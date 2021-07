Arvostelussa OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2 on mielenkiintoinen lisä keskihintaisten puhelinten markkinoille tuoden sinne muutamia lippulaivamallien ominaisuuksia ja loistavan käyttökokemuksen. Onnistuuko yhtiön uusin malli kuitenkin pitämään kärkisijansa myös jatkossa on asia erikseen, mutta toistaiseksi se on markkinoiden paras vaihtoehto.

Pika-arvio

OnePlus saapui aikana haastamaan tunnetuimpien puhelinvalmistajien lippulaivamallit tarjoamalla laadukkaita puhelimia kilpailijoitaan edullisempaan hintaan. Viime vuosina yhtiö on kuitenkin ajautunut kilpailijoidensa kaltaiseksi muun muassa OnePlus 9 -sarjalaisillaan, mutta OnePlus Nord 2 on jälleen paluu juurille.

Nykypäivänä keskihintaisten puhelinten markkinat ovat tosin äärimmäisen kilpailulliset, kun tarjolla on niin Google Pixel 4a:n kuin Samsung Galaxy A52 5G:n kaltaisia haastajia. OnePlus Nord 2 tarjoaa onneksi käyttäjilleen ominaisuudet, joilla pärjätä haastavalla kentällä.

Itse asiassa OnePlus Nord 2 on yksi parhaimmista puhelimista tässä hintapisteessä tällä hetkellä. Siinä on vakuuttavia ominaisuuksia, kuten 50 megapikselin pääkamera, 65 W pikalataus ja 6,43 tuuman 1 080 x 2 400 -näyttö 90 Hz virkistystaajuudella.

Näyttö takaakin hyvän käyttökokemuksen, vaikka monet olisivat mielellään nähneet virkistystaajuuden kasvatetun 120 Hz:iin. Laadullisesti se tarjoaa kuitenkin riittävän hyvän ja sopivan kokoisen ruudun valtaosalle käyttäjistä.

Pienenä outoutena puhelimessa yhtiö on siirtynyt käyttämään ensimmäistä kertaa historiassaan MediaTekin järjestelmäpiirejä, mutta päätös näyttäisi olleen oikea. Verrattuna alkuperäiseen OnePlus Nordiin sen seuraaja yltää parempaan suorituskykyyn.

Muita OnePlus Nord 2:n kohokohtia ovat hyvä akkukesto, joka kesti testeissämme koko päivän raskaassakin käytössä. Ja vaikka mehut loppuisivatkin kesken kaiken, mukana tuleva 65 W pikalataus lataa akun täyteen tyhjästä vain 30 minuutissa.

Puhelin ei tarjoa kuitenkaan mitään mullistavaa sitä etsiville, mutta kokonaisuus on tästä huolimatta huippukokemus, josta nauttimiseksi ei tarvitse maksaa maltaita.

Joten jos etsit itsellesi hyvää korviketta lippulaivamalleille, OnePlus Nord 2 on suositeltava vaihtoehto kovasti kilpailulla segmentillä, kiitos upeiden kameroiden, hyvän akkukeston ja monen muun mukana tulevan ominaisuuden.

OnePlus Nord 2:n hinta ja saatavuus

OnePlus Nord 2 saapui Suomessa myyntiin 28. heinäkuuta. Puhelimesta on tarjolla kaksi mallia; 8 Gt RAM-muistilla ja 128 Gt tallennustilalla varustettu versio hintaan 399 €, ja 12 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustettu malli hintaan 499 €.

Viime vuonna julkaistuun OnePlus Nordiin verrattuna hinta onkin onnistuttu pitämään samana, vaikka ominaisuudet ovatkin parantuneet. Segmentin kilpailullisuuden osalta tämä on ollut miltei elinehto Nord 2:lle.

