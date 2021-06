OnePlus Nord CE 5G julkistettiin – tällainen on yhtiön uusi keskihintainen puhelin

OnePlus Nord CE 5G on nyt virallisesti julkistettu ja sen myötä yhtiö lähtee kilpailemaan uudestaan keski- ja matalan hintatason markkinoille.

Luurin suositushinta on matalin, mitä OnePlussalta on nähty vuosikausiin. OnePlus hinnoittelee uuden Nord CE -mallinsa alkuperäisen alapuolelle, tehden siitä mielenkiintoisen lisän älypuhelinkauppoihin.

Nord CE -malli tulee kolmessa kokoluokassa. Halvin niistä on 6 Gt (RAM-muistia) + 128 Gt (tallennustilaa) -versio, jota saa tällä hetkellä ainoastaan mustana 299 eurolla. Tätä mallia saa alustavasti vain yhtiön omasta verkkokaupasta. Keskiluokan 7 + 128 Gt -versio tulee mustana tai sinisenä 329 eurolla. Kallein Nord CE -malli on 12 + 256 Gt, värivaihtoehtojen ollessa musta, sininen tai hopea, ja hintana on 399 euroa. Hopeaa mallia saa ainoastaan Oneplus.com-sivustolta.

OnePlussan uutukainen tulee myyntiin Suomessa 21. kesäkuuta klo 9 ja myyntikanavina toimivat DNA, Elisa, Gigantti, Telia, Veikon Kone ja Verkkokauppa.com. Ennakkomyynti puhelimelle alkaa samoissa jälleenmyyntipisteissä viikkoa aiemmin: 14.6. klo 9.

Tekniset tiedot: OnePlus Nord CE



Näyttö : 6,43 tuuman AMOLED, 90 Hz

: 6,43 tuuman AMOLED, 90 Hz Järjestelmäpiiri : Snapdragon 750G

: Snapdragon 750G RAM-muisti : 6 Gt / 8 Gt / 12 Gt LPDDR4X

: 6 Gt / 8 Gt / 12 Gt LPDDR4X Tallennustila : 128 Gt / 256 Gt

: 128 Gt / 256 Gt 5G : n78

: n78 Kamera : 64 MP + 8 MP + 2 MP

: 64 MP + 8 MP + 2 MP Etukamera : 16 MP

: 16 MP Akku : 4 500 mAh

: 4 500 mAh Latausjärjestelmä : 30 W Warp Charge 30T Plus

: 30 W Warp Charge 30T Plus Muut ominaisuudet: kuulokeliitäntä, näyttöön ontegroitu sormenjälkitunnistin

Kuva 1/3 (Image credit: OnePlus) Kuva 2/3 (Image credit: OnePlus) Kuva 3/3 (Image credit: OnePlus)

OnePlus Nord CE saa voimansa Snapdragon 750G -järjestelmäpiiristä. Kahdeksan nanometrin prosessilla valmistettu piiri sisältää kahdeksanytimisen prosessorin ja Adreno 619 -grafiikkasuorittimen. Mobiili.fi:n mukaan samainen piiri on Suomen markkinoilla nähty aiemmin Samsung Galaxy A52 5G -mallista. RAM-muistista vastaa 6, 8 tai 12 gigatavua LPDDR4X-tyyppistä muistia.

Luuri hyödyntää Snapdragon X52 -modeemia 5G-yhteyden muodostamiseksi. Laite tukee myös Wi-Fi 5- ja Bluetooth 5.1 -versioita, sekä NFC-teknologiaa.

Nord CE:n näyttönä toimii 6,43 -tuuman AMOLED -näyttö, joka tukee 90 Hz virkistystaajuutta, Full HD+ -resoluutiota ja 20:9-kuvasuhdetta. Näyttöä suojaa Dragontrail-panssarilasi.

Puhelimessa on kolme takakameraa. Nämä ovat Omnivision-kennolla ja 64 megapikselillä (f/1,79-aukolla) varustettu pääkamera, kahdeksan megapikselin kamera laajakulmaobjektiivilla (119 astetta, f/2,25-aukolla) sekä kahden megapikselin monokromikamera. Puhelimessa on myös 16 megapikselin etukamera f/2,4-aukolla.

Rakenteeltaan puhelin on suurimmaksi osaksi muovia. Takapinnan materiaaleiksi on valikoitu yhdistelmä polykarbonaattia ja polymetyylimetakrylaattia. Kyljet ovat lasikuidulla vahvistettua polykarbonaattia, ja keskirunko on alumiinia.

Kaikkineen puhelin on vain 7,9 millimetriä paksu ja se painaa 170 grammaa. Alla on kuulokeliitäntä ja monokaiutin. Akkukapasiteetti on 4500 milliampeerituntia ja sitä voidaan ladata 30 wattisella Warp Charge 30T -teknologialla, jonka pitäisi ladata akku nollasta 70 %:iin puolessa tunnissa.