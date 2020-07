Vertailussa OnePlus Nord ja iPhone SE: kumpi keskihintainen puhelin vetää pidemmän korren?

Viikkoja kestäneiden huhujen ja kiusoitteluiden jälkeen viimein paljastettu OnePlus Nord näki päivänvalon. Huippupuhelimiin keskittyneen OnePlussan edullisempi vaihtoehto tarjoaa ainakin paperilla runsaasti, sillä tarjolla on kuusi kameraa, 90 Hz:n näyttö, 5G-tuki sekä paljon muuta. Samalla se kuitenkin käy kamppailua Applen saman hintaluokan iPhone SE (2020) -älypuhelimen kanssa.

iPhone SE (2020) on äärimmäisen kova vertailukohta. Kyseessä on nimittäin Applen ensimmäinen keskihintainen puhelin pitkään aikaan. Kun erinomainen järjestelmäpiiri, kevyt rakenne ja tunnettu nimi isketään samaan pakettiin, haastajan on syytä loistaa jokaisella osa-alueella.

Koska kyseisten puhelimien välinen taisto on tiukka, päätimme laittaa puhelimet vertailuun. Nostamme esille tunnettujen valmistajien uutuusluurien eroavaisuudet ja yhtäläisyydet esille, jotta sinun on helpompi tehdä valinta ostopäätöstä tehdessä.

Hinta ja saatavuus

(Image credit: TechRadar)

OnePlus Nord saapuu Suomessa kauppoihin elokuun 4. päivä. Laite on saatavissa tuolloin kahtena eri mallina, joista edullisempi 8 gigatavun RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla varustettu versio kustantaa 399 euroa. Mikäli haluaa 12 Gt:n RAM-muistin ja 256 Gt:n tallennustilan, lompakkoa täytyy avata 499 euron edestä.

iPhone SE (2020) puolestaan on kaupoissa jo nyt. Laite on saatavana kolmena eri versiona, jotka erottaa ainoastaan tallennustila. Edullisin 64 Gt:n malli maksaa 499€, 128 Gt:n painos 549€ ja 256 Gt:n malli 669€,

Hintansa puolesta OnePlus Nord vetää siis pidemmän korren.

Ulkoasu

OnePlus Nordin tausta on lasinen ja väriltään Blue Marble tai Grey Onyx. Kuten yleensäkin, kamerat on sijoitettu puhelimen molempien puolien vasempaan yläkulmaan. Etupuoli näyttää ensisilmäyksellä koostuvan pelkästä näytöstä, sillä reunat ovat todella ohuet. Etupuolen kaksoiskamera on piilotettuna ikään kuin näytön sisään, jolloin se sulautuu puhelimeen varsin hyvin.

iPhone SE (2020) koostuu niin ikään lasisesta taustasta, jonka värit ovat perinteisemmät musta, valkoinen ja punainen. Selusta on OnePlus Nordia tyylikkäämpi yksinäisen ja varsin huomaamattoman kameran vuoksi, joka on sijoitettu vasempaan yläkulmaan.

Etupuolella katseen vangitsevat valtavat reunat näytön ylä- ja alapuolella. Yläreunaan on täten saatu mahtumaan kamera, kun taas alaosassa on Applen vanhoja puhelimia käyttäneille nostalginen kotipainike.

(Image credit: Future)

Puhelimet ovat tyylillisesti varsin erilaiset. Siinä missä OnePlus Nord vetää pidemmän korren modernilla tyylillään, iPhone SE (2020) on huomattavasti perinteikkäämpi.

Toinen merkittävä ero on koossa. Nord on suorassa vertailussa merkittävästi suurempi, sillä edullisen OnePlussan strategiset mitat ovat 158,3 x 73,3 x 8,2 mm ja 184 g. Applen luuri on 138,4 x 67,3 x 7,3 mm:n koollaan sekä 148 gramman painollaan selvästi pienempi ja kevyempi.

Näyttö

OnePlus Nordin koko näkyy 6,44-tuumaisena näyttönä, joka on merkittävästi iPhone SE:n 4,7-tuumaista ruutua isompi. Tämä toki aiheuttaa myös mittavan eron laitteiden koossa ja painossa.

Nordin Fluid AMOLED -näyttö yltää 1 080 x 2 400 -resoluutioon, 20:9-kuvasuhteeseen sekä 90 Hz:n virkistystaajuuteen.

iPhone SE (2020) taasen luottaa IPS LCD -näyttöön, jonka resoluutio on 750 x 1 334. Sen 16:9-kuvasuhde ja 60 Hz:n virkistystaajuus tarkoittavat, että näyttönsä osalta Applen puhelin jää kilpailussa kakkoseksi niin tarkkuuden kuin sulavuudenkin osalta.

(Image credit: Future)

Toisaalta pienempi koko on monille myös valtti, sillä iPhone SE sujahtaa taskuun sekä soveltuu yhden käden käyttöön selvästi OnePlus Nordia paremmin.

