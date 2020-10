Arvostelussa OnePlus Nord

OnePlus on tehnyt onnistuneen paluun keskiluokkaan kohtuuhintaisella Nordilla. Puhelin tarjoaa laadukkaan näytön, reippaasti suorituskykyä, hintaan nähden tasokkaat kamerat ja OnePlussalle tyypillisen loistavan käyttöliittymän yllättävän edulliseen hintaan.

Kahden minuutin pika-arvio

OnePlus Nord on kiinalaisyhtiön tyylikäs paluu kohtuuhintaiseen keskiluokkaan. Se onnistuu yhdistämään modernin muotoilun, kattavat ominaisuudet ja hyvän suorituskyvyn, joiden ansiosta OnePlus nousi alun perin suuren yleisön tietoisuuteen.

Nord tarjoaa kohtuullisesta hinnastaan huolimatta lähes lippulaivatason käyttökokemuksen. Kallein OnePlus 8 Pro on toki yhä tuntuvasti edistyneempi puhelin kuin Nord, mutta erityisesti OnePlus 8:aa harkitsevien kannattaa punnita tarkkaan, kumpi puhelimista on parempi vaihtoehto omaan käyttöön.

Nord on monella tapaa OnePlussan paluu yhtiön juurille. Siinä on sama perusajatus kuin vuonna 2014 julkaistussa OnePlus Onessa: lippulaivan käyttökokemus kohtuulliseen hintaan. Puhelinmarkkinat ovat kuitenkin muuttuneet merkittävästi kuudessa vuodessa, joten lippulaivojen haastajia on ilmestynyt kuin marjoja mättäälle.

Se ei siis kilpaile enää ainoastaan iPhoneja ja Galaxy-ässäläisiä vastaan, vaan vastassa on kovia saman hintaluokan kilpailijoita esimerkiksi Huaweilta ja Xiaomilta. OnePlus Nord on siitä huolimatta vahva esitys hintaansa nähden. Yhtiö mainostaa, että puhelin yltää "käytännössä kaikkeen, mitä tarvitset" – ja se pitää paikkansa.

Nordissa on suuri 90 hertsin näyttö, joka tarjoaa sulavan käyttökokemuksen. Tyylikkäisiin kuoriin on paketoitu myös riittävästi tehoa ja hintaansa nähden laadukkaat kamerat. Se näyttää tyylikkäältä, tuntuu hyvältä kädessä ja loistaa erityisesti suorituskyvyllään.

OnePlus on ehkä hieman liioitellut kameroiden määrässä, sillä puhelimella saa otettua niin muoto-, makro-, ultralaajakulma- kuin yökuviakin. Zoomi yltää 10-kertaiseksi. Videopuolella pystyy kuvaamaan enintään 30 fps 4K -kuvaa ja hidastus onnistuu Full HD -resoluutiolla 240 fps:ään saakka.

Puhelimen suurimmat puutteet ovat melko pieniä: jäimme kaipaamaan kuulokeliitäntää, veden- ja pölynkestävyyttä sekä tukea langattomalle lataukselle. Myös akunkesto on vain keskinkertainen. Puhelimen kanssa pärjää kyllä yhden päivän ajan, mutta se täytyy muistaa laittaa latautumaan joka yö.

OnePlus Nord on mielestämme niin vahva kokonaisuus, että se saattaa hyvinkin syödä muiden OnePlus-mallien myyntiä. Jos saat 399 eurolla kaiken, mitä tarvitset, miksi maksaisit enää premium-malleista?

Jos etsit kohtuuhintaista älypuhelinta, OnePlus Nord on yksi tämän hetken parhaista vaihtoehdoistasi.

Katso alta brittitoimituksemme unboxing-video OnePlus Nordista.

OnePlus Nord: hinta ja saatavuus

Hinta : 399 € (8 Gt + 128 Gt) tai 499 € (12 Gt + 256 Gt)

: 399 € (8 Gt + 128 Gt) tai 499 € (12 Gt + 256 Gt) Julkaisupäivä : 21.7.2020

: 21.7.2020 Myyntipäivä: 4.8.2020

OnePlus Nordin edullisempi malli maksaa vain 399 euroa, joten se on hinnoiteltu houkuttelevasti Applen, Googlen ja Samsungin kilpailijoita edullisemmaksi. Sillä hinnalla saa 8 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa.

