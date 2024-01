Arvostelussa Wilfa Innobot RVC-D4000SL+

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ on hintava kertahankinta, mutta se tarjoaa rahalle erinomaisen vastineen. Robotti-imuri hoitaa sekä imuroinnin että moppauksen laadukkaasti, minkä lisäksi mainio akku jaksaa helposti pidemmänkin siivouspäivän ajan. Tyhjennysasema on hieman äänekäs ja se vaatii runsaasti tilaa, mutta tyylikästä muotoilua ei tarvitse kotioloissa harmitella.

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ - Pika-arvostelu

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ tarjoaa samassa paketissa robotti-imurin sekä automaattisen tyhjennysaseman. Mikäli jälkimmäiselle ei ole tarvetta, on malli saatavana myös ilman tyhjennysasemaa myytävänä Wilfa Innobot RVC-D4000SL -versiona.

Wilfan robotti-imuri moppaa ja imuroi laadukkaalla teholla. 4 000 Pa:n imuteho napsii irtolian syövereihinsä, eikä lattiaa tarvitse moppauksen ansiosta pestä käsin kuin ani harvoin. Kumpikin osa-alue toimii niin hyvin, että perinteisiä siivouspäiviä voi harventaa merkittävästi. Kuten muutkaan robotti-imurit, ei laite kuitenkaan täysin pysty korvaamaan tavallista pöly- tai varsi-imuria. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeenkaan.

Android- ja iOS-laitteille saatava RVC Connect -hallintasovellus on suomenkielinen sekä helppokäyttöinen. Sen avulla voi vaivattomasti hallita kotinsa huoneita sekä niitä paikkoja, joihin imurin ei kannata mennä. Sen erinomainen navigointi sekä esteentunnistus pitää samalla huolen, ettei se jumitu lipastojen tai muiden huonekalujen alle.

Kokonaisuutena kyseessä on helppokäyttöinen, tyylikäs ja varsin hiljainen apuri kotiin. Näppärät työkalut ja asetukset auttavat arjessa tavalla, josta on vaikea tottua enää pois. Vielä kun Wilfan imurien lisälaitteita ja -tarvikkeita saisi yhtä kattavasti kuin imurimallia itsessään.

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ on hillityn tyylikäs kokonaisuus, v aikka se vaatiikin hieman tilaa. (Image credit: Markus Mesiä)

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ - Hinta ja saatavuus

Julkaistu loppuvuodesta 2023

Suositushinta 899 €

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ julkaistiin Suomessa lokakuussa 2023 osana Wilfan kattavaa robotti-imurien mallistoa. Laitetta myydään useilla kotimaisilla jälleenmyyjillä.

Mallia myydään myös edullisempana Wilfa Innobot RVC-D4000SL -pakettina. Nimessä oleva plussa viittaa mukana tulevaan tyhjennysasemaan. Mikäli pärjää ilman asemaa, kustantaa malli 599 euroa.

Kyseessä on robotti-imuriksi varsin hintava vaihtoehto, vaikka rahalle saakin kattavan vastineen. Niin ikään lataustelakallinen iRobot Roomba J7+ kustantaa Suomessa 799 euroa, ja sitä voikin pitää Wilfan mallin ykkösverrokkina. Roomba J7+ on ollut ennen Wilfan malliston julkaisua mielestämme markkinoiden paras robotti-imuri.

Valmistajan muut myyntiin tulleet mallit ovat Innobot RVC-D4000AI (799 €) sekä Wilfa Innobot RVC-D4000LIN (499 €). Tyhjennyksen hoitavan tyhjennysaseman voi halutessaan ostaa myös erikseen 299 euron suositushintaan.

Arvosana hinnasta: 4 / 5

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally Imuteho: 4 000 Pa Pölysäiliön tilavuus: 260 ml Vesisäiliön tilavuus: 200 ml Akkukesto 6 400 mAh (140 minuuttia) Äänekkyys: 60 dB Moppaus: Kyllä Kartoitus: Kyllä Esteen tunnistus: Kyllä Latausasema: Kyllä Tukisovellus: Kyllä (Android, iOS) Paino: 15,2 kg

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ on hieman tummanpuhuvampi kuin iRobot Roomba i7 (oikealla). (Image credit: Markus Mesiä)

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ - Muotoilu

Tyylikkään minimalistinen kokonaisuus

Tyhjennysasema vaatii tilaa

Wilfa Innobot RVC-D4000SL luottaa hyvin tuttuun robotti-imurien muotoiluun. Pyöreältä, isolta kiekolta näyttävä kokonaisuus on yläpuoleltaan harmaa ja kyljiltään musta. Vaikka imurista irtoaa erilaisia palasia avattavaksi, täytettäväksi ja vaihdettavaksi, ovat nämä erittäin hienovaraisesti suunniteltu. Kokonaisuus näyttää kotona yksinkertaisesti tyylikkäältä.