Muotoilu

OnePlus Nord 2 ei poikkea hirveästi yhtiön edellisestä ensimmäisestä keskihintaisesta puhelimesta, OnePlus Nordista, joskin muotoiluun on tuotu muutamia muutoksia. Kokonaisuutena kyseessä on edelleen laadukas älypuhelin, jonka maltillinen ilme saattaa jättää osalle toivomisen varaa.

Puhelimen takaosa on pinnoitettu lasilla, ja se tuntuu sileältä sormissa. Kamerablokki nousee hivenen selkämyksestä, mikä noudattaa nykyistä puhelintrendiä.

Selkämystä suojaa kestävä Gorilla Glass 5 -pinnoite, kun taas kamerat on sijoitettu OnePlus 9:n lailla puhelimen vasempaan yläkulmaan.

OnePlus Nord 2 ei tunnu kovin isolta, minkä lisäksi se sopii käteen melko hyvin. Painoa puhelimella on ainoastaan 189 grammaa ja paksuutta 8,2 mm.

Puhelimen vasemmassa kyljessä on äänenvoimakkuudensäädin, kun taas oikealle on sijoitettu OnePlussalle ominainen Alert Slider -kytkin ja virtapainike. Ensiksi mainitun avulla puhelimen voi kätevästi siirtää äänettömälle, värinä- tai normaalitilaan. Pohjaan on sijoitettu puolestaan kaiutin, USB-C-liitäntä sekä SIM-korttipaikka.

Valmistajat eivät ole antaneet puhelimelle IP-luokitusta, joten emme suosittele pudottamaan puhelinta vahingossa veteen.

Puhelin on saatavilla Suomessa turkoosina ja harmaana. Siitä on olemassa myös vihreä sävy, joka on kuitenkin ainoastaan ostettavissa Intiassa.

Arvostelussa olevat kuvat on otettu turkoosinsävyisestä OnePlus Nord 2:sta. Yhtiön turkoosi on omaperäinen, eikä välttämättä sovellu kaikille, mutta mielestämme se on tarjolla olevista väreistä paras.

Näyttö

OnePlus Nord 2:ssa on 6,43 tuuman 1 080 x 2 400 -resoluutioinen AMOLED-näyttö, jonka pikselitiheys on 409 ja jossa on 90 Hz virkistystaajuus. Ne tuottavat sulavamman ruutukokemuksen kuin monissa saman hintaluokan kilpailijoissa, mutta näyttö ei ole kuitenkaan yhtä sulava kuin OnePlus 9 Prossa tai vastaavissa lippulaivamalleissa.

Eron saattaa huomata, jos aiemmassa puhelimessa on ollut esimerkiksi 120 Hz näyttö. Todennäköisempää on se, että siirtymä tapahtuu vanhasta 60 Hz näytöstä 90 Hz näyttöön, jolloin korkeamman virkistystaajuuden huomaa paljon mukavammassa käyttökokemuksessa. Kokemus voisi vain olla vielä aavistuksen parempi.

Muutoin OnePlus Nord 2:ssa oleva näyttö on erinomainen, mikä näkyy myös käyttökokemuksessa. Näyttöön on lisäksi sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin, jonka koimme toimivan nopeasti ja tarkasti. Ominaisuutta ei myöskään ole tarjolla kaikissa tämän hintaluokan puhelimissa.

Näytön sivuilla on ohuet reunat, mutta ylä- ja alapuolella ne ovat aavistuksen paksummat. Oikeaan yläkulmaan sijoitettu etukamera piiloutuu melko hyvin kokonaisuuteen, eikä sitä juurikaan huomaa puhelinta käyttäessä. Katselukulmat ovat niin ikään hyvät, mutta ulkona päivänvalossa lukukokemus yltää korkeintaan keskinkertaiseksi.

AMOLED-näyttö itsessään on litteä ja muistuttaa pitkälti alkuperäisessä Nordissa ollutta vastaavaa. OnePlus on kuitenkin kehittänyt MediaTekin tarjoamalla avoimella arkkitehtuurilla (DORA) lisätäkseen puhelimeen muutamia tekoälyyn nojaavia ominaisuuksia, kuten AI Resolution Boostin ja AI Color Boostin, jotka tuottavat elävämmät värisävyt.

