Arvostelussa OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord CE 5 on yhtiön uusi keskihintainen älypuhelin, joka tarjoaa kohtuulliset ominaisuudet ja erinomaisen ohjelmistokokemuksen edulliseen hintaan. Kamerat jäävät tavanomaisiksi, minkä lisäksi puhelimesta uupuu muutama yhtiölle ominainen toiminto, mutta edullista OnePlussaa etsiville Nord CE 5G on löytö.

Alkuvuodesta julkaistu OnePlus 9 -sarja säilytti yhtiön korkean hintapisteen, mikä saattoi aiheuttaa pettymyksen tunteita niissä faneissa, jotka kaipasivat paluuta lippulaivantappajien aikoihin. Edulliset vaihtoehdot eivät ole kuitenkaan täysin historiaa, kuten yhtiön uusi OnePlus Nord CE 5G osoittaa.

Puhelimen nimessä oleva CE tarkoittaa Core Editionia, joka viittaa suunnitteluratkaisuun, jossa alkuperäisen OnePlus Nordin ydin tuodaan entistä alhaisempaan hintapisteeseen. Siten se on edullisin OnePlus-puhelin pitkään aikaan.

Alhaisesta hinnastaan huolimatta OnePlus Nord CE 5G tarjoaa klassisen OnePlus-kokemuksen, jota moni on oppinut rakastamaan: ylimääräisestä tauhkasta puhdas käyttöliittymä, joka on responsiivinen, minimalistinen ja persoonallinen, sekä kohtuullinen rauta, jolla puhelin pyörii sulavasti.

Kokemus nojaa luonnollisesti Oxygen OS -käyttöjärjestelmään, joka on edelleen yksi ainoita käyttiksiä, jossa ei ole turhaa bloatwarea tai muita pakollisia palveluja. Tällä kertaa käyttöjärjestelmä on rakennettu Android 11:n pohjalle, joten se on entistä nopeampi ja sulavampi. Myös ominaisuudet ja kustomointimahdollisuudet ovat laajemmat kuin koskaan aiemmin.

Nord CE 5G tiputtaa käyttäjien hintakynnyksen liittyä OnePlussan ekosysteemiin

Käyttökokemuksesta parannetaan entisestään 90 Hz AMOLED-näytöllä, jonka ansiosta valikosta toiseen liikkuminen käy sulavasti. Puhelimen ytimenä toimiva Snapdragon 750G on niin ikään riittävän tehokas arkisessa käytössä, minkä lisäksi 5G-tuki takaa käytön myös pitkälle tulevaisuuteen.

Alhainen hinta on saavutettu kuitenkin joidenkin ominaisuuksien kustannuksella. Näyttöä ei suojata enää Gorilla Glass -lasilla, ja puhelimen selkämys on tehty polykarbonaatista. Yhtiölle ominainen Alert Slider -kytkin on niin ikään poistettu. Näiden ansiosta Nord CE 5G tuntuu tosin paljon mukavammalta pitää, sillä se on kevyempi ja ohuempi kuin muut mallit. Siinä on myös 3,5 mm kuulokeliitäntä, joka uupuu nykyään jo suurimmasta osasta uusista puhelimista.

Kamerat jatkavat vanhempien OnePlus-puhelinten lailla keskinkertaisuuden tiellä, mutta ne riittävät silti päivittäiseen kuvien räpsyttelyyn. Puhelimen akkukesto onnistui sen sijaan yllättämään, joka yhdistettynä pikalataukseen tekee Nord CE 5G:stä pitkäikäisen puhelimen aktiivisessakin käytössä.

Vaikka OnePlus Nord CE 5G ei ole välttämättä paras puhelin alta 400 €, sitä on helppo suositella valtaosalle käyttäjistä, kiitos loistavan käyttökokemuksen ja verrattain pienien puutteiden.

Hinta ja saatavuus

OnePlus Nord CE 5G julkistettiin 10. kesäkuuta ja se saapuu Suomessa myyntiin 21. kesäkuuta.

Suomessa saatavilla on kolme mallia, joista tosin edullisin 299 € hintainen 6 Gt / 128 Gt -malli on saatavilla ainoastaan OnePlussan omasta verkkokaupasta. Sen sijaan muillekin jälleenmyyjille saapuvat 8 Gt / 128 Gt - sekä 12 Gt / 256 Gt -mallit saapuvat myyntiin 329 € ja 399 € hintaan.

