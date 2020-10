Arvostelussa OnePlus 8T

OnePlus 8T ei tuo kuvioihin mitään uutta – etenkään OnePlus 8:n ostajille – mutta se on silti erinomainen puhelin OnePlussalta. Siinä on mykistävän upea näyttö, omaperäinen muotoilu, hyvä akkukesto ja vakuuttava kamera. Jos etsit lippulaivamalleja aavistuksen edullisempaa puhelinta, mutta haluat näiden ominaisuudet, tässä on valintasi.

Pika-arvio

OnePlus 8T:stä uupuu huikea uusi ominaisuus tai tekniset parannukset, jotka erottaisivat sen 8-sarjalaisista. Mutta OnePlus on ottanut kaikki noiden mallien erinomaiset puolet ja parantanut niistä tärkeimpiä tehdäkseen yhtiön parhaimman puhelimen tähän asti.

OnePlus on jo vuosien ajan tyytynyt hienosäätämään lippulaivamalliensa pieniä yksityiskohtia T-sarjalaisten kautta sen sijaan, että ne toisivat merkittäviä parannuksia. Tilanne ei muutu 8T:n kohdalla.

Uudessa puhelimessa on sama suoritin ja pitkälti sama teknologia kuin OnePlus 8:ssa, mutta niiden ohella siinä on isompi akku, parannellut kamerat ja näyttö. Nämä tuovat malliin riittävästi uutta, joilla tyydyttää OnePlussan parasta mallia etsivät käyttäjät.

OnePlus 8T:ssä on 6,55 tuuman 1 080 x 2 400 AMOLED -paneeli, jossa on nopea 120 Hz virkistystaajuus. Koon ja laadun osalta pidimme sitä erinomaisena videoiden ja elokuvien katseluun sekä pelaamiseen. Näytössä on lisäksi nopea ja tarkka sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin.

Muotoilun osalta OnePlus ravistelee hieman perustuksia lisäämällä värisävyihin uuden akvamariininvihreän sekä siirtämällä kameroiden sijaintia. Vaihtelu saa 8T:n tuntumaan omalta sarjalta verrattuna OnePlussan aiempiin laitteisiin, mutta muutos ei ole kuitenkaan liian poikkeava.

Akkukesto on erinomainen, ja testeissämme OnePlus 8T kesti koko päivän yhdellä latauskerralla. Uusi pikalatausteknologia pitää huolen siitä, ettei lataukseen tuhraudu muutamaa minuuttia enempää silloin, kun akku sattuu loppumaan.

Kameroiden osalta OnePlus 8T:n valikoima ei ole markkinoiden paras, mutta ne ovat silti paremmat kuin monissa kilpailevissa malleissa. Lisäksi eri kuvaustiloja on useita ja eri ominaisuudet tekevät kuvaamisesta hauskaa.

Puhelin ei tarjoa kuitenkaan mitään mullistavaa ominaisuuksien tai komponenttien osalta, mutta toisaalta tämä on muuttunut nykypäivänä alati harvinaisemmaksi. Sen sijaan OnePlus tuo markkinoille pitkälti laitteen, joka vastaa parhaita kilpailijoitaan näitä edullisemmalla hinnalla. Yhtiön osalta se on jälleen yksi vakuuttava puhelinjulkaisu.

OnePlus 8T:n julkaisupäivä ja hinta

OnePlus 8T julkaistaan Suomessa 20. lokakuuta. Ennakkotilaus käynnistetään 14. lokakuuta.

Hinnan osalta OnePlus 8T yllättää positiivisesti, sillä se maksaa satasen vähemmän kuin OnePlus 8 julkaisussa. Suomessa kauppoihin saadaan 8 gigan RAM-muistilla ja 128 gigan tallennustilalla varustettu malli suositushintaan 599 € sekä 12 gigan RAM-muistilla ja 256 gigan tallennustilalla varustettu malli suositushintaan 699 €.

Vastaavat hinnat olivat OnePlus 8:n julkaisussa 699 € ja 799 €. Kyseessä onkin ensimmäinen kerta, kun yhtiö laskee T-malliensa hintoja. Nykyään OnePlus 8:aa saa tosin 499 € alkaen.