Puhelimesta on saatavilla myös 12 Gt:n RAM-muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla varustettu malli, joka maksaa 499 euroa.

OnePlus Nord on siis edullisempi kuin esimerkiksi iPhone SE, Samsung Galaxy A51 5G tai Xiaomi Mi Note 10.

OnePlus Nord: tekniset tiedot Paino: 184 g

Mitat: 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

Näytön koko: 6,44 tuumaa

Resoluutio: 2 400 x 1 080

Virkistystaajuus: 90 Hz

Pikselitiheys: 408 ppi

Järjestelmäpiiri: Snapdragon 765G

RAM-muisti: 8 tai 12 Gt

Tallennustila: 128 tai 256 Gt

Takakamerat: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP

Etukamera: 32 MP + 8 MP

Akku: 4 115 mAh

Myös samalla Snapdragon 765G -järjestelmäpiirillä varustettu Xiaomi Mi Note 10 Lite 5G on hinnoiteltu 399 euroon, mutta Nord on hieman vahvempi kokonaisuus. Se onkin mielestämme paras vaihtoehto omassa hintaluokassaan. Nord on myös selvästi halvempi kuin 699 euron hintainen OnePlus 8.

OnePlus Nord saapuu myyntiin 4. päivä elokuuta 2020. OnePlus järjestää sitä ennen kuitenkin myös perinteisiä pop-up-tapahtumiaan. Puhelin saapuu myyntiin käytännössä kaikille Suomen suosituimmille jälleenmyyjille.

(Image credit: TechRadar)

Muotoilu

Hintaansa arvokkaamman näköinen

Koko vastaa OnePlus 8:aa, käytettävissä yhdellä kädellä

Liukas kädessä, mutta mukana tulee pitävä suojakuori

OnePlussan muotoilu näyttää hintaistaan arvokkaammalta. Designissa on paljon yhteisiä elementtejä OnePlus 8 -sarjan kanssa, mutta Nordilla on silti omaleimainen tyyli. Metallinen runko on puristettu tyylikkäästi lasisen etu- ja takakuoren väliin.

Puhelin tuntuu vankalta kädessä, mutta jos sitä tunnustelee rinnakkain OnePlus 8:n kanssa, tuntuma on ikään kuin muovisempi (vaikkei runko muovia olekaan). Se on siitä huolimatta hintaansa nähden tyylikäs ja nykyaikaisen näköinen.

Eräs suurimmista käytännön eroista premium-malleihin löytyy näytön reunoilta. 8-sarjasta poiketen Nordin reunoja ei ole pyöristetty, vaan näyttöä kiertää ohut muovinen kehys. Ratkaisu ei ole yhtä tyylikäs kuin premium-malleissa, mutta näyttöä on helpompi käyttää, kun reunat eivät rekisteröi turhia vahinkokosketuksia.

Muovireunusta ei juuri huomaa silmällä, mutta kun sen tuntee sormillaan, muistaa jälleen puhelimen todellisen hintaluokan.

Kuva 1/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 5/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 6/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 7/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 8/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 9/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 10/10 (Image credit: TechRadar)

OnePlus Nordin mitat ovat 158,3 x 73,3 x 8,2 millimetriä ja se painaa 184 grammaa. Se on siis hieman lyhyempi mutta aavistuksen leveämpi, paksumpi ja painavampi kuin OnePlus 8.

Puhelinta on koonsa puolesta helppo käyttää myös yhdellä kädellä, mutta sen liukas pinta voi aiheuttaa haasteita. Onneksi pakkauksessa tulee mukana ilmainen läpinäkyvä silikonikuori, joka tarjoaa hyvän pidon.

Puhelimen vasemmalla puolella on virta-lukituspainike sekä perinteinen liukukytkin, jonka avulla saa vaihdettua nopeasti värinän, äänettömän ja yleisen tilan välillä. Äänenvoimakkuudensäätö on puolestaan vasemmalla puolella.

Pohjassa on USB-C-latausliitäntä, monokaiutin ja SIM-kelkka. Harmiksemme puhelimessa ei kuitenkaan ole 3,5 millimetrin kuulokeliitäntää.

