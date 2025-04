Nintendo confirma que la eShop de Switch 2 no tendrá música, pero hay un buen motivo

¿Malas noticias para los fans de Nintendo? La respuesta depende de lo que estás esperando de la nueva Switch 2, ya que la eShop de la nueva consola no contará con música de fondo.

En una nueva entrevista con Polygon tras el Nintendo Switch 2 Direct, el productor de la consola Kouichi Kawamoto ha confirmado que la nueva eShop no tendrá temas musicales, al contrario que en Wii y Wii U, pero hay una razón práctica para ello.

«A diferencia de entonces, ahora la eShop tiene un montón de vídeos que muestran los juegos», dijo Kawamoto. «No queríamos entrometernos en eso, así que no tenemos música ahí».

