videoita, Nothing Phone 3 voi tuntua pettymykseltä. Ratkaisu on silti linjassa yhtiön strategian kanssa

Nothing Phone 3a Pro ilmestyi maaliskuussa. (Image credit: Philip Berne / Future)

Carl Pei perusti Nothingin vuonna 2020 tarkoituksenaan "tehdä teknologiasta jälleen coolia". Tässä on myös aikani arvostelijoidemme mielestä onnistuttu, sillä alkuvuoden Nothing Phone 3a Pro sai meiltä rutkasti kiitosta yhtenä hintaluokkansa mielenkiintoisimmista puhelimista.

Käytössä oleva Snapdragon 8s Gen 4 -suoritin on nopeudeltaan riittävä tekemään puhelimesta tehokkaan edeltäjäänsä verrattuna, mutta ero parhaisiin iPhone-puhelimiin sekä muihin kilpailijoihin lienee riittävän pieni. Jos Nothing saa ratkaisullaan painettua hintalappua sopivasti alaspäin, voi ratkaisu olla kohdeyleisön huomioiden perusteltu.

Toinen syy voi liittyä suorituskyvyn jatkuvan kehityksen tarpeettomuuteen. Kuten toimittajamme kirjoitti jo viime vuonna, monelle lisätehokkuus ei ole enää tarpeellista. Arkikäytössä jopa keskihintaiset puhelimet suoriutuvat niin hyvin, ettei hidastelua tai tökkimistä yksinkertaisesti enää ilmene.

Jos Snapdragon 8s Gen 4 saa käyttökokemuksen tuntumaan nopealta ja sulavalta jopa pelikäytössä, lienee se kuluttajille tärkeämpää kuin muutaman napsun paremmat benchmark-testitulokset.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Vertailukohtaa voi hakea vaikkapa Googlen Pixel 9 Pro -lippulaivapuhelimesta. Testien perusteella Tensor G4 -suoritin on selvästi kilpailijoita heikompi, mutta tästä huolimatta malli on parhaiden Android-puhelimien kärkijoukossa.

Nothing Phone 3:n hintalappu herättää tällä hetkellä kysymysmerkkejä. Mallin hinnaksi on huhuttu noin 800 dollaria, joten Suomessa se maksanee noin 899 € eli suunnilleen saman verran kuin Samsung Galaxy S25.

Nothingin tuleva puhelin tuskin haastaa suoraan Samsugin lippulaivamallistoa suorituskyvyn saralla. Carl Pei lupaakin mallin tarjoavan "laadukkaat materiaalit sekä kokonaisuutta parantavan ohjelmiston".