Nord on saatavilla joko harmaassa Gray Onyx -värissä tai pirteän sinisenä Blue Marblena. Mielestämme jälkimmäinen on huomattavasti tyylikkäämpi ja raikkaampi, kuten kuvista näkyy.

OnePlus kertoo, että Nord kestää vettä, mutta sillä ei ole virallista IP-luokitusta, joka takaisi veden- ja pölynkestävyyden. Taustalla on todennäköisesti lähinnä pyrkimys säästää rahaa (sertifikaatti maksaa), sillä valmistaja kertoo, että puhelin kestää upotuksen 30 senttimetrin syvyiseen veteen puoleksi tunniksi.

Takakuoren puolella huomio kiinnittyy ensimmäisenä pitkulaiseen neloiskameraan, joka nousee hieman koholle rungosta. Kalliimmista sisarmalleistaan poiketen kameramoduulia ei olla sijoitettu keskelle puhelinta, vaan sen vasempaan reunaan.

Nord jää siis hieman kaltevaan asentoon, kun sen asettaa selälleen tasaiselle pinnalle. Jos yrität näppäillä sitä pöytää vasten, puhelin keikkuu hieman. Onneksi asia korjaantuu, kun Nordin sujauttaa suojakuoreen.

(Image credit: TechRadar)

Näyttö

Kirkas ja värikäs 6,44-tuumainen AMOLED-näyttö

20:9-kuvasuhde, Full HD+ -resoluutio, 90 Hz:n virkistystaajuus

Leveä kamerareikä vie tilaa ilmoituskuvakkeilta

OnePlus Nordissa on 6,44-tuumainen AMOLED-näyttö 20:9-kuvasuhteella, Full HD+ -resoluutiolla (2 400 x 1 080) ja sulavalla 90 Hz:n virkistystaajuudella.

Näyttö kattaa koko puhelimen etuosan, ja ruudun ohuet reunat takaavat mukaansatempaavan katselukokemuksen. Reunasta reunaan venyvä näyttö katkeaa kuitenkin vasempaan yläkulmaan sijoitettuun suurikokoiseen tuplakamerareikään. Vastineeksi sille saa tosin hyviä omakuvia – siitä lisää myöhemmin.

Etukamerat eivät ole varsinaisesti tiellä, mutta niiden viereen mahtuu vähemmän ilmoituskuvakkeita kuin muissa OnePlus-malleissa. Onneksi etukamera jää piiloon videoita katsellessa, sillä se on mustien palkkien alueella.

Nordiin on asennettu vakiona näyttöä suojaava panssarilasi, joka varjelee ruutua naarmuilta ja pieniltä iskuilta. Panssarilasin saa toki halutessaan irrotettua näytöstä, jos et pidä sen tuntumasta.

Näyttö on kirkas ja selkeä, mutta se ei ole kasisarjalaisten tavoin kaareva, vaan tasaisen litteä. Sen vuoksi näyttö tuntuu myös hieman leveämmältä kuin sen tuumakoko antaisi olettaa.

(Image credit: TechRadar)

Näyttö tukee HDR10+-tekniikkaa, joten pääset nauttimaan esimerkiksi Netflixin videoista syvemmissä väreissä.

Elokuvien ja sarjojen katselu on kaiken kaikkiaan miellyttävä kokemus, mutta värit eivät toistu yhtä kylläisinä kuin osalla kilpailijoista. Haaleat sävyt ovat kyllä luonnollisia, mutta saattavat tuntua vaisuilta joidenkin käyttäjien silmissä.

Näyttölasiin on integoitu myös sormenjälkitunnistin, joka avaa näytön lukituksen melko sutjakasti. Se ei ole aivan yhtä nopea kuin kaikista edistyneimmät sormenjälkilukijat, mutta toimi luotettavasti ja ripeästi hintaansa nähden.

Päädyimme kuitenkin käyttämään enimmäkseen kasvojentunnistusta, sillä se toimii Nordissa niin nopeasti, ettei lukitusta tule edes ajatelleeksi.

