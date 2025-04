Switch 2 jättää korvamadot välistä – kauppapaikalla keskitytään pelisisältöön

Mitä Nintendo Switch edellä, sitä Switch 2 perässä. Tämä sanonnan tapailu täsmää ainakin eShop-kauppapaikkaan sekä erityisesti sen taustamusiikkiin, joka loistaa poissaolollaan.

Konsolin kehitystyöstä vastaava Kouichi Kawamoto vahvisti asian Polygoninn haastattelussa. Pian Nintendo Switch 2 Direct -tilaisuuden jälkeen annettu lausunto vahvistaa japanilaisyhtiön jättävän taustamusiikin välistä toista kertaa putkeen. Switch-kaksikkoa edeltäneet Wii ja Wii U nimittäin hyödynsivät latauspaikalla hissimusiikkia.

Syyksi kerrotaan halu painottaa pelivideoita ja muuta sisältöä:

