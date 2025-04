Nintendo Switch 2 får ännu en hint om Joy-Con med musfunktion i en teaser från Nintendo Today

Nintendo Today-appen har gett ytterligare en hint om Switch 2

Video ger teaser om mus-funktionalitet för Joy-Cons

Switch 2 Direct äger rum imorgon den 2 april

Nintendo har ännu inte officiellt bekräftat att Joy-Con-kontrollerna till Nintendo Switch 2 får musfunktion, men företaget verkar inte direkt blygt när det gäller att antyda det.

Den senaste ledtråden uppmärksammades av VGC och kommer via den nyligen lanserade Nintendo Today-appen. I ett kort teaserklipp som släpptes i dag (1 april) visas Nintendo Switch 2 i flera olika uppställningar: dockat, handhållet och i bordsläge.

Det är just uppställningen i bordsläge till höger i bild som fångat uppmärksamheten. Där syns Joy-Con-kontrollerna avtagna från konsolen – med den ena placerad på sidan, precis som i den ursprungliga introduktionsvideon för Switch 2.

(Image credit: Nintendo)

VGC såg videon först via Nintendos japanska konto, men den finns nu att se globalt i Nintendo Today-appen. Du kan ladda ner appen via Google Play eller Apple Store och logga in med ditt Nintendo-konto för att se teasern själv.

Det är viktigt att understryka att detta bara är en teaser – det finns alltså inget konkret bevis för att Joy-Con-kontrollerna verkligen kommer fungera som datormöss. Men att placera en kontroll på sidan på det här viset känns som ett medvetet val, snarare än ett slumpmässigt sätt att lägga ner dem efter användning.

Vi lär få svaret under morgondagens stora Nintendo Switch 2 Direct, som sänds den 2 april, klockan 15.00 svensk tid. TechRadar kommer att rapportera om allt spännande som presenteras på eventet, så håll utkik!

Läs vidare