Kamera

Yhteensä kuusi kameraa: neljä takana ja kaksi edessä

Pääkamera ottaa yksityiskohtaisia ja kirkkaita kuvia

Yönäkymä toimii hyvin, muttei yllä markkinoiden parhaiden tasoon

Yksi OnePlus Nordin hehkutetuimmista ominaisuuksista on sen "lippulaivatason" kamera. Puhelimessa onkin peräti kuusi kameraa, joista neljä on takana ja kaksi edessä. Siinä on siis kohtuullisesta hinnastaan huolimatta enemmän kameroita kuin missään toisessa OnePlus-mallissa.

Puhelimen pääkamera on lainattu suoraan OnePlus 8:sta. Se rakentuu 48 megapikselin Sony IMX586 -kennosta, jonka parina on f1,57-linssi. Kamera ottaa vakiona 12 megapikselin kuvia, mutta sen saa vaihdettua manuaalisesti 48 megapikseliin.

Syynä on todennäköisesti se, että 48 megapikselin kuvat veisivät noin kolme kertaa enemmän tallennustilaa kuin 12 megapikselin otokset. Pienempi resoluutio riittää kevyesti sosiaalisiin medioihin, mutta tarkempi 48 megapikselin resoluutio tarjoaa lisää säätövaraa esimerkiksi kuvien muokkaamiseen.

Pääkamera on hintaluokkaan nähden kyvykäs ja ottaa yksityiskohtaisia kuvia kirkkaassa valaistuksessa. 12 megapikselin oletusresoluutio on riittävän tarkka arkikäyttöön, ja automaattinen HDR-ominaisuus helpottaa ottamaan tasapainoisempia kuvia myös epätasaisessa valaistuksessa.

Pääkameran rinnalla on kolme muuta kameraa: 5 megapikselin syvyyskamera, 2 megapikselin makrokamera ja 8 megapikselin 119 asteen ultralaajakulmakamera. Tarjolla on myös monia eri kuvaustiloja, kuten muotokuva ("pystykuva"), yökuvaustila ("yönäkymä"), supermakro ja pro-tila.

(Image credit: TechRadar)

Kamerasovelluksessa on valmis painike kaksinkertaisen zoomin kytkemiseksi. Sen käyttäminen ei laske kuvanlaatua merkittävästi kirkkaassa ulkovalaistuksessa, mutta sisätiloissa otetut kuvat jäivät välillä hieman rakeisiksi ja pimeiksi, jos huoneeseen ei tulvinut paljon päivänvaloa.

Jos painat sormea pohjaan zoomi-ikonin päällä, kamerasovellus avaa rullamaisen zoominsäädön, jonka avulla saat valittua minkä tahansa arvon 0,6–10-kertaisen välillä. Jopa maksimizoomilla otetut kuvat ovat riittävän yksityiskohtaisia somepostauksiin, jos pääset kuvaamaan kirkkaassa päivänvalossa.

Sisällä otetuissa kuvissa kannattaa kuitenkin unohtaa 10-kertainen zoomi, sillä kuvat eivät ole kovin Instagram-kelpoisia.

Pääkameran 1x-asetuksen vasemmalta puolelta löytyy valmis painike laajakulmakameralle, jonka 119 asteen näkymä helpottaa esimerkiksi maisemakuvausta.

Ultralaajakulmakameran kuvanlaatu ei kuitenkaan yllä aivan pääkameran tasolle. Kuvat eivät ole yhtä yksityiskohtaisia, ja värit jäävät hieman vaisuiksi. Asiaan ei kiinnitä suurta huomiota esimerkiksi upeaa auringonlaskua kuvatessa, mutta jos kuvaat henkilöitä, huomaat yksityiskohtien puutteen.

OnePlus itse väittää, että sen ultralaajakulmakameran kuvat ovat parempia kuin iPhone 11:ssä ja kuvan reunoilla olisi vähemmän kohinaa. Kuvan reunoilla on toden totta vähemmän kohinaa kuin kilpailijalla, mutta Nordinkin kuvissa on yhä tiettyjä puutteita. Jos kuvia zoomaa tarkemmin, reunoilla näkyy pieniä vääristymiä.

Kohinanpoistosta on kiittäminen kameran parannettua kuvaprosessointia, joka pääsee esiin myös yökuvaustilassa. OnePlus itse kutsuu ominaisuutta nimellä "yönäkymä".