OnePlus Nord CE 5G:n hinta Malli Suomi 6 Gt + 128 Gt (ainoastaan OnePlus-verkkokaupasta) € 299 8 Gt + 128 Gt € 329 12 Gt + 256 Gt € 399

OnePlus Nord CE vs OnePlus Nord - tekniset tiedot

Nord CE Nord Suoritin Snapdragon 750G Snapdragon 765G Näyttö 6,43" FHD+ 6,44" FHD+ Virkistystaajuus 90 Hz 90 Hz RAM-muisti 6/8/12 Gt 6/8/12 Gt Tallennustila 128/256 Gt 128/256 Gt Takakamera 64+8+2 MP 48+8+5+2 MP Etukamera 16 MP 32+8 MP Akku 4 500 mAh, 30 W 4 115 mAh, 30 W Kuulokeliitäntä Kyllä Ei Paino 170 g 184 g Paksuus 7,9 mm 8,2 mm

Muotoilu

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Paino: 170 grammaa; Paksuus: 7,9 mm

Mattapohjainen viimeistely

Värisävyt: sininen, musta ja hopea

OnePlus Nord CE 5G on saatavilla kolmessa eri värissä: sinisenä, mustana ja hopeana, joista arvosteltavaksi saimme sinisen. Puhelimen materiaalina on alumiiniseoksesta valmistettu runko, jonka päälle on tehty komposiittiseoksesta valmistetut kuoret. Siitä uupuu OnePlus Nordissa ollut Gorilla Glass -suojaus, minkä lisäksi takapuolen kiiltävä pinta on korvattu mattapohjaisella viimeistelyllä.

Sininen malli muistuttaa väritykseltään vihreän ja sinisen sekoitusta, minkä lisäksi puhelimen reunoissa on vivahde purppuraa. Takaosa myös vaihtaa aavistuksen väriä siihen heijastuvan valon mukaan.

Kuva 1/5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 2/5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 3/5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 4/5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 5/5 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Virtapainike sijaitsee puhelimen oikeassa laidassa, josta siihen yltää helposti yhdellä kädellä. Volyymisäädin sijaitsee puolestaan vasemmalla puolella. Lisäksi puhelimessa on 3,5 mm kuulokeliitäntä, yksi kaiutin sekä USB Type-C -liitäntä pohjassa. Vasemmalla sijaitsee paikka SIM-kortille.

Kooltaan OnePlus Nord CE 5G on 159,2 x 73,5 x 7,9 mm ja painoa sillä on ainoastaan 170 grammaa. Siten se on ohuin ja kevyin OnePlus Nord -puhelin, minkä huomaa myös tuntumassa. Puhelin tuntuu äärimmäisen mukavalta ja kevyeltä kädessä, ja kiitos mattapinnoitteen se pysyy hyvin kourassa.

Kuva 1/2 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 2/2 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Nord CE 5G tuntuu erityisen mukavalta, jos edellinen puhelin on ollut paksumpi. Tuntuma ei ole myöskään liukas, joten puhelimen tiputus vahingossa on harvinaisempaa. Myyntipakkauksen mukana tulee tosin ilmainen silikonikuori, jos puhelimensa haluaa suojata.

Yksi merkittävä puute OnePlus-puhelimiin tottuneille on Alert Slider -kytkimen puute. OnePlus Nord CE 5G jatkaa N-sarjan jäljillä poistamalla yhtiön ikonisen ominaisuuden sitten OnePlus 2:n. Jos Alert Slider ei ole entuudestaan tuttu, se on OnePlus-puhelinten oikeassa kyljessä oleva kytkin, jonka avulla puhelimen voi nopeasti pistää äänettömälle, värinä- tai soittotilaan.

OnePlus Nord CE tuntuu erinomaiselta kädessä

OnePlus on kertonut poiston syyksi sen, että yhtiö haluaa säilyttää ominaiset OnePlus-ominaisuudet kuten Alert Sliderin yhtiön kalliimmissa malleissa. Emme myöskään jääneet kaipaamaan kytkintä testiaikanamme.

