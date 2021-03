Arvostelussa OnePlus 9 Pro

Pika-arvio

OnePlus 9 Pro on yhtiön viime vuosina julkaistujen puhelinten kulminaatio ja ensimmäinen malli, joka tuntuu kaikin puolin täydelliseltä paketilta.

Siinä on runsaasti tehoja, erinomainen kamera sekä kaikki tarvittavat ominaisuudet, joita voi odottaa lippulaivamallilta. Kyseessä on selkeästi uusi erinomainen tulokas parhaiden puhelinten joukkoon.

Näiden rinnalla on kuitenkin korkea hintalappu, eikä sitä voi kiistää: OnePlus 9 Pro on kallis valinta seuraavaksi puhelimeksi.

Mutta toisaalta puhelimessa on myös vain vähän miinuksia, joista suurin on microSD-korttipaikan puute verrattuna joihinkin kilpailijoihinsa.

OnePlus 9 Pro tuntuu myös laadukkaalta. Siinä on kaunis 6,7 tuuman QHD-näyttö, joka on kirkas ja terävä. 120 Hz virkistystaajuus tekee puolestaan käyttökokemuksesta ihanan sulavan.

Koonsa puolesta puhelin ei välttämättä sovellu kaikille, mutta muotoilun osalta se tarjoaa hinnalleen vastinetta. Lasinen selkämys tuntuu laadukkaalta ja värivaihtoehtoja on tarjolla kolme eri sävyä. Etenkin testattavanamme ollut harmaa näyttää varsin komealta.

OnePlus 9 Pron suurin parannus nähdään kameroissa. Yhtiö on panostanut tänä vuonna erityisesti valokuvaamiseen, mikä näkyy uudessa yhteistyössä tunnetun Hasselblad-yhtiön kanssa parantaakseen värien tarkkuutta.

Olimmekin vakuuttuneita kameroilla otettujen kuvien jäljestä, minkä lisäksi ohjelmisto on monipuolinen ja tarjoaa erinomaisen lopputuloksen jo automaattisilla asetuksilla. Kameroilla voi loihtia vakuuttavia kuvia, jotka vastaavat kamerapuhelinten parhaimmistoa.

Se ei silti ole pelkästään valokuvausta harrastaville paras mahdollinen vaihtoehto, mutta tuntuvat parannukset ja vaihtoehdot ovat tehneet siitä varteenotettavan kilpailijan iPhone 12:lle ja Samsung Galaxy S21:lle.

OnePlus 9 Pron suorittimena on Qualcomm Snapdragon 888, joka on tehokas kumppani käytännössä mihin tahansa toimenpiteeseen. Akkukesto ei ole kuitenkaan paras testaamamme, mutta se kestää hyvin koko päivän. Tehokkaat pikalataukset täyttävät akun mehut myös nopeasti.

OnePlus 9 Pro on lopulta yhtiön paras puhelin koskaan. Kalliudestaan huolimatta se kilpailee rinnan muiden lippulaivamallien kanssa, kuten Galaxy S21 Ultran ja iPhone 12 Pro Maxin.

OnePlus 9 Pron hinta ja saatavuus

(Image credit: Aakash Jhaveri)

OnePlus 9 Pro julkistettiin 23. maaliskuuta virtuaalisessa julkistustapahtumassa, jonka yhteydessä aloitettiin puhelimen ennakkomyynnit. Myyntiin Pro-malli saapuu 31. maaliskuuta.

Hinnaltaan uusi puhelin ei ole niin edullinen kuin toivottiin, mutta yhtiö ei ole myöskään nostanut hintaa viime vuodesta. 8 Gt RAM-muistilla ja 128 Gt tallennustilalla varustettu malli saapuu Suomessa myyntiin 899 € hintaan, kun taas 12 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustettu malli on 999 €.

Edullisempaa mallia etsiville OnePlus 9 tarjoaa miltei vastaavat ominaisuudet kaksi sataa euroa edullisempaan hintaan 699 € ja 799 € vastaavilla muistimäärillä.

Muotoilu

OnePlus 9 Pro ei poikkea suuresti yhtiön viimeisistä puhelimista. Jos olet omistanut jonkun OnePlussan viimeisen parin vuoden ajalta, muotoilu ei juurikaan yllätä.

Puhelin näyttää ja tuntuu kuitenkin laadukkaalta. OnePlus 9 Prossa on lasinen selkämys, joka on saatavilla kolmessa eri värissä: harmaa, vihreä ja musta.

Reunat ovat metalliset, ja puhelimen oikeassa laidassa on virta- ja mykistyspainikkeet. Vasemmalle puolelle on puolestaan sijoitettu äänenvoimakkuussäädin.

