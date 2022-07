Arvostelussa Nothing Phone 1

Pika-arviossa Nothing Phone 1

Jos ja kun olet klikannut auki Nothing Phone 1 -arvostelumme, lukeutunet toiseen kahdesta ryhmästä. Joko et ole ikinä kuullut Nothing-brändistä ja haluat tietää mistä on kyse, tai vaihtoehtoisesti lontoolaisen startup-yrityksen tarina on saanut sukat pyörimään jaloissa. Olitpa kummassa leirissä takana, pitkä odotus on ollut vaivansa väärti.

Nothing on varsin salamyhkäinen valmistaja. Phone 1 on yhtiölle vasta toinen laitejulkistus, sillä ensimmäisenä päivänvalon nähneet täysin langattomat Ear 1 -nappikuulokkeet julkaistiin vuonna 2021.

Kuulokkeet olivat oiva osoitus Nothingin lähestymiskulmasta. Valmistaja panostaa tyylikkääseen ja kiinnostavaan muotoiluun, joka ei tyydy tavanomaiseen. Sama tahti on askelten myös Phone 1:n kohdalla.

Valmistajan toimitusjohtaja ja perustaja Carl Pei (tuttu OnePlussan taustalta) kertoi julkaisun alla, että Phone 1 haluaa tuoda hauskuuden takaisin älypuhelimiin. Vaan miten tässä on onnistuttu?

Ensinnäkään puhelin ei pyri vain täyttämään jokaista perinteistä vaatimusta. Sen läpinäkyvä lasitausta yhdessä Glyph-valaistuksen kanssa erottuvat kaikista kilpailijoista. Muutoin puhelin tarjoaa tasavahvan ja laadukkaan kokonaisuuden niin tekniikan kuin ohjelmistonkin saralla.

Täydellisyyteen ei silti ylletä. Kamerat eivät häikäise ja akkukesto on varsin heikko, mutta arkikäytössä Nothing Phone 1 on mainio Android-puhelin. Se ei ehkä ole paras, mutta se on joka tapauksessa vuoden 2022 kiinnostavimpia vaihtoehtoja.

Hinta ja saatavuus

Hinta alkaen 499 €

Saapui myyntiin 21.7.2022

Nothing paljasti Phone 1 -puhelimen heinäkuun 12. päivä vuonna 2022. Malli saapui myyntiin Euroopassa, Australiassa, Intiassa, Japanissa ja Hong Kongissa heinäkuun 21. päivä.

Puhelimesta on tarjolla kolme erilaista versiota erilaisin muistimäärin. Edullisin 8+128 Gt vaihtoehto maksaa 499 €. Kalliimpien versioiden hinnat ovat 529 € (8+256 Gt) ja 579 € (12+256 Gt). Suomen hinnat ovat noin 30 euroa kalliimmat kuin Euroopan suositushinnat.

Nothing Phone 1 on toistaiseksi saatavissa Suomessa Elisalta ja Verkkokauppa.comista.

Nothing Phone 1 on saatavissa muutamilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä. (Image credit: Future)

Mielenkiintoisena yksityiskohtana ja visailuknoppina mainittakoon, että kiinnostuneille faneille tarjottiin ennen julkaisua mahdollisuus saada käsiinsä sadan kappaleen rajoitettuun erään lukeutuva puhelin StockX-huutokauppapalvelun kautta. Sen kautta mallinsa hankkineet saivat luurin käsiinsä jo ennen virallista esittelyä.

Innokkaimmat maksoivat tietojen mukaan puhelimestaan yli 3 000 dollaria eli kutakuinkin saman verran euroja.

Muotoilu

Kookas mutta silti kevyt

Läpinäkyvä lasiselusta kiinnittää huomion

Viimeistelty kokonaisuus painikkeineen

IP53-luokiteltu vesi- ja pölytiiviiksi

Nothingin ennakkoon julkaisemat kuvat Phone 1:n muotoilusta olivat kiinnostavia. Ne eivät silti tehneet hullua hurskaammaksi, sillä vasta puhelimen käyttäminen paljastaa sen kaikki yksityiskohdat.

