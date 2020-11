Halvin robotti-imuri: keräsimme parhaat hinnat ja Black Friday -tarjoukset älyimureista

Oletko ääriään myöten kyllästynyt siivoamaan huushollin viikosta toiseen? Ei mikään ihme, sillä imurin varressa saa helposti kulumaan pitkiäkin aikoja. Ja jos tehtävästä yrittää livistää, muistuttavat nurkkiin kertyvät villakoirat nopeasti vastuiden välttelystä.

Tämän vuoksi ei olekaan ihme, että robotti-imurit ovat nostaneet suosiotaan nopeasti. Siinä missä ensimmäiset mallit olivat eittämättä kalliita ja siivousjäljen osalta heikkoja, uusimmat älyimurit todella jynssäävät paikat siisteiksi. Tämän vuoksi olemme jo aiemmin tutkineet markkinoiden parhaat mallit läpi. Mikäli siis etsit itsellesi mahdollisimman hyvää siivoustyökalua, suuntaa katseesi parhaiden robotti-imurien listallemme.

Laatu on noussut, mutta onneksi hinnat ovat myös laskeneet samaan tahtiin. Vaikka parhaat mallit ovat edelleen tyyriitä, ei edes tehokkaimmista laitteista joudu maksamaan itseään kipeäksi.

Koska hinta on monille määrittävä tekijä, olemme keränneet markkinoiden parhaat hinnat tähän artikkeliin. Tarkastamme tilanteen säännöllisesti, joten tiedät aina saavasi edullisimman loppusumman.

Pidemmittä puheitta onkin aika siirtyä itse tarjousten pariin.

Parhaat tarjoukset robotti-imureista

(Image credit: iRobot)

iRobot Roomba i7 Uusi malli mainiolla imuteholla Mitat: 33,8 x 33, 8 x 9,2 cm | Paino: 3,37 kg | Matot: Kyllä | Kovapintaiset lattiat: Kyllä | Latautuu itsestään: Kyllä 669 € Katso tarjous jälleenmyyjältä CDON Puhdistuu ja latautuu itsestään Voimakas imuteho Älykäs navigointi Kallis

Roomba i7 on tunnetun valmistajan tuorein malli. Se maksaa noin 200 euroa enemmän kuin vanhempi Roomba 960, mutta lisäeurot todella näkyvät siivousjäljessä. i7 tarjoaa aiempaa tehokkaamman imukyvyn, parantuneen navigoinnin sekä tuen Google Assistant- ja Alexa-virtuaaliavustajille. Hinta on pysynyt toistaiseksi varsin vakaana, mutta uskomme laitteen saavan omia tarjouksiaan jo lähitulevaisuudessa.

iRobot Roomba 960 Markkinoiden tunnetuin valmistaja Mitat: 35 x 35 x 9,1 cm | Paino: 6,42 kg | Matot: Kyllä | Kovapintaiset lattiat: Kyllä | Latautuu itsestään: Kyllä 399,99 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Amazon Roomba on takuu laadusta Latautuu itsestään Ei jumiudu huonekalujen keskelle Saatavuus huonoa uudemman mallin tultua myyntiin

Kyseessä ei ole markkinoiden edullisin vaihtoehto, mutta Roomba onkin aina antanut laadun puhua puolestaan. Asema markkinajohtajana ei ole nimittäin tullut suotta. Eikä asema ensimmäisenä robotti-imurien valmistajana tarkoita sitä, että uudemmat pyrkyrit olisivat kiilanneet edelle.

Hintansa puolesta 960-malli on tällä hetkellä todennäköisesti sopusuhtaisin, vaikka se ei olekaan uusin malli. Se tarjoaa lähes kaiken saman kuin uudempi 980-malli ja vieläpä edullisempaan hintaan. Ainoat merkittävät erot kalliimpiin 980- ja i7-versioihin koskevat mattojen imurointia, tehokasta moottoria sekä kehittyneempää navigointia.

