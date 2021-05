Arvostelussa Roborock S7 -robotti-imuri

Roborock S7 on yhtä vakuuttava kuin yhtiön aiemmatkin mallit. Uusin laite onnistuukin ruksimaan useita kohtia käytettävyyden ja toiminnan suhteen, mutta se ei ole kuitenkaan täydellinen.

Pika-arvio

Jos etsit markkinoiden parasta robotti-imuria, silloin Roborock S7 kuuluu ehdottomasti listan kärkisijoille. Kyseessä on tehokas, älykäs ja varsin näppärä pikku apulainen, joka pitää varsin kohtuullisesti asunnon siistinä ja puhtaana.

Sen suurin myyntivaltti on siinä, että se pystyy sekä imuroimaan että moppaamaan ja vaihtamaan näiden välillä lennosta. Testeissämme S7 tunnisti maton lattiasta ongelmitta, joten Roborockin uutukaisen voi ostaa huoletta pitämään lattiatason puhtaana ilman yllättäviä mattojen kosteusvaurioita.

S7:n käyttö on lisäksi vaivatonta ja hoituu kätevästi sovelluksen kautta. Se löytää itse huoneesta toiseen, sukkeloida tuolien jalkojen välissä ja kiertää esteitä, emmekä huomanneet laitteen jäävän koskaan jumiin. Lisäksi sen äänitaso ei ylitä koskaan hiustenkuivaajaa, ja imuroinnin ja moppauksen lopputulos vakuutti.

Se ei luonnollisesti korvaa täysin ihmisen tekemää imurointia, kuten ei mikään robotti-imuri tällä hetkellä. Pienen koon vuoksi johonkin joudutaan tekemään kompromisseja. Jos olet siis ostamassa ensimmäistä robotti-imuria, ei kannata myydä välittömästi omaa Dysonia tai Electroluxia samalla pois. Niitä ei onneksi tarvitse käyttää kuitenkaan niin usein kuin ilman robotti-imuria.

Roborock on julkaisemassa myös erillisen tyhjennystelakan myöhemmin loppuvuodesta 2021 ja joka tukee S7-mallia. Tällöin myös laitteen tyhjennys hoituu automaattisesti, mutta toistaiseksi se täytyy tehdä vielä käsin.

Hinta ja saatavuus

Listahinta Yhdysvalloissa: $649,99 (noin 540 €)

Roborock S7 ei ole saapunut vielä myyntiin Suomeen, eikä sen tarkasta hinnasta ole tietoa. Esimerkiksi Roborock S6 maksaa Suomessa noin 357 € ja S6 MaxV 469 €.

Muotoilu

Kompakti muotoilu, joka sopii joidenkin huonekalujen alle

Kumiset harjakset puhdistavat matot hyvin

470 ml pölysäiliö

Roborock ei ole tuonut merkittäviä yllätyksiä S7:n muotoiluun, joka muistuttaa yhtiön aiempia malleja. Laite on litteä sylinteri, jonka keskuskuvussa on robotti-imurin liikkumisen mahdollistava LiDAR-skanneri. Muotoilu on tehty kuitenkin käytäntö edellä, mutta laitetta ei ole silti ruma katsoa.

Värivaihtoehtoina Roborock S7:ää on saatavilla mustana tai valkoisena. Korkeudeltaan se on 96,5 mm ja läpimitaltaan 353 mm. Sen pölysäiliö on 470 ml ja siinä on lisäksi 300 ml vesisäiliö, jonka yhtiö lupaa riittävän 200 neliömetrin alueen moppaamiseen.

Laitteen yläkannessa on painikkeet siivouksen aloittamiselle ja lopettamiselle, yksittäisen paikan puhdistukselle sekä paluukäskylle telakalle. Päällä oleva LED-valo paljastaa puolestaan, milloin laite skannaa tai latautuu.

Myyntipakkauksen mukana tuleva latausyksikkö huolehtii nimensä mukaisesti latauksesta, ja sen voi sijoittaa mille tahansa seinälle. Telakka on melko huomaamaton, mutta se vaatii oman tilansa. Sen pohjassa olevalla teipillä telakan saa pysymään paikallaan, ja robotti-imuri pakittaa telakalle automaattisesti siivouksen päätyttyä tai latauksen loputtua.

Suorituskyky

Hyvä imukyky, joka imee kaikki päivittäiset liat

Moppi käyttää soonista märkäpuhdistusteknologiaa likojen putsaamiseen

Laite tunnistaa maton ja nostaa mopin, jotta tekstiili ei kastu

Roborock S7:ssä on edeltäjänsä 2 500 Pa:n imukyky. Sen ohella laitteessa on neljä eri toimintatilaa: hiljainen, tasapainoinen, turbo ja max. Korkeampi asetus tarkoittaa paremman imukyvyn lisäksi korkeampaa ääntä sekä nopeampaa akunkulutusta. Valinnanvara on silti mukava lisä.

Laitteen siivousjälki on vakuuttava korkeimmalla teholla, vaikka se ei onnistu imuroimaan aivan jokaista hiekanmurusta matolta. Tämä ei siten korvaa imuria, mutta jälki on niin hyvää, ettei imurin varteen tarvitse itse ryhtyä aivan niin useasti. Uutena lisänä tässä mallissa on kumiset harjakset, joiden pitäisi siivota paremmin ja vaatia vähemmän huoltoa.