Yökuvaustilat ovat tuttuja kaikista lippulaivaluokan puhelimista, mutta ne ovat vähitellen yleistymässä myös keskihintaisissa puhelimissa. On siis mukava nähdä, että toiminto on tuotu myös Nordiin.

Yönäkymä ottaa yhdeksän kuvaa eri valotusasetuksilla ja yhdistää ne yhdeksi otokseksi, jotta kuvasta saadaan kirkkaampi ja tasapainoisempi. Yökuvan ottaminen kestää 1–8 sekuntia, joten parhaat lopputulokset saa käyttämällä kamerajalustaa tai vähintään tukemalla puhelimen esimerkiksi seinää tai kaidetta vasten. Jos puhelin pääsee liikahtamaan, lopputulos jää sumeaksi.

Lopputulokset ovat parhaimmillaan vakuuttavia, mutta vaihtelevat paljon sen mukaan, kuinka paljon valolähteitä kamera pystyy hyödyntämään.

Yönäkymän ero tavalliseen kuvaan on huomattava erityisesti hämärässä tilassa, jossa on kuitenkin jonkin verran valoa. Mitä lähemmäs pilkkopimeää mennään, sitä vähemmän kamera kykenee enää pelastamaan. Sen yökuvausominaisuudet eivät siis yllä Googlen tai Huawein yökuvaustilojen tasolle.

Nordin kamera-arsenaaliin kuuluu myös kyvykäs muotokuvatila, joka hyödyntää pääkameraa ja 5 megapikselin syvyyskameraa rakentaakseen tyylikkään sumennetulla taustalla kruunattuja muotokuvia. Kamerat onnistuvat erottamaan kohteen taustasta tarkasti ja luomaan luonnollisen sumennuksen.

Kohteet säilyvät yksityiskohtaisina, mutta muotokuvat jäävät yleisesti hieman tummemmiksi kuin tavallisella kameralla otetut kuvat.

Makrotilan avulla pystyt ottamaan yksityiskohtaisia lähikuvia hyvin lyhyen etäisyyden päästä. Muista kuvaustiloista poiketen sitä ei kuitenkaan ole nostettu varsinaiseksi kuvaustilaksi, vaan sen saa kytkettyä päälle pääkameranäkymän yläreunaan sijoitetusta kukkaa esittävästä kuvakkeesta.

Makrokameran 2 megapikselin resoluutio ei luonnollisesti riitä samalle tasolle kuin puhelimen muissa kameroissa, ja kuvien värit jäävät hieman normaalia vaisummiksi. Vakaalla kädelle hyvässä valaistuksessa otetut kuvat ovat kuitenkin yksityiskohtaisia ja tyylikkäitä.

Emme silti voi olla miettimättä, onko makrokamera lisätty puhelimeen lähinnä siksi, että valmistaja voisi mainostaa puhelinta neloiskameralla. Se tuntuu ylimääräiseltä lisäominaisuudelta, joka ei tuo merkittävää lisäarvoa kamerajärjestelmään. Voit nimittäin ottaa lähikuvat yhtä hyvin myös pääkameran kaksinkertaisella zoomilla, eikä lopputuloksessa ole kovin merkittävää eroa makrokameraan.

(Image credit: TechRadar)

Puhelimen etupuolelle on puolestaan päätetty tuoda kaksi kameraa. Pääkamerassa on 32 megapikselin kenno f2,45-aukolla ja sen rinnalla on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera 105 asteen näkymällä. Jälkimmäisenä mainittu on mukava apu esimerkiksi ryhmäselfieitä ottaessa.

Pääkamera ottaa yksityiskohtaisia kuvia, ja HDR-tuki takaa tasapainoiset kuvat myös esimerkiksi kirkasta taustaa vasten otetuissa selfieissä.

Muotokuvat otetaan pelkän pääkameran avulla, joten taustan sumennus toteutetaan keinotekoisesti. Lopputulokset ovat kohtuullisen hyviä, mutta sumennus ei yllä aivan takakameran tasolle.

Jos haluat mahduttaa kuvaan koko perheesi tai ystäväsi, voit vaihtaa ultralaajakulmakameraan. Laajempi näkymä on näppärä lisä monissa kuvaustilanteissa, mutta kuvat jäävät hieman hämärämmiksi ja epätarkemmiksi kuin pääetukameran otokset. Laajakulmakameralla ei pysty myöskään ottamaan muotokuvia.