Muotoilussa on paljon samaa kuin Applen iPhone 12 -puhelimessa. Samannäköisyys johtuu tasapintaisesta metallikehyksestä, pyöreistä kulmista, tasapintaisesta näytöstä sekä kaksoiskameran asettelusta. Tämän jälkeen kokonaisuutta on kasvatettu ja sen selusta on tehty läpinäkyväksi.

Aivan! Läpinäkyvyys on Nothing Phone 1:n merkittävin erikoisuus.

Vaikka ulkonäössä on paljon samaa kuin vuoden 2020 iPhone 12 -mallissa, selusta tekee ratkaisevan eron kilpakumppaneihin. (Image credit: Future)

Läpinäkyvä takalasi ei sinänsä ole täysin uusi tuttavuus. Olemme nähneet vastaavaa muun muassa HTC U12+:ssa sekä Xiaomi Mi 8 Explorer Editionissa. Nothing vie tämän kuitenkin pidemmälle. Valmistaja on saanut läpinäkyvästä takalasista käytännöllisen sekä silmää miellyttävän.

Kun käännät puhelimen, hillityt ja selkeästi erottuvat komponentit, ruuvit sekä muut yksityiskohdat nousevat eloon. Sen rakenne on mietitty tarkasti tyylitellen. Kokonaisuudesta huokuu ruotsalaisen elektroniikkavalmistaja Teenage Engineeringin loppusilaus.

Lasinen selusta aiheuttaa aina pientä pelonsekaista kauhua sormenjälkien suhteen. Nothing Phone 1 väistää karikot onneksi hienosti. Läikkiä ei pahemmin keräänny lasiseen pintaan. Ja kun elämänjälkiä on tarpeeksi, saa ne pyyhittyä vaivatta pois.

Phone 1:n myyntipakettiin sisältyy niin ikään läpinäkyvä suojakuori. Sen materiaali kerää kuitenkin pinttynyttä likaa selvästi puhelinta enemmän. Kannattaakin varautua siihen, että kuorta joutuu jynssäämään puhtaaksi varsin säännöllisesti.

Myös suojakuori on läpinäkyvä. (Image credit: Future)

Nothing tarjoaa Phone 1 -mallia julkaisussa sekä mustana että valkoisena. Näistä ensin mainittu on selvästi hillitympi, kun taas vaalea väritys herättää huomion nopeammin.

Vaikka puhelimen tasapintaiset kyljet ovat kierrätettyä alumiinia, kulmat ovat miellyttävän pyöristetyt. Ratkaisu tekee Phone 1:n kädessä pitämisestä miellyttävää. Samaan pyrkii myös yllättävän kevyt 193,5 gramman paino, joka on vähemmän kuin mittojen puolesta voisi olettaa. Olemme tavanneet pitää 200 grammaa rajapyykkinä, jonka jälkeen puhelin muuttuu hiukan raskaaksi. Phone 1 pysyykin vaivatta tämän alapuolella.

Virtapainike sijaitsee kehyksen oikeassa reunassa, kun taas volyymipainikkeet on sijoitettu vasempaan kylkeen. Molempiin on helppo yltää ja ne päästävät painaessa miellyttävän selkeän äänen.

Nothing Phone 1 on IP53-luokiteltu. Täten se kestää kevyen vesisateen ongelmitta eikä hiekan pitäisi päästä lasikuoren alle. Luokitus ei kuitenkaan ole aivan markkinoiden parhaimmistoa, joten emme suosittele pudottamaan puhelinta järveen tai hiekkarannalle.

Lasipinta ja metallikehys säilyivät testijaksosta uudenkarheina. Sen sijaan puhelimeen esiasennettu näyttösuoja sekä myyntipakettiin sisältyvä latauskaapeli olivat jo paketista vedettäessä saanut hiukan osumaa.

Tämä voi hyvinkin johtua Nothingin vielä aluillaan olevasta tuotantoketjusta, jonka seulasta saattaa lipsahtaa hiukan viimeistelemättömiäkin tuotteita. Tai sitten kyse on ainoastaan yksittäisestä arvostelulaitteesta.

