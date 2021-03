Arvostelussa OnePlus 9

Minuutin pika-arvio

OnePlus 9 on suositun valmistajan uusin lippulaivamalli, joka pyrkii haastamaan tämän hetken parhaat puhelimet paikkaamalla erityisesti kameraan liittyviä ongelmia.

Valmistaja on panostanut kameraan merkittävästi, mistä suurimpana osoituksena on yhteistyö perinteikkään kameravalmistaja Hasselbladin kanssa. Kolmivuotisen yhteistyön tarkoitus on parantaa kuvaustyökaluja. OnePlus 9 -mallisto on diilin ensimmäinen yritys, joka osoittaa kumppanuuden todella tuottavan hedelmää. Erityisesti väritoisto sekä hämäräkuvaus ovat ottaneet merkittävät askeleet eteenpäin. Mukana on niin ikään parempi digitaalinen zoomi sekä hauskoja yksityiskohtia, kuten ultralaajakulmakameran erikoisefekti lähikuvaukseen.

Vaikka kamerajärjestelmässä nähdään aimo parannus, muut ominaisuudet ovat pysyneet pitkälti ennallaan. Muotoilu on sivussa olevia painikkeita myöten lähes identtinen edeltävien OnePlus 8T:n ja OnePlus 8:n kanssa. Myös tuttu ja turvallinen 6,55-tuumainen Full HD+ -AMOLED-näyttö tekee paluun. Tämä ei kuitenkaan ole moite, sillä ruutu on todella terävä ja laadukas.

OnePlus 9 hyödyntää uutta Snapdragon 888 -suoritinta. Puhelin on saatavana kahtena eri versiona, jotka tarjoavat 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa tai 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Vaihtoehdot ovat siis pysyneet ennallaan, mutta samalla ne ovat linjassa Samsung Galaxy S21:n ja muiden kilpailijoiden kanssa. Sen sijaan 4 500 mAh:n akun latausnopeudet ovat poikkeukselliset. Puhelimen akku on ladattavissa mukana tulevan Warp Charge 65T -laturin avulla nollasta sataan alle puolessa tunnissa.

Kaikkinensa OnePlus 9 tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja akkukeston hintaansa nähden. Kun kamerakin on saanut kaivattuja parannuksia, nousee hinta-laatusuhde erittäin korkealle. Laitteelle voi toki antaa kritiikkiä OnePlus 8T -malliin verrattuna pitkälti identtisinä pysyneistä ominaisuuksista. Samalla on kuitenkin korostettava, että paikatut puutteet sekä lippulaivapuhelimeksi edullinen hintalappu nostavat mallin tämän hetken parhaiden vaihtoehtojen joukkoon.

Hinta ja saatavuus

OnePlus 9 julkistettiin maaliskuun 23. päivä ja malli saapuu Suomessa myyntiin huhtikuun 26. päivä. Malli on kuitenkin ennakkotilattavissa jo nyt.

Perusmalli on saatavana kahtena eri versiona. Edullisempi 8 Gt:n RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla varustettu malli maksaa 699 €, kun taas 12/256 Gt -mallisena hintalappu asettuu julkaisussa 799 € pintaan.

Hintansa puolesta malli on siis edullisempi kuin selkein kilpakumppani Samsung Galaxy S21, jonka hinta lähtee tällä hetkellä 879 eurosta ylöspäin. Samalla OnePlus 9 on merkittävästi halvempi kuin isovelimalli OnePlus 9 Pro, joka maksaa 899 € (8/128 Gt) ja 999 € (12/256 Gt). Hintaeron taustalla ovat muutamat pääasiassa telekameran sekä 50W:n langattoman latauksen puuttuminen.

OnePlus 9 on saatavana kolmessa eri värivaihtoehdossa, jotka ovat violetti (Winter Mist), sininen (Arctic Sky) sekä musta (Astral Black).

Muotoilu

Muotoilun osalta on vaikea sivuuttaa sitä tosiasiaa, että OnePlus 9 näyttää hyvin samanlaiselta kuin edeltäjänsäkin. Ainoa merkittävä ero OnePlus 8T -malliin on muuttunut kamerajärjestelmä.