Tyhjennysasema on hieman kookkaampi. Roimat 45 cm korkea möhkäle vaatii ympärilleen tilaa, joten sen sijoittelua joutuu hieman miettimään. Oman työhuoneeni kulmassa on sille onneksi mentävä tila, joka täyttää vaatimukset. Lisäksi virtapiuhan pituus olisi voinut olla aavistuksen pidempi, jotta sen osalta ei tarvitsisi liikaa miettiä jatkojohtojen käyttöä.

Imurin pohjassa on kumiharja karvoille, sivuharja sekä liina moppausta varten. Erityisesti lemmikkitalouksissa kannattaa katsoa laitteen pohjaan hyvinkin säntillisesti, sillä se kerää karvoitusta todella hanakasti. Onneksi laitteen puhdistus on todella helppoa ja sujuvaa.

Muotoilun osalta Wilfan robotti-imuri ei keksi pyörää uudelleen, mutta sen ei onneksi tarvitsekaan. Tyylikäs ja hillitty kokonaisuus antaa vastinetta hintalapulle.

Arvosana muotoilusta: 4 / 5

Imurin pohjaan kertyy runsaasti karvaa ainakin lemmikkitalouksissa. (Image credit: Markus Mesiä)

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ - Suorituskyky

Imurointi ja moppaus

Käy tilan järjestelmällisesti läpi

Hyvä siivousjälki riittää arjessa

Wilfa Innobot RVC-D4000SL imuroi, moppaa tai tekee tarvittaessa molemmat. 4 000 Pa:n imuteho taltioi irtoliat sekä koirankarvat sujuvasti mukaansa, minkä lisäksi imurin esteentunnistus osaa välttää pahimmat sudenkuopat. Korkeat kynnykset sekä matot voivat kuitenkin olla ongelmia, ja esimerkiksi työhuoneessa oleva hieman rapsiintunut matto oli muutaman kerran jälkeen harmillisesti myttyyntynyt.

Anturit ja sensorit toimivat toivotulla tavalla. Wilfa Innobot RVC-D4000SL tunnistaa esimerkiksi muuttuvat pinnat oikein. Kun lattia vaihtuu matoksi, käynnistää imuri automaattisesti tehostetun siivoustoiminnon. Tämän avulla muutoin vaikeat matotkin tulevat varsin puhtaiksi. Lopputulokseen selvästi vaikuttaa maton materiaali, sillä eteisen matto ei aivan yhtä siistiksi tullut kuin olohuoneen ohkaisempi ja karvattomampi alusta.

Robotti-imurit ovat ottaneet vuosien saatossa merkittäviä kehitysaskeleita, mutta niiden siivouslaatuun kannattaa edelleen suhtautua sopivalla varauksella. Onko Wilfa Innobot RVC-D4000SL hyvä imuri? Kyllä vain! Riittääkö se kodin ainoaksi siivouslaitteeksi? Tuskinpa vain.

Siinä missä perinteinen varsi-imuri tai pölyimuri mahdollistaa nurkkien läpikäynnin tarkalla kammalla, tekoälyn ohjaamat laitteet jättävät aina hiukan sotkua matkaan. Kotonani robotti-imurit ovatkin työkaluja, jotka pitävät tilan siistinä isompien siivouspäivien välissä. Jos esimerkiksi hoitaa varsinaisen siivouksen viikonloppuna, saa viikon muutamalla robotti-imuroinnilla pidettyä tilan siistinä päivästä toiseen. Tämä on etenkin lemmikkitaloudessa erittäin keskeistä, sillä koirankarvat tapaavat valloittaa tilan erittäin nopeasti.

Imurin 360 asteen LiDAR-tekniikka hyödyntää laserjärjestelmää sekä 12 anturia. Navigointi teki testijakson aikana vaikutuksen, sillä imuri ei jumiutunut edes hankalampien piironkien tai pöytien alle.