Näiden tuoman eron huomaa esimerkiksi videoita katsellessa. OnePlus sanoo AI Color Boostin olevan yhteensopiva YouTuben, MX Playerin ja VLC:n kanssa, kun taas AI Resolution Boost tukee YouTubea, Snapchatia ja Instagramia.

OnePlus Nord 2 tukee lisäksi HDR:ää ja HD-suoratoistoa Netflixin ja Amazon Prime Videon kaltaisissa palveluissa.

Kamera

OnePlus Nord 2:n selkämyksessä on kolme kameraelementtiä, jonka päälinssinä toimii 50 megapikselin Sony IMX766 -kennolla varustettu kamera. Siinä on f/1,88 aukko sekä optinen kuvanvakain (OIS).

Samaa kennoa käytetään myös OnePlus 9 Pron ultralaajakulmakamerassa. Pääkameran rinnalla on myös 8 megapikselin ultralaajakulma (f/2,25) ja 2 megapikselin monolinssi (f/2,4). Etukamerana komeilee puolestaan 32 megapikselin linssi, joka saattaa tuntua askeleelta taaksepäin alkuperäisessä Nordissa olleisiin tuplakameroihin verrattuna. OnePlus käyttää kuitenkin etukamerassa parempaa kennoa, Sony IMX615:tä, joka tuottaa varsin vakuuttavaa jälkeä.

OnePlus Nord 2:n pääkamera ei loista ainoastaan päiväkuvauksessa, vaan toimii myös erinomaisesti hämäräkuvauksessa. Sillä otetuissa kuvissa ei ole havaittavissa juurikaan kohinaa, minkä lisäksi värisävyt toistuvat upeina.

Saturaatio, dynaaminen alue ja valkotasapaino ovat niin ikään erinomaiset. HDR-kuvaustila tuottaa myös upeita kuvia, ja suosittelemmekin käyttämään HDR-tilaa ottaakseen suorastaan upeita ja somekelpoisia kuvia jaettavaksi.

Nord 2 hyödyntää tekoälyteknologiaa tunnistaakseen 22 erilaista kuvattavaa kohdetta, kuten ruuan, sisätilan tai eläimet. Tunnistuksen jälkeen kamera säätää värejä ja kontrastia automaattisesti sopimaan parhaiten kohteeseen. Tekoälyä hyödynnetään myös videokuvauksen parantamiseen värisävyjen ja kontrastin osalta.

Puhelimessa olevien kameroiden päiväkuvaus on todella hyvä, mutta ne suorastaan loistavat heikommissa valaistuksissa. Kun puhelimen yökuvaustilan laittaa päälle, Nord 2 tuottaa upeita ja yksityiskohtaisia kuvia, jotka eivät juurikaan menetä detaljejaan, värejään tai kohokohtiaan.

Kuvissa on nähtävissä kuitenkin jossain määrin kohinaa, mutta jälki on silti tässä hintaluokassa yksi parhaita näkemistämme. Suosittelemmekin puhelimen käyttäjien tutustuvan yökuvaustilaan. Kannattaa kuitenkin huomioida, että yötilassa kuvatessa kuvien ottamiseen menee noin viisi sekuntia, mutta odotus on usein sen arvoinen.

Yökuvauksen ohella Nord 2:lla saa myös yllättävän laadukkaita kuvia 2- ja 5-kertaisilla tarkennuksilla. Vaikka puhelimesta uupuu erillinen makrolinssi, sen 5-kertainen digitaalinen tarkennus korvaa tätä puutetta kohtuullisen hyvin.