Etupuolella hohkaa samainen 6,55-tuumainen näyttö ja selusta on valmistettu edelleen lasista. Puhelimen oikealla reunalla on OnePlus-malleista tuttu porrastettu kytkin äänitila-asetuksen valinnalle, kun taas vasemmalla sivustalla on painike volyymin hallitsemiselle. Kaikki painikkeet ovat näppärästi sormien ulottuvilla. Aiempia malleja käyttäneet löytävät myös laitteen pohjassa olevan USB-C-liitännän sekä sen oikealla puolella olevan kaiuttimen tutuista paikoista.

Muotoilussa on kuitenkin jotain uutta. OnePlus 9 -sarjan kehys on tätä nykyä muovia, ei metallia. Toisin kuin isovelimalli OnePlus 9 Pro, OnePlus 9 ei ole saanut virallista IP68-sertifikaatin roiske- ja pölytiiviydestä.

Edeltäjänsä perinteisiin luottaminen ei ole kuitenkaan huono asia. OnePlus 9 näyttää lippulaivamallilta siinä missä muidenkin valmistajien edulliset huippumallit. Laite tuntuu laadukkaalta ja jämäkältä, vaikka kalleimpien mallien loppusilausta ei olekaan. Esimerkkinä voidaan käyttää puhelimen AMOLED-näyttöä. Toisin kuin monilla muilla valmistajilla, näyttö on tasapintainen ilman tyyliteltyä kaarevaa reunusta.

Puhelimen selusta on lasia, joka ei yllä tuntuman osalta aivan samanlaiseen laadukkuuteen kuin kalleimpien lippulaivamallien materiaalit. Tämän huomaa esimerkiksi taustaa näpäyttämällä. Ääni kuulostaa hitusen vaimealta ja jopa muoviselta. Tämä tuskin on kynnyskysymys ostopäätöstä tehdessä, mutta asia on kuitenkin syytä huomata. Kilpailijoita edullisempi hintalappu ei tule täysin ilmaiseksi.

Näyttö

Kuten mainittua, OnePlus 9 hyödyntää 6,55-tuumaista AMOLED-näyttöä. Full HD+ -resoluutio (2 400 x 1 080) tarjoaa terävän ja eläväisen kuvan, kuten OnePlussan puhelimilla on ollut aiemminkin tapana.

Näytön vasemmassa yläkulmassa on pieni kamerareikä, minkä ohella näyttöön on kätketty sormenjälkitunnistin. Sensori havaitsee sormenjäljen testiemme perusteella luotettavasti sormen ollessa puhelimen suuntaisesti. Kannattaakin siis varautua salasanan näpyttelyyn tai kasvotunnistuksen käyttämiseen aika ajoin.

Näyttö hyödyntää 120 hertsin virkistystaajuutta, mikä tekee katselukokemuksesta aiempaa sulavamman. Tämän huomaa niin sovelluskäytössä kuin vaikkapa sosiaalisen median seinää lukiessa. Mikäli pelit tukevat 120 kuvan ruudunpäivitystä, saa parannuksesta ilon irti.

OnePlus 9:n näyttö antaa hitusen tasoitusta OnePlus 9 Prolle. Ensinnäkin siinä ei ole kalliimman mallin LTPO-paneelia (low-temperature polycrystalline oxide), joka mahdollistaa virkistystaajuuden adaptiivisen päivityksen. Samsungin puhelimista tuttu ominaisuus esimerkiksi laskee virkistystaajuutta mediakäytössä, mikä auttaa säästämään akkua.

Toinen puuttuva ominaisuus on kosketusnäytön latenssia vähentävä Hyper Touch. Sen luvataan vähentävän viivettä jopa 25-30 millisekuntia, joten kiihkeätempoisia pelejä pelaavien on perusmallin tapauksessa luotettava enemmän reaktioaikaan kuin sovelluksen tuomaan etuun.

(Image credit: Future)

Kamera

OnePlus 9 sisältää kolme kameraa, joista tosin käytännössä vain kaksi on aktiivisesti käytössä. Mukana on 48 MP:n pääkamera sekä 50 MP:n ultralaajakulmakamera. Pääkaksikkoa vahvistaa kahden megapikselin monokromikamera, joka auttaa heikosti valaistuissa tilanteissa sekä mustavalkokuvien otossa. Mukana ei ole siis telekameraa.