Toisaalta Nord CE 5G:ssä on yhtiön muista malleista pitkälti uupuva 3,5 mm kuulokeliitäntä, joka miellyttää varmasti kaikkia johdollisten kuulokkeiden ystäviä. Puhelimen kerrotaan kestävän myös vesiroiskeita ja pölyä, vaikka sille ei ole annettu erillistä IP-luokitusta.

Selkämyksessä sijaitsee pieni kohotettu kamerajärjestelmä, jossa on kolme erillistä linssiä. Ilman koteloa epätasaisuus saa puhelimen keikkumaan, mutta suojakuoren kanssa kohoumaa ei huomaa.

Kokonaisuutena OnePlus Nord CE 5G näyttää silti upealta, vaikka siitä uupuukin tutut ominaisuudet, kuten Alert Slider ja Gorilla Glass. Tuntuma eritoten kädessä on upea ja yksi parhaimmista, joita olemme testanneet lähiaikoina.

Näyttö

6,43 tuuman AMOLED-näyttö

90 Hz virkistystaajuus

HDR10, HDR10+, HLG, Widevine L1 -tuki

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Nord CE 5G:ssä on 6,43 tuuman AMOLED-näyttö, jossa on 2 400 x 1 080 -resoluutio, 20:9-kuvasuhde ja 90 Hz virkistystaajuus. Gorilla Glass -suojauksen sijaan näyttöä suojaa hivenen heikompi DragonTrail-suojaus. Se ei ole yhtä kestävä kuin puhelimissa yleisesti käytetty Gorilla Glass, mutta joka suojaa näyttöä muun muassa naarmuilta.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Puhelimen etupuoli koostuu pääasiallisesti näytöstä, jota somistaa pienet surureunat sekä aavistuksen paksummat näyttölovet puhelimen ylä- ja alaosassa. Etukamera sijaitsee omassa reiässään näytön vasemmassa yläkulmassa ja on piilotettu kokonaisuuteen melko hyvin.

Näyttö itsessään on reunoiltaan tasainen, ja AMOLED-paneeli takaa terävän ja selkeän katselukokemuksen hyvillä katselukulmilla. Puhelin tukee lisäksi HDR:ää, joten sillä voi katsoa tätä tukevaa sisältöä muun muassa Netflixistä, YouTubesta ja muualta.

Kuva 1/4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 2/4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 3/4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 4/4 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Katsoimme puhelimella Netflixistä muutaman elokuvan, jotka näyttivät upeilta. Näytöltä on muutoinkin hyvä katsoa elokuvia, ohjelmia tai kuvia Instagramista tai muilta sosiaalisen median palveluista. 90 Hz virkistystaajuus tekee kokemuksesta entistä sulavamman, mutta virkistystaajuuden voi tiputtaa 60 Hz säästääkseen akkua.

Eri kalibrointitilat tarjoavat vaihtoehdoiksi värikkään, luonnollisen, sRGB:n, Display P3:n ja AMOLED wide gamutin, joita voi säätää vielä mieleisekseen. Vaihtoehtoinen Ambient-tila näyttää lepotilassa ruudulla puolestaan ilmoitusten kaltaista tietoa, mutta ominaisuuden voi kytkeä tarvittaessa pois päältä.

AMOLED-näyttö tarjoaa miellyttävän katselukokemukset, kiitos syvien mustien, upean kontrastin ja terävyyden. OnePlus Nord CE 5G:n tuottamat värisävyt jäävät silti hieman kilpailijoidensa, kuten Poco F3:n, jalkoihin. Ja vaikka paneeli ei ole kirkkain mahdollinen, Nord CE 5G:n näyttö on kohtalaisen kirkas myös suorassa auringonvalossa.

Kyseessä on myös yksi harvoja tämän hintaluokan puhelimia, joissa on näyttöön sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin. Tunnistus toimii melko hyvin, joskin jäimme kaipaamaan hivenen nopeampaa aktivointia.

Suorituskyky

Snapdragon 750G

Jopa 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa

Tukee 5G:tä

Kuva 1/2 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 2/2 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Suorituskyky on toinen piirre, jossa OnePlus on joutunut säästämään. OnePlus Nord CE 5G:ssä on Qualcommin Snapdragon 750G, jonka kahdeksanytiminen suoritin yltää 2,2 Ghz kellotaajuuten ja jossa on sisäänrakennettu 5G-modeemi.