Pohjassa komeilevat USB-C-latausliitäntä, SIM-korttipaikka sekä kaiutinreiät.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus on lisäksi saanut pienennettyä OnePlus 9 Pron kamerajärjestelmän paksuutta yhtiön aiempiin malleihin verrattuna. Se nousee silti edelleen hieman puhelimen takakannesta. Kameroiden viereen on lisätty Hasselbladin logo, ja kameroita itsessään on neljä kappaletta.

Puhelimen takaosa kaareutuu hienovaraisesti reunoille mentäessä, mikä tuntuu mukavalta ja pitää puhelimen paremmin kädessä. Kyseessä ei kuitenkaan ole missään nimessä pieni puhelin, vaan se on kooltaan 163,2 x 73,6 x 8,7 mm ja painaa 197 grammaa. Lippulaivojen kohdalla mitat ovat jokseenkin tyypilliset.

Kaikkinensa OnePlus 9 Pro näyttää ja tuntuu laadukkaalta, eikä se muotoilun osalta häpeile lainkaan muiden lippulaivamallien rinnalla. Aiempiin OnePlus-puhelimiin ei ole tehty kuitenkaan merkittävästi muutoksia, mutta meidän mielestämme tähän ei ole ollut edes tarvetta.

Näyttö

OnePlus 9 Prossa on iso ja korkearesoluutioinen näyttö, joka tukee puhelimen Pro-statusta. Näyttö on 6,7 tuumaa kulmasta kulmaan, ja sen resoluutio on 1 440 x 3 216 (QHD). Pikselitiheydeltään se vastaa 525 pikseliä tuumaa kohden. Resoluution huomaa välittömästi AMOLED-paneelilta näytön käynnistyessä ja tekstin ollessa veitsenterävä.

Kirkkaus on myös hyvä, joskin automaattinen asetus tuntuu toisinaan haparoivan oikean kirkkauden kanssa. Varsinkin suorassa auringonvalossa kirkkautta saattaa joutua säätämään, jotta ruudun näkee.

Vuoden 2020 OnePlus 8 Pron lailla näytössä on 120 Hz virkistystaajuus, joka on alkanut yleistyä Android-puhelinten kalliimmassa päässä. Perinteisen 60 ruudun kuvataajuden sijaan näyttö virkistyy siis tuplasti useammin, mikä takaa sulavamman käyttökokemuksen. Vanhemmissa puhelimissa ja joissain lippulaivamalleissa, kuten iPhone 12:ssa, on edelleen 60 Hz näytöt.

Sulavampi ruutukokemus näkyy etenkin selatessa sekä pelatessa, jolloin nopeatempoiset räiskintäpelit kuten Call of Duty: Mobile pyörivät paremmin.

Virkistystaajuus mukautuu lisäksi näytöllä olevaan sisältöön, joten e-kirjoja lukiessa se on 1 Hz ja pelatessa parhaimmillaan 120 Hz. Adaptiivinen virkistystaajuus säästää akkua, ja omassa käytössämme automaattiasetus toimi hyvin. Emme huomanneet missään vaiheessa, että näyttö olisi toiminut alhaisemmilla virkistystaajuuksilla.

Näytössä on lopuksi vielä sormenjälkitunnistin, joka toimii mielestäni yhtä tarkasti ja nopeasti kuin muidenkin lippulaivamallien vastaavat vuonna 2021.

Kamera

OnePlus-puhelimet ovat aina jääneet jalkoihin kameroiden osalta, mutta OnePlus 9 Pro on yhtiön paras kamerapuhelin koskaan.

Yhtiö on parantanut valokuvaamistaan täysin uudella kennolla, joka on toteutettu yhdessä Sonyn kanssa. Toinen parantava tekijä on yhteistyö kameranvalmistaja Hasselbladin kanssa, jonka myötä kuvien väritarkkuutta on parannettu ja ne toistuvat mahdollisimman luonnollisina.

Puhelimen pääkamerana toimii 48 megapikselin linssi, joka käyttää Sony IMX789 -kennoa. Takana on myös kolme muuta kameraa, joihin lukeutuu Sony IMX766 -kennolla toimiva 50 megapikselin ultralaajakulma, 8 megapikselin telelinssi kolminkertaisella optisella tarkennuksella sekä 2 megapikselin mustavalkolinssi. Jälkimmäisen avulla saa otettua laadukkaampia mustavalkokuvia.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus 9 Pron pääkenno on paljon laadukkaampi kuin yhtiön aiemmat ja sillä saa otettua mahtavia kuvia, joissa on loistavat värisävyt ja paljon yksityiskohtia.