OnePlus on rakentanut kamerasovellukseen myös jako-ominaisuuden, jonka avulla kuvat saa lisättyä nopeasti kaikkiin yleisimpiin sosiaalisiin medioihin ja viestipalveluihin.

Testikuvat

Kuva 1/14 Pääkamera ottaa yksityiskohtaisia kuvia. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/14 Laajakulmakamera ottaa tasokkaita kuvia, mutta ne jäävät pääkameran otoksia hämärämmiksi. (Image credit: TechRadar) Kuva 3/14 Nord pärjää hyvin myös hieman hämärämmässä päivänvalossa. (Image credit: TechRadar) Kuva 4/14 Ultralaajakulma ei kuitenkaan selviä yhtä hyvin pilvisellä säällä. (Image credit: TechRadar) Kuva 5/14 Värit ovat luonnollisia, mutta tuntuvat hieman vaisuilta moniin kilpailijoihin verrattuna. (Image credit: TechRadar) Kuva 6/14 Ultralaajakulmalinssi on hyvä työkalu maisemakuviin. (Image credit: TechRadar) Kuva 7/14 Makrokamera ottaa mukiinmeneviä kuvia, mutta se ei ole markkinoiden parhaimmistoa. (Image credit: TechRadar) Kuva 8/14 Makrokamera. (Image credit: TechRadar) Kuva 9/14 Pääkameran HDR-tuki on hyödyllinen pimeällä. (Image credit: TechRadar) Kuva 10/14 Yönäkymän avulla kuviin saa huomattavasti lisää valoa. (Image credit: TechRadar) Kuva 11/14 Pääkameran automaattiasetuksilla otettu kuva sopii melko hyvin myös hämärään yöhön. (Image credit: TechRadar) Kuva 12/14 Yönäkymällä otettu kuva on kuitenkin vielä selvästi parempi. (Image credit: TechRadar) Kuva 13/14 Pääkamera on ongelmissa hyvin hämärässä valaistuksessa. (Image credit: TechRadar) Kuva 14/14 Yönäkymäkään ei enää onnistu pelastamaan kuvaa riittävästi. (Image credit: TechRadar)

Akunkesto

4 115 mAh:n akku pikalatauksella, ei langatonta latausta

Yhden päivän akunkesto

Warp Charge 30T lataa 70 % puolessa tunnissa

OnePlus Nordissa on suurehkolta kuulostava 4 115 mAh:n akku, mutta se ei kestä todellisuudessa juuri yhtä päivää pidempää. Akunkesto on yleisesti ottaen riittävän hyvä, mutta ei tee erityistä vaikutusta.

Nord kestää kauemmin kuin uusi iPhone SE ja suunnilleen saman verran kuin iPhone XR. Se ei kuitenkaan yllä OnePlus 8:n tai 8 Pron tasolle.

Peruskäyttömme koostui noin neljän–viiden tunnin musiikin kuuntelusta, kolmen tunnin kevyestä pelaamisesta, sähköposteista ja sosiaalisten medioiden käytöstä, satunnaisista puheluista ja kameran käytöstä. Tuolla käytöllä akkua oli jäljellä nukkumaan mennessä noin 10–20 prosenttia.

Jos katsot paljon videoita tai pelaat pitkiä aikoja Fortniten tai PUBG:in kaltaisia graafisesti vaativia pelejä, Nord täytyy kytkeä laturiin jo ennen päivän loppumista. Kun vähensimme peliaikaa ja sosiaalisten medioiden kättöä, OnePlus Nordin akkua oli jäljellä iltayhdeltätoista noin 30 prosenttia.

Nordin akulta ei siis kannata odottaa liikoja, mutta peruskäyttäjän ei tarvitse pelätä akun loppumista kesken päivän.

Onneksi myös lataaminen käy nopeasti, sillä Nordin mukana tuleva OnePlussan Warp Charge 30T -laturi on yksi markkinoiden nopeimmista. Se lataa akun tyhjästä 70 prosenttiin jo puolessa tunnissa. Pikalataus on mukava lisä, jos huomaat akun olevan pohjamudissa esimerkiksi puoli tuntia ennen lähtöä.