Muotoilu

OnePlus-puhelimet ovat olleet muotoilultaan tunnistettavan näköisiä, mutta vaikka OnePlus 8T on kaikissa suhteessa OnePlus-puhelin, siinä on muutamia eroja yhtiön aiempiin malleihin.

OnePlus 8T:ssä on lasinen selkämys, jota suojataan Gorilla Glass -teknologialla sekä metallinen runko. Muotoilu tuntuu laadukkaalta, mutta ei kuitenkaan niin hyvältä, että sitä kuvittelisi lippulaivamalliksi.

Vasempaan yläkulmaan uudelleensijoitettu kamerajärjestelmä on aavistuksen koholla ja sisältää kameroiden lisäksi salaman. Aiemmissa sukupolvissa kamerat ovat sijainneet keskellä ylhäällä, ja muutos on yhtiön mukaan tehty saadakseen puhelimeen parempi jäähdytysjärjestelmä.

Kuva 1/5
Kuva 2/5
Kuva 3/5
Kuva 4/5
Kuva 5/5

Mittojen osalta puhelin on kooltaan 160,7 mm x 74,1 mm x 8,4 mm ja painaa 188 grammaa, mikä vastaa suurinta osaa lippulaivamalleista. Käytössä se tuntuu mukavalta kummallakin kädellä käyttäessä.

Mutta jos etsit pienempää puhelinta, 8T ei ole todennäköisesti silloin sinulle. Yhdellä kädellä 6,55-tuumaisen näytön toiseen laitaan kurkotus on varsinkin pienemmille sormille mahdotonta.

Puhelimen alaosassa sijaitsee USB-C-liitäntä, SIM-korttipaikka sekä yksi kaiuttimista. Äänenvoimakkuuden säädin sijaitsee vasemmassa laidassa ja lukituksen avaus sekä mykistystoiminnot puolestaan oikealla.

Valtaosassa muissa Android-puhelimissa ei ole vastaavaa säädintä, joten se on yksilöllinen ominaisuus juurikin OnePlus-laitteissa. Sen avulla puhelimen voi laittaa nopeasti äänettömäksi tai värinätilaan.

OnePlus 8T:ssä on näyttöön sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin, joka toimi testeissämme ongelmitta ja avaa puhelimen helposti ja nopeasti. Siitä muodostui nopeasti miellyttävin tapa avata puhelin, ja uskomme käyttäjien pitävän ominaisuudesta.

Värivaihtoehtojen osalta OnePlus 8T julkaistaan kahdessa eri värissä: akvamariininvihreänä sekä hopeisena.

Näyttö

OnePlus 8T:ssä on 6,55 tuuman näyttö, joka tuntuu isolta, mutta ei ole kuitenkaan käytössä liian iso. Näyttö yltää lisäksi lähes täysin reunoille asti jättäen vain hennot sururaidat sivuille. Vaikutelma on silti lähes laidasta laitaan kattavasta näytöstä.

Näytön resoluution on 2 400 x 1 080, joten sen pikselitiheys vastaa 402 pikseliä tuumaa kohden. Tämä tekee siitä erinomaisen näytön elokuvien ja muun sisällön katsomiseen, minkä lisäksi myös näytön värimaailma toistetaan upeasti.

OnePlus 8T:ssä on 120 Hz virkistystaajuus, joten se päivittyy kaksi kertaa nopeammin kuin perinteiset 60 Hz näytöt, joka oli vielä vähän aikaa sitten standardi. Korkeammat virkistystaajuudet ovat tosin viime vuosina tulleet vakioiksi lippulaivamalleihin. Kiitos 120 Hz käyttökokemus on entistä sulavampi esimerkiksi selatessa tai pelatessa.

Näyttö onnistuu vakuuttamaan jo heti käynnistyessä, ja kirkas AMOLED-paneeli pysyy selkeänä suorassa auringonvalossa ja muissa haastavissa tilanteissa.

OnePlus 8:n lailla 8T:n edessä oleva punch-hole-kamera sijaitsee puhelimen vasemmassa ylänurkassa. Se ei vie kovin suurta alaa näytöstä ja jää sijaintinsa vuoksi melko huomaamattomaksi.

Kamera

OnePlus 8T:ssä on varsin kyvykkäät kamerat, jotka suoriutuvat hyvin erilaisissa kuvaustilanteissa. Taakse on sijoitettu yhteensä neljä kameraa, jotka tuovat omat erikoisuutensa kuvaamiseen. 48 megapikselin pääkamerassa on f/1,7 aukko sekä optinen ja elektroninen kuvanvakain.

