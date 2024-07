Testissä Roborock S8 MaxV Ultra

Roborock on vakiinnuttanut asemansa robotti-imurien edelläkävijänä yhdessä iRobotin kanssa. Siinä missä kilpakumppani tarjoaa monia budjettihintaisia perusmalleja, Roborock on satsannut ennen kaikkea lippulaivamalleihin. Kesän kynnyksellä 2024 julkaistu Roborock S8 MaxV Ultra nostaa riman entistä korkeammalle, sillä se tarjoa uudistuneen muotoilun lisäksi käytännössä kaikki ominaisuudet, mitä parhaalta robotti-imurilta voi ylipäätään toivoa.

Roborock S8 MaxV Ultra pyyhkii pölyt palkintopöydältä, mutta menestyksestä on maksettava hinta. Kun robotti-imuri kustantaa Suomessa liki 1 500 euroa, nousee monella kulmakarvat pystyyn. TechRadar suoritti kesäsiivouksen tutustuessaan uutuusmalliin sekä siihen, onko laitteesta perustelemaan hintansa.

Roborock S8 MaxV Ultra - hinta ja saatavuus

Julkaistiin kesällä 2024

Hinta 1 499 €

Saatavana mustana ja valkoisena

Roborock S8 MaxV Ultra on lippulaivamalli, joka on saatavissa kattavasti suurimmilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä. Mallin hintalappu on roposia vajaa 1 500 euroa.

Hintalappu on posketon kilpailijoihin verrattuna. Valtaosa kilpailijoiden lippulaivamalleista lähtee kaupasta mukaan alle tonnilla, joten Roborock joutuu tosissaan työskentelemään lisähinnan eteen. Siivousjälki onneksi perustelee satsauksen, vaikka hankintahetkellä alle 900 euroa maksava Wilfa Innobot RVC-D4000SL+ tai kutakuinkin samanhintainen iRobot Roomba J7 Plus saattaa käydä mielessä.

Roborock S8 MaxV Ultra - Muotoilu

Tukeva latausasema

Erilliset säiliöt takaavat helppokäyttöisyyden

Vesisäiliö ovat latausaseman päällä. (Image credit: Amanda Westberg)

Roborock S8 MaxV Ultra tekee vaikutuksen suorituskykynsä lisäksi muotoilullaan. 4,2-kiloinen imuri itsessään on kooltaan 35 x 35,3 x 9,65 cm, kun taas 14,6 kilogrammaa painava lataustelakka vaatii tilaa 40,9 x 41,9 x 47 senttimetrin edestä. Latausasema on sen verran kookas, että pienemmissä kodeissa se voi näyttää turhankin massiiviselta. Toisaalta malli onkin suunnattu tiloihin, joissa se oikeasti pääsee jynssäämään neliötä puhtaaksi. Halutessaan tukikohdan saa lisäksi jemmattua varsin sujuvasti osaksi sisustusta, kuten viherkasveilla varustetuista kuvista voi huomata.

Vesisäiliöiden tyhjentäminen on tehty vaivattomaksi. (Image credit: Amanda Westberg)

Latausaseman etupuolella on irrotettava paneeli kätkemässä pölypussia sekä pesuainesäiliötä. Päältä taasen paljastuvat kaksi samankokoista vesisäiliötä, jotka erottelevat puhtaan ja likaisen veden. Nämä on helppo nostaa ylös kahvan avulla, joten vedenvaihdon saa tehtyä helposti lavuaarin päällä.

Pölysäiliö ja puhdistusaine paljastuvat etupaneelin takaa. (Image credit: Amanda Westberg)

Imuri itsessään on muotoilunsa puolesta erittäin perinteikäs. Päällä olevat anturit kohoavat aavistuksen osasta kilpailijoista, mutta todellisuudessa koko ei aiheuta ongelmia kuin hyvin harvalukuisissa tilanteissa. Mikäli tv-taso on niin matala, että pienimmät robotti-imuritkaan eivät tahdo sinne mahtua, tällöin Roborock S8 MaxV Ultra saattaa kohdata voittajansa.