Näiden sijaan Roomba 960 on onneksi saatavissa useasti tarjoushintaan, mikä tekee siitä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon.

(Image credit: Neato Robotics)

Neato Robotics Botvac D4 Edullinen robotti-imuri hyvällä navigoinnilla Mitat: 32 x 33,5 x 9,9 cm | Paino: 3,4 kg | Matot: Kyllä | Kovapintaiset alustat: Kyllä | Latautuu itsestään: Kyllä 279,99 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Amazon Kartoittaa tilan Vahva imuteho Älykäs avustaja Sovellus on aavistuksen hidas

Neato Robotics Connected -mallisto on vuorotellen onnistunut ja epäonnistunut. Onneksi tuorein D4-versio on jälleen saanut palaset kohdilleen.

D4 sisältää näppärän kartoitusominaisuuden, joka oppii kotisi nurkat erillisen sovelluksen avulla. Tämän jälkeen saat imurin siivoamaan sotkut juuri siitä huoneesta, jossa leikit on leikitty tai leivänmuruset ovat tippuneet.

Mallin tärkein valtti on sen hinta. D4 tarjoaa pienellä rahalla erinomaisen siistiä vastinetta, mikä tekee siitä monille markkinoiden houkuttelevimman vaihtoehdon. Ainoat todelliset moitteet kohdistuvat sovelluksen kangerteluun, mutta se on vain pieni murhe tärkeimpien ominaisuuksien keskellä.

Eufy BoostIQ RoboVac 30C / 35C Edullinen robotti-imuri Alexa-tuella Mitat: 32,5 x 32,5 x 7,2 cm | Paino: 2,7 kg | Matot: Kyllä | Kovapintaiset alustat: Kyllä | Latautuu itsestään: Kyllä Päivän parhaat Eufy BoostIQ RoboVac 30C ja Eufy RoboVac 35C-tarjoukset Anker Eufy Robovac 35C CDON 307,50 € Katso tarjous Amazon Germany View Similar Amazon No price information Check Amazon Hiljainen ja tehokas Erinomainen Alexa-tuki Ei jumiudu Saatavuus Suomessa

Eufy on osa suurempaa Anker-yhtiötä, jonka perinteiden mukaisesti myös 30C ja 35C tarjoavat mainiot ominaisuudet edulliseen hintaan. Tunnettuvuus Suomessa on kuitenkin vielä työn alla, joten laitteiden saatavuudessa on tällä hetkellä suuria haasteita.

30C ja 35C ovat tehokkaita robotti-imureita, jotka eivät lannistu isommistakaan esteistä. Virtaa piisaa kerralla noin 100 minuutin ajaksi, minkä lisäksi itse siivoustyö on yllättävän hiljainen. Hintaan nähden äänettömyys on jopa hämmästyttävä.

Erillisellä Eufy-sovelluksella voi määrittää siivousalueet tarkasti, minkä lisäksi se tarjoaa tuen Alexa-virtuaaliavustajalle. Tämän takia saatavuus onkin varmasti helpointa Amazonin päästä.

(Image credit: Eufy)

Eufy BoostIQ RoboVac 11S Edullinen Eufy-robotti-imuri Mitat: 32,5 x 32,5 x 7,2 cm | Paino: 2,65 kg | Matot: Kyllä | Kovapintaiset alustat: Kyllä | Latautuu itsestään: Kyllä 199,99 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Amazon Edullisempi kuin 30C Havaitsee myös pisarat Latautuu itsestään Ei sovellusta tai virtuaaliavustajaa

11S ei itseasiassa ole yhtään pienempi kuin merkittävästi tehokkaampi RoboVac 30C. Tästä huolimatta mallilla on omat vahvuutensa, joiden ansiosta se on moniin tarpeisiin hyvä vaihtoehto. Ensinnäkin se on 30C/35C-malleja edullisempi, vaikka erityisesti mattopinnat puhdistuvat vastaavalla tehokkuudella.