Geekbench-tulokset, peliasetukset (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Snapdragon 750 on kyvykäs suoritin, joka suoriutuu hyvin useiden samanaikaisten sovellusten käytössä, näiden välillä liikkumisessa sekä joidenkin pelien pelaamisessa. Käytön aikana ei ole myöskään havaittavissa viivettä tai töksähtelyä.

Eron huomaa kuitenkin laadukkaampiin malleihin verrattaessa, ja osa sovelluksista ja peleistä käynnistyi sekunnin tai kaksi hitaammin. Geekbench 5:ssä puhelin saavutti kuitenkin 1 812 pistettä moniydintestissä, mikä on varsin kohtuullinen tulos.

Suomessa puhelinta on saatavilla joko 6 Gt / 128 Gt, 8 Gt / 128 Gt ja 12 Gt / 256 Gt malleina. Näistä ensiksi mainittu on saatavilla ainoastaan OnePlussan verkkokaupasta. Yhdessäkään mallissa ei ole microSD-korttipaikkaa.

Kuva 1/2 Pelikäyttöön tuodut työkalut (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 2/2 Pelikäyttöön tuodut työkalut (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Oxygen OS tuo mukanaan käteviä pelaamiseen liittyviä ominaisuuksia

Pelikäytössä Nord CE 5G on varsin kohtuullinen valtaosalle käyttäjistä. Call of Duty Mobilea pelatessa ruudunpäivitys pysyi 60 ruudun tietämillä very high -kuva-asetuksilla. Peliä on mahdollista pelata myös virkistystaajuus asetettuna maksimille, mutta tällöin kuvanlaatu tippuu merkittävästi. Akkua kului noin 6 prosenttia 20 minuutin pelaamisen aikana.

Pelaajat arvostavat varmasti myös puhelimeen sisäänrakennettuja käteviä työkaluja, joilla voi muun muassa seurata ruudunpäivitystä, mykistää ilmoitukset, estää automaattisen kirkkaudensäädön, estää virhepainallukset ja optimoida grafiikka-asetukset. 90 Hz virkistystaajuus tekee pelaamisesta muutoinkin sulavampaa.

Oxygen OS yhdessä Snapdragon 750G:n kanssa tarjoaa yhdessä suurimmalle osalle käyttäjistä sulavan kokemuksen keskihintaiseksi puhelimeksi. Vaikka Nord CE 5G ei välttämättä ole hintaluokkansa paras suorituskyvyn tai pelaamisen kannalta, se on niiltä osin silti kyvykäs. Suorituskykyä kaipaavien kannattaa sen sijaan kääntyä Poco X3 Pron luokse, sillä siinä on jo lippulaivatason Snapdragon 860 -suoritin.

Kamera

Kuva 1/2 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 2/2 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

64 MP pääkamera

Mono-kamera

Yksi etukamera

OnePlus-puhelimien kamerat ovat aina jääneet kilpailijoista jälkeen, jonka yhtiökin huomioi alkuvuodesta OnePlus 9 -sarjan kohdalla. OnePlus Nord CE 5G:ssä tarjolla on silti vielä vanhempaa tarjontaa. Takana komeilee kolme kameraa ja edessä yksi, joten kameroita on yksi vähemmän molemmin puolin OnePlus Nordiin verrattuna.

Pääkamerana toimii 64 megapikselin f/1,79 kenno, jossa on elektroninen kuvanvakain (EIS) ja 16 megapikselin vakioresoluutio. Toinen linssi on 8 megapikselin kamera, jossa on 119 asteen laajakulma, f/2,25 aukko sekä EIS. Viimeinen kamera on 2 megapikselin monolinssi f/2,25 aukolla.

Kuva 1/9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 2/9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 3/9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 4/9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 5/9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 6/9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 7/9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 8/9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 9/9 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Vakioasetuksena olevalla 16 megapikselin kuvatilassa otetut kuvat näyttävät värikkäiltä, kirkkailta ja teräviltä. Sävyt ovat aavistuksen ylikyllästyneitä, mutta luovat kieltämättä huomionarvoisia näpsyjä. Dynaaminen ala on niin ikään melko vakuuttava.