Glyph-käyttöliittymä

Uniikki LED-valaistus

Kustomoitavat ilmoitukset ja soittoäänet

Tarjoaa valaistuksen videokuvaukseen

Vaikka läpinäkyvä selusta kiinnittää huomion ensimmäiseksi, koko homman jujuna on Nothingin oma Glyph-käyttöliittymä. 900 LED-valosta koostuva systeemi on kuin hullutteleva valojärjestelmä, joka kattaa valtaosan puhelimen takaosasta.

LED-valot on aseteltu erilaisiksi kuvioiksi, jotka esimerkiksi kiertävät kamerajärjestelmän sekä latauskohdan. Näistä jokainen on hallittavissa erikseen. Tämä onkin uniikki ominaisuus, jota Nothing hyödyntää hyvin persoonallisin ja luovin tavoin.

Glyph-LED-valot tekevät muotoilusta todella uniikin ja persoonallisen. (Image credit: Future)

Glyphin asetuksissa voi muokata valojen toimintaa. Oletuksena ne on paritettu valmistajan omiin soittoääniin sekä ilmoituksiin, jolloin LED-valot toimivat täydellisesti synkronoituna. Kirkkaus ja liike luovat esimerkiksi soittoääneen merkittävän lisän.

Valaistusta voi käyttää moneen muuhunkin. Glyph-käyttöliittymä voi kertoa esimerkiksi akkutilanteen langattoman tai käänteisen latauksen yhteydessä. Jos tietoturva on mielessä, voivat valot paljastaa aktivoituneen Google Assistantin. Voipa sitä hyödyntää lisäksi kevyenä lisävalaistuksena valo- ja videokuvastakin varten.

Nothing on selvästi tarkoittanut Glyph-käyttöliittymää puhuessaan puhelimen hauskuudesta. Tässä myös onnistutaan, vaikkakin olisimme toivoneet hiukan enemmän kustomoitavuutta ja mahdollisuutta personointiin.

Mahdollisuus sitoa valaistuskuvio ja soittoääni esimerkiksi halutulle kontaktille on hauska lisä. Silti potentiaalia olisi enempäänkin. Sovelluskohtaiset ilmoitukset ovat käytettävissä, mutta ne vaativat runsaasti manuaalista näpertelyä Android-käyttöjärjestelmän valikoissa. Niin ikään mahdollisuus luoda omia valaistuskuvioita olisi suotava ominaisuus.

Tulevaisuus näyttää pienistä vajavaisuuksista huolimatta kirkkaalta. TechRadar pääsi jututtamaan Nothing-tekijätiimiä julkistustilaisuudessa, ja he korostivat Glyph-käyttöliittymän olevan yhä kehitysvaiheessa. Käyttäjiltä tuleva palaute onkin ensiarvoisen tärkeää entistä laajempien ominaisuuksien saamiseksi.

Näyttö

6,55-tuumainen Full HD+ -näyttö

Adaptiivinen 120 Hz virkistystaajuus

Reunukset tasapaksut joka sivulla

Sormenjälkitunnistin sijoitettu näyttöön

Nothing on ylistänyt puhelimensa 6,55-tuumaisen Full HD+ OLED -näytön kyvykkyyttä. 120 Hz virkistystaajuus yhdessä HDR10+:n ja 10-bittisen värituen kanssa ovatkin huomion ansainneet.

Näyttöä ympäröivä reunus on nykystandardeilla katsottuna varsin paksu, mutta se on mitoiltaan identtinen puhelimen joka reunalla. Yllättävänkin harvinainen ratkaisu poikii muutaman irtopisteen tyylistä. Ominaisuus perustuu Nothingin päätökseen hyödyntää joustavaa OLED-paneelia, joka on tavanomaista kalliimpi.

Kamerareikä sijoittuu näytön vasempaan yläkulmaan, kun taas sormenjälkitunnistin on ruudun alaosassa lähellä reunusta.

