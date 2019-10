Arvostelussa OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro on maltillinen päivitys, mutta puhelin on edelleenkin luokkansa parhaimmistoa. Loistavalla näytöllä, tehokkailla komponenteilla ja modernilla muotoilulla varustettu malli riittää kevyesti myös tehokäyttäjän tarpeisiin ja kalpenee yli tuhannen euron malleille käytännössä vain kameransa osalta.

Kahden minuutin pika-arvio

OnePlus 7T Pron arvosteleminen on vaikeaa, sillä puhelin on toisaalta vain pieni päivitys edeltäjäänsä, mutta silti yhä yksi markkinoiden parhaista kohtuuhintaisista lippulaivamalleista.

Puhelin on kiistatta OnePlussan vakuuttavin tuotos tähän mennessä, mutta OnePlus 7 Pron omistajilla ei ole mitään syytä päivittää uudempaan malliin.

OnePlus 7T Pron suurin valttikortti on edelleenkin puhelimen sulava 6,67-tuumainen 90 Hz:n QHD-näyttö. Tavallista korkeamman virkistystaajuuden lisäksi puhelimessa ei ole myöskään minkäänlaista näyttölovea, vaan moderni pop-up-etukamera.

Korkeamman virkistystaajuuden ansiosta kaikki näytöltä toistettu sisältö näyttää sulavammalta kuin tavallisilta näytöiltä. Eron huomaa parhaiten sosiaalisen median syötteitä selatessa sekä pelatessa korkeampaa virkistystaajuutta tukevia pelejä. Ominaisuus on myös hyvin ainutlaatuinen puhelinmaailmassa, sillä se löytyy OnePlussan lisäksi käytännössä vain kourallisesta pelipuhelimia.

Puhelimen akku kestää kevyesti päivän, ja kevyellä käytöllä laturiin tarvitsee tarttua vasta reilusti seuraavan päivän puolella. Kun akku lopulta hupenee, sen saa täyteen äärimmäisen nopeasti, sillä OnePlussan pikalataustekniikka täyttää akun tyhjästä täyteen hieman yli tunnissa.

OnePlus 7T Pron suurin kompastuskivi on yhä kamera, mutta senkin taso riittää mainiosti suurimmalle osalle käyttäjistä. Uusi 7T Pro on yleisesti ottaen erinomainen vaihtoehto tehokäyttäjälle, joka ei halua pulittaa puhelimestaan tuhatta euroa.

OnePlus 7T Pro: hinta ja saatavuus

OnePlus 7T Pro on ennakkomyynnissä 10.10. alkaen ja saapuu virallisesti kauppoihin 17.10. Se saapuu myyntiin valmistajan omaan verkkokauppaan, Elisalle, Telialle, DNA:lle, Verkkokauppa.comiin ja Jimm'sille.

Puhelimen hinta on 759 euroa ja siitä on saatavilla pelkästään 8 Gt:n RAM-muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla varustettu malli. Laitteen väri on aina sininen Haze Blue.

Yhtiö on muuttanut strategiaa selvästi viime keväästä, jolloin OnePlus 7 Prosta oli tarjolla kolme eri versiota. Tuolloin halvimman laitteen lähtöhinta oli myös 50 euroa halvempi kuin nykymallissa. Vastaavalla muistilla ja tallennustilalla hinta oli kuitenkin vain 10 euroa uutuusmallia edullisempi.

Muotoilu

Jos olet nähnyt OnePlus 7 Pron, tiedät käytännössä kaikki 7T Pron tärkeimmät muotoiluseikat. Puhelimia on käytännössä mahdotonta erottaa toisistaan edestä katsottuna, ja takana suurin konkreettisin muutos on syvyysanturin siirtyminen kameroiden keskeltä niiden vasemmalle puolelle.

Edellisen mallin muotoilu tuntuu kuitenkin edelleenkin modernilta moniin kilpailijoihin verrattuna, joten suurten design-päivitysten puute ei ole tässä tapauksessa mikään suuri takaisku.

Puhelimen värivaihtoehtona on ainoastaan sininen Haze Blue. Sen mattapinta näyttää arvokkaalta, eikä kerää turhan paljon sormenjälkiä.

