Sony julkisti supernopean pelinäytön sekä PS5:n yksinoikeuspelejä optimoivat kuulokkeet
Huippunopea pelinäyttö
- Sony julkisti uudet Inzone-laitteet
- Keskiössä avoimet langalliset H6 Air -pelikuulokkeet
- Luvassa on myös Inzone M10S -pelinäytön uusi versio Inzone M10S 2
Sony on laajentamassa pelilaitteiden valikoimaansa uutuusmalleila. Tuoreimmat julkistukset esittelevät uudet langalliset pelikuulokkeet sekä tuoreen version valmistajan parhaasta pelinäytöstä.
Äänipuolesta vastaa uudet avoimet Inzone H6 Air -pelikuulokkeet, jotka painavat vain 199 grammaa. Kyseessä on markkinoiden kevyimpiä vaihtoehtoja, vaikka muotoilu noudattaakin pitkälti samaa linjaa kuin markkinoilla jo oleva Inzone H9 2 Wireless.
Kuulokkeet hyödyntävät samaa kaiutinelementtiä kuin Sonyn MDR-MV1-studiomonitorikuulokkeet. Integroidut takakanavat parantavat bassotoistoa, jotta immersiota saadaan syvennettyä. Tekniikasta huolimatta noin 200 euroa kustantava H6 Air maksaa jopa puolet vähemmän MDR-MV1.Artikkeli jatkuu alla
Paketti sisältää irrotettavan kardioidimikrofonin sekä Inzone Hub USB-C Audio Boxin. Viimeksi mainittu mahdollistaa virtuaalisen 7.1-kanavaisen surround-ännen 360 Spatial Sound for Gaming -tuella. Lisäksi mallissa on erillisen RPG/Adventure -ekvalisaattoriprofiili, joka optimoi äänimaiseman PlayStationin yksinoikeuspelejä varten.
Referensseihin on myös satsattu, sillä H6 Airin suosittelijaksi on ilmoittautunut Death Stranding 2: On the Beachin sekä monien klassikkopelien takana oleva Kojima Productions.
Avoimet kuulokkeet eivät poista taustamelua yhtä hyvin kuin vastamelukuulokkeet, mutta ne tarjoavat luonnollisemman ja selkeämmän äänen rauhallisessa tilassa pelaavalle.
Tämän hetken paras pelinäyttö?
Inzone H6 Airin rinnalla nähdään uusi Inzone M10S 2 -pelinäyttö, joka on nimensä mukaisesti uudistunut versio myynnissä jo olevasta M10S-mallista.
Muutokset aiempaan ovat maltillisia mutta yhtä kaikki mielenkiintoisia. Uutuusmallissa on tuki 540 Hz virkistystaajuudelle sekä poikkeuksellisen matala 0,02 ms:n vasteaika. Jos resoluution pudottaa HD-tasolle, on virkistystaajuus nostettavissa jopa 720 hertsiin.
Näytössä on uusi heijastamaton pinnoite sekä -5°–35° kallistusalue.
Alkuperäinen Sony Inzone M10S nappasi meiltä arvostelussa täydet viisi pistettä, mutta syyskuun 2024 on virrannut rutkasti vettä Tammerkoskessa. Erityisesti tykästyimme laitteen muotoilusta sekä toiminnoista, jotka perustelivat korkean hintalapun vaativalle pelaajalle.
Inzone M10S 2 saapuu myyntiin 1 350 euron suositushintaan, joten alkuperäismallin julkaisuhinta ei ole noussut.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