Auto-HDR-ominaisuus pitää samalla huolen siitä, etteivät kuvat ole liian tummia tai ylivalottuneita. Huomasimme tosin, että toiminto ei aina osaa katsoa valkotasapainoa oikein johtaen hieman vihertäviin kuviin.

64 megapikselin kuvat ovat kooltaan tuplasti kookkaampia kuin 16 megapikselillä nappaistut, mutta ne tarjoavat samalla runsaasti enemmän yksityiskohtia, joihin zoomata. Valtaosalle käyttäjistä 16 megapikselia riittää tosin vallan mainiosti sosiaalisen median kanaville, mutta tulostus- ja editointitarkoitusta varten 64 megapikselin mahdollisuutta on helppo arvostaa.

Kuva 1/15 Nightscape - Pois (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 2/15 Nightscape - Päällä (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 3/15 Nightscape - Pois (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 4/15 Hämäräkuvaus (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 5/15 Illalla otettu selfie salaman kera (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 6/15 Kuva ruuasta heikossa valaistuksessa (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 7/15 Kuva ruuasta heikossa valaistuksessa (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 8/15 Night Scape - Pois (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 9/15 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 10/15 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 11/15 Night Scape - Pois (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 12/15 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 13/15 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 14/15 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 15/15 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Nord CE 5G:n Nightscape-yötila napsii puolestaan jopa seitsemän kuvaa ja yhdistää ne yhdeksi. Lopputulos on hyvä ja merkittävästi laadukkaampi kuin perinteisesti räpsityt kuvat hämärässä, sillä kuviin lisätään keinotekoisesti enemmän valoa, minkä myötä kuvat näyttävät kirkkaammilta. Yksityiskohdat jäävät silti vajaaksi otoksen hämärimpien kohtien osalta.

Kuva 1/4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 2/4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 3/4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 4/4 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

8 megapikselin laajakulmalinssi tarjoaa puolestaan kuva-alaltaan avaramman otoksen. Pienemmän kennon ja aukon vuoksi otosten dynaaminen alue kärsii jossain määrin, mutta värisävyt säilyvät silti melko hyvinä. Ultralaajakulma on kiva ominaisuus, mutta laadullisesti se jää pääkameran jalkoihin. Se soveltuu silti erinomaisesti muun muassa luontokuvaukseen.

Kuva 1/2 Mono (Image credit: Srivasta Ramesh) Kuva 2/2 Mono (Image credit: Srivasta Ramesh)

Viimeisenä selkämyksestä löytyy uusi kahden megapikselin monolinssi, jolla voi napsia mustavalkoisia kuvia. Linssi on ihan kätevä hieman taiteellisempia otoksia kaipaaville, mutta se soveltuu parhaiten päivänvalossa kuvatessa. Verrattuna pääkameralla otettuihin kuviin kuvissa on enemmän yksityiskohtia. Emme silti usko kameralle olevan suurta käyttöä, sillä se on piilotettu melko hyvin kamerasovellukseen. Käyttäjän tarvitsee ensin valita suodattimen oikeasta alanurkasta ja rullata aivan viimeiseen vaihtoehtoon aktivoidakseen mustavalkokuvauksen.

Kuva 1/2 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 2/2 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Etukamerana toimii 16 megapikselin kamera, joka käyttää Sonyn IMX471 -kennoa ja jossa on f/2,45 aukko. Hyvässä valaistuksessa selfie-kuvista tulee hyviä, joskin omaan makuumme ohjelmisto terävöittää kuvia liiaksi. Ne soveltuvat silti hyvin somekanaville jaettavaksi.

Kameroille on tarjolla myös liuta erilaisia kuvaustiloja, kuten time-lapse, panoraama, hidastus, video, potretti, yötila ja Pro-tila. Video tukee 4K/30fps:ää sekä 120 ruudun kuvataajuutta hidastusvideoita varten. Videokuvan laatu on hyvää, mutta se on herkkä tärinälle optisen kuvanvakaimen puutteen vuoksi. EIS hoitaa tonttinsa onneksi kohtalaisesti, minkä lisäksi videot näyttävät HDR:n vuoksi hyviltä ja kuulostavat niin ikään selkeiltä.