Ainoa merkittävä ero on imutehossa, joka on 200 Pa:n verran vähemmän kuin verrokeissa. Tiputus on kuitenkin sen verran pieni, ettei sitä todellisuudessa juurikaan huomaa muuta kuin halvemmassa hinnassa.

Toinen merkittävä ero koskee virtuaaliavustajaa sekä Eufy-sovellusta, joita ei ole mukana. 11S käyttää ohjaamiseen erillistä kaukosäädintä, jonka avulla voi määrittää aikataulut sekä siivousasetukset kohdilleen.

Ecovacs Deebot N79 Todellinen budjettivaihtoehto siivouksen automatisointiin Mitat: 33 x 33 x 7,8 cm | Paino: 4,6 kg | Matot: Kyllä | Kovapintaiset alustat: Kyllä | Latautuu itsestään: Kyllä 193,98 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Amazon Todella halpa Pärjää matoilla Rajalliset ominaisuudet

Deebot N79 on markkinoiden budjettivaihtoehto, joka on karsinut älykkään navigoinnin, mattojen tunnistuksen sekä muita ominaisuuksia hinnan tiputtamiseksi. Kyseessä onkin erittäin halpa robotti-imuri, joka pärjää suurimman osan ajasta riittävän hyvin.

Rajallisten ominaisuuksien vuoksi sen toiminta voi näyttää välillä eriskummalliselta. Saatat huomata kuinka se ohittaa keskeisiä paikkoja, mutta todellisuudessa se onneksi ymmärtää palata siivouspaikalle myöhemmin.

Mikäli haluat kokeilla robotti-imuria ilman suurta rahallista panostusta, Deebot N79 on turvallinen valinta. Samalla kuitenkin kannattaa huomata, että sen voi saada tarjouksien avulla tavallistakin edullisemmin.

Kannattaako halpaa robotti-imuria ostaa?

Maailmalla robotti-imurien valikoima on huomattavasti laajempi kuin Suomessa. Tämän vuoksi osa halvimmista malleista on niin heikkoja, että ne aiheuttavat käytännössä yhtä paljon sotkua kuin saavat vanhoja siivottua.

Suomessa tilanne on parempi sekä huonompi. Toisaalta valikoima on hyvin rajallinen, mutta samaan aikaan myynnissä olevat mallit ovat keskimäärin todella hyviä. Toki hinta nousee ominaisuuksien mukana samassa tahdissa.

Vaikka et ostaisikaan mitään listaamaamme tuotetta, kannattaa niiden valmistajat pitää mielessä. Olemme nimittäin keskittyneet erityisesti niihin valmistajiin, joiden laatuun voi ainakin yleensä luottaa. Esimerkiksi Roomba on yleensä hitusen kilpailijoita tyyriimpi, mutta samalla se on takuu laadusta.

Mistä robotti-imuria kannattaa etsiä?

Mikäli etsit jotain tiettyä robotti-imuria itsellesi, kannattaa katse suunnata seuraavien jälleenmyyjien sivuille:

Mitä kannattaa huomioida halpaa robotti-imuria ostaessa?

Kuten tarjoustuotteissa aina, yleensä katse kääntyy ensimmäiseksi hintaan. Maailmalla olemme asettaneet suosituksen minimirajaksi 100 dollaria, Suomessa mieluusti ainakin 150 euroa. Jos laite on tätä halvempi, kyseessä on todennäköisesti melkoinen maanantaimalli.

Vaikka nyrkkisääntö voi kuulostaa itsestään selvältä, lisäpanostuksella saat merkittävästi lisäarvoa ostoksellesi. Mitä enemmän laitteella on hintaa, sen paremmat ominaisuudet siihen käytännössä saa. Tämän vuoksi oikeasti hyvää robotti-imuria etsivän kannattaa suosiolla nostaa katse vähintään 300 euron laitteisiin. Tällöin tiedät siivousjäljen olevan hyvää, minkä lisäksi lattialla olevat matot ja muut esteet eivät aiheuta liian suuria ongelmia.