8 megapikselin ultralaajakulma leventää kuvatilaa sivuilta ja tuottaa melko onnistunutta jälkeä päiväsaikaan. Yöllä kuvatessa ultralaajakulmaotokset menettävät yksityiskohtaisuuttaan ja värejään. 2 megapikselin monolinssillä voi puolestaan napata mustavalkokuvia, jotka on paras napata niin ikään päiväsaikaan. Emme kuitenkaan itse nähneet tälle linssille juuri käyttötarvetta.

Etukamerana toimii 32 megapikselin Sony IMX615 -kennolla varustettu linssi, joka on OnePlussan historiassa kookkain kenno selfie-kamerassa. Lopputulokset ovatkin sen ansiosta varsin tyydyttäviä. Bokeh-efektiä voi lisäksi säätää itse suoraan kuvaa ottaessa.

Videokuvauksen osalta OnePlus Nord 2 kykenee 4K/30fps-videoon, vaikka järjestelmäpiiri itsessään tukisi jopa 4K/60fps:ää. Laadun osalta videon jälki on kuitenkin hyvää, ja kameraan sisäänrakennettu OIS auttaa kuvaa pysymään sulavana.

Kootusti OnePlus Nord 2:ssa on siten upeat kamerat, jotka tuottavat erinomaisia kuvia miltei kaikissa olosuhteissa. Edullista ja monipuolista kamerapuhelinta etsiville tämä on houkutteleva vaihtoehto.

Kuvaesimerkkejä

Tekniset tiedot ja suorituskyky

Ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa OnePlus Nord 2 ei käytä Qualcommin järjestelmäpiiriä, vaan sen sijaan puhelimessa on MediaTek Dimensity 1200-AI -järjestelmäpiiri. Kyseessä on yksinoikeudella OnePlussalle toteutettu siru.

Yksinoikeudestaan huolimatta se on miltei identtinen Dimensity 1200 -järjestelmäpiirin kanssa, jota käytetään muun muassa Realmen puhelimissa.

Näiden kahden mallin ero on OnePlussan mukaan siinä, että MediaTek antoi yhtiölle pääsyn 5G AI -alustaansa (5G Open Resource Architecture/DORA), jonka kautta OnePlus on voinut parantaa kameroiden ja näytön suorituskykyä sekä lisätä puhelimeen uusia ominaisuuksia.

Päivittäisessä käytössä Nord 2 tarjoaa sulavan käyttökokemuksen. Emme kohdanneet testien aikana minkäänlaisia ongelmia sovellusten käytössä. Dimensity 1200-AI on kyvykäs järjestelmäpiiri, joka suoriutuu tehtävistään esimerkillisen hyvin. Pelkästään prosessorin suorituskykyä mitatessa Nord 2 päihittää selkeästi Nordin ja OnePlus Nord CE 5G:n.

Puhelin jää silti suorituskyvyltään jälkeen markkinoiden huippuyksilöihin verrattuna, mutta tästä huolimatta se kykenee täysin hyvin suoriutumaan älypuhelimella tehtävistä päivittäisistä askareista. Sovellusten lataamisessa saattaa vain kestää pari sekuntia pidempään.

Geekbench 5 -testissä Nord 2 sai 2 808 pistettä, joka on merkittävästi korkeampi kuin Galaxy A52 5G:n saama 1 623 tai Google Pixel 4a 5G:n 1 565 pistettä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että OnePlus vahvisti hiljattain rajoittavansa tiettyjen sovellusten tehonsyöntiä yhtiön uusimmissa älypuhelimissa. Tämä koskee myös OnePlus Nord 2:ta.

Yhtiö tosin kertoi tuovansa pian mahdollisuuden kytkeä rajoitin pois, jonka odotamme näkevämme Android 12:n myötä. Sitä ennen kannattaa kuitenkin varautua siihen, että jotkin sovellukset pyörivät aavistuksen hitaammin rajoittimen vuoksi. OnePlus kutsuu ominaisuutta "suorituskyvyn optimoimiseksi", emmekä usko sen tuottavan ongelmia suurimmalle osalle käyttäjistä.