Roborock S8 MaxV Ultra - Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Erinomainen moppaustoiminto

Kokonaisvaltainen puhdistuslaite

Kauttaaltaan väkivahva suorituskyky

Roborock S8 MaxV Ultran sisäänrakennettu valo auttaa laitetta puhdistamaan sängyn alta sekä muista pimeistä nurkista. (Image credit: Amanda Westberg)

Kuten mainittua, Roborock S8 MaxV Ultra on ominaisuuksiensa puolesta todellinen lippulaivamalli. Jos robotti-imureilta on tavattu jotain nähdä, Roborockin ykköstuote pystyy siihen.

Imuri tyhjentää itsensä automaattisesti pölystä ja likavedestä imuroinnin jälkeen, minkä lisäksi laite myös puhdistaa itsensä. Ja kun on tullut siivouspäivän aika, vempain annostelee itseensä uuden pesuveden ja puhdistusaineen toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Siinä missä osa robotti-imureista moppaa ainoastaan vedellä, Roborock S8 MaxV Ultra tukee myös puhdistusaineiden käyttöä. Aivan kaikki kemikaalit ja myrkyt eivät kuitenkaan ole tuen piirissä, joten nämä kannattaa varmistaa ennen siivoustalkoiden aloittamista.

Tekniset tiedot (Image credit: Roborock) Imuteho: 10 000 Pa

Navigaatio: Reactive AI 2.0 -esteidentunnistus, PreciSense LiDAR, Carpet Boost+

Akkukesto: 180 minuuttia

Moppaus: DuoRoller Riser -kaksoisrullaharjat, Vibra Rise -yhdistelmä

Vesisäiliö: 200 ml

Pölysäiliö: 400 ml

Ominaisuudet: Automaattinen pölyntyhjennys, automaattinen vesisäiliön täyttö, itsepuhdistuva telakka, puhdistusaineiden annostelu, automaattinen liantunnistus, moppaus, kuumailmakuivaus, tuki ääniavustajalle, törmäyksen esto, tukisovellus jne.

Moppaus hyödyntää edistyksellistä DuoRoller Riser -kaksoisharjausta sekä VibraRise -moppausjärjestelmää. Laite pystyy pesemään lattiaa enintään 60-asteiseisella vedellä sekä ilmakuivaamaan sen lopputuloksen takaamiseksi. Tämä toimii juuri niin hyvin kuin voi toivoa, minkä ansiosta moppaustoiminto nousee parhaaksi mitä olemme tähän mennessä nähneet.

Mikäli lattia on ollut liian sotkuinen, imuri myös tunnistaa sen automaattisesti. Tarvittaessa laite käy puhdistamassa itsensä latausasemalla, jotta puhdas moppaus voi tämän jälkeen jatkua.

Kuten valtaosa nykyajan elektroniikasta, myös Roborock S8 Max Ultra sisältää sisäänrakennetun ääniavustajan (Amazon Alexa ja Google Assistant). Sen avulla vempainta voi niin halutessaan ohjata simppeleillä komennoilla. Tälle on varmasti oma kohdeyleisönsä, mutta me ihastuimme enemmän mainioon mobiilisovellukseen. Puhelimeen asennettava ohjelmisto toimii niin näppärästi, ettei huutelu yksinkertaisesti yltänyt samaan.

10 000 Pa:n imuteho yhdessä FlexiArm Designin tuoman sivuharjan sekä reunamopin kanssa saa siivousjäljen loistamaan. Ratkaisulla on pyritty taklaamaan pyöreiden kilpailijoiden tyypillistä ongelmaa, jonka vuoksi ne eivät tapaa päästä puhdistamaan kunnolla lattialistojen sekä huoneiden kulmia. S8 MaxV Ultra osaa puikkelehtia tiloissa mallikkaasti, eivätkä tiellä olevat esteet aiheuta PreciSense LiDAR -anturin sekä reaktiivisen keinoälyn ansiosta ongelmaa.

Mikäli lattioilla on runsaasti mattoja, monet edullisemmat robotti-imurit jättävät monesti pölyä villojen keskelle. Roborockin vastaus pulmaan on Carpet Boost+ System -ominaisuus, joka lisää imurin imutehoa mattojen kohdalla. Tämän ansiosta laite saa imaistua hyvällä varmuudella hiuksia, koirankarvoja sekä muita mattoihin pesiytyneitä likoja.