Kameran kohdalla suurin kiinnostus koskee OnePlussan kolmen vuoden yhteistyösopimusta perinteikkään Hasselblad-kameravalmistajan kanssa. OnePlus 9 ja OnePlus 9 Pro tarjoavat esimakua yhteistyön hedelmistä. Puhelimiin lisättäneen tulevien vuosien aikana lisää kameroita, mutta jo nyt diili näkyy entistä vahvempana väritoistona. Eron huomaa erityisesti edellisen mallin kuvaan verratessa, jolloin OnePlus 9:n värit näyttävät luonnollisemmilta ja eläväisemmiltä.

Värit eivät kuitenkaan vielä yllä aivan samaan tarkkuuteen kuin viimevuotinen iPhone 12 Pro -malli. Tästä huolimatta on korostettava, että OnePlus 9 nostaa valmistajan tasoa kamerapuhelinten saralla merkittävästi. Kuten alla olevista kuvista on nähtävissä, värit ovat aidompia ja kuvissa näkyy enemmän yksityiskohtia.

Kuva 1/3 (Image credit: Future) OnePlus 9 OnePlus 9:n pääkamera Kuva 2/3 (Image credit: Future) OnePlus 8T Kuva 3/3 (Image credit: Future) OnePlus 8

Väriparannus on näkyvissä sekä pääkameralla että ultralaajakulmakameralla. Näistä jälkimmäinen työkalu sisältää lisäksi mielenkiintoisen yllätyksen. Mukana on erityinen makrotila, joka napsii lähikuvia jopa paremmin kuin OnePlus 8T tai muut makrokameralla varustetut puhelimet. Ultralaajakulmakamerassa on nyt uudistuksena erityinen freeform-linssi, jonka edistyneen muotoilun luvataan auttavan vähentämään reunoille muodostumia vääristymiä vaivaiseen yhteen prosenttiin. Testiemme perusteella näin myös on, sillä emme havainneet perinteistä ongelmaa OnePlus 9:n kameralla kuvatessa.

Mukana on myös mielenkiintoinen tilt-shift-kuvaustila, joka kohdentaa keskellä olevaan kohteeseen ja sumentaa taustan. Kyseessä on hauska kikka, joskaan sen käyttötarpeet jäänevät melkoisen vähiin.

Kuva 1/2 (Image credit: Future) Kuva 2/2 (Image credit: Future)

16 megapikselin etukamera napsii laadukkaita kuvia, joissa värit ja terävyys ovat kohdillaan. Otoksien kapeus tuntuu kuitenkin hivenen erikoiselta. Toisaalta vaakasuoraan otetut selfiekuvat tekevät vaikutuksen kun huomioi, että edustalla on vain yksi kamera.

Hasselblad-yhteistyö näkyy myös kamerasovelluksessa, jossa on erityinen Pro Mode -kuvaustila. Mukana on pieniä yksityiskohtia, kuten yhtiön perinteitä kunnioittava oranssi suljin. Lisäksi kuvaaminen simuloi "oikeasta kamerasta" tutun äänen.

Kaikki muutokset eivät ole kuitenkaan kosmeettisia. Pro Mode -tilassa on aiempaa enemmän ominaisuuksia, joiden avulla voi esimerkiksi säätää ISO-arvoa, valkotasapainoa, sulkijan nopeutta, fokusta sekä muita asetuksia. Erityisen arvokas lisä on mahdollisuus 12 bitin RAW-raakakuvaukselle, joka mahdollistaa tavallista paremmat mahdollisuudet kuvien muokkaamiseen.

OnePlus 9:n pääkamera taltioi videota 8K-resoluutiolla 30 fps:n ruudunpäivityksellä. Pikselimäärä on siis jopa 16-kertainen verrattuna tavalliseen 1080p-resoluutioon. Ultralaajakulmakameralla voi taltioida timelapse-videoita, minkä ohella mukana on hämärävideokuvaukseen tarkoitettu Nightscape Video 2.0.

Kameran esimerkkikuvat

Kuva 1/6 (Image credit: Future) Main Kuva 2/6 (Image credit: Future) Ultra-wide Kuva 3/6 (Image credit: Future) Kuva 4/6 (Image credit: Future) Kuva 5/6 (Image credit: Future) Kuva 6/6 (Image credit: Future)

Suorituskyky

OnePlus 9 on suorituskykynsä osalta samalla viivalla kuin isovelimalli OnePlus 9 Pro. Molemmat mallit sisältävät uuden järjestelmäpiirin ja saman määrän RAM-muistia sekä tallennustilaa. Kokonaisuus on erittäin nopea niin peli- kuin selauskäyttöönkin.