Kun imurointi on takana, Wilfa Innobot RVC-D4000SL ohjautuu telakkaansa sekä latautumaan että myös tyhjentymään. Aseman 2,5 litran pölypussi saa uusia asukkeja erittäin hyvällä varmuudella. Siinä missä aiemmin käytössä ollut iRobot Roomba i7 täytyi tyhjentää manuaalisesti, oppii Wilfan helppoutta arvostamaan. Kolikon kääntöpuolena on tarve hankkia uusia pölypusseja, mikä aiheuttaa lisäkuluja. Myyntipakettiin onneksi sisältyy kaksi pussia, joilla pärjää pitkän aikaa.

Imurissa on myös automaattinen moppaus, joka vaatii erillisen 200 millilitran vesisäiliön täyttämisen. Värähtelytekniikkaan perustuva moppaus ymmärtää väistää matot oletuksena. Sen sijaan pienenä erikoisuutena on nostettava esiin, että aktivoitu moppaus jatkuu koko siivouksen ajan, vaikka vesisäiliö olisi tyhjillään. Tästä olisi hyvä saada jonkinlainen varoitus, ettei ominaisuus värise suotta.

Moppaus jälki on perusarjessa laadukas, mutta sekään ei luonnollisesti korvaa käsipelillä jynssäämistä. Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ osoitti kuitenkin saavansa eteisen kivilattialle kertyneet liat hyvin puhdistettua.

Lopuksi on vielä mainittava, että Wilfa Innobot RVC-D4000SL on miellyttävän hiljainen. Täysin huomaamaton se ei ole, mutta esimerkiksi työpäivän palaverien aikana ajellut imuri ei aiheuttanut minkäänlaista häiriötä. Tyhjennysasema sen sijaan päästää hiukan enemmän melua. Tämä kestää onneksi vain lyhyen aikaa. Kriittisimpänä testinä voi totea, että kun yleensä teknologialle ärmähtelevä koira ei ollut Wilfan imurista moksiskaan, on se saanut tältä osin puhtaat paperit.

Arvosana suorituskyvystä: 4 / 5

Lemmikit harvoin ystävystyvät imurien kanssa, mutta yhteiselo voi epäluulosta huolimatta onnistua. (Image credit: Markus Mesiä)

Wilfa Innobot RVC-D4000SL - Tukisovellus

Ladattavissa iOS:lle ja Androidille

Helppokäyttöinen ja suomenkielinen kokemus

Käyttöönotto onnistuu myyntipakettiin sisältyvän ohjekirjan avulla. Android- ja iOS-puhelimille. Yhdistäminen onnistuu helposti mukana tulevalla QR-koodilla, jonka jälkeen käyttöönotto alkaa.

Harmillisesti käyttöönotto ei osoittautunut täysin saumattomaksi. Kotiverkkoon yhdistäminen ei vaadi suuria temppuja, mutta imuri ei syystä tai toisesta tahtonut aktivoitua puhelimeen. Lopulta uudelleenkäynnistys sekä verkkoreitittimen nollaus korjasi ongelman. Vaikka kyseessä voi hyvin olla vain arvostelukappaleessa ilmennyt murhe, ensikosketus ei saa puhtaita papereita.

Onneksi tämän jälkeen RVC Connect -tukisovellus osoittaa kyvykkyytensä. Tyylikkään ilmavaksi suunniteltu kokonaisuus on helppokäyttöinen ja informatiivinen. Imurin luoma kartta vastaa pitkälti kodin pohjapiirustusta, ja erilaiset esteet sekä lattiapinnat erottuvat toisistaan. Esimerkiksi matot näkyvät omana merkintänään, ja laite voi ohjelmasta riippuen joko puhdistaa ne tai jättää tyystin välistä.

Sovelluksesta voi säätää siivousasetuksia kattavasti. Tarpeen mukaan voi valita halutun imutehon, valita moppauksen sekä hallita siivottavia tiloja. Kodin tilan vuoksi siivottava osio keskittyi olohuoneeseen, työhuoneeseen ja eteiseen. Tilat voi rajata kätevästi omaksi alueiksi, minkä lisäksi esimerkiksi sähköpöydän vieressä olevan nurkkauksen sai rajattua näppärästi siivouksen ulkopuolelle. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi piuhojen ja reitittimien takia.