Roborock S7 osaa suunnistaa asunnossa lisäksi älykkäästi ja kattaa siivousalueen tarkasti. Se tunnistaa ja sitten kiertää esteet sekä pystyy imuroimaan nurkkaukset. Se ilmoittaa myös tilastaan äänikomennoin, jolloin se kertoo esimerkiksi lataustarpeestaan tai kun siivous on valmis.

S7:n tärkein parannus on kuitenkin tehty moppaukseen. Yhtiön aiemmat mallit ovat myös voineet mopata, mutta uudessa mallissa imuri käyttää erityistä soonista märkäpuhdistusteknologiaa, joka tuottaa jopa 3 000 värähdystä minuutissa. Toinen lisäys on moppiosan nostaminen automaattisesti, kun laite tunnistaa maton. Siten imuria voi huoletta käyttää asunnoissa, joissa siivous kattaa sekä lattian että matot.

Totesimme testeissä märkäpuhdistusteknologian toimivan todella hyvin, eikä se jättänyt lammikoita jälkeensä. Itse asiassa S7:n moppaus on jopa laadukkaampi kuin sen imurointi lopputuloksen perusteella.

Kaikki muutkin Roborock-laitteisiin olennaisesti kuuluvat hienoudet ovat mukana, kuten kielletyt alueet ja vain tiettyjen huoneiden siivous. Jotakuinkin ainoa asia, jota S7 ei hallitse, on rappusissa kulkeminen.

Sovellus

Helppokäyttöinen ja laadukas sovellus

Kartat voi tallentaa ajastettuihin siivouskertoihin

Tuplapainallus keskittää kartan

Roborock-sovellus on helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Kyseessä on sama sovellus kuin yhtiön muissakin laitteissa, joten Roborockin muita tuotteita omistavat ovat heti kotonaan.

Sovellus ladataan ensin omalle älypuhelimelle, jonka jälkeen Roborock S7 liitetään WiFi-verkkoon. Sen jälkeen sen voi jo välittömästi laittaa siivoamaan, jos asetuksissa roikkuminen ei kiinnosta.

Sovellus tarjoaa kuitenkin paljon ominaisuuksia, joihin voi tutustua omassa rauhassa. Sen käyttö on helppoa ja sovellus itsessään on laadukas. Yksinkertaiset komennot, kuten tuplanapautuksella kartan keskittäminen ovat hyviä, ja tärkeimpiin ominaisuuksiin pääsee nopeasti käsiksi. Skannatut kartat voi myös tallentaa, jolloin ne toimivat ajastettuna siivouskertoina tai joista voi määrittää vain tietyt huoneet puhdistettavaksi.

Akkukesto

Akku kestää 3 tuntia latausten välillä

Lataus kestää useita tunteja

Imuri palaa lataustelakkaan automaattisesti

Roborock S7:ssä on 5 200 mAh akku, josta riittää virtaa testiemme perusteella täystehoilla noin 20 minuutiksi jokaista 15 prosenttia kohti. Yhdessä testissä imuroimme 35 neliömetrin alueen, jossa oli erilaisia pintoja. Tämä kulutti akun 100-prosentista 68 prosenttiin ja kesti 46 minuuttia.

Akkukesto ei ole kuitenkaan ongelma, jos Roborock S7 pääsee vain takaisin lataustelakalle. Se tekee tämän automaattisesti, kun akku uhkaa loppua, ja jatkaa siivousta latauksen jälkeen. Lataus ei kuitenkaan ole järin nopea, joten isommissa asunnoissa S7:n imurointi kestänee useita tunteja.

Kannattaako Roborock S7 ostaa?

Osta jos...

Haluat moppauksen ja imuroinnin samassa laitteessa

Roborock S7:n tärkein myyntivaltti on se, että se pystyy imuroimaan ja moppaamaan yhdellä siivouskerralla.

Haluat paljon säätömahdollisuuksia

Sekä imurointi ja moppaus tarjoavat omat säädöt, minkä lisäksi laitteessa on muita käteviä ominaisuuksia, kuten kielletyt alueet ja ajastus.

Haluat automaattisesti tyhjentävän robotti-imurin

Roborock on kehittämässä automaattista tyhjennystelakkaa, jonka luvataan saapuvan loppuvuodesta ja jonka kanssa S7 toimii. Se maksaa kuitenkin aikanaa ylimääräistä.

Älä osta, jos...

Haluat jättää siivoamisen kokonaan

Roborock S7 vaatii alustavan siivouksen ennen käynnistystä, minkä lisäksi se ei korvaa täysin imurointia. Tämä koskee kuitenkin kaikkia robotti-imureita.

Haluat sisäänrakennetun kameran

S7:ssä ei tule kaikkia Roborock S6 MaxV:ssä olevia ominaisuuksia, kuten integroitua kameraa. Suosittelemme tarkastamaan muita Roborock-malleja.

Etsit edullisempaa mallia

Roborock S7:ssä on paljon ominaisuuksia ja toimintoja, mutta se ei ole edullisin vaihtoehto markkinoilla.

Arvioitu ensimmäisen kerran: toukokuu 2021