Aiempiin OnePlus-puhelimiin verrattuna kuvat ovat paljon luonnollisemmat, minkä oletamme syntyneen juuri Hasselbladin kanssa tehdyn yhteistyön seurauksena. Kuvanlaatu vastaa likemmin Applen iPhoneilla otettuja kuin Samsungin vastaavia.

Olemme lisäksi vakuuttuneita siitä, miten hyviä kuvia OnePlus 9 Prolla saa otettua jo automaattiasetuksilla. Tämän vuoksi kamera toimii kaikille, eikä hyvän kuvan ottoon tarvitse muuta kuin osoittaa ja napata kuva.

Siirtyminen ultralaajakulmakameraan tapahtuu nappia painamalla. Jälki säilyy yhtä laadukkaana, ja uusi vääristyksiä korjaava teknologia tekee laajakulmaotoksista kauttaaltaan upeita. Usein laajakulmalinsseillä otetuissa kuvissa on havaittavissa reunoilla kaareutumista.

Huomasimme ominaisuuden toimivan upeasti ottamissamme kuvissa, mutta se ei välttämättä ole sellainen toiminto, jota moni varta vasten tarvitsee.

Puhelimen telelinssi kykenee kuvaamaan kolminkertaisella tarkennuksella, jonka jälkeen ohjelmisto siirtyy digitaaliseksi. Tällöin tarkennus yltää aina 30-kertaiseksi asti.

Optisella tarkennuksella otetut kuvat näyttävät hyvältä ja ovat laadultaan sellaisia, että niitä voi huoletta jakaa ystäville tai sosiaalisen median tileille. Kuvanlaatu heikkenee yhä syvemmälle digipuolelle siirtyessä ja jää jälkeen erinomaisilla telelinsseillä varustetuille puhelimille, kuten Samsung Galaxy S21 Ultralle.

Videotarpeisiin puhelimessa on 8K-taltiointi 30 ruudun kuvataajuudella, joka on korkein näkemämme älypuhelimissa. Laatu on tosin pienoista liioittelua, jos materiaalia aikoo katsoa vain puhelimesta. Kannattaa myös huomioida, että 8K-video vaatii todella paljon tilaa.

Muut videovaihtoehdot ovat 4K-video joko 30, 60 tai 120 ruudun kuvataajuudella, joista jälkimmäinen on tarkoitettu hidastusvideoihin. Vielä hitaampaa videota haluaville tarjolla on myös 720p-resoluutiolla otettu 480fps tai Full HD -laadulla kaapattu 240 fps. Testeissämme nämä kaikki toimivat hyvin ja vastaavat pitkälti muissa Android-puhelimissa löytyviä ominaisuuksia.

Pääkamerassa on sekä optinen että elektroninen kuvanvakain, joka pitää huolen tärinävapaista kuvista. Videot näyttävätkin sen ansiosta pääasiallisesti todella hyviltä.

Puhelimen edessä on 16 megapikselin selfie-kamera, jossa on Sony IMX741 -kenno. ja f/2,4 aukko. Kyseessä ei ole laadukkain mahdollinen selfie-kamera, mutta sillä saa otettua riittävän laadukkaista kuvia omasta naamastaan.

Kuvaotoksia

Tekniset tiedot ja suorituskyky

OnePlus 9 Pro pyörii viimeisimmän Qualcomm Snapdragon 888 -piirijärjestelmän varassa. Samoin kuin muutkin vastaavalla suorittimella varustetut puhelimet, myös OnePlus 9 Pro vakuuttaa suorituskyvyllään. Se lataa käytännössä kaikki sovellukset välittömästi.

Puhelin on tarjolla joko 8 tai 12 Gt RAM-muistilla varustettuja, joskin neljän gigan ero ei ole mitenkään merkittävä peruskäytössä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että muistin koko on suoraan verrannollinen puhelimessa olevaan tallennustilaan, joten isompaa 256 Gt tilaa metsästävät joutuvat ostamaan kalliimman 12 Gt RAM-muistilla varustetun mallin. 8 Gt -mallissa on 128 Gt tallennustila.

Muiden OnePlus-laitteiden tavoin puhelimessa ei ole myöskään microSD-tukea, joten lisätilaa ei voi saada lainkaan puhelimen oston jälkeen. Jos olet aikeissa käyttää puhelinta useamman vuoden, suosittelemme investoimaan suosiolla isompaan malliin.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus 9 Pro - tekniset tiedot Paino: 197 g

Koko: 163,2 x 73,6 x 8,7 mm

Näyttö: 6,7 tuumaa

Resoluutio: QHD (3 216 x 1 400)

Virkistystaajuus: 120 Hz

Pikselitiheys: 525 ppi

Suoritin: Snapdragon 888

RAM: 8 Gt / 12 Gt

Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt

Takakamera: 48 MP + 8 MP + 50 MP + 2 MP

Etukamera: 16 MP

Akku: 4 500 mAh

Arvostelimme puhelista 12 Gt -version, jonka benchmark-tulokset vakuuttivat meidät. Meillä ei ole myöskään epäillä, etteikö 8 Gt -malli olisi myös suorituskyvyltään erinomainen, mutta emme ole kuitenkaan testanneet kyseistä mallia.