Sen kyljessä on 16 megapikselin f/2,2 ultralaajakulma, 5 megapikselin makrolinssi ja 2 megapikselin mustavalkokamera.

Testeissämme pääkamera suoriutuu äärimmäisen hyvin hyvissä valaisuolosuhteissa: tarkennus on nopeaa, jolloin haluaman kuvan saa helposti. Kuvat heräävät myös mukavasti eloon luonnollisten värisvävyjen ja hyvän kontrastin vuoksi.

Laatu karisee hieman heikommissa valaisuolosuhteissa, vaikka yksityiskohdat ja värisävyt säilyvät edelleen hyvännäköisinä. Puhelimessa ei ole myöskään omaa telelinssiä, jotka komistavat lippulaivamallien patteristoa, mutta mielestämme digitaalinen zoomi toimii riittävän hyvin.

Kuva 1/5 Ultralaajakulmaotos
Kuva 2/5 OnePlus 8T:n pääkamera
Kuva 3/5 3-kertainen zoom pääkameralla
Kuva 4/5 5-kertainen zoom pääkameralla
Kuva 5/5 10-kertainen zoom pääkameralla

Zoomi yltää kymmenkertaisiin etäisyyksiin, mutta tällön kuvan laatu heikkenee merkittävästi. Mukana on myös makrolinssi, joka on hyödyllinen kuvatessa kohteita läheltä mutta ei ole erityisen parempi muista Android-puhelimissa olevista.

Kahden megapikselin mustavalkokamera toimii pääkameran rinnalla kuvia ottaessa. Ideana on tehdä mustavalkokuvista aidompia ottamalla ne suoraan kameralla kuin käyttämällä jälkeenpäin mustavalkofiltteriä.

Lopputuloksesta voi katsoa alapuolelta muutamia esimerkkejä:

Kuva 1/3 Otettu OnePlus 8T:n mustavalkokameralla.
Kuva 2/3 Otettu OnePlus 8T:n pääkameralla.
Kuva 3/3 Otettu OnePlus 8T:n pääkameralla ja lisätty mustavalkofiltteri.

Idea on vähintäänkin mielenkiintoinen ja se toimii varsin hyvin, vaikka emme huomanneet merkittäviä eroja kameralla otetun ja filtteröityjen kuvien välillä. Valokuvauksesta kiinnostuneet saattavat tosin arvostaa vaihtoehtoa.

Puhelin tukee 4K-videota joko 30 tai 60 ruudun kuvataajuuksilla, super slow motionia 720p:nä ja aikavälikuvausta. Optinen kuvanvakain auttaa tekemään videoista lisäksi sulavampia kuin monien kilpailijoiden vastaavissa.

Edessä oleva 16 megapikselin selfie-kamera on riittävän hyvä videopuheluihin ja omakuviin.

Kuvanäytteitä

Kuva 1/5 Punainen korostuu nätisti pääkameralla otetussa kuvassa.
Kuva 2/5 OnePlus 8T:n pääkamera
Kuva 3/5 OnePlus 8T:n laajakulmalinssi
Kuva 4/5 OnePlus 8T 3-kertaisella zoomilla
Kuva 5/5 Makrokameralla otettu kuva

Tekniset tiedot ja suorituskyky

OnePlus 8T:ssä on lähes huipputasoa oleva Qualcommin Snapdragon 865 -piirisarja. Se on tällä hetkellä yksi markkinoiden tehokkaimpia siruja, joskin muutamat lippulaivamallit käyttävät jo aavistuksen tuoreempaa Snapdragon 865 Plussaa, joka on optimoitu pelaamista varten.

Tehojen puutetta ei kuitenkaan tarvitse pelätä OnePlus 8T:n kanssa, ja varsinkin jos ostaa 12 gigan RAM-muistilla varustetun mallin. Kyseessä on joka tapauksessa äärimmäisen tehokas piirisarja, joka ei köhi lainkaan sovelluksia tai pelejä ladatessa. Myös pelien suorituskyky ja ulkoasu on vakuuttavaa, eikä niissä ole havaittavissa pätkimistä.