OnePlus Nord CE 5G:n kamerat eivät siis ole hintaluokkansa parhaat, mutta ne ovat laadukkaammat kuin vuoden takaisessa OnePlus Nordissa.

Ohjelmisto

Android 11

Kahden vuoden ohjelmistopäivitykset, kolmen vuoden turvallisuuspäivitykset

Ei bloatwarea

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus-älypuhelinten ohjelmistokokemus on ollut jo monien käyttäjien suosikki vuosien ajan, sillä se on kauttaaltaan yhdenmukainen, sulava ja ennen kaikkea turhista sovelluksista vapaa.

Nord CE 5G:n myötä Oxygen OS -kokemus saadaankin entistä edullisempaan hintapisteeseen. Laitteessa on Android 11:n pohjalle rakennettu Oxygen OS 11, jota yhtiö on luvannut päivittää ainakin seuraavan kahden vuoden ajan Android-päivitysten ja kolme vuotta turvallisuuspäivitysten osalta. Toisin sanoen siihen saataneen Android 13 ja turvallisuuspäivityksiä aina vuoteen 2024 saakka. Kannattaa kuitenkin huomioida, että OnePlussan päivitystahti on ollut melko hidas ja päivitykset saapuvat usein viiveellä.

Kuva 1/2 Musiikkiasetukset, Asetukset, Apuvälineet ja Luvat (Image credit: Srivatsa Ramesh) Kuva 2/2 Ensimmäinen ohjelmistopäivitys (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Oxygen OS tarjoaa käyttäjälleen paljon kustomointimahdollisuuksia, kuten dark moden, kolmannen osapuolen tekemät ikonit, piilotetut sovellukset ja fonttien, kuvakkeiden ja värien muutosmahdollisuuden. Dark mode on kytkettävissä lisäksi sovelluskiin, jotka eivät luonnollisesti sitä tue.

Asetuksiin lisätty erillinen kustomointivalikko tuo mukanaan liudan käteviä mahdollisuuksia, kuten kellotaulun vaihtamisen, sormenjälkianimaatiot ja tyylikkäät ilmoitusvalot, jotka välkkyvät aina kun käyttäjä saa ilmoituksia.

Äänetön/värinä/soitto-valikot on lisätty puolestaan ilmoitusalueelle, kun niille ei ole enää erillistä fyysistä painiketta.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Ohjelmistokokemus säilyy johdonmukaisena läpi sovellusten ja käyttöliittymän. Kokemus on lisäksi bugiton.

OnePlus Switch -ominaisuus on puolestaan kätevä, jos käyttäjän edellinen puhelin on jokin muu Android-puhelin. Sen avulla oman tietojen, kuten sovellusten, viestien ja yhteystietojen siirtäminen Nord CE 5G:hen onnistuu kätevästi.

Yhtiölle ominaiseen tapaan koko käyttökokemus myös sovellusten osalta on mukavaa ja vaivatonta, eikä puhelimeen ole esiasennettu turhaa bloatwarea. Puhelimeen on kuitenkin esiasennettu joitain sovelluksia, kuten Netflix, Facebook ja Instagram, mutta nämä eivät ole suurimmalle osalle turhia.

Samanhintaisiin kilpailijoihinsa verrattuna Nord CE 5G tarjoaa ylivoimaisesti parhaan käyttökokemuksen. Joten vaikka siinä ei ole luokkansa parasta rautaa sisällä, se on silkkaa nautintoa ohjelmistonsa osalta.

Akku

4 500 mAh akku

Wrap Charge 30T Plus, 30 W pikalataus

Lataus nollasta täyteen kestää 60 minuuttia

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Nord CE 5G:ssä on 4 500 mAh akku, jota on kasvatettu OnePlus Nordin 4 115 mAh akusta. Vaikka paperilta tarkasteltuna kyseessä on kovin keskinkertainen akku, käytännössä akkukesto on erinomainen. Täydessä latingissa se kestää hyvin kokonaisen päivän raskaassa käytössä, ja puolisentoista päivää kevyemmällä käytöllä.

Tämä on paras akku, jonka olemme nähneet OnePlus-puhelimissa pitkään aikaan.