Roborock S8 MaxV Ultra - Akkukesto

180 minuutin akkukesto

Neljän tunnin latausaika

Täysin tyhjentynyt Roborock S8 MaxV Ultra lataa itsensä täyteen neljässä tunnissa. (Image credit: Amanda Westberg)

Roborock S8 MaxV Ultra jaksaa yhtäjaksoisesti enintään 180 minuutin siivousrupeaman. Kolmen tunnin puksutus on lukemana varsin hyvä ominaisuudet ja imuteho huomioiden. Ainakaan arvostelukäytössä olleet huushollit eivät vaatineet alkuunkaan näin kauaa tullakseen puhtaiksi, joten laitteen pitäisi jaksaa isommankin tilan imuroinnin sekä moppauksen ilman huilitaukoa. Jos virta kuitenkin loppuu kesken, hakee imuri latausasemasta lisäpuhtia, jotta se pääsee jatkamaan siivoamista.

Latautuminen ei ole täysin hiljaista, sillä asemasta kuuluu hiljaista huminaa mikäli mopin kuivaa samalla. Syntyvä mekkala ei ole alkuunkaan kohtuuton, mutta eipä siitä erityisesti voi sanoa nauttivansakaan. Kun operaatio viimein päättyy, samassa huoneessa työskentelevä on taatusti tyytyväinen. Halutessaan mopin kuivauksen saa kytkettyä pois päältä, jolloin ongelma katoaa. Tällöin ärsyke voi pidemmän päälle olla kuitenkin nenässä, sillä puhdistamaton moppi voi hyvinkin tuoda tilaan ikäviä tuoksuja.

Roborock S8 MaxV Ultra - Tukisovellus

Roborock on hionut robotti-imuriensa tukisovelluksesta erinomaisen kokonaisuuden. Se tarjoa selkeän ja helppokäyttöisen työkalun, josta näkee kaikki keskeiset tiedot. Ohjelman avulla näkee katsauksen siivousalueesta, tiedot puhdistetuista neliöistä, lataustilanteen sekä arvion siivousajasta. Huoneista voi halutessaan kurkata esimerkiksi ongelmia tuottavat huonekalut ja roskat. Mikäli imurin työtä haluaa helpottaa, voi karttaan myös erikseen merkitä erilaiset mööpelit ja muut esteet.

Kartan alle on sijoitettu valikko huoneista, alueista, erilaisista säännöistä ja muista säätimistä. Halutessaan imurin voi passittaa puhdistamaan esimerkiksi pelkän eteisen tai muut tilat työhuonetta lukuun ottamatta. Erilaisten estoalueiden osalta kannattaa nähdä hetken verran vaivaa, jotta esimerkiksi työpisteen nurkassa olevat kaapelit eivät aiheuta ongelmia.

Siivousta varten voi aktivoida imuroinnin, moppauksen tai molemmat. Halutessaan voi myös näperrellä imutehon, pesun intensiteetin, veden lämpötilan sekä muiden asetusten kanssa. Voitkin siis tehdä siivouskerrasta juuri sellaisen kuin itse haluat.

Roborock S8 MaxV Ultra - Tästä pidimme

Huikaiseva puhdistusteho

Erinomainen moppaustoiminto

Kaikki tarvittavat ominaisuudet

Hyvä akkukesto

Helppokäyttöisyys

Roborockin vuoden 2024 lippulaivamalli on jynssännyt testikäytössä ollutta asuntoa useamman viikon ajan. Arvostelujakso on tehnyt selväksi, että siivousjälki todella on hintalapun vaatimalla tasolla. Imuteho riittää hankalienkin mattojen kohdalla, minkä lisäksi moppaustoiminto on yksinkertaisesti kilpakumppaneita etevämpi. Kun vesipuhdistus on tehokasta, vesi jopa 60-asteista ja puhdistusainetta käytössä riittävästi, puulattiat loistavat käytön jälkeen. Lopputuloksena on siisti lattia, joka parhaimmillaan myös tuoksuu raikkaalta.