Suomessa on saatavilla myös 8 gigan RAM-muistilla varustettu malli, jota emme päässeet testaamaan. Uskomme sen silti muiden vastaavien puhelinten perusteella riittävän varsin hyvin nykyiseen pelaamiseen ja tehokäyttöön.

Eri mallien välillä on eroja myös tallennustilassa, joka on 12 gigan RAM-muistin mallissa 256 gigaa ja hieman edukkaammassa 8 gigan RAM-muistin mallissa 128 gigaa.

Suosittelemme kuitenkin valitsemaan 12/256 Gt -mallin, jos tavoitteena on hankkia puhelin pitkäaikaiseen käyttöön. Tällöin ei tarvitse myöskään huolehtia turhia, kun puhelimen käyttöliittymä täyttyy sovelluksista ja valokuvista. Kannattaa lisäksi huomioida, ettei OnePlus-puhelimissa ole microSD-korttipaikkaa.

Muiden OnePlus 8 -puhelinten tapaan OnePlus 8T:ssä on 5G-mahdollisuus, mikä tekee puhelimesta tulevaisuuden varman. Suomessa 5G-verkot ovat myös hyvällä mallillaan varsinkin pääkaupunkiseudulla ja isommissa kaupungeissa.

Puhelimessa on uusin Android 11 -käyttöjärjestelmä suoraan myyntipakkauksesta, minkä myötä saadaan myös liuta uusia ominaisuuksia. OnePlus-puhelinten kohdalla saadaan lisäksi uusittu OxygenOS-käyttöliittymä, joka poikkeaa mukavasti muista Android-malleista.

Akkukesto

OnePlus 8T:ssä on 4 500 mAh akku, joka on suurempi kuin OnePlus 8:ssa oleva 4 300 mAh vastaava, ja eron huomaa välittömästi. 8 Prossa on vastaavasti aavistuksen isompi 4 510 mAh akku.

Huomasimme akun kestävän tyypillisessä käytössä helposti koko päivän, ja illalla akkua oli jäljellä vielä 10-20 % virtaa.

Jos puhelin on jatkuvassa käytössä päivän mittaa, sitä saattaa joutua lataamaan keskellä päivää. Silti akkukestoltaan kyseessä on yksi parhaimmista puhelimista tällä hetkellä.

OnePlus 8T ei tue sen sijaan langatonta latausta, mutta siinä on on yhtiön oma Warp Charge -pikalatausteknologia. Tämä on tämän hetken nopein latausteknologia, joten jos virtaa tarvitsee nopeasti lisää, saa akun puolilleen jo vartissa. Täyteen akku latautuu puolestaan alle 40 minuutissa.

Kannattaako OnePlus 8T ostaa?

Osta jos…

Rakastat OnePlussan ulkonäköä ja tuntumaa OnePlus-puhelimissa on omanlainen tyyli aina rohkeista värivalinnoista ja sovelluksista lähtien. Jos olet tykästynyt yhtiön aiempaan tuntumaan, et myöskään pety tällä kertaa.

Haluat upean näytön Puhelimessa oleva resoluutio ei ole markkinoiden paras, mutta OnePlus 8T:n näyttö on loistava kiitos 120 Hz virkistystaajuuden ja kirkkauden. Se on yksi parhaimmista näytöistä tällä hetkellä ja miellyttävä käyttää.

Haluat erinomaisen akkukeston OnePlus 8T ei kestä kahta kokonaista päivää ilman latausta, mutta tähän eivät pysty kuin harvat ja äärimmäisen suurella akulla varustetut puhelimet. Puhelin kestää silti mukavasti kokonaisen päivän, mikä riittää valtaosalle.

Älä osta, jos…

Haluat edullisen puhelimen OnePlus-puhelimet eivät ole enää yhtä edullisia kuin yhtiön alkuaikoina. Yhtiö on laskenut hintaa OnePlus 8:sta, mutta silti OnePlus 8T ei ole aivan niin edullinen kuin moni olisi toivonut.

Haluat langattoman latauksen Vaikka OnePlus toi langattoman latauksen OnePlus 8 Prohon, sitä ei ole tuotu vielä muihin puhelimiin. Se ei ole järin välttämätön ominaisuus, mutta jos haluat luopua latausjohdoista, tämä puhelin ei ole silloin sinulle.