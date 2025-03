HyperX julkisti uudet pelikuulokkeet – valttina satojen tuntien akkukesto

HyperX julkisti kahden uudet pelikuulokkeet osana HP Amplify Conference -tapahtumaa

Uutuusmallit ovat HyperX Cloud III S sekä HyperX Cloud Jet Dual

Molemmat tarjoavat langattoman 2,4 GHz -yhteyden sekä Bluetoothin

Pelaajien lisälaitteisiin erikoistunut HyperX esitteli HP Amplify Conference 2025 -tapahtumassa kahdet uudet pelikuulokkeet.

Malleista merkittävämpi on HyperX Cloud III S, joka on uuden sukupolven versio suositusta HyperX Cloud III -mallista. Se tarjoaa sekä alhaisen latenssin 2,4 GHz -yhteyden että Bluetooth-tuen. Kuulokkeita voi käyttää sekä PC:llä että konsoleilla ja malli painaa vain 340 grammaa. Vakuuttavat ominaisuudet kruunaa poikkeuksellinen akkukesto.

Valmistajan mukaan malli jaksaa Bluetooth-yhteyttä hyödyntämällä jopa 200 tunnin ajan. Mikäli valitsee ennemmin 2,4 GHz -yhteyden, putoaa lukema edelleen vaikuttavaan 120 tuntiin. Käyttipä kumpaa tahansa, jaksavat kuulokkeet todella pitkän aikaa ilman lataustarvetta.

Kun laturia viimein tarvitsee, joutuu akun täyttymistä odottamaan melkoisen pitkään. HyperX kertoo tyhjentyneen akun täyttyvän täyteen latinkiin noin viidessä tunnissa.

Kuulokkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä sekä alumiinista. Lisäksi niissä on tuki 3D-printatuille magneettikuulokekupeille. Viimeksi mainitut on saatavissa HyperX:ltä ainakin joillakin markkina-alueilla noin 40 euron hintaan. Suomen saatavuudesta ei ole vielä tietoa.

Kuten HyperX:n kuulokkeilla on tapana, myös tuleva malli hyödyntää irrotettavaa puomimikrofonia. Se nappaa ääntä monisuuntaisesti, joten puheyhteys pelikavereihin pitäisi olla kohdillaan.

Hintalapusta ei vielä kerrottu, mutta ominaisuuksien puolesta malli on varteenotettava vaihtoehto parhaiden pelikuulokkeiden listallemme.

Toinen paljastettu malli on niin ikään langaton HyperX Cloud Jet Dual. Se on saatavissa joko sinivalkoisena tai mustavalkoisena. Lisäksi tämäkin malli tukee molempia langattomia yhteyksiä (2,4 GHz ja Bluetooth). Tässä tapauksessa runko on kuitenkin muovinen, mikä näkynee huokeampana hintalappuna.

Niin ikään akkukestossa tehdään kompromisseja, sillä laitteen luvataan tarjoavan puhtia 20 (2,4 GHz) tai 25 tunniksi (Bluetooth).