OnePlus 7T Pro on valtavan näyttönsä vuoksi melko suurikokoinen laite, joten pienikätisillä saattaa olla haasteita kurkottaa peukaloitaan näytön yläreunoihin. Eleillä hallittaessa puhelinta on kuitenkin täysin mahdollista käyttää myös yhdellä kädellä. Pyöristettyjen reunojensa ansiosta laite tuntuu miellyttävältä kädessä ja siitä saa hyvän otteen.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Image credit: OnePlus) Puhelimesta on saatavilla myös rajallinen OnePlus 7T Pro McLaren Edition, joka on tuotettu yhteistyössä tunnetun urheiluautovalmistajan kanssa. Puhelimen tekniset tiedot ovat pitkälti samat, mutta RAM-muisti on nostettu 12 gigatavuun. Mallin ainutlaatuisuus näkyykin lähinnä tyylikkäässä muotoilussa ja oranssissa laturissa.

7T Pron mitat ovat 162,6 x 75,9 x 8,8 mm ja paino 206 grammaa. Se on siis sekä suurikokoinen että melko painava puhelin.

Laitteen pohjassa on tuttuun tapaan SIM-kelkka, USB-C-liitäntä ja monokaiutin. Mukana ei ole kuitenkaan monen OnePlus-yhteisön jäsenen toivomaa 3,5 mm:n kuulokeliitäntää, josta tosin luovuttiin jo edellisessä mallissa.

OnePlus 7T Prossa ei ole edelleenkään myös virallista IP-luokitusta vedenkestävyydelle. Puhelinvalmistaja ei ole syystä tai toisesta halunnut vieläkään lähettää mallejaan virallisiin testeihin. Taustalla on todennäköisesti pelkkä kustannussäästö, sillä puhelin selviää oman kokemuksemme perusteella hyvin roiskeista. Meillä ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että puhelin kestäisi vettä yhtä hyvin kuin kilpailijansa.

Näyttö

Yksi OnePlus 7T Pron suurimmista vahvuuksista on sen suurikokoinen näyttö, joka pystyy kilpailemaan käytännössä minkä tahansa hintaluokan puhelimen kanssa.

6,67-tuumainen kaareva näyttö tarjoaa erinomaisen katselukokemuksen. Sen QHD-resoluutio (3 120 x 1 440) vastaa 516 pikseliä tuumaa kohden, ja ruudun värintoisto on erinomainen.

Kirsikkana kakun päällä puhelimessa ei ole myöskään minkäänlaista näyttölovea – toisin kuin sen kilpailijoilla. Käyttäjä pääsee siis nauttimaan esteettömästä katselukokemuksesta.

Puhelimen etukamera toimii 7 Prosta tuttuun tapaan pop-up-mekanismilla, joten kamera nousee esiin puhelimen yläosasta vain tarvittaessa. Ominaisuus on toiminut ripeästi ja luotettavasti päivittäiskäytössämme jo OnePlus 7 Prosta saakka.

Ohuen kameran rikkoutumista ei myöskään tarvitse pelätä, sillä puhelin osaa tunnistaa automaattisesti, jos se putoaa kädestäsi. Kamera vetäytyy tuolloin takaisin sisään, ja puhelimen runko ottaa vastaan iskun voiman.

Näyttö on yleisesti ottaen kirkas, tasapainoinen ja väritarkka. Sen 800 nitin maksimikirkkaus ei yllä 7T:n 1 000 nitin tasoon, mutta riittää silti ongelmitta puhelimen käyttämiseen myös kirkkaassa päivänvalossa.

Ruudun ylivoimaisesti suurin myyntivaltti on kuitenkin sen 90 Hz:n virkistystaajuus, jonka ansiosta puhelimen käyttökokemus on selvästi sulavampi kuin 60 Hz:n kilpailijoilla. Korkeamman virkistystaajuuden huomaa helposti, vaikkei olisikaan harjaantunut tekniikkaintoilija, sillä näyttö päivittyy puolitoista kertaa normaalia tiheämpään.

Eron huomaa erityisen hyvin, kun pelaa 90 Hz:n virkistystaajuutta tukevia pelejä tai selaa sosiaalisia medioita, kuten Twitteriä tai Instagramia. Parin viikon aktiivisen käytön jälkeen korkeampaan virkistystaajuuteen ehtii tottua niin hyvin, että paluu takaisin 60 Hz:n näyttöön tuntuu todella tökkivältä.