Puhelin on saatavilla Suomessa joko 8 Gt tai 12 Gt RAM-muistilla varustettuna. Yhtiön aiempien puhelinten lailla Nord 2 ei myöskään tue microSD:tä, joten valinta 128 Gt:n ja 256 Gt:n mallin välillä kannattaa tehdä sen perusteella. Puhelin tukee lisäksi 5G:tä.

Ohjelmisto

Vain muutama päivä ennen OnePlus Nord 2:n julkistusta yhtiö kertoi aloittaneensa oman OxygenOS-käyttöjärjestelmän ja Oppon ColorOS-käyttöjärjestelmien koodikantojen yhdistämisen yhtiöiden yhdistymisen seurauksena. OnePlus kertoi meille, etteivät käyttäjät todennäköisesti edes huomaa tämän yhdistymisen myötä aiheutuvia muutoksia, sillä ne tapahtuvat pitkälti kulissien takana. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa OnePlus Nord 2:ssa olevan uuden OxygenOS 11.3:n kanssa, joskin tämä ei ole suinkaan huono asia.

OxygenOS on edelleen yksi parhaimmista ohjelmistokokemuksista, jonka Android-puhelimissa voi saada. OxygenOS 11.3 tuntuu yhdistelmältä OnePlus-puhelimista tutulta OxygenOS:ltä, johon on lisätty joitain ominaisuuksia ColorOS:stä.

Yhtiöiden yhdistymisen pitäisi johtaa myös entistä nopeampiin päivityksiin, jotka ovat olleet useita puhelimia julkaisevalle OnePlussalle aina oma riippakivensä. Valtaosa käyttäjäliittymistä, fontista, animaatioista ja omista sovelluksista säilyttää kuitenkin saman tuttuuden käyttöjärjestelmän aiemmista versioista. Kamerasovellus noudattaa sen sijaan Oppo-puhelimista löytyvää, minkä lisäksi myös asetusvalikko on kokenut muutoksia. Jälkimmäisen tosin näkee vain vertaillessa näitä keskenään vanhempien OnePlus-puhelinten kanssa.

Isoimmat muutokset aiempaan asetusvalikkoon ovat: käyttöliittymän mukauttaminen, yksityisyys, näyttö, tallennustila, työkalut, akku ja ilmoitukset. Tosin OnePlus on säilyttänyt myös monia omia ominaispiirteitään, kuten FPS-mittarin, ei saa häiritä, ilmoitukset, vahinkopainallusten eston, grafiikkaoptimoinnin ja mahdollisuuden priorisoida signaaleja parantaakseen pelien latenssia.

OnePlus-laukaisin on lisäksi edelleen yksi nopeimmista ja helppokäyttöisimmistä käyttämistämme.

Vaikka osa muutoksista on toisia helpommin havaittavissa, toiset on tehty konepellin alla. Pidimme kuitenkin kokonaisuudessaan uudesta OxygenOS-kokemuksesta OnePlus Nord 2:ssa. Tuorein versio on myös kaikkein vakain versio, jonka olemme hetkeen testanneet OnePlus-laitteissa. Emme kohdanneet minkäänlaisia bugeja, vikoja tai hidastuksia arvostellessamme laitetta.

OnePlus on myös vahvistanut OnePlus Nord 2:n saavan kahden vuoden järjestelmä- ja kolmen vuoden suojauspäivitykset. Yksi suurimmista syistä yhtiöiden yhdistymiseen onkin ollut nopeammat järjestelmäpäivitykset. Jos OnePlus pystyy lunastamaan lupauksensa ja tarjoamaan päivityksiä ajallaan, se tietää ainoastaan hyvää yhtiön puhelinten omistajille.