Kamera

(Image credit: TechRadar)

Merkittävät erot jatkuvat myös kamerassa. OnePlus Nordissa enemmän on enemmän, sillä takana oleva nelikamera saa edessään tuekseen kaksoiskameran.

Pääkamerana toimii sama OnePlus 8:sta tuttu 48 megapikselin Sony IXM586 -sensori f/1,75-aukolla ja optisella kuvanvakaimella, sekä 8 megapikselin ultralaajakulma, makro ja syvyyssensori. Edessä on puolestaan 32 megapikselin ja 4K/60fps-videoon kykenevä etukamera sekä 8 megapikselin ultralaajakuvakulma, jonka kuva-ala on 105 astetta. Mukana ei siis ole telefotokameraa, mutta muutoin sisään ahdettu kamerateknologia tekee vaikutuksen.

iPhone SE:n pääkamera on käytännössä sama kuin iPhone 8:ssa, eli otokset ikuistuvat f1,8:n aukolla ja 12 megapikselin resoluutiolla. Näytön yllä on taasen 7 megapikselin resoluutiolla ja f/2.2-aukolla varustettu etukamera.

Vaikka Nord on kamerana paperilla selvästi monipuolisempi ja parempi, iPhone SE ei tuota kuvaajallekaan pettymystä, kuten arvostelussamme tarkasti syynättiin.

Akunkesto

OnePlus Nordissa on 4 115 mAh:n akku, joka tukee 30 watin pikalatausta. Yhtiön mukaan 30 minuuttia riittää nostamaan akun nollasta 70 prosenttiin. Toisaalta akunkestosta ei ole vielä kerrottu, mutta numeroiden valossa puhtia pitäisi riittää varsin runsaasti.

iPhone SE (2020) on varustettu huomattavasti pienemmällä 1 821 mAh:n akulla, joka tukee 18 watin latausta. Mukana on myös langaton lataus, jota OnePlus Nord ei tarjoa. Vaikka Applen laitteen akku itsessään on merkittävästi pienempi kuin kilpailijassaan, niin on myös itse puhelin. Testiemme perusteella virtaa riittää suunnilleen päiväksi, mikä on hyvää perustaso.

Järjestelmäpiiri ja tehot

OnePlus Nordin tehoista pitää huolen ylemmän keskiluokan Snapdragon 765G -piirijärjestelmä, jossa on 5G-tuki. Laite on saatavana 8 ja 12 Gt:n RAM-muistilla, kun taas tallennustilaa tarjotaan 128 ja 256 Gt:n edestä. Näytössä on myös sormenjälkitunnistin.

The iPhone SE (2020) jyllää teknisesti kehittyneemmällä A13 Bionic -järjestelmäpiirillä, joka on tuttu esimerkiksi iPhone 11 Pro Max -puhelimesta. Mukana ei valitettavasti ole 5G-tukea, minkä lisäksi RAM-muisti on rajattu vain kolmeen gigatavuun. Tallennustilaa tarjotaan hintalapusta riippuen 64, 128 tai 256 gigatavua. Sormenjälkitunnistin on näytön sijasta painikkeessa.

(Image credit: TechRadar)

Ennen varsinaista ja lopullista testiä on vaikea sanoa kumpi puhelin osoittautuu lopulta tehokkaammaksi, mutta ainakin iPhone SE (2020) osoittautui hintaansa nähden oivalliseksi vaihtoehdoksi. 5G-tuen puuttuminen saattaa olla kuitenkin joillekin kynnyskysymys, joka riittää Nordin valitsemiseksi.

Toinen merkittävä ero on käyttöjärjestelmä. OnePlus Nord luottaa tutusti Android 10:iin (OxygenOS), kun taas iPhone SE (2020) tuo mukanaan iOS 13:n. Mikäli toinen vaihtoehto tuntuu selvästi mieluisammalta, valinta lienee jo tehtynä.

Yhteenveto

(Image credit: TechRadar)

OnePlus Nord on ennen julkaisuaan kuluvan vuoden kiinnostavin keskihintainen puhelin. Yllättävän edullinen hinta yhdistettynä kattaviin ominaisuuksiin nelikamerasta 5G-tukeen sekä isosta akusta runsaaseen RAM-muistiin on yksinkertaisesti erinomaiselta kuulostava tarjous.

iPhone SE (2020) loistaa erityisesti kompaktimpaa puhelinta etsivien silmissä. Pienempi koko, iOS-käyttöjärjestelmä sekä erinomainen järjestelmäpiiri tekevät siitä oivallisen hankinnan.

Lopullista tuomiota joudutaan odottamaan aina OnePlus Nordin julkaisuun asti, jolloin arvostelijamme laittavat puhelimen piinapenkkiin. Tällä erää sen potentiaali tuntuu lupauksia herättävältä, joten jo erinomaiseksi todetun iPhone SE:n valtakausi keskihintaisten puhelinten kärkivaihtoehtona saattaa hyvinkin tulla päätökseensä.