Näyttöön on integroitu myös sormenjälkitunnistin, joka on sijoitettu juuri sopivaan kohtaan. Se toimi testeissämme niin rivakasti ja tarkasti, että päädyimme käyttämään kasvojentunnistusta vain aniharvoin.

Voit käyttää halutessasi myös perinteistä kuviota, suojakoodia tai edellä mainittua kasvojentunnistusta. Sormenjälkitunnistin oli kuitenkin ylivoimaisesti helpoin ja nopein tapa lukituksen avaamiseen.

Tekniset tiedot ja suorituskyky

OnePlus on varustanut 7T Pron Android-markkinoiden viimeisimmällä ja tehokkaimmalla Snapdragon 855 Plus -järjestelmäpiirillä ja 8 Gt:lla RAM-muistia. Puhelimen suorituskyky on siis OnePlussalle ominaiseen tapaan erinomaisella tasolla.

Puhelin on saatavilla pelkästään 256 Gt:n tallennustilalla, eikä tilaa saa laajennettua jälkeenpäin SD-kortilla. Vakiona tuleva tallennustila riittää kuitenkin mainiosti suurimmalle osalle käyttäjistä.

OnePlus 7T Pron suorituskyky on jälleen erinomaisella tasolla. Puhelin selviää mistä tahansa pelistä leikiten, emmekä havainneet minkäänlaista hidastumista edes rankimmissa testeissämme.

OnePlus 7T Pro sai Geekbench 5 -testissä tulokseksi 2 584 pistettä. Tulosta on vaikea verrata toistaiseksi muihin lippulaivoihin, sillä Geekbench päivitti vastikään benchmark-testinsä aiemmasta Geekbench 4:stä. Sanottakoon kuitenkin vertailun vuoksi, että Samsung Galaxy S10 Plus 5G sai uudesta Geekbench-testistä 2 197 pistettä.

7T Pron onkin toistaiseksi onnistunut päihittämään ainoastaan 2 655 pistettä saanut Sony Xperia 5 sekä tietysti iPhone 11, joka löi kaikki muut kilpailijat laudalta ylivoimaisella 3 186 pisteen tuloksellaan.

OnePlus 7T Pro on yksi markkinoiden tehokkaimmista laitteista, ja puhelin tulee todennäköisesti selviämään mainiosti kaikista raskaistakin tehtävistä vielä usean vuoden ajan.

Käyttöliittymä

OnePlus 7T Pro on (OnePlus 7T:n ohella) markkinoiden ensimmäinen puhelin, joka saa Android 10 -käyttöjärjestelmän esiasennettuna. Googlen käyttöjärjestelmä muokattu OnePlussan omaan Oxygen OS -käyttöliittymään, joka on edelleenkin yksi markkinoiden parhaista.

Vaikka Oxygen OS ei olekaan aivan perus-Androidin tapainen, se on erittäin kevyt ja minimalistinen. Mukana ei ole myöskään turhan paljon valmistajan omia bloatware-sovelluksia.

Uuden Oxygen OS:n myötä puhelin on saanut paljon toivotun koko järjestelmän laajuisen tumman teeman. Siinä on myös pidetty Zen-tila, joka mahdollistaa kaikkien ilmoitusten helpon hiljentämisen ennalta määritetyksi ajaksi. Idea on varsin ainutlaatuinen koko Android-maailmassa ja voi helpottaa monen älypuhelimestaan riippuvaisen arkea.

Kamera

OnePlus 7T Prossa on kolmoiskamera, joka koostuu 48 megapikselin pääkamerasta, 16 megapikselin ultralaajakulmalinssistä ja 8 megapikselin telefotolinssisä.

Puhelimen kuvat ovat yleisesti ottaen varsin laadukkaita erityisesti hyvässä valaistuksessa, mutta se ei silti vedä vertoja saman hintaluokan parhaille kamerapuhelimille.

Otokset ovat hieman aiempaa terävämpiä, mutta 7T Prolla on edelleenkin vaikeuksia hämärässä valaistuksessa. Hämäräkuvissa olikin usein enemmän kohinaa kuin olisimme tämän hintaluokan puhelimelta odottaneet. Yökuvaustilalla lopputulokset olivat onneksi selvästi parempia.