Sovelluksesta voi myös hallita akkua, järjestelmäpäivityksiä, karttaluetteloita, mattoasetuksia sekä muita yksityiskohtia. Yksi erityisen näppärä lisä on kuluvien osien seuranta, jonka avulla näkee robotti-imurin kunnon. Esimerkiksi pääharjalle povataan noin 360 tunnin käyttöaikaa, kun taas suodatin olisi syytä vaihtaa 180 tunnin jälkeen.

Kokonaisuutena mobiilisovellus on ainakin Android-version osalta erittäin laadukas. Vaikka käyttöönotto ei täysin saumattomaksi osoittautunutkaan, varsinainen arkikäyttö veti pidemmän korren aiemmin käytössä olleesta Roomban ohjelmistosta.

Arvosana tukisovellukselle: 4,5 / 5

Mobiilisovelluksella voi katsastaa siivoustilan jäljen puhdistuksen jälkeen sekä aikana. (Image credit: Markus Mesiä)

Wilfa Innobot RVC-D4000SL - Akkukesto

Yli kahden tunnin käyttöaika

Latautuu noin 3,5 tunnissa

Akkukesto on Wilfa Innobot RVC-D4000SL+:n suurimpia vahvuuksia. Robotti-imuri jaksaa 6 400 mAh litiumioniakun avulla jopa 140 minuuttia kerralla, jonka aikana saa siivottua jopa 220 neliömetrin alueen.

Käytännössä lukemat myös vastaavat todellisuutta. Kun imuri pyyhälsi roiman 30 neliömetrin alueen vaihtelevilla pintamateriaaleilla, oli akkua jäljellä vielä 82 %. Siivoukseen kului aikaa hiukan vajaat 45 minuuttia.

Isossa tilassa voi luonnollisesti tulla ongelmia, mutta peruskäytössä akku riittää helposti siivoustalkoisiin. Ja kun akku loppuu, käy imuri lataustelakassa hakemassa itselleen lisävirtaa. Tyhjä akku täyttyy maksimilatinkiin noin 3,5 tunnissa. Sinänsä latausaika on varsin pitkä, mutta käytännössä tämä ei ole ongelma. Arjessa imurin laittaa pyörimään tilanteen mukaan, ja tällöin ainakin arvostelutilana ollut kolmio siivoutuu nopeasti muutamaankin kertaan.

Arvosana akkukestosta: 5 / 5

Kannattaako Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ ostaa?

Swipe to scroll horizontally Wilfa Innobot RVC-D4000SL+:n arvosana Attribute Notes Score Hinta: Tyhjennysaseman kanssa myytävä malli on kallis kertaostos, mutta rahalle saa hyvän vastineen. Mikäli automaattiselle tyhjennykselle ei ole tarvetta, saa mallin selvästi edullisemmin ilman sitä. 4 / 5 Muotoilu: Tyylikäs ja hillitty muotoilu noudattaa robotti-imurien perinteitä. 4 / 5 Suorituskyky: Hyvä imuteho sekä laadukas moppaus auttavat pitämään kodin siistinä. Wilfa Innobot RVC-D4000SL on robotti-imureille tyypillisesti parhaimmillaan pitämässä kotia siistinä perussiivousten välissä. 4 / 5 Hallintasovellus: Käyttöönotto ei ole täysin vaivaton, mutta tämän jälkeen käyttökokemus on todella sujuva ja monipuolinen. 4,5 / 5 Akkukesto Akku riittää helposti isonkin tilan puhdistamiseen. 5 / 5

Osta, jos...

Haluat kokonaisvaltaisen robotti-imurin

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ hoitaa moppauksen ja imuroinnin, minkä lisäksi se tyhjentää itsensä automaattisesti.

Arvostat helppokäyttöistä hallintasovellusta

RVC Connect tarjoaa kattavat työkalut, joiden avulla kodin huoneiden ja siivoustarpeiden hallinnointi on sujuvaa. Kaiken lisäksi sovellus on suomenkielinen.

Tarvitset hyvän akkukeston

Wilfa Innobot RVC-D4000SL jaksaa yhdellä latauksella helposti isonkin kodin siivoustalkoot. Tyhjentynyt akku täyttyy lopulta vielä 3,5 tunnissa täyteen latinkiin.

Älä osta, jos...

Etsit edullista robotti-imuria

Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ sisältää imurin ja tyhjennysaseman, mutta hintalappu nousee tätä myöten korkeaksi. Jos pärjäät pelkällä imurilla, on tarjolla useita satasia edullisempi Wilfa Innobot RVC-D4000SL tai iRobot Roomba i7.