Perusmallin sisällä jyllää Snapdragon 888 -suoritin. Puhelin on saatavissa 8 Gt:n ja 12 Gt:n LPDDR5 RAM -muistilla, kun taas tallennustilan osalta tarjolla on 128 Gt ja 256 Gt UFS 3.1 -muistia. Lukemat ovat siis ainakin paperilla tasaveroiset Samsung Galaxy S21:n kanssa.

Ainakin ensitestit lupaavat hyvää. Geekbench 5:n moniydintestin tulokseksi muodostui 3 654, mikä ylittää lähes kaikki muut markkinoilla olevat Android-mallit.

Valitettavasti OnePlus 9 ei tarjoa mahdollisuutta sisäisen muistin kasvattamiselle. Ostopäätöstä tehdessä onkin syytä miettiä, riittääkö 128 Gt varmasti tulevaisuudessa. Samalla 256 Gt asettaa maksimikaton turhan matalalle moniin kilpailijoihin verrattuna.

OnePlus 9 hyödyntää Android 11 -käyttöjärjestelmää OnePlussan oman käyttöliittymän kera. Kokonaisuus on selkeä ja helppokäyttöinen.

Tarjolla on 5G-tuki, joka ei kuitenkaan tue mmWave-yhteyksiä.

Akkukesto

OnePlus 9 sisältää 4 500 mAh:n akun, mikä on riittävä kokonaisen päivän käyttöön. Samalla se jää kuitenkin jonkin verran huippumallien kookkaammista akuista.

Mallin suurin valtti on sen pikalatauksessa. Puhelimen mukana tulee Warp Charge 65T -laturi, joka lataa OnePlus-toimitusjohtaja Pete Laun mukaan akun täyteen alle puolessa tunnissa. Mukana on myös langaton 15W Qi-lataus.

Testiemme perusteella lukemat pitävät kutinsa. Latauksen vauhdin taustalla on akun rakenne, joka jakautuu kahteen 2 250 mAh:n kennoon. 65W:n langallisen latauksen ansiosta molemmat puolikkaat latautuvat samanaikaisesti.

Teknologia sinänsä ei ole uutta, sillä se nähtiin jo viimevuotisessa OnePlus 8T -mallissa. Tuolloin akku latautui Warp Change 65 -laturilla nollasta sataan alle 40 minuutissa. OnePlus 9 pystyy siis nipistämään uuden 65T-laturin avulla ajasta vielä noin kymmenen minuuttia pois.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat lippulaivaominaisuudet edulliseen hintaan

OnePlus 9 tarjoaa hintaluokassaan tämän hetken parhaat Android-ominaisuudet. Hinta-laatusuhde on erittäin houkuttelevalla tasolla.

Haluat laadukkaat kuvaustyökalut edulliseen hintaan

Mikäli etsit erinomaista kamerapuhelinta ilman huimaavaa hintalappua tai vajavaisia ominaisuuksia, OnePlus 9 on tämän hetken parhaita vaihtoehtoja.

Haluat erittäin nopea pikalatauksen

OnePlus 9:n akku täyttyy laturin avulla alle puolessa tunnissa ja langattomalla latauksellakin 45 minuuttiin. Mikäli et jaksa odottaa puhelimen latautumista, on OnePlus 9 -sarja loistava vaihtoehto.

Älä osta, jos...

Haluat erittäin laadukkaan tarkennuksen

OnePlus 9 ottaa hyviä kuvia pää- ja ultralaajakulmakamerallaan, mutta sen tarkennus on rajoittunut digitaaliseen zoomiin. Mikäli tämä ei tunnu riittävältä, kannattaa katse kääntää Samsung Galaxy S21:n suuntaan.

Haluat runsaasti tallennustilaa

OnePlus 9:n tekniset tiedot ovat hyvällä tasolla, mutta tallennustilan rajoittuminen 128 ja 256 gigatavuun voi aiheuttaa harmaita hiuksia. Mikäli tämä ei riitä, kannattaa hankkia microSD-paikallinen malli.