Ultralaajakulmalinssi oli hyödyllinen työkalu monissa tilanteissa, sillä se helpotti erityisesti ryhmäkuvien ottamista, sisätiloissa kuvaamista ja laajojen maisemien vangitsemista.

Myös telefotolinssi toimi hyvin, sillä kuvanlaatu ei kärsinyt maltillisella zoomilla. Voit katsoa alta vertailun ultralaajakulmalinssin, peruslinssin ja telefotolinssin ottamista kuvista.

7T Prolla kuvatut videot näyttivät hyviltä, ja puhelimella pystyy kuvata parhaimmillaan myös 4K-videota.

16 megapikselin pop-up-etukamera näyttää hyvältä paperilla, mutta se ei ole silti mikään markkinoiden paras selfie-kamera. Se riittää hyvin sosiaaliseen mediaan jaettaviin kuviin, mutta laatu on silti selvästi heikompi kuin takakamerassa.

Akunkesto

OnePlus 7T Pron 4 085 mAh:n akku on erinomainen. Se kesti kevyesti koko päivän ajan jopa raskaassa käytössä. Kevyemmällä käytöllä puhelimen virta riitti jopa kahdeksi päiväksi.

Puhelimessa on myös niin erinomainen pikalatausteknologia, että akkua tuli ladattua käytännössä vasta siinä vaiheessa, kun se loppui seuraavana päivänä.

OnePlussan mukaan uusi Warp Charge 30T on 23 prosenttia nopeampi kuin aiemmissa OnePlus-laitteissa. Väite näytti pitävän paikkansa, sillä päivän tarpeeseen riittävän varauksen sai ladattua jo 20 minuutissa. Akku latautui tyhjästä täyteen noin tunnissa. Puhelin ei kuitenkaan edelleenkään tue langatonta latausta.

OnePlus 7T Pro on hyvä valinta, jos...

Haluat paljon vastinetta rahoillesi

OnePlus 7T Pro ei ole yhtä edullinen kuin OnePlus 7T, mutta se on silti selvästi edullisempi kuin suurin osa lippulaivamalleista. Puhelin ei istu enää keskiluokkaan, mutta on huomattavasti halvempi kuin iPhonet tai Samsungin lippulaivat.

Haluat pitkän akunkeston ja nopean latauksen

OnePlus 7T Pron akku osoittautui testeissämme erinomaiseksi. Puhelin tarjosi koko päivän kestävän akun ja äärimmäisen nopean pikalatauksen, jonka ansiosta päivän käyttöön riittävän virran sai ladattua laitteeseen jo 20 minuutissa.

Haluat sulavan ja terävän näytön

90 Hz:n QHD-näyttö takaa erinomaisen pelikokemuksen ja käyttökokemuksen sosiaalisten medioiden selaamiseen. Korkeamman virkistystaajuuden ansiosta näyttöä on miellyttävä katsella pidempiäkin aikoja. Sulavaan näyttöön totuttuaan on enää vaikea vaihtaa takaisin 60 Hz:n näyttöihin.

Harkitse vielä muita vaihtoehtoja, jos...

Etsit parasta mahdollista kamerapuhelinta

OnePlussan kameratekniikka ei ole edelleenkään samalla tasolla kuin parhailla kilpailijoilla. Jos siis etsit parasta mahdollista kameraa, suosittelemme kääntämään katseesi Samsungin, Googlen, Huawein ja Applen laitteisiin.

Haluat langattoman latauksen

Langattoman latauksen puuttuminen OnePlus 7T Prosta ei välttämättä häiritse kaikkia käyttäjiä, mutta se on silti sellainen lisä, johon olemme tottuneet tässä hintaluokassa. Jos siis haluat vapauttaa makuuhuoneesi tai työpöytäsi latausjohdoista, joudut tyytymään johonkin toiseen puhelimeen.

Haluat aidosti vedenkestävän puhelimen

OnePlus ole vieläkään hankkinut virallista IP-luokitusta yhdellekään puhelimistaan. Valmistaja ei voi siis taata laitteidensa vedenkestävyyttä. Vaikka OnePlus-mallit kestävätkin hyvin tavallisia roiskeita, emme uskaltaisi pudottaa puhelinta mökin rantaveteen.

