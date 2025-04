Nintendo vihjailee Switch 2:n Joy-Con-ohjaimien hiirimäisestä toiminnosta

Nintendo Today -sovellus vihjailee Switch 2:n toiminnoista

Tällä kertaa Joy-Conien huhutaan toimivan hiirenä

Switch 2 Direct -tilaisuus järjestetään huomenna keskiviikkona

Vaikka Nintendo ei ole vielä suoranaisesti vahvistanut Nintendo Switch 2 -konsolin Joy-Con -ohjaimien toimivuutta hiirenä, ei asian suhteen olla ainakaan hiljennetty odotuksia.

Tuoreimman vihjauksen huomasi VGC, joka perehtyi tarkemmin Nintendo Today -sovelluksen uutistulvaan. Applikaatiossa esitellään lyhykäisyydessään Switch 2:n toimivuutta telakassa, käsikonsolina sekä tabletop-tilassa.

Näistä viimeisin herätti eniten kiinnostusta. Aprillipäivänä julkaistu maistiainen esittelee kuinka konsolista irrotettu Joy-Con on asetettu pöydälle "kylkiasentoon".

Koko video on nähtävissä Nintendo Today -sovelluksessa, joka on ladattavissa Google Play Kauppa- ja Apple Store -latauspaikkojen kautta. Kirjautuminen onnistuu Nintendo-tilillä.

On tietenkin syytä huomata, että kyseessä on vain lyhyt video eikä se suoranaisesti takaa Joy-Conin toimivuutta hiirenä. Samalla Nintendo on asetellut ohjaimen samaan asentoon jo muutamassa eri yhteydessä, eikä kyseessä liene pelkkä sattuma.

Lopullista tietoa toiminnosta tai sen puutteesta ei tarvitse odottaa enää kauaa, sillä Nintendo Switch 2 Direct järjestetään huomenna keskiviikkona kello 16.00 Suomen aikaa.