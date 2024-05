Assassin's Creed Shadows: julkaisupäivä, trailerit ja muut tiedot Ubisoftin suosikkisarjan paluusta

Assassin’s Creed Shadows (aiemmin Codename Red) sai virallisen vahvistuksensa toukokuun 15. päivä 2024. Pelistä julkaistiin vauhdikas traileri, jonka perusteella luvassa voi hyvin olla yksi loppuvuoden merkittävimmistä uusista pelijulkaisusta. Menestymisen mahdollisuutta lisää erityisesti pelin aikakausi, jota on toivottu fanien puolesta jo vuosikymmenen ajan.

Vaikka julkistus on jo takanapäin, emme vielä tiedä paljoakaan Assassin's Creed Shadowsista. Sitä, minkälaisin eväin se pyrkii nousemaan parhaaksi Assassin's Creed -peliksi ja mitä kaikkea muutoksia edeltävään Assassin’s Creed Mirageen on luvassa, joudutaan vielä odottamaan.

Lisätietoja saataneen kesän aikana, joten olemme korvat höröllä vaanimassa pienimpiäkin yksityiskohtia Ubisoftin suosikkisarjasta. Päivitämme tätä koontiartikkelia aina uusien tietojen kantautuessa korviimme.

Mikä on Assassin's Creed Shadows?

Mikä se on? Suositun avoimen maailman Assassin’s Creed -pelisarjan seuraava osa

Suositun avoimen maailman Assassin’s Creed -pelisarjan seuraava osa Milloin se julkaistaan? 15.11.2024

15.11.2024 Mille alustoille se julkaistaan? PC, PS5, Xbox Series X|S

PC, PS5, Xbox Series X|S Kuka on kehittäjä? Ubisoft (tarkemmin Ubisoft Quebec)

Assassin's Creed Shadows - Julkaisupäivä

Assassin's Creed Shadows ilmestyy 15. marraskuuta 2024. Teos julkaistaan PS5:lle, Xbox Series X|S:lle ja PC:lle. Vanhemman sukupolven alustoja ei ole enää mukana, joten kyseessä on loikka puhtaasti nykyiselle konsolisukupolvelle.

Assassin's Creed Shadows - Trailerit

Assassin's Creed Shadows sai ensimmäisen trailerinsa 15. toukouuta 2024. Se keskittyy pelin kahteen päähahmoon, jotka ovat Naoe ja Yasuke. Samalla vahvistettiin julkaisupäivä.

Katso traileri alta:

Alkuperäisessä julkistustrailerissa esiteltiin mysteeristä hahmoa, joka pomppi itämaisissa tunnelmissa katolle katana kädessään ja käsivarressa olevan salamurhaajan veitsen lopulta paljastaen. Tuolloin teosta kutsuttiin vielä “Assassin’s Creed Codename Red” -koodinimellä, mutta alustaa tai julkaisupäivää ei kerrottu.

Tämä maistiainen on katsottavissa alta:

Assassin's Creed Shadows - Tarina

Assassin’s Creed Shadows kertoo Igan provinssista lähtöisin olevan Naoen sekä voimakkaan afrikkalaisen samurailegenda Yasuken tarinan. Sengoku-aikakauden tapahtumat myllertävät muutosten keskellä, joten kaksikon kohtalot lienevät vahvasti sidoksissa Japanin uuden aikakauden alkamisessa.

Kyseessä on sarjan ensimmäinen visiitti Japaniin. Jo ensimmäiset yksityiskohdat antavat syyn olettaa, että luvassa on valtaisa määrä yksityiskohtaisia tapahtumapaikkoja koluttavaksi. Ubisoft kertoo Assassin’s Creed Shadowsin olevan "yhtiön avoimen maailman roolipelien tulevaisuus", joten odotamme näkevämme interaktiivisen ympäristön sekä muita uudistuksia.

Tarinaa ei ole vielä suuremmin avattu, mutta Japani ympäristönä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia. Lisäksi Shadows-lisänimi saattaa viitata hiippailuvetoisuuteen. Marc-Alexis Cote on kertonut Shadowsin "pyrkivän dynaamiseen maailmaan, joka muuttuu pelaajan myötä ja saa pelaajan kehittymään jatkuvasti eteenpäin", kertoo VGC .

Assassin's Creed Shadows - Pelattavuus

Emme ole vielä nähneet pelikuvaa Assassin’s Creed Shadowsista. Täten iso osa yksityiskohdista sekä pelimekaniikoista on vielä hämärän peitossa. Toistaiseksi onkin tyydyttävä mainospuheisiin sekä elokuvamaisen trailerin antiin.

