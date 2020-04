Vertailussa OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 näki viimein päivänvalon. Odotettu puhelinuutuus saa kaverikseen myös huippuluokan OnePlus 8 Pron.

Hankintapäätöstä pohtiessa juolahtaa herkästi mieleen kysymys siitä, mitä Pro-malli tarjoaa. Kun perusmalli on jo itsessään huippupuhelin, saako lisäroposille riittävää vastinetta?

Ensimmäiseen kysymykseen on helppo vastata, joten kokosimme mallien väliset eroavaisuudet tähän artikkeliin. Jatkokysymys on puolestaan hankalampi pähkinä purtavaksi, johon ei varmasti ole yksiselitteistä vastausta. Seuraavalla tietopläjäyksellä päätös kuitenkin helpottuu kummasti.

Hinta ja saatavuus

Sekä OnePlus 8 että OnePlus 8 Pro saapuvat kauppoihin huhtikuun 21. päivä. Ainoan poikkeuksen tekee perusmallin Tähtienvälinen Hehku -värivaihtoehto, jota joudutaan odottamaan toukokuun 4. päivään asti.

Edullisempi OnePlus 8 kustantaa 699 euroa 8 gigatavun muistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla. Kattavampi versio puolestaan tarjoaa 799 euroa vastaan 12 gigatavua muistia ja 256 gigatavua tallennustilaa.

OnePlus 8 Pron edullisempi versio maksaa 899 euroa tarjoten 8 Gt:n verran RAM-muistia sekä 128 gigatavua tallennustilaa. 999 euron kattavampi malli taasen sisältää 12 Gt:n muistin ja 256 Gt:n tallennustilan. Perusversioon tulee siis lisähintaa 200 euron verran.

Ulkoasu

Sekä OnePlus 8 että OnePlus 8 Pro ovat saatavissa kolmessa eri värissä. Yhteisiä vaihtoehtoja ovat Musta helmi ja Jäätävän vihreä. Lisäksi OnePlus 8 tarjotaan uudessa Tähtienvälinen Hehku -värissä, kun taas Pron kolmas vaihtoehto on Merensininen.

OnePlus 8 on kevyempi vaihtoehto sen 180 gramman painollaan. Mittasuhteet muodostuvat 160.2 x 72.9 x 8 millimetrin koosta. OnePlus 8 Pro puolestaan painaa 199 grammaa ja vie taskusta 165.3 x 74.35 x 8.5 millimetriä.

Merkittävin ero koossa tulee näytöstä, joka on Prossa suurempi. Tätä tarkastellaan seuraavaksi.

OnePlus 8 Pro (vasemmalla) ja OnePlus 8 (oikealla). (Image credit: Future)

Näyttö

OnePlus 8:n tarjoaa 6,55" kosketusnäytön, kun taas Pro-mallissa paneeli venyy 6,78 tuumaan. OnePlus 8 Pro pistää paremmaksi myös resoluutiovertailussa, sillä sen tarkkuus yltää 1440 x 3168. Perusmallissa vastaava lukema on 1080 x 2400.

Myös virkistystaajuudessa on eroavaisuutta. Pron 120 hertzin lukema jättää OnePlus 8:n 90 Hz:n lukeman varjoonsa, vaikka molemmat ovatkin kilpailijoiden yleiseen 60 hertzin lukemaan verrattuna oivallisia ominaisuuksia. Joka tapauksessa on selvää, että Pro-mallin näyttö on isompi, terävämpi ja sulavampi kuin OnePlus 8:n vastaava.

Molemmat laitteet luottavat Fluid AMOLED -näyttöön sekä HDR10+-tukeen. Mukava on valinnasta riippumatta vasemmassa yläkulmassa oleva kamera, joiden kuvasuhteet kuitenkin eroavat marginaalisesti toisistaan. OnePlus 8 Pron linssi tarjoaa suhteen 19.8:9, kun taas OnePlus 8:n vastaava on 20:9.

(Image credit: Future)

Kamera ja akku

OnePlus 8:lla ikuistat valokuvat 48MP f/1.75-päälinssillä, 16MP f/2.2 -ultralaajakuvaobjektiivillä sekä 2MP f/2.4 -makrolinssillä.

OnePlus 8 Pro pistää perusmallin kolmesta linssistä vielä yhdellä paremmaksi neli-kamerajärjestelmällään. Potrettien laadusta pitävät huolen neljä linssiä, joiden lukemat ovat 48MP f/1.78, 48MP f/2.2, 8MP f/2.4 sekä 5MP f/2.4. Näistä toiseksi viimeisin mahdollistaa kolminkertaisen hybriditarkennuksen, kun taas viimeisin keskittyy erityisesti valoefekteihin ja muihin värifilttereihin.

OnePlus 8 Pro pistää siis takakamerallaan paremmaksi, mutta selfiekamerassa tilanne on tasan. Edessä on valinnasta riippumatta 16MP:n kamera.

(Image credit: Future)

Akkuvertailussa OnePlus 8 jää kakkoseksi 4,300 mAh:n tarjonnallaan, sillä OnePlus 8 Pro nokittaa 4,510 mAh:n akulla. Tosin on syytä huomioida, että Pro-mallin terävämpi ja tarkempi näyttö kuluttanee virtaa myös enemmän, joten tilanne lienee todellisuudessa melko tasainen. Lisävirtaa saa molempiin malleihin Warp Charge 30T -pikalaturilla. Tämän lisäksi OnePlus 8 Pro tekee tuoteperheessä historiaa tarjoamalla ensimmäistä kertaa langattoman latausmahdollisuuden.

Prota voi myös käyttää laturina, jolla saa siirrettyä lisäpuhtia muihin laitteisiin.

(Image credit: Future)

Muut ominaisuudet

Molemmat mallit on rakennettu Snapdragon 865 -piirisarjan päälle, jonka kaverina on 8 tai 12 gigatavua RAM-muistia. Eron tekee muistin laatu, sillä OnePlus 8:n sisälle on ahdatteu LPDDR4X RAM -palikoita, kun taas Pro pistää LPDDR5 RAM -valinnallaan paremmaksi. Eri näkyy lähes 30 prosenttia paremmassa vikkelyydessä sekä noin viidenneksen pienemmässä virrankulutuksessa.

Tarjolla on mallista riippumatta 128 sekä 256 gigatavua muistia, 5G-tuki, Android 10 -käyttöjärjestelmä, sormenjälkitunnistus sekä dual stereo -kaiuttimet.

(Image credit: Future)

Yhteenveto

OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro näyttävät päällisin puolin hyvin samanlaisilta. Yhteisiä asioita ovat ulkoasun ohella piirisarja, käyttöliittymä, sormenjälkitunnistin sekä monet muut piirteet. Eroavaisuuksiakin kuitenkin piisaa.

Kalliimman OnePlus 8 Pron hankkijat saavat isomman, tarkemman ja virkistystaajuutensa puolesta sulavamman näytön. Kuvaajat saavat paremman kameran, mikä on monille rahanarvoinen kynnyskysymys. Kun mukana on vielä tehokkaampi muisti, parempi akku ja langaton lataus, lisäeurot ovat perusteltuja.

Onkin selvää, että OnePlus 8 Pro on paperilla parempi puhelin, mutta tämä näkyy myös hinnassa. Sen, miten erot näkyvät todellisessa käytössä, voit lukea OnePlus 8- ja OnePlus 8 Pro -arvosteluistamme.