Kokonaisuutena OnePlus Nord 2:n OxygenOS:n tarjoama kokemus tuntuu aavistuksen erilaisemmalta, mutta päällisin puolin kaikki tuntuu silti tutulta. Lähestyvän Android 12:n lanseerauksen myötä kaikki tätä tukevat OnePlus-laitteet yhdistetään uuteen koodipohjaan, mikä saattaa johtaa myös entistä vakaampaan ja hiotumpaan ohjelmistokokemukseen.

Akkukesto

OnePlus Nord 2:ssa on 4 500 mAh akku, jonka pitäisi riittää valtaosalle käyttäjistä koko päiväksi. Omien testiemme perusteella puhelimen akku ei jättänyt juuri valitettavaa.

Testijaksomme jokaisena päivänä akussa oli päivän päätteeksi virtaa ainakin 15 %. Todella raskaassa käytössä akku todennäköisesti loppuu ennen iltaa, mutta tätä lieventääkseen OnePlus on tuonut puhelimeen muutamia huippuominaisuuksia.

Huomasimme myös testeissämme, että jos puhelimen kirkkauden piti täysillä, sen akkukesto jäi huomattavasti heikommaksi. Suosittelemmekin jättämään kirkkaudensäädön automaattiselle, jos akku ei tunnu riittävän.

Aiempaan malliin verrattuna Nord 2:ssa on uutuutena 65 W pikalataus, joka osoittautui meidän mielestämme lyömättömäksi yhtälöksi, jos puhelimeen tarvitsi pikaisesti lisävirtaa.

OnePlus lupaakin akun ollessa täysin tyhjä lataamisen täyteen suoriutuvan alle 30 minuutissa. Totesimme tämän pitävän paikkaansa omassa käytössämme.

OnePlus Nord 2 ei tue kuitenkaan langatonta latausta, joka tuottaa pettymyksen osalle. Se ei ole kuitenkaan järin yleinen ominaisuus tässä hintapisteessä.

Myyntipakkaus sisältää lisäksi laturin puhelimen ohella, mikä ei ole nykypäivänä enää täysin varma asia. Siten luvattuun pikalataukseen ei tarvitse ostaa erillistä laturia.

Kannattaako OnePlus Nord 2 ostaa?

Osta jos...

Haluat pikalatauksen OnePlus oli yksi ensimmäisiä pikalatauksen tarjoavia yhtiöitä. Nyt yhtiö nostaa alkuperäisessä Nordissa olleen 30 W pikalatauksen 65 W pikalataukseen, joka täyttää akun puolessa tunnissa. Tämän hyödyllisyyttä ei voi korostaa liiaksi.

Otat kuvia öisin Vaikka OnePlus Nord 2:n kamerat suoriutuvat erinomaisesti päiväsaikaan, kamerat suorastaan loistavat hämärissä olosuhteissa. Uusi Nightscape Ultra -tila tuo kuviin paljon yksityiskohtia ja on yksi parhaimmista kuvatiloista tällä osa-alueella.

Haluat hyvän ja monipuolisen puhelimen OnePlus Nord 2 ei loista kaikilla osa-alueilla, mutta sitä harvemmin kaivataan edullisempia puhelimia ostaessa. Siten jos etsit puhelinta, joka kykenee moniin eri asioihin hyvin, tämä on mahdollisesti paras vaihtoehto siihen.

Älä osta, jos...

Haluat näyttävän muotoilun Tässä hintaluokassa hyvännäköisen puhelimen löytäminen on vaikeaa, eikä OnePlus Nord 2 paranna tilannetta. Jos haluat näyttävän puhelimen, joudut etsimään toisen vaihtoehdon.

Haluat loistavan näytön OnePlus Nord 2:ssa on hyvä näyttö, mutta se ei ole omassa hintaluokassaan paras.

Haluat langattoman latauksen OnePlus Nord 2:n yksi harvoja puuttuvia ominaisuuksia on langaton lataus. Jos olet aikeissa jättää johdot pois elämästäsi, silloin Nord 2 ei sovi sinulle.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: Heinäkuussa 2021