Edullisen hinnan eteen on kuitenkin jouduttu tekemään joitakin kompromisseja, joten OnePlus on päättänyt jättää langattoman latauksen pois edullisimmasta mallistaan.

Suorituskyky ja käyttökokemus

Snapdragon 765G ja 8 + 128 Gt tai 12 + 256 Gt

5G-tuki

Kahden vuoden ohjelmistopäivitykset, kolmen vuoden turvallisuuspäivitykset

OnePlus Nordin sydämenä sykkii Qualcommin Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri. Vaikka se ei ylläkään OnePlus 8 -sarjan suorituskykyyn, se pärjää mainiosti puhelimen hintaluokkaan nähden. Sama järjestelmäpiiri löytyy esimerkiksi parisataa euroa kalliimmasta Motorola Edgestä.

756G:n lisäksi tarjolla on reippaasti RAM-muistia ja tallennustilaa. Jo perusmallissa on 8 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa. Lisähinnasta saa valittua myös 12 Gt:a RAM:ia ja 256 Gt:a tallennustilaa.

Laite toimii sulavasti arkikäytössä, sillä kaikki sovellukset latautuvat nopeasti ja Nord selviää myös rankemmista peleistä hyvin muihin saman hintaluokan puhelimiin verrattuna.

Pystyimme pelaamaan esimerkiksi PUBG:ia HD-grafiikoilla ja korkealla virkistystaajuudella. HDR- ja Ultra HD -tiloja ei kuitenkaan pystynyt käyttämään. Pelaamisessa voi hyödyntää myös OnePlussan omaa Fnatic Modea, joka kanavoi laitteen kaikki tehot pelaamiseen ja kytkee kaikki ilmoitukset pois päältä.

Myös 90 hertsin virkistystaajuudella varustettu näyttö parantaa OnePlus Nordin pelikokemusta. Pelien grafiikat ja liikkeet toistuvat sulavina, joten puhelin on mainio kohtuuhintainen valinta paljon pelaavalle.

Sama sulava käyttökokemus pätee myös OnePlussan Oxygen OS -käyttöliittymään, joka on rakennettu Android 10:n pohjalle. Korkean virkistystaajuuden ansiosta puhelimen valikkoja on miellyttävää skrollata, eikä esimerkiksi Instagram- tai Twitter-syötteissä näy mitään tökkimistä.

Jos kuitenkin haluat parantaa puhelimen akunkestoa, voit kytkeä näytön virkistystaajuuden perinteiseen 60 hertsiin. Ero akunkestoon ei kuitenkaan ole mielestämme niin merkittävä, että olisimme valmiita tinkimään 90 hertsin tarjoamasta paremmasta käyttökokemuksesta.

OnePlus Nord ei yllä sisarmalliensa tasoiseen raakaan suorituskykyyn, sillä oma 12 Gt:n RAM-muistilla varustettu testilaitteemme sai Geekbench 5 multi-core -testissä 1 877 pistettä. Se on selvästi heikompi tulos kuin OnePlus 8:lla (3 401) ja OnePlus 8 Prolla (3 305). Molemmissa sisarmalleissa onkin käytössä tehokkaampi Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri.

On siis selvää, että kalliimmat mallit tarjoavat selvästi paremman suorituskyvyn, joka parantaa käyttökokemusta entisestään ja mahdollistaa pelaamisen maksimiasetuksilla.

Myös OnePlus 7T Pro McLaren Edition (2 677) ja OnePlus 6 (2 232) saavuttivat Nordia paremmat pisteet Geekbenchin testissä.

Täytyy kuitenkin muistaa, että benchmark-testit kertovat vain osan totuudesta, sillä kyse on lopulta ohjelmiston ja raudan yhteispelistä. OnePlus onkin onnistunut yhdistämään nämä kaksi puolta niin hyvin, että puhelimen suorituskyky riittää helposti suurimmalle osalle käyttäjistä.

Tarjolla on myös reippaasti tallennustilaa, sillä jo halvemmassa mallissa on 128 Gt:a. Mielestämme edullisempi kokoonpano riittää todennäköisesti lähes kaikille käyttäjille, mutta jos otat esimerkiksi paljon kuvia tai videoita, 100 euron lisäpanostus 256 Gt:n tallennustilan eteen voi olla rahan arvoinen sijoitus.