Näyttökehys ei ole markkinoiden tyylikkäin, mutta siinä on samalla persoonallisuutta. (Image credit: Future)

OLED-näytössä on tyypillisesti merkittävät etuudet, mutta valitettavasti always-on-ominaisuutta ei ole ainakaan vielä käytössä. Valmistaja ei ole myöskään paljastanut mikäli se on tulossa myöhemmin päivityksen avulla käyttöön. Täysin pimeäksi ruutu ei silti muutu. Ruudun alalaidassa oleva sormenjälkitunnistin hohkaa haaleasti paljastaen oikean kohdan. Puhelimen näyttö on herätettävissä nostoliikkeellä, mutta sormenjälkitunnistin toimii myös ilman ylimääräistä heilauttelua.

Full HD+ -näyttö (2 400 x 1 080) tarjoaa miellyttävän terävän kuvan, jota kelpaa katsella sosiaalista mediaa selatessa tai videomateriaalia katsellessa. Näyttö tarjoaa jopa 1 200 nitin enimmäiskirkkauden, jonka avulla ruutua katselee mielellään jopa kirkkaassa päivänvalossa.

OLED-paneeli takaa värikkään kuvan. Halutessaan katselukokemusta voi personoida kahden väriprofiilin välillä vaihtamalla. Tarjolla on Alive-oletusasetus sekä hillitympi ja luonnollisempi Standard. Lisäksi värien lämpötilaa voi hallita.

120 Hz virkistystaajuus yhdistettynä nopeasti reagoivaan näyttöön (240 Hz) tekee käyttökokemuksesta erittäin vikkelän ja miellyttävän. Tämä näkyy niin kevyessä räpläilyssä kuin tiukemmassa pelikäytössäkin.

Virkistystaajuus on dynaaminen, joten Phone 1 saa hallittua sitä tarpeen mukaan virransäästöä kohentaakseen.

Ääni

Bluetooth 5.2

Tukee Nothing-laitteiden pikaparitusta

Hyvä stereoääni

Kun huomioi Nothingin ensimmäisen tuotteen olleen langattomat Bluetooth-nappikuulokkeet, ei kuulokeliitännän puuttuminen vaikuta suurelta yllätykseltä. Sen sijaan puhelin hyödyntää Bluetooth 5.2 -yhteyttä.

Nothingin pikaparitus tekee yhdistämisen valmistajan omiin Nothing Ear 1 -kuulokkeisiin välittömäksi. Kaikkien tuen piirissä olevien tuotteiden listaa ei ole kuitenkaan vielä paljastettu.

Mallissa on kaksi stereokaiutinta. Nämä eivät ole kuitenkaan sopusuhdassa keskenään, vaan valtaosa äänestä pusketaan pihalle alaspäin suunnatun kaiuttimen avulla. Vastaavasti yläosassa oleva kaiutin vastaa enemmän korkeista ja keskitason äänistä.

Äänen selkeys on hyvää eikä varsinaista puuroutumista ole nimeksikään edes äänenvoimakkuuden noustessa sataan. Jopa hienovaraiset laulueleet soivat nautittavasti. Basso sen sijaan ei tee vaikutusta, mutta kokonaisuutena äänenlaatu on varsin kelvollinen.

Ohjelmisto

Lähes puhdas Android

Nothing OS lisää hyödyllisiä ja persoonallisia ominaisuuksia

3+4 vuoden päivityslupaus

Suorituskyky vaatii lisäoptimointia

Nothing esitteli omaa Android-pohjaista käyttöliittymäänsä ennen Phone 1:n julkaisua tarjoamalla mahdollisuuden ladata versio omaan puhelimeen. Tämä onnistui kuitenkin vain yhteensopivilla malleilla, eikä se niilläkään yltänyt samaan syvällisyyteen kuin Phone 1:ssä.

Valmistajalle ominainen kirjoitusfontti esiintyy kauttaaltaan paitsi puhelimen rungossa mutta myös ohjelmistossa. Nothing OS -käyttöliittymä tuntuu valikkoja ja widgettejä myöten kokonaisuudelta.