Roborock S8 MaxV Ultra on ykkösvalinta käyttäjälle, joka toivoo robotti-imuriltaan ennen kaikkea moppaustoimintoa. (Image credit: Amanda Westberg)

Imuri osaa navigoida hankalissakin tiloissa näppärästi, eivätkä esimerkiksi keittiöpöytä tuoleineen aiheuta sille sekoamista. Edistyneet sensorit tunnistavat pahimmat roskat ja esteet mainiosti. Kun laite saa vieläpä jynssättyä nurkat ja kulmat tehokkaasti, on Roborock mainospuheiden veroinen.

Roborock S8 MaxV Ultra ei hämäänny edes hankalista ja esteitä täynnä olevista tiloista. (Image credit: Amanda Westberg)

Asennus ja käyttöönotto on suunniteltu taiten. Kun paketin saa avattua, siivousvalmius koittaa noin 20 minuutin puuhastelulla. Käyttömukavuus taasen taataan hyvin suunnitellulla latausasemalla, jonka vesisäiliöiden puhdistukset, tyhjennykset ja täytöt onnistuvat vaivattomasti. Harvassa ovat yhtä älykkäät laitteet, joiden helppokäyttöisyys olisi S8 MaxV Ultran tasolla.

Riittävän kookkaat vesi- ja pölysäiliöt takaavat myös sen, ettei laitetta tarvitse olla jatkuvasti huoltamassa. Kirsikkana kakun päällä on mainio akkukesto, joka jaksaa kolmen tunnin operaation ajan. Käytännössä se riittää lähes minkä tahansa tilan puhdistamiseen.

Roborock S8 MaxV Ultra - Tästä emme pitäneet

Erittäin kallis

Moppi voi haista

Isot roskat aiheuttavat ongelmia

Niin hyvä kuin Roborock S8 MaxV Ultra onkin, ei se välttämättä ole paras vaihtoehto kaikille. Muutamia selkeitä parannuskohteita on nimittäin edelleen matkassa.

Ison murheenkryyni on eittämättä hinta. Edistykselliset ominaisuudet näkyvät hintalapussa, ja noin 1 500 euroa on todella pitkä penni maksettavaksi edes markkinoiden parhaasta robotti-imurista. Vaatimattomampaan peruskäyttöön saa erinomaisen vaihtoehdon puolet halvemmalla. Onko S8 MaxV Ultra sitten niin paljon parempi, että melkein tuplasti korkeamman hinnan voi perustella? Kyllä ja ei.

Muotoilun osalta on vielä syytä toistaa aiemmin mainittu. Roborock S8 MaxV Ultra on hieman monia kilpailevia malleja korkeampi, joten se ei välttämättä mahdu kaikkiin ahtaisiin väleihin. Tämä riippuu täysin kodista ja huonekaluista, mutta asia on syytä huomata.

Jos latausaseman sijoittaa aktiivisesti käytössä olevaan tilaan, voi kuivaustoiminnon aiheuttama ääni olla ärsyttävä. Se kestää vieläpä muutaman tunnin ajan, joten vaikka hurina on melko hiljaista, ei sitä pidemmän päälle toivoisi. Sen toki saa pois päältä jos on valmis ottamaan riskin mopin hajuhaitan suhteen.

Roborock S8 MaxV Ultra on yllättävissä vaikeuksissa isompien roskien kanssa. (Image credit: Amanda Westberg)

Suuret roskat voivat lisäksi aiheuttaa ongelmia siinä missä muillekin robotti-imureille. Ongelma voi juontaa juurensa myös laitteen älykkyyteen, sillä tämän vuoksi se ei välttämättä osaa erottaa isompaa roskaa ja taloon kuuluvaa esineittä toisistaan. Ylläoleva kuva eteisestä on ensimmäisen imurointikerran jälkeen. Kun passitimme S8 MaxV Ultran uudelleen paikalle, haali se sisuksiinsa isoimman osan lehdistä (kuva alla). Täysin puhtaaksi eteinen ei siis tullut. Tämän vuoksi onkin syytä todeta, että edes Roborock S8 MaxV Ultra ei ole korvaamassa perinteistä pölyimuria, vaan tuomassa rutkasti lisähelpotusta sen rinnalle.