Keskimääräinen ruutuaikamme testissä oli kuusi tuntia ja 30 minuuttia ja ylsimme kertaalleen jopa kahdeksaan tuntiin. Päivittäinen käyttömme koostui WhatsAppista, Slackista, sähköposteista, puheluista, YouTubesta, musiikin suoratoistosta, pelaamisesta ja sosiaalisesta mediasta.

Tällaisella käytöllä seuraavana aamuna herätessä akkua oli jäljellä vielä 20 %. Jos arkiseen käyttöön lisää useamman tunnin edestä videoiden katselua tai pelaamista, silloin akku kuluu luonnollisesti nopeammin. Muussa käytössä puhelin kestää melkein kaksi päivää.

OnePlus Nord CE 5G saapuu lisäksi 30 W -pikalaturin kera, jolla akun lataa täyteen noin 60 minuutissa. Vastaavasti puolessa tunnissa puhelimeen saa noin 60 % virtaa. Vaikka pikalaturi ei ole suinkaan markkinoiden nopein, sen avulla puhelimen saa ladattua tarvittaessa pikaisesti ennen reissuun lähtöä.

Puhelin ei tue lainkaan langatonta latausta, mikä ei tässä hintapisteessä ole ihme.

Ääni

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

3,5 mm kuulokeliitäntä

Yksi mono-kaiutin

Kuulokeliitäntä tekee yllättävän paluun OnePlus Nord CE 5G:hen, kun taas yksi puhelimen alaosassa oleva kaiutin säilytetään OnePlus Nordista. Puhelimen kautta kuunneltu musiikki kuulostaa melko hyvältä, minkä lisäksi sitä voi toistaa yllättävän kovaa. Äänessä ei ole havaittavissa juurikaan säröilyä maksimivoimakkuudella soittaessa. Kaiutin on kuitenkin helppo peittää vahingossa pelatessa tai videoita katsellessa.

Langatonta ääntä varten puhelin tukee Bluetooth 5.1:tä, aptX, aptXHD:, LDAC ja AAC-koodekia. EQ tukee puolestaan niin langattomia kuin langallisia kuulokkeita. Myös puheluäänten laatu on äärimmäisen hyvä, minkä lisäksi myös mikki ottaa herkästi käyttäjän puheen.

Kannattaako OnePlus Nord CE 5G ostaa?

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Osta jos...

Olet odottanut edullista OnePlus-puhelinta OnePlus Nord CE 5G on yhtiön muiden mallien lailla komea ja monipuolinen puhelin, joka tarjoaa sulavan käyttökokemuksen. Suomessa mallin hinnat alkavat 299 €, joten se on edullisempi kuin OnePlus Nord – ja yli puolet halvempi OnePlus 9.

Haluat mukavalta tuntuvan puhelimen OnePlus Nord CE 5G ei ole pienin mahdollinen puhelin, mutta se painaa ainoastaan 170 grammaa ja on vain 7,9 mm paksu, mikä tekee siitä upeantuntuisen kädessä.

Haluat hyvän akkukeston OnePlussalla ei ole järin vakuuttava historia akkukeston suhteen edes yhtiön lippulaivamallien osalta. OnePlus Nord CE 5G tarjoaa sen sijaan erinomaisen akun jopa kahdeksan tunnin kestollaan. Siinä on lisäksi nopea 30 W pikalataus, jolla akun saa täyteen noin 60 minuutissa.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Älä osta, jos...

Haluat parhaat kamerat OnePlus Nord CE 5G:n kamera on hyvä, mutta kilpailijat tarjoavat paljon parempia vaihtoehtoja. Tästä mallista uupuu myös optinen kuvanvakain ja makrokamera.

Etsit pelipuhelinta Yksi syy Nord CE 5G:n edullisuudelle on siinä oleva suoritin. Vaikka se toimii peruskäytössä, se ei ole järin tehokas pelaamista varten.

Haluat vesikestävän puhelimen Toisin kuin jotkut keskihintaiset puhelimet ja lippulaivamallit, OnePlus Nord CE 5G:ssä ei ole lainkaan IP-luokitusta. OnePlus väittää liitäntöjen olevan suojattu, mutta yhtiö ei ole antanut puhelimelle mitään luokitusta.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: kesäkuussa 2021