Nothing Phone 1:n päivityslupaus on merkittävästi parempi kuin monilla kilpailijoilla. (Image credit: Future)

Käyttöliittymä tuo mieleen Motorolan ja Googlen omat Android-versiot. Nothing OS sisältää muutamia persoonallisia muutoksia, jotka erottavat sen puhtaasta Android-kokemuksesta. Kansiot voi laajentaa kotinäytöllä isommiksi (2x2), mikä tarjoaa näppäriä käytännön mahdollisuuksia. Lisäksi tykästyimme pop-up-näkymään, joka on omiaan useampaa sovellusta samanaikaisesti käyttäessä.

Mielenkiintoisiin yllätyksiin lukeutuu niin ikään älykotihallinnan sijoitus lukitusnäyttöön. Tosin kokonaisuuden vakaudessa on yhä puuhattavaa, eivätkä muutamat puuttuvat ominaisuudetkaan jää huomaamatta.

Nothing ansaitsee kehuja päivityslupauksestaan. Phone 1 tarjoaa kolmen vuoden käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä neljän vuoden tietoturvapäivitykset. Monia kilpailijoita parempi päivityslupaus varmistaa paitsi hyvän vastineen mutta myös pitkän käyttöiän.

Suorituskyky ja tekniset tiedot

Ikääntynyt mutta pätevä Snapdragon 778G+ -suoritin

Jopa 12 Gt RAM-muistia

Arkikäytössä nopea

Pärjää pelien parissa

Phone 1:n suoritinvalinta herätti monissa polarisoituneita ajatuksia. Nothing on päätynyt puhelimessaan Qualcommin seitsemännen sukupolven Snapdragon 778G+ -suorittimeen, jota on tosin viilattu hiukan ylöspäin.

Suorittimen kaveriksi on lisätty versiosta riippuen 8 tai 12 gigatavua RAM-muistia. Lisäksi Phone 1 tukee langatonta latausta (jopa 15 W) sekä käänteistä latausta (enintään viisi wattia).

Vaikka järjestelmäpiiri itsessään jää vuoden 2022 lippulaivamallien jalkoihin, arkikäytössä tilanne on merkittävästi parempi.

778G+ ei ole enää nousemassa benchmark-testien kärkikahinoihin, mutta puhelin vastaa käytännössä mihin tahansa haasteeseen. Pyörititpä useampaa sovellusta samanaikaisesti tai halusit kokeilla onneasi Call of Duty Mobilen verkkorintamalla maksimaalisilla grafiikka-asetuksilla, Nothing Phone 1 suoriutuu tehtävästä helposti. Puhelin ei myöskään kuumene.

Todellinen haaste koskee tulevaisuutta. Se, millaisena suorituskyky säilyy järjestelmä- ja tietoturvapäivitysten jälkeen, jää nähtäväksi. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin hyvä.

Akkukesto

Akun koko 4 500 mAh

Tukee 33 watin pikalatausta

778G+ sekä Android-käyttöjärjestelmä ylipäätään kaipaa parannusta akkukestoon. Vaikka suorituskykyä ja virrankulutusta voikin optimoida, ei akku itsessään anna aihetta riemunkiljahduksille.

Puhelimen näkyvissä sisuksissa lymyilee 4 500 mAh akku. Nothing mainostaa sen jaksavan yhdellä latauksella noin 18 tunnin ajan.

Käytännössä päällä oleva näyttö kuluttaa Phone 1:n tyhjäksi noin viidessä tunnissa. Tätä voidaan pitää jonkinlaisena minimivaatimuksena. Heikommat lukemat tekisivät ostopäätöksestä jo melkoisen vaikean perusteltavan.

Latasimme puhelimen täyteen ja kokeilimme arkikäyttöä. Muutaman sähköpostilaatikon synkronointi, 45 minuutin videotoisto, tunnin sosiaalisen median kanavien selailu, kevyt valokuvaus, 20 minuutin verkkosurffailu pikaviestimien kera sekä noin vartin pelaaminen saivat akun tyhjäksi nukkumaanmenon aikoihin.

Ei siis kannata odottaa ihmeitä akkukestolta. Laite jaksaa peruskäytössä aamusta iltaan, mutta Netflix-sarjan suoratoistaminen useamman jakson verran tekee laturista pakollisen lisävarusteen jo hyvissä ajoin ennen iltauutisia. Useamman päivän akkukesto jää haaveeksi.