Ensimmäisiä johtopäätöksiä on silti tehtävissä. Mainospuheiden ja trailerien keskeltä on tulkittavissa, että teos saattaa hyvinkin ottaa pesäeroa sarjan aiemmista osista.

Shadows pyrkii olemaan "shinobi-voimafantasia". Vaikka pelikuvaa ei ole vielä nähty, keskiössä lienee hiippailu sekä varjoissa toimiminen. Sarja on tietysti tunnettu juuri näistä asioista, mutta todennäköisesti uutukainen painottaa näitä elementtejä entistä enemmän.

Kuten avaustrailereista on nähtävissä, pelaaja pääsee hyödyntämään hihassa olevaa salamurhaajan veistä vastaisuudessakin. Lisäksi videoilla on nähtävissä lyhyt miekka, joka lienee pääasiallinen työkalu turpakäräjissä.

Toinen pelattava hahmo on Yasuke-samurai. Trailerissa nähdään afrikkalaistaustainen hahmo kahden käden aseensa kanssa, minkä lisäksi taistelutyyli vaikuttaa varsin suoraviivaiselta. Se, miten Naoen ja Yasuken välillä vaihdellaan, on vielä epäselvää. Todennäköisesti molemmilla hahmoilla on omat kykypuunsa ja taitonsa.

Assassin's Creed Shadows - Kehitys

Assassin's Creed -sarjan tulevaisuus näyttää kiireiseltä, mutta Shadows erottuu joukosta edukseen. Kehitystyöstä vastaa Ubisoft Quebec, joka on osoittanut kyntensä pelisarjan aiempien osien kohdalla.

Ubisoft Quebecin kädenjälkeä on nähtävissä Assassin's Creed III:ssa sekä Black Flagin laajennuksessa. Tämän jälkeen studio on ollut päävastuussa Assassin's Creed Syndicatesta sekä Assassin's Creed Odysseystä.

Kun huomioi aiemmat meriitit sekä satsauksen Shadowsiin, voivat sarjan fanit olla varsin luottavaisin mielin.

Assassin's Creed Shadows - Uutiset

Assassin's Creed Shadowsissa on kaksi päähenkilöä

Tuore traileri paljastaa pelaajan pääsevän kahden salamurhaajan saappaisiin. Näistä toinen on salamurhaaja/shinobi Naoe, jonka hihassa on ässän sijaan salamurhaajan veitsi. Toinen hahmo on musta-kultaiseen haarniskaan sonnustautuva samurai Yasuke.

Assassin's Creed Red on nimeltään Assassin's Creed Shadows

Ubisoft on vahvistanut teoksen virallisen nimen olevan Assassin's Creed Shadows. Asia paljastettiin twiitillä, jonka yhteydessä mainittiin varsinaisesta julkistuksesta.

Ubisoft-pomo paljastaa pelin ilmestyvän ennen maaliskuuta 2025

Ubisoftin toimitusjohtaja Yves Guillemot vahvisti sijoittajille pitämässään tilaisuudessa, että Assassin's Creed Red sekä Star Wars Outlaws saapuvat tilikauden 2024 aikana (1.4.2024-31.3.2025).

Ubisoft-käsikirjoittaja livautti Assassin's Creed Redin päähenkilön julki?

Eurogamer kertoo Pierre Boudreaun julkaisseen sosiaaliseen mediaan kuvan, jossa on tuntemattoman päähenkilön kasvot japanilaisen temppelin yhteydessä. Monet uskovatkin tämän linkittyvän juuri Assassin's Creed Rediin.

Assassin's Creed Codename Rediä tituleeraataan vuoden 2024 jättihitiksi

Ubisoft on julkaissut LinkedInissä viestin, jossa haetaan sponsoreita Rediin, jota kutsutaan "vuoden 2024 suurjulkaisuksi". Vaikka julkaisupäivä ei ole viestin julkaisuhetkellä tiedossa, vihjaa se pelin saapuvan vuoden 2024 aikana. Alkuperäinen viesti on katsottavissa Twitter-käyttäjän @AccessTheAnimus sivulta.

Assassin’s Creed Codename Red -traileri esiteltiin Ubisoft Forward 2022:ssa

Ensivilaus Assassin’s Creed Codename Red -peliin saatiin vuoden 2022 Ubisoft Forwardissa. 30-sekuntinen maistiainen ei tarjonnut kummoisia yksityiskohtia, mutta ainakin se kertoo pelin sijoittuvan Japaniin sekä keskittyvän salamurhaamiseen.