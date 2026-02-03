Logitechin uudet kuulokkeet lupaavat tyyliä ja 24 tunnin akkukeston budjettihintaan

Logitech julkisti uudet langattomat G325 Lightspeed -pelikuulokkeet

79,99 euroa maksavat ämyrit tarjoavat 24-bittisen dynaamisen äänen

Saatavissa välittömästi

Pelilaitteisiin erikoistunut Logitech julkisti uudet langattomat G325 Lightspeed -kuulokkeet.

79,99 euron suositushintalapulla varustetut kuulokkeet tähtäävät budjettihinnasta huolimatta haastamaan monet hintavammat vaihtoehdot. Mukana on ennen kaikkea tuki korkearesoluutioiselle 24-bittiselle dynaamiselle äänelle, minkä lisäksi mikrofoni on sisällytetty kuulokkeiden sisään.

Muotoilun kerrotaan tähtäävän "pelaamiseen ja chillaamiseen paikasta riippumatta". Kuulokkeiden muotoilu muistuttaakin enemmän perinteisiä kuulokkeita kuin pelaajille tarkoitettuja ämyreitä. Myös kolme värivaihtoehtoa – musta, valkoinen ja liila – tarjoavat persoonallisuutta.

Akkukeston luvataan yltävän yli 24 tuntiin. Lukema jää kauaksi HyperX Cloud Alpha Wirelessin yli 300 tunnin lupauksesta, mutta hintalappuun suhteutettuna akkukesto on pätevä.

Laitetuen piirissä ovat tietokoneet, konsolit sekä mobiililaitteet. Yhteyden saa muodostettua Bluetooth 5.2:lla tai Lightspeed-donglella. Kuulokkeissa on painike yhteysmudon vaihtamiseen, mikä mahdollistaa liitännän kahteen eri laitteeseen.

"Haluamme kaikkien pelaajien kokevan premium-kokemuksen", totesi Logitech G -pomo Ujesh Desai.

"Sen vuoksi olemme sisällyttäneet G325 -kuulokkeisiin näin paljon ominaisuuksia. Se on muotoilultaan käyttömukava, akkukeston on pitkä, äänenlaatu tekee vaikutuksen ja se toimii useiden eri laitteiden kanssa."

Markkinat ovat tukossa

79 euron hintalappu asettaa mallin Logitechin tuoteperheen edullisempaan päätyyn, mutta samalla ratkaisu tarkoittaa tiukkaa kilpailua useiden kovien kilpakumppanien kanssa.

Hintaluokassa huomio on kiinnittynyt aiemmin erityisesti HyperX Cloud III:een ja Razer BlackShark V2 X:ään, jotka ovat tarjouskampanjoiden ansioista monesti vieläkin edullisempia. Toisaalta ne tarkoittavat kompromissia langattomuudessa.

Logitechin oma G435 Lightspeed on sekin mielenkiintoinen vaihtoehto, sillä sen hintalappu on parhaimmillaan 50 euron hujakoilla. Tällöin joutuu antamaan tasoitusta akkukestossa, mutta muotoilu ja monilaitetuki ovat sen sijaan mukana.