Akkukesto on Nothing Phone 1:n heikkouksia, vaikkakin sen kanssa pärjää arjessa. (Image credit: Future)

Valmistaja lupaa Phone 1:n akun latautuvan nollasta puoliväliin 30 minuutissa. Tämä tosin vaatii 33 watin latausnopeuteen yltävän yhteensopivan laturin (PD 3.0).

Nothing tarjoaa noin 35 euroa maksavan 45 watin laturin, mutta se ei valitettavasti sisälly myyntipakettiin. Puhelimen kaverina on siis ainoastaan valkoinen USB-C-to-USB-C-latauskaapeli.

Hyödynsimme latausta varten 27 watin PD-laturia, joka täytti tyhjentyneen akun puolessa tunnissa 65 prosenttiin. Täyden latingin saavuttaminen vaati minimaalisesti yli tunnin. Latausnopeus on siis hiukan parempi kuin mitä valmistaja mainospuheissaan lupaa.

Kamera

Kaksi 50 MP takakameraa sekä 16 MP etukamera

Sonyn sensori saa värit loistamaan

Glyph-käyttöliittymä tuo videoihin valoa

Illan pimentyminen näkyy rakeisuutena ja epätarkkuutena

Nothing Phone 1 tarjoaa 16 MP etukameran sekä kaksi 50 MP takakameraa.

Puhelimen pääkamera hyödyntää Sony IMX766 -kennoa optisella kuvanvakaimella (OIS). Tekniikka itsessään ei ole mullistavaa, sillä esimerkiksi Xiaomi 12 sekä OnePlus Nord 2 hyödyntävät samaa kennoa. Vastaavasti tasavertaisena vaihtoehtona oleva 50 MP ultralaajakulmakameran Samsung JN1 -kenno taltioi sekin onnistuneita ja tasalaatuisia kuvia.

Kaksoiskamera luottaa enemmän laatuun kuin määrään. Kilpailijoista tutut muutaman megapikselin kamerat loistavat poissaolollaan. (Image credit: Future)

Kuvaaminen itsessään on hauskaa. Kamera nappaa kuvat nopeasti, minkä lisäksi Sonyn kenno taltioi yksityiskohtia miellyttävällä tarkkuudella. Värit ovat selkeitä ja tilannetta kunnioittavia. Phone 1:llä napatut kuvat ovatkin valmiita Instagramiin lähes sellaisenaan.

Mikäli nappaat pääkameralla lähikuvan, havaitset maltillisen bokeh-efektin. Se tuo kohteen paremmin esille ja sumentaa taustaa. Pääkamera onnistuu tässä paremmin kuin kamerasovelluksen varsinainen Makro-kuvaustila, joka hyödyntää ultralaajakulmakameraa.

Nyt kun takakameran ultralaajakulmakamerasta tuli puhe, todettakoon sen olen odotetusti hieman pääkameraa heikompi, väreiltään luonnollisempi, yksityiskohdiltaan vaatimattomampi ja dynaamisuudeltaan rajallisempi. Se ajaa asiansa silti hyvin. 114 asteen kuvakulma tarjoaa mahdollisuuden leikitellä kameralla.

Valaistuksen vähentyminen näkyy kuvissa nopeasti. Pimenevät olosuhteet lisäävät rakeisuutta ja vähentävät yksityiskohtia sekä dynaamisuutta. Yökuvaustilassa on tästä huolimatta oma persoonallinen vivahteensa, kun ultralaajakulmakamera tuo värimaailmaan mukavaa lämpöä.

Halutessaan puhelimen LED-salaman voi korvata Glyph-käyttöliittymällä. Se tuo mukanaan pehmeämmän ja viileämmän valaistuksen, mutta sen kantama ei ole samalla tasolla. Glyphin hyödyntämistä kannattaakin harkita vain kohteen ollessa lähellä.

Etukamera tunnistaa kohteensa erinomaisesti Muotokuva-tilaa (Portrait) käyttämällä. Sen luoma efekti tuo otoksiin säväyksen paremmasta kamerasta kuin mitä todellisuudessa on käytetty.