Nordissa on mallista riippuen joko 8 tai 12 Gt:a RAM-muistia. Jo edullisemman malin RAM-muisti riittää helposti, joten kalliimpaa mallia ei mielestämme kannata valita pelkän muistin vuoksi.

OnePlus Nord tukee 5G-tekniikkaa, joten pääset hyödyntämään suurempia nopeuksia, jos asut 5G-verkon alueella. Uuden sukupolven verkkotekniikan hyötynä on myös se, ettei puhelin vanhene niin nopeasti kuin 4G-kilpailijat.

Oxygen OS 10.5 on mielestämme edelleenkin markkinoiden paras Android-käyttöliittymä Googlen oman stock-Androidin rinnalla. Käyttöliittymässä on kaikki tarvittavat lisäominaisuudet, jotka Googlen omasta versiosta uupuvat, mutta ei mitään ylimääräistä bloatwarea.

Emme huomanneet käyttöliittymässä mitään hidastumista koko testijaksomme aikana, vaikka käytimme sitä ahkerasti ja täytimme puhelimen erilaisilla sovelluksilla.

OnePlus jatkaa myös Android-maailmassa harvinaista lupaustaan vähintään kahden vuoden ohjelmistopäivityksistä ja kolmen vuoden turvallisuuspäivityksistä. Voit siis luottaa siihen, että puhelin tukee vielä ainakin Android 11:tä ja Android 12:ta.

Onko OnePlus Nord hyvä ostos?

(Image credit: Future)

Osta OnePlus Nord, jos...

Haluat edullisen mutta kyvykkään puhelimen OnePlus valloitti älypuhelinmarkkinat tuomalla lippulaivaluokan ominaisuudet kohtuuhintaisiin laitteisiin. Valmistajan puhelinten hinnat ovat kuitenkin nousseet vuosien varrella tasaisesti aina 1 000 euron pintaan. OnePlus Nord vie valmistajan takaisin juurilleen tarjoamalla lähes lippulaivatason kokemuksen yli puolet halvemmalla.

Haluat edullisen 5G-puhelimen OnePlus Nord on yksi markkinoiden edullisimmista 5G-puhelimista. Jos siis haluat päästä nauttimaan nopeammista verkkoyhteyksistä ja varmistaa, ettei puhelimesi tekniikka vanhennu 5G-tekniikan yleistyessä, se on mainio valinta. Valmistaja lupaa myös kahden vuoden Android-päivitykset ja kolmen vuoden turvallisuuspäivitykset.

Haluat monipuolisen kameran Puhelimen kuusi kameraa tuntuu hieman liioittelulta, mutta OnePlus Nord tarjoaa monipuoliset kuvausominaisuudet omassa hintaluokassaan. Sen takana on pääkamera, ultralaajakulmakamera, syvyyskamera ja makrokamera. Edessä on puolestaan pääkamera ja ultralaajakulmakamera.

Harkitse muita vaihtoehtoja, jos...

Haluat varmasti vedenkestävän puhelimen Nordissa ei ole OnePlus 8:sta ja 8 Prosta virallista IP-luokitusta. Puhelimen veden- ja pölynkestävyyttä ei siis voida taata virallisesti. OnePlussan mukaan puhelin kestää puolen tunnin upotuksen 30 senttimetrin syvyyteen, mutta joudut luottamaan pelkästään valmistajan omaan sanaan.

Saat paljon ilmoituksia OnePlus Nordin kaksoisetukamera ulottuu niin pitkälle puhelimen vasemmasta yläreunasta, että se vie paljon tilaa ilmoituspalkilta. Kaikki ilmoituksesi eivät siis todennäköisesti mahdu näkymään samaan aikaan.

Haluat pitkän akunkeston OnePlus Nordin akunkesto ei ole huono, mutta ei myöskään samalla tasolla muiden OnePlus-mallien tai parhaiden kilpailijoiden kanssa. Jos kuitenkin pärjäät yhden päivän akunkestolla, Nord riittää mainiosti käyttöösi. Puhelimen mukana tuleva pikalaturi lataa akun täyteen todella ripeästi, mutta Nord ei tue langatonta latausta.

Arvosteltu alun perin heinäkuussa 2020.