12 Gt RAM-muistilla varustettu malli sai keskiarvoisesti Geekbench 5:n moniydintestissä 3 630 pistettä. Se jää aavistuksen Asus ROG Phone 5:n jälkeen ja päihittää aiemmat lippulaivamallit, kuten Samsung Galaxy S21:n.

OnePlus 9 Pro on lisäksi 5G-yhteensopiva, joten se soveltuu vuosiksi eteenpäin.

Puhelimessa on heti myyntipakkauksesta ottaessaan Android 11 -käyttöjärjestelmä, joka on mukautettu yhtiön oman OxygenOS:n ympärille. Se tarjoaa omat yksilölliset ominaisuudet, kuten aina päällä olevan näytön ja yhtiön oman käyttökokemuksen.

Huomasimme puhelimessa olevan kuitenkin joitain Bluetooth-liitettävyysongelmia, mutta toivomme niiden korjaantuvan tulevien firmware-päivitysten yhteydessä. Korjaamme artikkelia, kun vika on korjattu.

Bloatwaren osalta OnePlus 9 Pro on melko puhdas. Yhtiön omaan tyyliin mieltyneet ovatkin kuin kotonaan uuden puhelimen kanssa.

Akkukesto

(Image credit: Aakash Jhaveri)

OnePlus 9 Pro ei mullista akkukeston osalta, mutta se kestää luotettavasti koko päivän arkikäytössä. Testimme aikana jouduimme vain kerran tai kahdesti antamaan akulle lisävirtaa noin kymmenen aikaan illalla.

4 500 mAh akku on kooltaan iso ja pärjää kilpailijoidensa rinnalla, mutta säännöllisessä käytössä se ei kuitenkaan kestä kahta kokonaista päivää. Onneksi puhelimen pikalataukset lievittävät tätä jossain määrin.

Myyntipakkauksen mukana tulee 65 W pikalataus, minkä lisäksi OnePlus 9 Pro tukee 50 W langatonta latausta. Jälkimmäinen on langattoman teknologian osalta korkein näkemämme. Ottaen huomioon, että OnePlus liittyi langattomien latausten kerhoon vasta viime vuoden OnePlus 8 -sarjalla, lopputulos on todella vakuuttava.

Yhtiö antaa tehokkaan laturin myös myyntipakkauksen mukana, joten se eroaa siltä osin Applen, Samsungin ja muutaman muun valmistajan viimeaikaisista muutoksista. Monet valmistajat ovat poistaneet laturin säästääkseen rahaa ja luontoa.

Kannattaako OnePlus 9 Pro ostaa?

(Image credit: TechRadar)

Osta jos...

Haluat tehokkaan älypuhelimen Snapdragon 888 -piirijärjestelmä sekä 12 Gt RAM-muisti vakuutti meidät, joten jos etsit korkelaatuista ja tehokasta puhelinta, OnePlus 9 Pro on sen arvoinen.

Haluat luonnollisen näköisiä kuvia OnePlussan ja Hasselbladin yhteistyön jälki näkyy selkeästi. Kuvat ovat luonnollisempia kuin yhtiön aiemmissa malleissa. Tämä ei ole kuitenkaan paras mahdollinen kamerapuhelin, mutta selkeä parannus OnePlus 8 -sarjasta.

Haluat loistavan näytön 6,7 tuuman 120 Hz QHD -näyttö on yksi parhaista testaamistamme ja tarjoaa loistavan terävyyden, kirkkauden ja monia muita ominaisuuksia. Jos katsot varsinkin paljon videoita kännykälläsi, tämä on erinomainen vaihtoehto.

Älä osta, jos...

Haluat paljon tallennustilaa OnePlus ei ole tuonut uusiin malleihin microSD-korttipaikkaa, joten joudut selviytymään puhelimen omalla tallennustilalla. Jos kuvaat, otat videoita ja pelaat todella paljon, kannattaa tarkastella jotain toista mallia.

Haluat huippuluokan akkukeston Jos olet tottunut puhelimiin, jotka kestävät kevyesti pari päivää, petyt varmasti OnePlus 9 Pron kestävyyteen. Keskinkertainen akkukesto riittää varmasti monille ja sillä selviää koko päivän, mutta se ei ole luokkansa paras.