Videokuvaus onnistuu takakameroilla asetuksilla 1080p/60fps ja 4K/30fps. Kuvausta helpottavat vakaimet OIS (vain pääkamera) ja EIS hoitavat hommansa kunnialla, vaikka esimerkiksi kävelyn aiheuttama tärinä näkyykin lopputuloksessa. Valitettavasti videokuvauksen lomassa ei voi vaihtaa ultralaajakulma- ja pääkameran välillä.

Esimerkkikuvia

Image 1 of 37 Pääkameran taltioimat värit ja valo (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Vertailuna ultralaajakulmakameran taltioimat värit (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Makrokamera esittelee bokeh-efektiä (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Makro-kuvaustila (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Zoom ultralaajakulmakameralla (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Pääkamera 1x tarkennuksella (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Pääkamera 2x tarkennuksella (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Pääkameran syvyysefekti tekee vaikutuksen (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Kuvakulman vaikutus (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Makro-kuvaustila (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ilman Muotokuva-tilaa (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Muotokuva-tila päällä (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Pääkamera tuo värit eloon (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ultralaajakulmakameran värit ovat haaleammat (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Pääkameran dynaamisuus päihittää ultralaajakulmakameran (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ultralaajakulmakameran dynaamisuus ja kontrasti eivät tee samanlaista vaikutusta (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Pääkamera (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ultralaajakulmakamera (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Pääkamera (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ultralaajakulmakamera (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Phone 1 sai ikuistettua kontrastin hienosti (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Yökuvaustila vaatii riittävästi valaistusta (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Pääkamera (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ultralaajakulmakamera (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 LED-salamalla otettu kuva (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Yökuvaustila ilman salamaa (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Yökuvaustila Glyph-käyttöliittymällä (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Etukamera ilman Muotokuva-tilaa (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Etukamera Muotokuva-tilalla tuo bokeh-efektin onnistuneesti mukaan (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Etukamera pimeässä (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Etukamera yökuvaustilalla (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Etukameran salama toimii joskaan ei täysin vakuuta (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Selfiekameran muotokuvatila (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Pimeässä kamerat ovat pinteessä (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ultralaajakulmakamera panostaa värien lämpöön (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Yökuvaustila on käytössä kaikilla kolmella kameralla (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Yökuvaustilan toimivuus riippuu kamerasta (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37

Yhteenveto

Kannattaako Nothing Phone 1 ostaa?

Nothing Phone 1 on lähes kauttaaltaan onnistunut debyytti. (Image credit: Future)

Osta, jos...

Haluat tasavahvan keskihintaisen puhelimen

Vaikka akkukesto ei ole kummoinen, Phone 1 tarjoaa nopean latauksen sekä kauttaaltaan väkevän kokonaisuuden. Se on hintaansa nähden mainio vaihtoehto.

Haluat olla mukana Nothingin tarinassa

Nothing on pieni tulokas, joka haluaa erottautua kilpailijoistaan. Phone 1 alleviivaa tätä lähestymistapaa. Se herättää mielenkiintoa ja erottuu persoonallaan.

Pidät puhelintasi mykistettynä

Glyph-käyttöliittymä on näppärä lisä niille, jotka eivät halua pitää puhelimen ääniä päällä tai selata jatkuvasti ilmoituksia.

Älä osta, jos...

Etsit todellista huippupuhelinta

Phone 1 ei pysty vastaamaan kaikista parhaiden puhelimien suorituskykyyn, akkukestoon tai kamerakokonaisuuteen. Se haastaa muut muotoilullaan, hinnallaan ja hauskuudellaan.

Haluat hyvän akkukeston

Vaikka muut osa-alueet ovat kunnossa, akkukesto jää selvästi kilpailijoista. Onneksi latausnopeus paikkaa ongelmaa.

Kaipaat huippukameraa

Nothing Phone 1 tarjoaa laadukkaan kameran, mutta se ei pärjää monipuolisuudessaan tai tarkkuudessaan tämän hetken parhaille kamerapuhelimille (opens in new tab).